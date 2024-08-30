لماذا قامت ألمانيا بترحيل 28 مواطناً أفغانياً للمرة الأولى منذ استيلاء طالبان على السلطة؟

قامت ألمانيا يوم الجمعة بترحيل مواطنين أفغان إلى بلدهم لأول مرة منذ أغسطس 2021، عندما استعادت طالبان السلطة.

قامت ألمانيا يوم الجمعة بترحيل مواطنين أفغان إلى بلدهم لأول مرة منذ أغسطس 2021، عندما استعادت طالبان السلطة.

قال متحدث الحكومة، ستيفن هيبستريت، إن الـ28 مواطناً أفغانياً كانوا مجرمين مدانين، ولكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل حول جرائمهم. ووصفت وزيرة الداخلية، نانسي فاسيير، هذه الخطوة بأنها مسألة أمنية بالنسبة لألمانيا.

وبما أن ألمانيا لا تمتلك علاقات دبلوماسية مع طالبان، فقد اضطرت الحكومة إلى استخدام قنوات بديلة. من غير المرجح أن تؤدي هذه الترحيلات إلى تحسين أوسع في العلاقات بين ألمانيا وطالبان، خاصةً بعد تطبيق قوانين جديدة في أفغانستان تهدف إلى منع الرذائل وتعزيز الفضيلة. وتلزم هذه القوانين النساء بتغطية وجوههن وأجسادهن وأصواتهن عند الخروج من المنزل.

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، هذه القوانين الأخلاقية في منشورات على X.

الترحيلات المخطط لها منذ شهور أشار هيبستريت إلى أن الترحيلات كانت مخططة منذ شهور، لكنها تمت بعد أسبوع من هجوم قاتل بالسكاكين في سولنجن، حيث كان المتهم، وهو مواطن سوري طلب اللجوء في ألمانيا، متورطاً. وكان من المفترض أن يتم ترحيل المتهم إلى بلغاريا في العام الماضي، لكنه اختفى وتجنب الترحيل. وتم احتجازه يوم الأحد بتهمة القتل وعضوية منظمة إرهابية، في انتظار تحقيق إضافي وتوجيه اتهام محتمل.

زعم تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم، رغم عدم تقديم أي دليل. وقالت الجماعة المتطرفة على موقعها الإخباري إن المهاجم استهدف المسيحيين وأجرى الهجمات “لثأر للمسلمين في فلسطين وفي كل مكان”. ولم يتم التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل.

تعد الهجرة أيضاً موضوعاً للنقاش قبل الانتخابات الإقليمية يوم الأحد في مناطق ساكسونيا وثورينغن في ألمانيا، حيث من المتوقع أن تؤدي الأحزاب المناهضة للهجرة مثل البديل لألمانيا أداءً جيداً. في يونيو، وعد المستشار أولاف شولتز بأن ألمانيا ستستأنف ترحيل المجرمين من أفغانستان وسوريا بعد هجوم بالسكاكين قام به مهاجر أفغاني أدى إلى مقتل ضابط شرطة وإصابة أربعة آخرين.

في يوم الخميس، أعلنت فاسيير عن خطة لتعزيز قوانين السكاكين. بالإضافة إلى ذلك، التزمت هي وغيرها من المسؤولين في الائتلاف الحاكم بتسهيل إجراءات الترحيل خلال مؤتمر صحفي.

قطر سهلت الاتصالات بين برلين وطالبان غادرت رحلة تشارترية لطيران قطر متوجهة إلى كابول من مطار لايبزيغ قبل قليل من الساعة 5:00 بتوقيت غرينتش مع 28 مواطناً أفغانياً على متنها. وفقاً للتقارير، كانت الترحيلات نتيجة “لمفاوضات سرية” استمرت لمدة شهرين، مع تسهيل قطر للاتصالات بين برلين والسلطات الطالبانية. أشار هيبستريت إلى أن ألمانيا طلبت المساعدة من شركاء إقليميين رئيسيين لتيسير الترحيلات، رغم عدم تقديم تفاصيل إضافية.

كانت ألمانيا قد توقفت تماماً عن الترحيل إلى أفغانستان وأغلقت سفارتها في كابول بعد صعود طالبان إلى السلطة في 2021. تأتي الترحيلات يوم الجمعة وسط ضغط متزايد على الحكومة الألمانية للتعامل مع الهجرة غير الشرعية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد طالبي اللجوء الخطيرين والمدانين، في ضوء سلسلة من الجرائم عالية المستوى التي ارتكبها المشتبه بهم المهاجرون.

هجوم بالسكاكين الذي زاد النقاش حول الهجرة تتعامل ألمانيا أيضاً مع تداعيات هجوم بالسكاكين في مهرجان شارع في سولنجن الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن ثلاث وفيات. ويُزعم أن الهجوم نفذه رجل سوري يبلغ من العمر 26 عاماً وله صلات بتنظيم الدولة الإسلامية. كان من المقرر ترحيل هذا المشتبه به إلى بلغاريا قبل أسابيع، لكن العملية فشلت لأن السلطات لم تتمكن من تحديد مكانه.

لقد زادت جريمة القتل الوحشية لضابط الشرطة على يد مشتبه به أفغاني يبلغ من العمر 25 عاماً الضغط على المستشار الألماني أولاف شولتز لتبني نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة، قبل أيام من الانتخابات الأوروبية التي من المتوقع أن تحقق فيها الأحزاب اليمينية المتطرفة تقدماً كبيراً.

في خطاب له أمام البرلمانيين يوم الخميس، تعهد شولتز بترحيل المهاجرين من أفغانستان وسوريا الذين ارتكبوا جرائم، على الرغم من طبيعة الحكومات القمعية في هذه الدول.

نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة أعرب شولتز عن غضبه تجاه الأفراد الذين، بعد أن وجدوا الحماية في ألمانيا، يرتكبون جرائم خطيرة. وقال إن هؤلاء المجرمين يجب ترحيلهم، بغض النظر عن أصلهم من سوريا أو أفغانستان.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعهد فيها المستشار الألماني باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة. في وقت سابق من هذا العام، اعتمد الائتلاف الحاكم—الذي يتألف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) بقيادة شولتز، والخضر، والحزب الديمقراطي الحر (FDP)—قانوناً مصمماً لتسهيل ترحيل المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم.

ومع ذلك، لا يزال تنفيذ هذه الترحيلات يشكل تحدياً عملياً. توقفت ألمانيا عن الترحيل إلى أفغانستان في عام 2021 بعد عودة طالبان إلى السلطة. وسوريا، تحت حكم بشار الأسد، لا تزال تواجه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

لقد أدت التداعيات السياسية للفعل العنيف من قبل الوطني الأفغاني الأسبوع الماضي إلى دفع شولتز إلى تبني نهج أكثر صرامة تجاه الترحيلات، على الرغم من الصعوبات في تنفيذ هذه التدابير. وكان المشتبه به، الذي وصل إلى ألمانيا في عام 2014 وتم رفض طلب لجوئه، يبدو مدفوعاً بالتطرف الإسلامي.

نداءات للالتزام بالقانون الدولي تناولت مكتب منظمة العفو الدولية في ألمانيا قضية ترحيل المواطنين الأفغان إلى بلدهم الأم، مشيرة إلى أن لا أحد في أمان في أفغانستان. وقد أكدوا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، مشيرين إلى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء، والتعذيب منتشرة في أفغانستان. وحذروا من أن الحكومة الألمانية إذا مضت قدماً في الترحيلات، فإنها تخاطر بأن تصبح متواطئة مع طالبان.