من هي تولسي غابارد؟ الفارس المخلص لدعم ترامب في مناظرته مع كامالا هاريس

بينما يستعد الرئيس السابق دونالد ترامب لمناظرته القادمة مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، استعان بمساعدة تولسي غابارد، النائبة الديمقراطية السابقة. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، انضمت غابارد إلى ترامب في قصره في مار-ألا-لاجو لجلسات تدريبية لمساعدته في تحسين استراتيجياته في المناظرات.

غابارد، التي تركت الحزب الديمقراطي بعد حملتها الرئاسية في 2020، أصبحت شخصية بارزة بين مؤيدي ترامب. وقد تم اعتبارها سابقًا كمرشحة محتملة لشريك ترامب في الانتخابات. مشاركتها في تحضير ترامب للمناظرة ترجع جزئيًا إلى أدائها القوي ضد هاريس في مناظرة ديمقراطية في عام 2019، حيث تحدت بشكل ملحوظ سجل هاريس كمدعية عامة.

أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم ترامب، دور غابارد، مشيرة إلى أنه بينما ترامب هو مناظر ذو خبرة، فإنه يقدّر رؤى المستشارين مثل غابارد، التي واجهت هاريس بنجاح من قبل.

على الرغم من ادعاء ترامب أنه لا يحتاج إلى تحضير تقليدي للمناظرات، فقد قضى وقتًا أطول في ممارسة المناظرات هذا العام مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة. تشمل تحضيراته مناقشات غير رسمية وجلسات محاكاة في مار-ألا-لاجو مع مساعدين يلعبون أدوار المعدين والمعارضين.

تشمل مؤهلات غابارد الفريدة كونها امرأة، وهو أمر مهم نظرًا لأن ترامب يواجه منافسة أنثوية للمرة الثانية، وتجربتها السابقة كعضو في مجلس النواب. ركزت مناظرتها السابقة مع هاريس على سجل هاريس، بما في ذلك الاتهامات بسياسات صارمة بشأن انتهاكات الماريجوانا وعرقلة العدالة في قضية إعدام.

من المقرر أن تقام المناظرة بين ترامب وهاريس في 10 سبتمبر. تعكس مشاركة غابارد دورها الاستراتيجي في تحضير ترامب لهذه المواجهة البارزة