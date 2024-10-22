تستعد VFS Global لإطلاق خدمة تأشيرة عند الوصول الإلكترونية (e-VoA) للمواطنين الهنود و 96 جنسية أخرى اعتبارًا من ديسمبر 2024. تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية إندونيسيا لتعزيز السياحة والاستثمار من خلال تبسيط إجراءات التأشيرات. وقد تعاونت المديرية العامة للهجرة، التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية، مع VFS Global لتبسيط عملية تقديم الطلبات للتأشيرات. وقال […]

تستعد VFS Global لإطلاق خدمة تأشيرة عند الوصول الإلكترونية (e-VoA) للمواطنين الهنود و 96 جنسية أخرى اعتبارًا من ديسمبر 2024. تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية إندونيسيا لتعزيز السياحة والاستثمار من خلال تبسيط إجراءات التأشيرات.

وقد تعاونت المديرية العامة للهجرة، التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية، مع VFS Global لتبسيط عملية تقديم الطلبات للتأشيرات. وقال مقدم الخدمة: “هدفنا هو تسهيل السفر إلى إندونيسيا، وبالتالي تعزيز السياحة والاستثمار”.

عبّر زوبين كاركاريا، الرئيس التنفيذي لشركة VFS Global، عن حماسه لهذه الخدمة الجديدة قائلاً: “إندونيسيا هي وجهة مطلوبة بشدة من قبل المسافرين حول العالم، ونحن متحمسون لتقديم خدمة تجعل عملية تقديم الطلبات للتأشيرات أسرع وأسهل وأكثر ملاءمة”.

ميزات خدمة e-VoA الجديدة

ستتيح خدمة تأشيرة الوصول الإلكترونية للمسافرين التقدم للحصول على تأشيرتهم عبر الإنترنت، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الانتظار في المطار. وستلبي هذه الخدمة احتياجات كل من السياح ورجال الأعمال. ستوفر VFS Global دعمًا متعدد اللغات عبر البريد الإلكتروني ومساعدة حية بسبع لغات، بما في ذلك الإنجليزية والمندرين والعربية.

اللغات المدعومة:

الإنجليزية

المندرين

اليابانية

الكورية

العربية

الألمانية

الفرنسية

وقال سيلمي كريم، المدير العام للهجرة: “من خلال تعاوننا مع VFS Global، نهدف إلى زيادة فعالة في الوافدين الأجانب، مستفيدين من شبكة وشبكات شركائنا الرقمية”.

خيارات التأشيرات للمواطنين الهنود

يمكن للمواطنين الهنود الذين يخططون لزيارة إندونيسيا الاختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات التأشيرات بناءً على الغرض ومدة الإقامة:

تأشيرة العبور: صالحة لمدة 14 يومًا، مناسبة لمن يمر عبر إندونيسيا إلى وجهة أخرى.

صالحة لمدة 14 يومًا، مناسبة لمن يمر عبر إندونيسيا إلى وجهة أخرى. تأشيرة الزيارة: مطلوبة للسياحة أو الأعمال أو التبادلات الاجتماعية والاقتصادية، صالحة لمدة 60 يومًا مع إمكانية التمديد.

مطلوبة للسياحة أو الأعمال أو التبادلات الاجتماعية والاقتصادية، صالحة لمدة 60 يومًا مع إمكانية التمديد. تأشيرة الإقامة المحدودة: للعمل أو الاستثمار أو الزيارات العائلية، تتطلب موافقة من المديرية العامة للهجرة.

للعمل أو الاستثمار أو الزيارات العائلية، تتطلب موافقة من المديرية العامة للهجرة. تأشيرة دبلوماسية: لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة، صالحة لمدة ستة أشهر مع خطابات رسمية للموافقة.

لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة، صالحة لمدة ستة أشهر مع خطابات رسمية للموافقة. تأشيرة عند الوصول: متاحة للمسافرين الهنود عند الوصول إلى إندونيسيا، صالحة لمدة 30 يومًا وقابلة للتمديد وفقًا لشروط معينة، وتنطبق على السياحة والزيارات العائلية والمؤتمرات والتبادلات الثقافية.

خيارات تأشيرات السياحة

تقدم إندونيسيا أنواعًا مختلفة من تأشيرات السياحة بناءً على مدة الإقامة والغرض:

النوع B1 – 30 يومًا: الإقامة: تصل إلى 30 يومًا، قابلة للتمديد لمدة 30 يومًا إضافية. التكلفة: 500,000 روبية (حوالي 2,557 روبية هندية). المتطلبات: جواز سفر ساري، تذكرة سفر صادرة من إندونيسيا.

النوع D1 (سنة واحدة): الإقامة: تصل إلى 60 يومًا لكل دخول. التكلفة: 3,000,000 روبية (حوالي 15,344 روبية هندية). المتطلبات: جواز سفر ساري، إثبات المصاريف المعيشية، مستندات داعمة.

النوع D1 (سنتين): الإقامة: تصل إلى 60 يومًا لكل دخول. التكلفة: 6,000,000 روبية (حوالي 30,689 روبية هندية). المتطلبات: مشابهة لنوع D1 (سنة واحدة).

النوع D1 (5 سنوات): الإقامة: تصل إلى 60 يومًا لكل دخول. التكلفة: 15,000,000 روبية (حوالي 76,723 روبية هندية). المتطلبات: مشابهة لنوع D1 (سنة واحدة).



أهداف السياحة في إندونيسيا لعام 2024

تهدف إندونيسيا إلى جذب 14 مليون زائر بحلول نهاية عام 2024، مستفيدة من 9.92 مليون وصول تم تسجيله من يناير إلى أغسطس 2024. لدعم هذا الهدف، تعاونت VFS Global مع طيران الإمارات لتسهيل خدمة e-VoA لركاب طيران الإمارات.

تم إنشاء مكاتب مخصصة في مواقع رئيسية، بما في ذلك دبي ومومباي وشنغهاي، للمساعدة في عملية e-VoA، مع خطط لفتح مركز آخر في أستراليا قريبًا.