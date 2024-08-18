وزير الخارجية الهندي جايشانكار يلتقي بولي عهد الكويت لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

يوم الأحد، التقى وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار بولي عهد الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح الحمد المبارك الصباح، حيث استمع إلى توجيهاته ورؤاه حول رفع مستوى العلاقات بين الهند والكويت.

وقال جايشانكار إن الهند والكويت تربطهما علاقات طيبة وصداقة تمتد لقرون، وأن الشراكة المعاصرة بين البلدين تتوسع بشكل مطرد.

وفي منشور على منصة “X”، قال جايشانكار: “تشرفت بلقاء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح الحمد المبارك الصباح، ولي عهد دولة الكويت. نقلت تحيات الرئيس ورئيس الوزراء. الهند والكويت تربطهما علاقات طيبة وصداقة تمتد لقرون. شراكتنا المعاصرة تتوسع بشكل مطرد. أشكر سموه على توجيهاته ورؤاه حول تعزيز علاقاتنا إلى مستوى أعلى.”

في وقت سابق من اليوم، وصل جايشانكار إلى الكويت حيث تم استقباله بحرارة من قبل وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيى.

وأعرب جايشانكار عن امتنانه للاستقبال الحار وقال إنه يتطلع إلى الاجتماعات المقررة مع القيادة الكويتية.

وبعد وصوله إلى الكويت، شارك جايشانكار بعض الصور على منصة “X” وقال: “نمستي الكويت. أشكر وزير الخارجية عبد الله علي اليحيى على الاستقبال الحار. أتطلع إلى لقاءاتي اليوم مع القيادة الكويتية.”

يوم الجمعة، قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية: “ستتيح هذه الزيارة لكلا الجانبين مراجعة مختلف جوانب علاقاتنا الثنائية بما في ذلك السياسية والتجارية والاستثمارية والطاقة والأمنية والثقافية والخدمات القنصلية والتواصل بين الشعوب، وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.”

في وقت سابق من شهر يونيو، قُتل ما لا يقل عن 45 هنديًا في حادث حريق في سكن للعمال في منطقة المنقف بالكويت.

ومن بين الضحايا في الحريق الذي وقع في 12 يونيو، كان هناك سبعة من تاميل نادو، وثلاثة من أندرا براديش، وواحد من كل من بيهار، وأوديشا، وكارناتاكا، وماهاراشترا، وأوتار براديش، وجهارخاند، وهاريانا، والبنجاب، والبنغال الغربية، بالإضافة إلى 23 شخصًا من كيرالا.