وصل وزير الشؤون الخارجية الهندي جايشانكار إلى الكويت.

وصل وزير الشؤون الخارجية س. جايشانكار إلى الكويت يوم الأحد، حيث استقبله بحرارة وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيى.

وأعرب جايشانكار عن امتنانه للاستقبال الحار وقال إنه يتطلع إلى الاجتماعات المقررة مع القيادة الكويتية.

وبعد وصوله إلى الكويت، شارك جايشانكار بعض الصور على منصة “X” وكتب: “نمستي الكويت. أشكر وزير الخارجية عبد الله علي اليحيى على الاستقبال الحار. أتطلع إلى لقاءاتي اليوم مع القيادة الكويتية”.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية يوم الجمعة: “ستتيح هذه الزيارة لكلا الجانبين مراجعة مختلف جوانب علاقاتنا الثنائية بما في ذلك الجوانب السياسية والتجارية والاستثمارية والطاقة والأمن والثقافة والخدمات القنصلية والتواصل بين الشعوب، وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وفي وقت سابق من شهر يونيو، قُتل ما لا يقل عن 45 هنديًا في حادثة حريق في سكن للعمال في منطقة المنقف بالكويت.

ومن بين الضحايا في الحريق الذي وقع في 12 يونيو، كان هناك سبعة من تاميل نادو، وثلاثة من أندرا براديش، وواحد من كل من بيهار، وأوديشا، وكارناتاكا، وماهاراشترا، وأوتار براديش، وجهارخاند، وهاريانا، والبنجاب، والبنغال الغربية، بالإضافة إلى 23 شخصًا من كيرالا.

ومؤخرًا، قام جايشانكار بزيارة إلى جزر المالديف من 9 إلى 11 أغسطس، حيث استقبله وزير الخارجية موسى زامير في المطار.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز الشراكة بين البلدين واستكشاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

وبعد زيارته، افتتح مشاريع تنموية مجتمعية عالية التأثير وتبادل مذكرات تفاهم في ماليه مع وزير الخارجية المالديفي موسى زامير.

وقال جايشانكار إنه أجرى مناقشات مثمرة مع زامير.