الإثنين, أغسطس 19, 2024

وصل وزير الشؤون الخارجية الهندي جايشانكار إلى الكويت.

وصل وزير الشؤون الخارجية الهندي جايشانكار إلى الكويت.

وصل وزير الشؤون الخارجية س. جايشانكار إلى الكويت يوم الأحد، حيث استقبله بحرارة وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيى.

وأعرب جايشانكار عن امتنانه للاستقبال الحار وقال إنه يتطلع إلى الاجتماعات المقررة مع القيادة الكويتية.

وبعد وصوله إلى الكويت، شارك جايشانكار بعض الصور على منصة “X” وكتب: “نمستي الكويت. أشكر وزير الخارجية عبد الله علي اليحيى على الاستقبال الحار. أتطلع إلى لقاءاتي اليوم مع القيادة الكويتية”.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية يوم الجمعة: “ستتيح هذه الزيارة لكلا الجانبين مراجعة مختلف جوانب علاقاتنا الثنائية بما في ذلك الجوانب السياسية والتجارية والاستثمارية والطاقة والأمن والثقافة والخدمات القنصلية والتواصل بين الشعوب، وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وفي وقت سابق من شهر يونيو، قُتل ما لا يقل عن 45 هنديًا في حادثة حريق في سكن للعمال في منطقة المنقف بالكويت.

ومن بين الضحايا في الحريق الذي وقع في 12 يونيو، كان هناك سبعة من تاميل نادو، وثلاثة من أندرا براديش، وواحد من كل من بيهار، وأوديشا، وكارناتاكا، وماهاراشترا، وأوتار براديش، وجهارخاند، وهاريانا، والبنجاب، والبنغال الغربية، بالإضافة إلى 23 شخصًا من كيرالا.

ومؤخرًا، قام جايشانكار بزيارة إلى جزر المالديف من 9 إلى 11 أغسطس، حيث استقبله وزير الخارجية موسى زامير في المطار.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز الشراكة بين البلدين واستكشاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

وبعد زيارته، افتتح مشاريع تنموية مجتمعية عالية التأثير وتبادل مذكرات تفاهم في ماليه مع وزير الخارجية المالديفي موسى زامير.

وقال جايشانكار إنه أجرى مناقشات مثمرة مع زامير.

addBlock

آخر المشاركات

النساء يحتفلن براتشا باندان بربط راخيس بالأشجار وتقديم الأسمدة كحلوى

النساء يحتفلن براتشا باندان بربط راخيس بالأشجار وتقديم الأسمدة كحلوى

جوجل تقرر الاستمرار في بيع بكسل فولد الأصلي

جوجل تقرر الاستمرار في بيع بكسل فولد الأصلي

من هو جوشوا زيركزي؟ نجم مانشستر يونايتد الجديد يتألق في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز

من هو جوشوا زيركزي؟ نجم مانشستر يونايتد الجديد يتألق في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي...

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن مخاطرها

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن...

وزير الخارجية الهندي جايشانكار يلتقي بولي عهد الكويت لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الهندي جايشانكار يلتقي بولي عهد الكويت لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

مستقبل ملعب الجابا يواجه حالة من عدم اليقين الكبير

مستقبل ملعب الجابا يواجه حالة من عدم اليقين الكبير

mail logo

اشترك لتلقي عناوين اليوم من NewsX مباشرة في بريدك الإلكتروني