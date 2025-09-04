Gold Above ₹1 Lakh! Festival Buzz vs Record Prices; Buy Now or Wait? Check Rates in Your City!

42
Gold Price And Silver Rates Raising Amid Easing Global Tariff Concerns
Gold and silver Rates on MCX – August 20, 2025
Gold Price Today In India
Gold Price Today (24K & 22K) in Major Indian Cities (Per 10 Grams)
|City
|24K Gold Price (₹ per 10g)
|22K Gold Price (₹ per 10g)
|Delhi
|₹1,07,010
|₹98,100
|Noida
|₹1,07,130
|₹98,210
|Lucknow
|₹1,06,980
|₹98,060
|Chennai
|₹1,06,980
|₹98,060
|Mumbai
|₹1,06,980
|₹98,060
|Kolkata
|₹1,06,980
|₹98,060
|Bangalore
|₹1,06,980
|₹98,060
|Hyderabad
|₹1,06,980
|₹98,060
|Kerala
|₹1,06,980
|₹98,060
|Pune
|₹1,06,980
|₹98,060
|Vadodara
|₹1,07,030
|₹98,110
|Ahmedabad
|₹1,07,030
|₹98,110
|Gurgaon
|₹1,07,130
|₹98,210
(Taken From Good Returns At 10:00 AM)
Silver Price Today In India
|City
|Updated Price (₹ per kg)
|Delhi
|₹1,27,100
|Noida
|₹1,27,000
|Lucknow
|₹1,27,100
|Chennai
|₹1,37,100
|Mumbai
|₹1,27,100
|Kolkata
|₹1,27,100
|Bangalore
|₹1,27,100
(Note: The price at few places could be higher due to state-specific taxes, as reported by Goodreturns.)
(Disclaimer: This article is for informational purposes only and should not be construed as an investment advice. Prior to making an investment, conduct thorough research and consult with your financial advisor.)
