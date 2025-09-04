LIVE TV
Home > Business > Gold Above ₹1 Lakh! Festival Buzz vs Record Prices; Buy Now or Wait? Check Rates in Your City!

Gold Above ₹1 Lakh! Festival Buzz vs Record Prices; Buy Now or Wait? Check Rates in Your City!

Gold and silver prices remain high across India despite slight corrections. With festive demand rising and international factors in play, investors are debating whether to buy now or wait.

Gold Prices Today
Gold Prices Today

Published By: Aishwarya Samant
Published: September 4, 2025 10:41:39 IST

Gold Price Today: To Buy or Not to Buy? Dilema Of Gold!

In record breaking trading recently, the prices of gold have had a rollercoaster ride, and buying the precious metal in India is a tricky affair. 24K gold in Delhi costs ₹1,07,010 per 10 grams, and 22K gold costs ₹98,100 per 10 grams. To most of us, gold is not just an investment; it is part of our culture, especially in marriages and during festivals such as Diwali, which is not far away!

The question that may come to mind is, do I buy now or wait? Ah, international gold prices are a little lower now because of factors such as easing tensions and potential interest rate decreases. However, simultaneously, the weaker Indian rupee and the safe-haven demand are keeping prices high in India. And now, as Diwali and the wedding season approach, gold demand is likely to be high, and that could drive the price even higher.

You should not be worried about the high prices! You can still invest in digital gold or Gold ETFs, which allow you to purchase smaller quantities without the need to buy heavy jewelry.

So, what’s the smart move?

Are you planning to purchase some gold in the coming festival or a relation’s wedding? Then it is better to buy it now and avoid increased prices in the future. However, if you are investing to make money, you may want to wait until prices stabilize. What do you think? 

Gold Price And Silver Rates Raising Amid Easing Global Tariff Concerns 

Gold and silver Rates on MCX – August 20, 2025 

As of September 4, 2025, gold prices on the Multi Commodity Exchange (MCX) are seeing some profit-taking after reaching record highs but remain at elevated levels.

October gold futures traded at around ₹1,05,890 per 10 grams in early trading, down 1.22% from yesterday’s peak of over ₹1,06,000. September GoldM (Mini) futures had risen on September 3, closing near ₹1,05,600, but also showed signs of profit-taking on September 4. GoldPetal contracts expiring on September 30 closed at about ₹10,688. Despite the slight dip, gold remains strong as investors stay cautious amid market fluctuations.

As of September 4, 2025, silver futures prices on the MCX showed some recovery.

The September silver contract was priced at ₹122,931, up by ₹290 (0.24%) from the previous day after a small dip on September 3. The November Silver Mini contract traded at ₹125,529, rising by ₹1,176 (0.95%) on September 4, bouncing back from a slight decline the day before. This shows that silver prices are starting to gain strength again after a small fall, as investors remain active in the market. Overall, silver is showing signs of a steady comeback.

Gold Price Today In India 

  • Gold price in Delhi:
    24K Gold: ₹1,07,010 per 10 grams
    22K Gold: ₹98,100 per 10 grams
  • Gold price in Noida:
    24K Gold: ₹1,07,130 per 10 grams
    22K Gold: ₹98,210 per 10 grams
  • Gold price in Lucknow:
    24K Gold: ₹1,06,980 per 10 grams
    22K Gold: ₹98,060 per 10 grams
  • Gold price in Chennai:
    24K Gold: ₹1,06,980 per 10 grams
    22K Gold: ₹98,060 per 10 grams
  • Gold price in Mumbai:
    24K Gold: ₹1,06,980 per 10 grams
    22K Gold: ₹98,060 per 10 grams
  • Gold price in Kolkata:
    24K Gold: ₹1,06,980 per 10 grams
    22K Gold: ₹98,060 per 10 grams
  • Gold price in Bangalore:
    24K Gold: ₹1,06,980 per 10 grams
    22K Gold: ₹98,060 per 10 grams
  • Gold price in Hyderabad:
    24K Gold: ₹1,06,980 per 10 grams
    22K Gold: ₹98,060 per 10 grams

Gold Price Today (24K & 22K) in Major Indian Cities (Per 10 Grams)

City 24K Gold Price (₹ per 10g) 22K Gold Price (₹ per 10g)
Delhi ₹1,07,010 ₹98,100
Noida ₹1,07,130 ₹98,210
Lucknow ₹1,06,980 ₹98,060
Chennai ₹1,06,980 ₹98,060
Mumbai ₹1,06,980 ₹98,060
Kolkata ₹1,06,980 ₹98,060
Bangalore ₹1,06,980 ₹98,060
Hyderabad ₹1,06,980 ₹98,060
Kerala ₹1,06,980 ₹98,060
Pune ₹1,06,980 ₹98,060
Vadodara ₹1,07,030 ₹98,110
Ahmedabad ₹1,07,030 ₹98,110
Gurgaon ₹1,07,130 ₹98,210

(Taken From Good Returns At 10:00 AM)

Silver Price Today In India

City Updated Price (₹ per kg)
Delhi ₹1,27,100
Noida ₹1,27,000
Lucknow ₹1,27,100
Chennai ₹1,37,100
Mumbai ₹1,27,100
Kolkata ₹1,27,100
Bangalore ₹1,27,100

(Note: The price at few places could be higher due to state-specific taxes, as reported by Goodreturns.)

(Disclaimer: This article is for informational purposes only and should not be construed as an investment advice. Prior to making an investment, conduct thorough research and consult with your financial advisor.)

