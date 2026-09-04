Gold Price Today, September 4: Mumbai to Bengaluru, Check Latest 22K and 24K Rates

Gold Rates Across Different Purities
|Gold Purity
|1 Gram
|10 Grams
|100 Grams
|1 Kilogram
|1 Ounce
|1 Tola
|24 Karat
|₹15,567
|₹1,55,670
|₹15,56,700
|₹1,55,67,000
|₹4,41,317
|₹1,81,571
|22 Karat
|₹14,270
|₹1,42,698
|₹14,26,975
|₹1,42,69,750
|₹4,04,541
|₹1,66,440
|20 Karat
|₹12,973
|₹1,29,725
|₹12,97,250
|₹1,29,72,500
|₹3,67,764
|₹1,51,309
|18 Karat
|₹11,675
|₹1,16,753
|₹11,67,525
|₹1,16,75,250
|₹3,30,988
|₹1,36,178
|16 Karat
|₹10,378
|₹1,03,780
|₹10,37,800
|₹1,03,78,000
|₹2,94,211
|₹1,21,047
|14 Karat
|₹9,081
|₹90,808
|₹9,08,075
|₹90,80,750
|₹2,57,435
|₹1,05,916
|12 Karat
|₹7,784
|₹77,835
|₹7,78,350
|₹77,83,500
|₹2,20,659
|₹90,785
|10 Karat
|₹6,486
|₹64,863
|₹6,48,625
|₹64,86,250
|₹1,83,882
|₹75,654
City-Wise Gold Rates Today
|City
|24K (Rs/10g)
|24K (Rs/g)
|22K (Rs/10g)
|22K (Rs/g)
|Mumbai
|1,51,880
|15,188
|1,39,223
|13,922
|Delhi
|1,51,620
|15,162
|1,38,985
|13,899
|Chennai
|1,52,320
|15,232
|1,39,627
|13,963
|Bengaluru
|1,52,000
|15,200
|1,39,333
|13,933
|Hyderabad
|1,52,120
|15,212
|1,39,443
|13,944
|Kolkata
|1,51,680
|15,168
|1,39,040
|13,904
|Pune
|1,51,880
|15,188
|1,39,223
|13,922
|Ahmedabad
|1,51,880
|15,188
|1,39,223
|13,922
|Jaipur
|1,51,620
|15,162
|1,38,985
|13,899
|Lucknow
|1,51,620
|15,162
|1,38,985
|13,899
|Surat
|1,51,880
|15,188
|1,39,223
|13,922
|Patna
|1,51,620
|15,162
|1,38,985
|13,899
|Chandigarh
|1,51,620
|15,162
|1,38,985
|13,899
|Kochi
|1,52,000
|15,200
|1,39,333
|13,933
|Indore
|1,51,620
|15,162
|1,38,985
|13,899
|Bhopal
|1,51,620
|15,162
|1,38,985
|13,899
|Bhubaneswar
|1,51,680
|15,168
|1,39,040
|13,904
|Guwahati
|1,51,680
|15,168
|1,39,040
|13,904
|Nagpur
|1,51,880
|15,188
|1,39,223
|13,922
|Vadodara
|1,51,880
|15,188
|1,39,223
|13,922
Silver Rates Across Different Grades
|Silver Type
|1 Gram
|10 Gram
|100 Gram
|1 Kilogram
|1 Ounce
|1 Tola
|Silver 999 Fine
|₹241
|₹2,405
|₹24,050
|₹2,40,500
|₹6,818
|₹2,805
|Silver 925 Sterling
|₹222
|₹2,225
|₹22,246
|₹2,22,463
|₹6,307
|₹2,595
|Silver 900 Coin
|₹216
|₹2,165
|₹21,645
|₹2,16,450
|₹6,136
|₹2,525
|Silver 800 German
|₹192
|₹1,924
|₹19,240
|₹1,92,400
|₹5,454
|₹2,244
What Buyers Should Keep In Mind
Khushi Patel is a Senior Sub Editor at NewsX, covering automotive, technology, Lifestyle, entertainment, and mainstream news. She previously worked as a Copy Editor at Times Network and has written automotive editorial content, including comparison pieces, for TimesDrive.