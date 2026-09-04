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Gold Price Today, September 4: Mumbai to Bengaluru, Check Latest 22K and 24K Rates

Gold prices remain in focus as countries repatriate reserves from US vaults. Here is a look at nations that have withdrawn or moved their gold holdings.

24K Gold At Rs 16,375 Per Gram In India Today (Image: AI-generated)
24K Gold At Rs 16,375 Per Gram In India Today (Image: AI-generated)

Published By: Khushi Patel
Published: Fri 2026-09-04 10:51 IST

Gold prices in India ticked higher on September 4, with 24 karat gold now priced at Rs 15,567 per gram and 22 karat gold at Rs 14,270 per gram. For those buying in larger quantities, 10 grams of 24K gold costs Rs 1,55,670, while the same weight in 22K comes to Rs 1,42,698.
 
These rates are indicative in nature and do not include GST, TCS, or making charges, all of which get added separately at the time of purchase. Buyers are advised to confirm the final billed amount with their jeweller before making a decision.
 

Gold Rates Across Different Purities

 
Gold comes in several purity levels, and prices vary accordingly across weights, from a single gram to a full kilogram. Here’s the complete bullion-wise breakdown for today.
Gold Purity 1 Gram 10 Grams 100 Grams 1 Kilogram 1 Ounce 1 Tola
24 Karat ₹15,567 ₹1,55,670 ₹15,56,700 ₹1,55,67,000 ₹4,41,317 ₹1,81,571
22 Karat ₹14,270 ₹1,42,698 ₹14,26,975 ₹1,42,69,750 ₹4,04,541 ₹1,66,440
20 Karat ₹12,973 ₹1,29,725 ₹12,97,250 ₹1,29,72,500 ₹3,67,764 ₹1,51,309
18 Karat ₹11,675 ₹1,16,753 ₹11,67,525 ₹1,16,75,250 ₹3,30,988 ₹1,36,178
16 Karat ₹10,378 ₹1,03,780 ₹10,37,800 ₹1,03,78,000 ₹2,94,211 ₹1,21,047
14 Karat ₹9,081 ₹90,808 ₹9,08,075 ₹90,80,750 ₹2,57,435 ₹1,05,916
12 Karat ₹7,784 ₹77,835 ₹7,78,350 ₹77,83,500 ₹2,20,659 ₹90,785
10 Karat ₹6,486 ₹64,863 ₹6,48,625 ₹64,86,250 ₹1,83,882 ₹75,654

 
As purity drops, the price gap widens, with 24 karat gold commanding nearly double the rate of 10 karat gold across every weight category.
 

City-Wise Gold Rates Today

 
Rates vary slightly from one city to another depending on local taxes and demand. Here’s how 24K and 22K gold are priced across major Indian cities today, both per 10 grams and per gram.
 
City 24K (Rs/10g) 24K (Rs/g) 22K (Rs/10g) 22K (Rs/g)
Mumbai 1,51,880 15,188 1,39,223 13,922
Delhi 1,51,620 15,162 1,38,985 13,899
Chennai 1,52,320 15,232 1,39,627 13,963
Bengaluru 1,52,000 15,200 1,39,333 13,933
Hyderabad 1,52,120 15,212 1,39,443 13,944
Kolkata 1,51,680 15,168 1,39,040 13,904
Pune 1,51,880 15,188 1,39,223 13,922
Ahmedabad 1,51,880 15,188 1,39,223 13,922
Jaipur 1,51,620 15,162 1,38,985 13,899
Lucknow 1,51,620 15,162 1,38,985 13,899
Surat 1,51,880 15,188 1,39,223 13,922
Patna 1,51,620 15,162 1,38,985 13,899
Chandigarh 1,51,620 15,162 1,38,985 13,899
Kochi 1,52,000 15,200 1,39,333 13,933
Indore 1,51,620 15,162 1,38,985 13,899
Bhopal 1,51,620 15,162 1,38,985 13,899
Bhubaneswar 1,51,680 15,168 1,39,040 13,904
Guwahati 1,51,680 15,168 1,39,040 13,904
Nagpur 1,51,880 15,188 1,39,223 13,922
Vadodara 1,51,880 15,188 1,39,223 13,922

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Chennai continues to command the highest rate among major cities, while Delhi, Jaipur, Lucknow, Patna, Chandigarh, Indore and Bhopal are all trading at the lowest common rate today.
 

Silver Rates Across Different Grades

 
Silver too comes in multiple grades, and prices differ depending on the fineness of the metal. Here’s how the different types of silver are priced today.
 
Silver Type 1 Gram 10 Gram 100 Gram 1 Kilogram 1 Ounce 1 Tola
Silver 999 Fine ₹241 ₹2,405 ₹24,050 ₹2,40,500 ₹6,818 ₹2,805
Silver 925 Sterling ₹222 ₹2,225 ₹22,246 ₹2,22,463 ₹6,307 ₹2,595
Silver 900 Coin ₹216 ₹2,165 ₹21,645 ₹2,16,450 ₹6,136 ₹2,525
Silver 800 German ₹192 ₹1,924 ₹19,240 ₹1,92,400 ₹5,454 ₹2,244

Silver 999 fine, the purest grade, remains the most expensive of the four, while 800 German silver, being the least pure, trades at a noticeably lower rate across every weight.
 

What Buyers Should Keep In Mind

 
Gold and silver rates in India shift based on a mix of factors, including global bullion prices, the strength of the rupee against the dollar, interest rate expectations and geopolitical developments. For those planning a purchase, it helps to check the purity, making charges and GST on the final bill rather than going only by the quoted per gram rate, since the actual amount paid at the counter is usually higher than the headline number.
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Gold Price Today, September 4: Mumbai to Bengaluru, Check Latest 22K and 24K Rates
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Gold Price Today, September 4: Mumbai to Bengaluru, Check Latest 22K and 24K Rates

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Gold Price Today, September 4: Mumbai to Bengaluru, Check Latest 22K and 24K Rates
Gold Price Today, September 4: Mumbai to Bengaluru, Check Latest 22K and 24K Rates
Gold Price Today, September 4: Mumbai to Bengaluru, Check Latest 22K and 24K Rates
Gold Price Today, September 4: Mumbai to Bengaluru, Check Latest 22K and 24K Rates

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