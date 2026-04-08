Gold, Silver Rate Today On April 8 2026: Check 18, 22, 24 Carat Gold Price In Chennai, Hyderabad, Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, And Major Cities Inside

Gold and silver prices saw a sharp rise of up to 7% after US President Donald Trump and Iran agreed on a two-week ceasefire to allow negotiations, easing concerns around the ongoing conflict and calming global markets.
COMEX gold climbed as much as 3.1%, crossing $4,850 per ounce, adding to the previous session’s 1.2% gain. At the same time, COMEX silver surged nearly 6.80% to $76.92 per ounce during Asian trading hours on Wednesday.
Despite this recent jump, gold prices are still down about 10%, while silver has fallen over 17% since tensions escalated at the end of February. However, the latest recovery is being supported by hopes of a ceasefire and expectations that slower global growth could balance out steady or higher interest rates.
|Gold Rates on 8 April 2026 (India)
|City
|24 KT (₹)
|22 KT (₹)
|18 KT (₹)
|Delhi
|1,53,020
|1,40,268
|1,14,765
|Jaipur
|1,53,260
|1,40,488
|1,14,945
|Mumbai
|1,53,260
|1,40,488
|1,14,945
|Kolkata
|1,53,060
|1,40,305
|1,14,795
|Chennai
|1,53,720
|1,40,910
|1,15,290
|Bengaluru
|1,53,390
|1,40,605
|1,15,043
|Hyderabad
|1,53,520
|1,40,727
|1,15,140
|Nashik
|1,53,270
|1,40,498
|1,14,953
|Rajkot
|1,53,480
|1,40,698
|1,15,110
|Pune
|1,53,190
|1,40,424
|1,14,893
|Silver 999 Rates on 8 April (India)
|City
|10 gm (₹)
|100 gm (₹)
|1 kg (₹)
|Delhi
|2,437
|24,373
|2,43,730
|Jaipur
|2,441
|24,411
|2,44,110
|Mumbai
|2,323
|23,229
|2,32,290
|Kolkata
|2,438
|24,382
|2,43,820
|Chennai
|2,327
|23,269
|2,32,690
|Bengaluru
|2,443
|24,434
|2,44,340
|Hyderabad
|2,449
|24,490
|2,44,900
|Nashik
|2,434
|24,342
|2,43,420
|Rajkot
|2,437
|24,374
|2,43,740
|Pune
|2,434
|24,342
|2,43,420
Gold Rate Per 1 Gram on 8 April (India)
|City
|24 KT (₹/gm)
|22 KT (₹/gm)
|18 KT (₹/gm)
|Delhi
|15,302
|14,027
|11,477
|Jaipur
|15,326
|14,049
|11,495
|Mumbai
|15,326
|14,049
|11,495
|Kolkata
|15,306
|14,031
|11,480
|Chennai
|15,372
|14,091
|11,529
|Bengaluru
|15,339
|14,061
|11,504
|Hyderabad
|15,352
|14,073
|11,514
|Nashik
|15,327
|14,050
|11,495
|Rajkot
|15,348
|14,070
|11,511
|Pune
|15,319
|14,042
|11,489
ALSO READ: RBI Monetary Policy: Repo Rate Stays At 5.25% – Check Impact On Your Loan EMIs, Savings, Investment And Borrowings