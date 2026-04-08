Gold, Silver Rate Today On April 8 2026: Check 18, 22, 24 Carat Gold Price In Chennai, Hyderabad, Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, And Major Cities Inside

Gold and silver prices saw a sharp rise of up to 7% after US President Donald Trump and Iran agreed on a two-week ceasefire to allow negotiations, easing concerns around the ongoing conflict and calming global markets.

COMEX gold climbed as much as 3.1%, crossing $4,850 per ounce, adding to the previous session’s 1.2% gain. At the same time, COMEX silver surged nearly 6.80% to $76.92 per ounce during Asian trading hours on Wednesday.

Despite this recent jump, gold prices are still down about 10%, while silver has fallen over 17% since tensions escalated at the end of February. However, the latest recovery is being supported by hopes of a ceasefire and expectations that slower global growth could balance out steady or higher interest rates.

Here are the gold and silver rates for 8 April across major cities:

Gold price today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru

Silver 999 rate today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Chennai

Gold Rates on 8 April 2026 (India) City 24 KT (₹) 22 KT (₹) 18 KT (₹) Delhi 1,53,020 1,40,268 1,14,765 Jaipur 1,53,260 1,40,488 1,14,945 Mumbai 1,53,260 1,40,488 1,14,945 Kolkata 1,53,060 1,40,305 1,14,795 Chennai 1,53,720 1,40,910 1,15,290 Bengaluru 1,53,390 1,40,605 1,15,043 Hyderabad 1,53,520 1,40,727 1,15,140 Nashik 1,53,270 1,40,498 1,14,953 Rajkot 1,53,480 1,40,698 1,15,110 Pune 1,53,190 1,40,424 1,14,893

Silver 999 Rates on 8 April (India) City 10 gm (₹) 100 gm (₹) 1 kg (₹) Delhi 2,437 24,373 2,43,730 Jaipur 2,441 24,411 2,44,110 Mumbai 2,323 23,229 2,32,290 Kolkata 2,438 24,382 2,43,820 Chennai 2,327 23,269 2,32,690 Bengaluru 2,443 24,434 2,44,340 Hyderabad 2,449 24,490 2,44,900 Nashik 2,434 24,342 2,43,420 Rajkot 2,437 24,374 2,43,740 Pune 2,434 24,342 2,43,420

Gold Rate Per 1 Gram on 8 April (India)

City 24 KT (₹/gm) 22 KT (₹/gm) 18 KT (₹/gm) Delhi 15,302 14,027 11,477 Jaipur 15,326 14,049 11,495 Mumbai 15,326 14,049 11,495 Kolkata 15,306 14,031 11,480 Chennai 15,372 14,091 11,529 Bengaluru 15,339 14,061 11,504 Hyderabad 15,352 14,073 11,514 Nashik 15,327 14,050 11,495 Rajkot 15,348 14,070 11,511 Pune 15,319 14,042 11,489



