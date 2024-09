Teslas in China hergestellte Elektrofahrzeugverkäufe steigen im August im Vergleich zum Vorjahr um 3 %.

Tesla (TSLA.O) meldete im August einen Anstieg der Verkäufe seiner in China produzierten Elektrofahrzeuge um 3 % im Vergleich zum Vorjahr, so die China Passenger Car Association (CPCA). Dieser Anstieg spiegelt das fortgesetzte Wachstum von Teslas Präsenz auf dem wettbewerbsintensiven Elektrofahrzeugmarkt in China wider.