Die Verschlechterung der Gesundheit von Papst Franziskus hat wachsende Besorgnis über die Zukunft der katholischen Kirche ausgelöst, da der 88-jährige Papst mit schwerer Bronchitis und einer Lungenentzündung kämpft. Nach seiner jüngsten Krankenhausaufnahme soll der Papst eilig wichtige Entscheidungen abschließen, getrieben von der Angst, dass sich seine Gesundheit nicht verbessern wird.

Advertisement · Scroll to continue

Die Gesundheitskrise von Papst Franziskus

Die Gesundheit von Papst Franziskus ist in den letzten Jahren ein großes Thema der Besorgnis, da sein Alter und seine medizinische Vorgeschichte schwer auf seiner Fähigkeit lasten, die Kirche weiterhin zu führen. Kürzlich wurde er mit schwerer Bronchitis und einer Lungenentzündung in das Gemelli-Krankenhaus in Rom aufgenommen, was ihn dazu zwang, mehrere öffentliche Termine abzusagen. Trotz seiner Bemühungen, seine Aufgaben zu erfüllen, zeigte eine kürzliche CT-Untersuchung eine beidseitige Lungenentzündung, was die Sorgen über seine Prognose verstärkte.

Advertisement · Scroll to continue

Berichte deuten darauf hin, dass Papst Franziskus unter starken Schmerzen leidet und privat seine Besorgnis geäußert hat, dass er diese Krankenhausaufnahme möglicherweise nicht überleben wird. Seine Ärzte haben strenge Auflagen erteilt, einschließlich des Verbots, seine gewohnte Angelus-Predigt zu halten, eine seltene und beunruhigende Entwicklung für den Papst.

Schnelle Maßnahmen zur Sicherung seines Erbes

Mit der Verschlechterung seiner Gesundheit konzentriert sich Papst Franziskus darauf, wichtige Initiativen abzuschließen, um sicherzustellen, dass sein Erbe bestehen bleibt. Eine dieser Initiativen umfasst die Ernennung enger Verbündeter in mächtige Positionen innerhalb der Kirche. Sein progressives Pontifikat, das für die Durchsetzung inklusiver Reformen und die Bekämpfung von sexuellem Missbrauch durch Geistliche bekannt ist, stößt weiterhin sowohl auf Unterstützung als auch auf Widerstand.

Um die Zukunft der Kirche zu beeinflussen, hat Franziskus strategische Ernennungen vorgenommen, wie die Verlängerung der Amtszeit von Kardinal Giovanni Battista Re als Dekan des Kardinalskollegiums. Diese Position spielt eine entscheidende Rolle im Konklave, das letztendlich seinen Nachfolger wählen wird. Die Entscheidung, Re’s Amtszeit zu verlängern und eine geplante Abstimmung zu umgehen, wird als direkter Versuch des Papstes angesehen, den Ausgang des Konklaves zu beeinflussen.

Politische Einflussnahme im Konklave

Das Konklave, ein geheimes Treffen der Kardinäle, das den neuen Papst wählt, wird voraussichtlich von verschiedenen Fraktionen beeinflusst, einschließlich politischer Akteure. Einige Beobachter weisen darauf hin, dass politischer Einfluss, insbesondere von europäischen Mächten, die Auswahl von Franziskus’ Nachfolger beeinflussen könnte, wobei immer mehr Stimmen für einen weniger konfrontativen Papst laut werden.

Eine historische Ernennung: Schwester Raffaella Petrini

In einem bahnbrechenden Schritt ernannte Papst Franziskus Schwester Raffaella Petrini zur ersten weiblichen Gouverneurin des Vatikans. Ihre Ernennung, die am 1. März in Kraft tritt, markiert einen wichtigen Meilenstein in den Reformbestrebungen des Papstes. Obwohl einige die zeitliche Nähe der Bekanntgabe in Frage stellen, da sie auf Bedenken hinsichtlich seiner Gesundheit folgt, könnte dies auch mit dem 80. Geburtstag von Kardinal Fernando Vérgez Alzaga zusammenhängen, der dadurch für das Amt nicht mehr in Frage kommt.

Vorbereitung auf die Zukunft der Kirche

Während Papst Franziskus einer unsicheren Zukunft entgegenblickt, hat sich sein Fokus von der Durchsetzung von Reformen auf die Sicherung der Beständigkeit seiner Initiativen verlagert. Ob er sich von seiner Krankheit erholt oder nicht, die kommenden Monate werden wahrscheinlich die Zukunft des Papsttums und die Richtung bestimmen, die die Kirche in den kommenden Jahren einschlagen wird.