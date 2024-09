Taylor Swifts Unterstützung für Kamala Harris: Wird es die Wahlbeteiligung der jungen Wähler steigern?

Die Demokraten hoffen, dass Taylor Swifts kürzliche Unterstützung für Vizepräsidentin Kamala Harris die jungen Wähler vor den Wahlen im November mobilisieren könnte. Swift, die für ihre scharfe Kritik an Ex-Präsident Trump bekannt ist, hat Harris nach der Präsidentschaftsdebatte am Dienstag öffentlich unterstützt. In einem sozialen Medienbeitrag, unterzeichnet mit „kinderlose Katzenliebhaberin“, lobte Swift Harris für ihr Engagement für Rechte und Anliegen, die ihr wichtig sind.