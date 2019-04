UPSC Civil Services Final Results 2018: The Union Public Service Commission (UPSC) has declared the final results of the Civil Services or Indian Administrative Service (IAS), Indian Forest Service (IFS) and Indian Police Service (IPS) examinations on its official website - upsc.gov.in. Candidates can check the list of shortlisted candidates from the official website of UPSC by following the instructions to download the same given below.

UPSC Civil Services Final Results 2019: The Union Public Service Commission (UPSC) has finally declared the final results of the Indian Administrative Service (IAS), Indian Forest Service (IFS) and Indian Police Service (IPS) recruitment examinations on its official website – upsc.gov.in. The list of shortlisted candidates has been published on the official website and is now available for download. All the candidates who were eagerly waiting for their results can check the list of shortlisted candidates by following the instructions given below.

The UPSC had conducted the IAS Prelims 2018 on June 3, 2018, while the IAS Mains 2018 was conducted on September 28th, 29th, 30th and October 6th, 7th 2018 at various centres across the country. UPSC declared the civil services main results 2018 through its official website on December 20, 2018. The interview or personality test of UPSC civil services for those who qualified the Main exam was conducted on February 11, 2019, from 9:00 AM.

How to check the list of shortlisted candidates for UPSC Civil Services on UPSC official website?

Visit the official website of UPSC as mentioned above

Candidates can look for the link that reads, “List of shortlisted candidates for Civil Services 2018”

On clicking, the candidates will be taken to a new window

Here, a pdf will be displayed

Download the same and go through it to check if your roll number exists on the list

If you see your number, then you have cleared the Civil Services 2018 Recruitment process

Check out shortlisted and toppers’ complete list here

1 1133664 KANISHAK KATARIA

2 1104407 AKSHAT JAIN

3 863569 JUNAID AHMAD

4 856837 SHREYANS KUMAT

5 404032 SRUSHTI JAYANT DESHMUKH

6 1705594 SHUBHAM GUPTA

7 6314286 KARNATI VARUNREDDY

8 6413775 VAISHALI SINGH

9 2630204 GUNJAN DWIVEDI

10 879888 TANMAY VASHISTHA SHARMA

11 804005 PUJYA PRIYADARSHNI

12 852762 NAMRATA JAIN

13 7700978 VARNIT NEGI

14 860706 ANKITA CHOUDHARY

15 5202813 ATIRAG CHAPLOT

16 6610836 DHODMISE TRUPTI ANKUSH

17 309781 RAHUL SHARANAPPA SANKANUR

18 815221 RISHITA GUPTA

19 3511797 HARPREET SINGH

20 817096 CHITRA MISHRA

21 7810279 RAHUL JAIN

22 887796 DEEKSHA JAIN

23 1225007 RISHAB C A

24 2617099 ANURAJ JAIN

25 6609091 GONDANE VAIBHAV SUNIL

26 812456 HIMANSHU NAGPAL

27 808475 SALONI KHEMKA

28 6307513 KAJAL JAWLA

29 1913742 SREELAKSHMI R

30 1028758 SAUMYA GURURANI

31 6401103 MAINAK GHOSH

32 5808674 SAMEER SAURABH

33 852586 AWHALE MANISHA MANIKRAO

34 868106 ANKIT

35 855899 MINAL KARANWAL

36 6408159 DEEPESH KEDIA

37 858745 ANKUR KAUSHIK

38 876958 LAKSHAY SINGHAL

39 6624006 PATIL HEMANTA KESHAV

40 417147 GARIMA AGRAWAL

41 5808480 ALOK KUMAR

42 6318722 NANDINI MAHARAJ

43 6601501 AGRAWAL AKSHAY SUNIL

44 3541072 AMRITPAL KAUR

45 335678 LAKSHMI N

46 6311498 DEEPAK KUMAR DUBEY

47 1412816 DEEPAK TEWARI

48 803186 KUMAR ANURAG

49 1200172 RENJINA MARY VARGHESE

50 331484 RANGASHREE T K

51 822066 VIKRAM GREWAL

52 6407775 PRATEEK SINGH

53 6315639 SUMIT KUMAR

54 865650 SUMIT KUMAR RAI

55 6310736 SAURABH SUMAN YADAV

56 5921530 DILEEP MISHRA

57 5804001 MOHD ABDUL SHAHID

58 804012 RISHAV MANDAL

59 6304203 CHAHAT BAJPAI

60 813590 ANYA DAS

61 800550 GIRDHAR

62 5803225 ANAND KUMAR SHARMA

63 882941 VISHAL SAH

64 335694 G SURYA SAI PRAVEENCHAND

65 2636713 PREETI

66 1903622 ARJUN MOHAN

67 1413206 MANISHA RANA

68 861552 BHAWNA

69 834609 ADITYA GOYAL

70 2629262 SURAJ PATEL

71 5809491 VIBHOR AGGARWAL

72 2206281 DILIP PRATAP SINGH SHEKHAWAT

73 831947 DALIP KUMAR

74 860520 PRADEEP KUMAR DWIVEDI

75 1042571 MALLARAPU NAVEEN

76 2105355 AKASH BANSAL

77 5810387 SHIVANSH AWASTHI

78 315211 AKASH S

79 1230794 V ABISHEK

80 6303028 KHUSHBOO GUPTA

81 6405515 JAY SHIVANI

82 815607 APARAJITA SINGH SINSINWAR

83 6311628 NIDHI SIWACH

84 3511387 SANYA CHHABRA

85 505163 SMIT SANTOSH LODHA

86 2619429 AYUSHI SINGH

87 817510 RAHUL JAIN

88 7004350 RITIKA

89 606690 SAWAN KUMAR

90 1400736 RAJAT PANT

91 806986 AMIT KUMAR

92 2104751 VEER PRATAP SINGH

93 812761 PRADEEP SINGH

94 103444 JIVANI KARTIK NAGJIBHAI

95 5809019 DHANANJAY SINGH YADAV

96 814170 NITESH KUMAR JAIN

97 806897 HIMADREE KAUSHIK

98 1101036 KHUSHBOO LATHER

99 867867 DHRUV MITTAL

100 309432 KRUTHIKA

101 3524926 JAGPREET KAUR

102 6403578 INDRA BADAN JHA

103 803860 MRIGANK SHEKHAR PATHAK

104 6307581 VIJAY WARDHAN

105 863905 MAYANK MITTAL

106 6302263 SUSHIL KUMAR

107 861461 GAURAV SIKARWAR

108 6613272 DHAIGUDE SNEHAL NANA

109 850444 PRIYANKA SHUKLA

110 4116608 AANCHAL SRIVASTAVA

111 866192 ABHISHEK JAIN

112 5808581 BRIJESH JYOTI UPADHYAY

113 615400 SAURABH KUMAR BHUWANIA

114 304251 RAUSHAN KUMAR

115 867688 ATUL KUMAR BANSAL

116 3526065 SMRITI MISHRA

117 1231660 DEEPANAVISVESWARI V

118 713798 SOUMYA RANJAN ROUT

119 702824 UPASANA MOHAPATRA

120 6309413 SHIVENDU BHUSHAN

121 853762 ASHISH CHERIAN SAMUEL

122 847311 ANVITI CHATURVEDI

123 1529625 MANNY BHUSHAN SINGH

124 835774 HIMANSHU PRAJAPATI

125 6618966 MAHAJAN MANOJ SATYAWAN

126 1004598 K V MAHESWARAREDDY

127 1902141 ANANDU SURESH GOVIND

128 816291 NITYANAND JHA

129 1316136 DHOOT SAIPRASAD KIRANKUMAR

130 3503281 RANJEETA SHARMA

131 8203123 CHITTYREDDY SRIPAL

132 1903417 JISHNU J RAJU

133 6308512 LODHA SHRENIK DILIP

134 6318886 PATIL DIGVIJAY SANJAY

135 801402 ALOK KUMAR

136 4113726 TANAY SHANKAR

137 5803814 GAUHAR HASAN

138 6314819 ANUPAM SINGHAL

139 1211245 P PROMOTH

140 412592 AMBUL SAMAIYA

141 865337 AJAY JAIN

142 1137590 ACHIN GARG

143 1210684 B SARANYA

144 1128566 MANISH MEENA

145 5914329 NAMITA SHARMA

146 816387 VIKAS AHLAWAT

147 858322 POOJA GUPTA

148 5803868 APURV CHAUHAN

149 6304917 SHIV NARAYAN SHARMA

150 7911460 ABHINAV TYAGI

151 846940 AYUSH NOPANY

152 2616030 JASLEEN KAUR

153 300399 KOMMI PRATHAP SIVAKISHORE

154 867397 SHAKTI MOHAN AVASTHY

155 3807677 MIRKHELKAR ADITYA DHANANJAY

156 7901679 AKSHANSH YADAV

157 7001324 NIKITA JAIN

158 1141457 AVDHESH DIXIT

159 1114776 RAM NIWAS BUGALIA

160 815438 SAGAR JAIN

161 887181 ADITI GUPTA

162 6313728 PALASH BANSAL

163 6307693 SIDHARTH GOYAL

164 880211 PRATIK JAIN

165 815701 ANANT DWIVEDI

166 866956 DIPANKAR CHOUDHARY

167 6623454 SHELKE NACHIKET VISHWANATH

168 308383 SAGAR

169 851342 CHIRUMAMILLA VINAY KUMAR CHOWDARY

170 801276 GARIMA GARG

171 1031116 SIRI MEGHANA

172 853076 KAMYAA MISRA

173 2636009 VIDHU SHEKHAR

174 6414910 POOJA YADAV

175 850148 PRIYANKA JAIN

176 812081 LAXMAN TIWARI

177 862744 MAYANK GUPTA

178 858244 ARPIT BOHRA

179 804118 VIVEK KUMAR MODI

180 803295 GUNDALA REDDYRAGHAVENDRA

181 5913989 KRISHAN KUMAR SINGH

182 2201280 SIDDHARTHA NAHAR

183 6406567 TEGHBIR SINGH SANDHU

184 869968 SHUBHANK MISHRA

185 873657 MEDHA BHUSHAN

186 866917 SHAFQAT AMNA

187 3403903 REHANA BASHIR

188 860063 BHARAT SONI

189 606463 SUSHANT SINGH

190 6605634 MADHULIKA DEOGOJI

191 1143127 HANUL CHOUDHARY

192 6311812 SUNEEL SHEORAN

193 6311005 AKASH SINGH

194 821214 SHREYA GUPTA

195 3532406 MANINDER SINGH

196 861096 ABHINAY VISHWAKARMA

197 6308177 NIKHIL ASHOKKUMAR RAKHECHA

198 113344 AGRAWAL SUSHIL RAVINDRA

199 5913505 SHAMBHAVI MISHRA

200 867622 RISHABHA GARG

201 887202 VARUN JAT

202 502324 SINGHVI RONAK KUNDANMAL

203 887106 SHUBHANSHU JAIN

204 904592 RAI GAURAV RAMPRAVESH

205 855211 MANISH CHOUDHARY

206 6310466 ARCHIT VIRENDRA CHANDAK

207 1139707 AKSHAY KABRA

208 6314575 CHANDRAKANTH REDDY MALLU

209 5800635 ANKUR JAIN

210 1905500 NIDHINRAJ P

211 865233 KUNAL AGGARWAL

212 817462 KALE AMIT MARUTIRAO

213 887041 KESHAV GOEL

214 860135 KAPIL CHOUDHARY

215 6316590 AVINASH CHANDRA SANDILYA

216 1017880 SADHANA RASHMI PERUMAL

217 7005795 ABHISHEK GUPTA

218 859916 NAMIT PATHAK

219 866319 AVINASH RAI

220 6625058 YADAV GIRISH ASHOK

221 860299 NIKETA ROHATGI

222 1418368 ABHINAV SHAH

223 6301282 GAUTAM GOYAL

224 336345 ROHAN JAGADEESH

225 519378 SHAIKH MOHD ZAIB ZAKIR

226 6314822 ANUJ PALIWAL

227 3542340 NIRAJ

228 302296 B V VIJAYA BHARATH REDDY

229 1214008 SUBASHINI E

230 1207406 MANOJ PRABHAKAR M

231 6616693 PATIL YOGESH ASHOKRAO

232 6317699 GAURAV TYAGI

233 1037201 PEDDITI DHATRI REDDY

234 1906443 VISHNURAJ P

235 304065 JUBIN MOHAPATRA

236 6316272 PANKAJ LAMBA

237 1032533 SHIV NEHARIKA SINGH

238 5909297 ANKUSH SINGH BHATI

239 1047758 TAWAREJ KSHITIJ KISHOR

240 301706 KOUSHIK H R

241 805458 SHAH JAY MANOJ

242 851194 VISHAL SINGH

243 851824 ABHISHEK KUMAR

244 862335 ABHISHEK KUMAR SINGH

245 804285 AVINASH PANDEY

246 844697 NUPUR

247 418341 AADITYA MISHRA

248 6309226 ABHISHEK SARAF

249 870458 AISHWARYA SINGH

250 851291 PUNEET KUMAR SINGH

251 1132513 SHIVAM SHARMA

252 1415466 OM KANT THAKUR

253 1522532 KUMAR VIVEK

254 6704328 KALE SAGAR VIJAY

255 803551 SIDDHARTH DHAPOLA

256 518795 MANJEET SINGH

257 333607 VIVEK H B

258 1906148 AARSHA N S

259 866498 INDERVEER SINGH

260 806780 PRADEEP SINGH

261 6417198 SAYYED RIYAJ AHEMAD

262 807045 GAURAV GUNJAN

263 1207184 RAJKUMAR KV

264 5810356 SHWETA SUMAN

265 861373 ANANYA KUMAR SINGH

266 1409380 SHAILJA PANDEY

267 1017023 PRASHANT NAGAR

268 3406397 ABHISHEK AUGUSTYA

269 851227 AANAND PRAKASH MEENA

270 848331 ANKITA JAIN

271 416635 KRISHAN LALCHANDANI

272 843729 ANJU

273 5913265 KRISHNA PRATAP

274 6313219 PRIYANK KISHORE

275 7003972 PARSHANT SINGLA

276 875960 CHARU

277 2108833 BUSHARA BANO

278 833632 SWATI SHARMA

279 6307268 SUMIT YADAV

280 854203 MD JAWED HUSSAIN

281 1225384 S RISHI RAGHAV

282 7907510 ADITI SIHANIYA

283 844730 ARNAV SHIVENDU

284 5901328 K SAJAL

285 855649 ANSHUL JAIN

286 876072 RAHUL KUMAR GUPTA

287 833744 ARANYAK SAIKIA

288 860387 SURAJ SHAJI

289 5803059 NIDHI SINGH

290 856757 SHASHANK BHATT

291 839175 SRI SAI VEMPATI

292 5806030 RAVIKESH TRIPATHY

293 317311 YASHASWINI B

294 806332 ROHIT SINGH

295 625393 JOYDEEP MOITRA

296 2001564 T CHITRAA

297 824803 DEEPTI BAGGA

298 1914255 A B SILPA

299 1900167 VEENA S SUTHAN

300 3514120 ARPIT GUPTA

301 1913657 ARYA R NAIR

302 862686 JVALIN TEJPAL

303 321600 NIVEDITA S BALARADDIYAVAR

304 6904667 HIMANSHU GUPTA

305 830699 ANIL GOYAL

306 1407238 UTKARSHA

307 834883 GIRISH DHARMARAJ KALAGONDA

308 6300046 SHUBHRA KUMARI

309 800031 SIDDHARTHA JAIN

310 855640 VASUDHA SEHRAWAT

311 1412941 PRATIMA SINGH

312 6313621 NAHAR PRANAY PRAKASH

313 1221219 CHIRANJEEV P JAIN

314 315426 H S BHAVANA

315 836849 VIDITA DAGAR

316 872594 PAWAR NAVJIVAN VIJAY

317 7908510 POORVI GARG

318 819817 GAURAVJEET SINGH

319 846361 NAVNEET MITTAL

320 3410290 SUNNY GUPTA

321 317446 SOORAJ BEN K R

322 6619010 DESAI NEHA DIWAKAR

323 1030674 V SAI VAMSI VARDHAN

324 867696 NAVEEN KUMAR

325 6613415 BANKAR RUJUTA DINESH

326 626382 MAHESWAR MAJI

327 1209446 ASVIN CHANDRU A

328 806327 SUMIT KUMAR SINGH

329 1902068 NIRMAL OUSEPPACHAN

330 7304187 SUSHMA J

331 3801570 SNEHA SURYAKANT GITTE

332 6615523 ALOK KUMAR TIWARI

333 5102879 YATENDRA KUMAR PAL

334 1911866 ARCHANA P P

335 3405240 HARVINDER SINGH

336 318153 MIRZA QADIR BAIG

337 1139479 RAVI KUMAR SIHAG

338 7305330 THEJAS U P

339 840550 ADITYA KUMAR JHA

340 7201900 PRATEEK BAYAL

341 846365 URVASHI SHEKHAWAT

342 5918950 SHIVA AGGARWAL

343 866147 PRAMOD KUMAR TIWARI

344 1128565 MANASVI VASHISTHA

345 5604112 TAMIL OVIYA S

346 818524 ASHISH KUMAR THAKUR

347 3600621 VIKRAM VIRKAR

348 818809 SACHIN BANSAL

349 808001 KATTA RAVI TEJA

350 833545 NABAL KUMAR JAIN

351 811083 NATISHA MATHUR

352 335487 HARSHAVARDANA B J

353 1909193 S GAUTHAM RAJ

354 1223427 N JEYKUMARAN

355 1419954 CHIRAG JAIN

356 831520 ANSHUMAN

357 872958 SAURABH MISHRA

358 6110133 SURABHI AGRAWAL

359 5205248 HEMANT GUPTA

360 6319530 VISHWADEEP

361 6607259 DESHMUKH ABHAYSINHA BALASAHEB

362 852561 LAKSHMAN KUMAR

363 832511 K V L AKSHAY

364 856571 BABAR ALI CHAGATTA

365 832081 RAHUL KUMAR DUBEY

366 5913145 RAJAT BHARDWAJ

367 108969 PRASHANT MISHRA

368 4113846 SHIVASHISH KUMAR

369 1218089 ABHISEK OSWAL

370 7005269 SAMANDEEP KAUR

371 6311791 ASHISH SHARMA

372 300878 PAKKIRESH KALLAPPA BADAMI

373 6406095 GOKUL MAHAJAN

374 860305 TARUN TOMAR

375 1010319 G ANUSHA

376 865379 SAHIL GARG

377 504039 PRATIK KHAMATKAR

378 843292 LAKSHAY KUMAR CHOWDHURY

379 6106012 ANKIT

380 6408723 RENA JAMIL

381 1001578 SAURABH PRATAP SINGH

382 1124643 YASHRAJ NAIN

383 6211962 VEEREPALLI VIDYADHAR

384 6316099 YOGITA SHARMA

385 5201360 ANAND VARDHAN MISHRA

386 1909957 CHELSASINI V

387 1133144 ANIMESH GARG

388 875368 ADITI SINGH

389 853523 KRITI PANDEY

390 1909766 MUHAMMAD SAJAD P

391 715135 KUMAR BISWARANJAN

392 7006412 LOVEPREET KAUR

393 864559 JAI KISHAN

394 853734 GARIMA

395 5808296 BHUMIKA KAUSHIK

396 605003 RINI CHOUDHURY

397 1905254 DIVYA CHANDRAN

398 1508352 SHAHZAD ALAM

399 1906392 CHITRA VIJAYAN

400 859509 SACHIN KUMAR

401 104990 VAIBHAV DASU WAGHMARE

402 2636711 MITALI CHANDRA

403 6307166 JITENDER YADAV

404 850587 RAHUL KRISHNA SHARMA

405 5704051 AMITH MP

406 1002684 C VISHNU CHARAN

407 6310902 NANDAN KUMAR

408 1230195 ALARMELMANGAI P

409 1218705 DHARMALASHRI D

410 1907571 SREEDHANYA SURESH

411 883326 NEHA YADAV

412 6625840 THAKARE SHUBHAM DNYANDEORAO

413 1203227 DHARUN KUMAR S

414 816683 ANMOL SAGAR

415 118830 SUTHAR RAJ RAMESHCHANDRA

416 801022 KANISHKA SINGH

417 852514 HITESH KUMAR MEENA

418 7303663 NAGARJUN B GOWDA

419 507381 MONA ROAT

420 5602562 ARVIND B K

421 5702183 FARASH T

422 5400753 AKASH PATEL

423 326559 ASHWIJA B V

424 6310205 PRIYANKA RANI

425 1228802 SEVITI SAI MURALI

426 6301447 SANDEEP KUMAR MEENA

427 7203606 RENU SOGAN

428 2104518 HARI SHANKAR

429 882897 FWWRMAN BRAHMA

430 1139864 NIDHI MEENA

431 852235 ANIL KUMAR JHAJHARIA

432 120612 LAKUM JAYDEEP MANSHUKHLAL

433 804606 RAJ

434 6418299 MUHAMMED ABDUL JALEEL

435 1907244 ANOOP BIJILY

436 1130379 DILKHUSH MEENA

437 6702967 HYALINGE GAYATRI DEVIDAS

438 1229767 ASHOKKUMAR R

439 6303422 SHUBHAM YADAV

440 6319502 CHANDRA PRAKASH

441 6304437 ANUJ PRATAP SINGH

442 5803108 PRIYANKA SINGH

443 865285 PANKAJ KUMAWAT

444 5808132 PAWAR SACHIN PRAKASH

445 824551 SATYANARAYAN PRAJAPAT

446 6310200 NIKHIL KUMAR

447 6501148 WANKHEDE ARCHANA PANDHARINATH

448 5804723 MOHAMMAD HASHIM

449 5100955 MADHUSUDHANA RAO IJJADA

450 879764 NAVENDU SHEKHAR

451 5803919 VIJIT PATEL

452 6402564 LOKESH YADAV

453 2002604 SHREE RAAM R

454 6304297 SOMA SEKHAR APPARAO KOTARU

455 817202 ATUL SAGAR

456 829556 SUVENDHU KUMAR PATRA

457 1048862 KATTA SIMHACHALAM

458 845891 VIVEK CHANDRA YADAV

459 3809376 AHER JAYESH SURESH

460 868767 SARVESH PANWAR

461 1912588 SHWETA K SUGATHAN

462 7005538 BALPREET SINGH

463 2618359 SHIVANSHU RAJPUT

464 7803824 ANCHITA KETHWAS

465 1007631 B VAISHNAVI

466 3531562 PREETI YADAV

467 100703 ABHISHEK ANAND

468 3400226 AVANTIKA SINGH

469 815811 ROHIT KUMAR

470 1000927 NEELAM LALITADITYA

471 5810592 SUMIT KUMAR AGRAWAL

472 843545 ARUN KABILAN A K

473 880345 VIKAS MARMAT

474 1140557 SHIVAM VERMA

475 5809484 SHAHID AHMED

476 2636092 PALASH KATIYAR

477 6006666 MRIDUL

478 823275 SOMALIN SUBHADARSINI

479 1017815 JANGAM KULADEEP

480 821700 THIPE RANJEET HARISHCHANDRA

481 1211908 BIRATHIVIRAJ M

482 858270 MAYANK CHAUDHARY

483 844398 PRABHAT KUMAR

484 5807580 NAVEEN TANWAR

485 1230948 GIJI PRIYANKA G

486 1125127 JAGDISH BANGARWA

487 7006930 RUPESH KUMAR

488 1304161 MD SARFARAZ ALAM

489 6401451 PRATIBHA VERMA

490 1213566 ABISHEK S

491 0809237 RAWALE KRUSHIKESH PRADEEP

492 5808840 ROHIT ANAND

493 6310571 JYOTI YADAV

494 1215778 SARAVANAN T

495 0332788 MANJUNATH R

496 0323352 BRINDA S

497 0803385 RANDHIR KUMAR

498 0111368 GUPTA ABHISHEK RAJESHBHAI

499 0864858 AYMAN JAMAL

500 0856586 SUDHANSHU NAYAK

501 0870913 KADAM NIKETAN BANSILAL

502 3515131 AMIT YADAV

503 0879438 NILESH MAHADEV KUMBHAR

504 1212127 SINDHUKAVI M R

505 3524262 ISHMEET KAUR

506 0877298 VISHNU KUMAR

507 1232231 KARTHIKEYANI K

508 1911543 DEEPAK DEV VISWAN

509 0860065 REKHA YADAV

510 1139170 SUMEET MEHARDA

511 6309805 DEEPAK KUMAR MISHRA

512 0884586 JITENDRA KUMAR DAYAMA

513 0807714 SHASHANK SINGH

514 0511060 GHODKE CHANDRASHEKHAR R

515 0821057 RAJIV KUMAR

516 0616070 SANDIP GARAI

517 0871432 L ANGSHIM DANGSHAWA MARING

518 0841096 NIKAS KUMAR

519 0840923 ASHISH GANGWAR

520 0828969 ARSHI AADIL

521 1217359 GOVINDARAJ A

522 0102024 ANSARI ZAIDAHMED SAEEDAHMED

523 0828707 PRASHANT SAGAR

524 6210826 SAVEESH VARMA TADIKONDA

525 0824535 ABHISHEK GOSWAMI

526 0821647 SANJAY SAHU

527 0858619 SHASHANK

528 6619761 ISALWAR GAURAV SHIVAJI

529 4112704 DEBRAJ DAS

530 3806810 PHADKE VIKRAM DNYANDEO

531 1114058 SALONI SHARMA

532 6319610 HEMANT KUMAR MEENA

533 1909436 ALI ABOOBACKER T T

534 1201676 VENKATESH M

535 6318126 KANGHUJAM SUNINDRA SINGH

536 0837468 KUMAR ASHISH

537 1522382 ANSHUMAN RAJ

538 0114120 SIDDHARTHA GAUTAM

539 0607597 SAYANTAN GHOSH

540 1217310 PONMANI N

541 1912227 ASWATH BAJI

542 1300413 MESHRAM RAJIV RAMESH

543 1208845 NITHYA RADHAKRISHNAN

544 2631257 DONDAPATI VENKATA HARISH

545 0630657 AJAY CHOUDHARY

546 6314470 FAISAL KHAN

547 0307836 VIKAS PRAKASH SINGH

548 5401608 KULDEEP KUMAR

549 1131047 DEEPAK KUMAR JEWARIA

550 3539395 BHAVYA SAINI

551 1006048 BANOTH MRUGENDER LAL

552 0104365 KANIKA SIKRIWAL

553 0816798 RAJ KUMAR KOLIPAKA

554 0503237 SOMANANDA SAHOO

555 0334674 K JAGAN

556 4403576 NINGTHOUJAM JOHNSON MEETEI

557 0836059 HRITURAJ SINGH

558 6302183 RISHIKESH MEENA

559 1027053 B DHEERAJ KUMAR

560 0333526 M V N V LAKSHMI SOUJANYA

561 6307655 DHEERAJ SHARMA

562 0887975 SPARSH GUPTA

563 6404241 OM PRAKASH JAT

564 5908731 JAGADISH KUMAR

565 1908846 BASHA MOHAMMED B

566 0303791 DEEPAN M N

567 0817048 GITTE MADHAV VITTHALRAO

568 1213471 HARI PRASANTH M R

569 6308793 ANIL KUMAR RATHORE

570 1023632 ANUMULA SRIKAR

571 1503359 KAUSHIKI KAUSHAL

572 6318749 ASHOK KUMAR

573 1006849 KIRANMAYI KOPPISETTI

574 0404866 VARSHA CHHALOTRE

575 1109571 DEVENDER SINGH CHAUDHARY

576 0827594 AJAY KUMAR GAUTAM

577 0860099 ADARSH KUMAR

578 1203893 INDIRAJITH A

579 0410899 RAHUL KUMAR SINGH

580 3514259 ARSHDEEP SINGH PANWAR

581 0847601 SHEETAL KUMARI

582 1000491 POLUMATI SHARANYA

583 0119064 PANCHAL ALPESH RAMABHAI

584 1904014 K RAMDASS

585 0806033 ABHINAV DHIMAN

586 3524206 SHRUTI KAMBOJ

587 1047731 G ANANTH RAGHAV

588 1105916 KAMLESH MEENA

589 0222277 SHUBHAM SINGH

590 1222076 RAJENDRA CHAUDHARY

591 1212658 K BALAJI

592 4907451 YOGESH KUMAR PATEL

593 0821863 KULDEEP SINGH

594 1520560 RANJEET KUMAR

595 6308059 ABHISHEK KUMAR

596 0817985 SAMEER SAURABH

597 5812329 MD TAUSIF ULLAH

598 5909582 AYUSH KUMAR

599 6418572 HARSH SHRIVASTAVA

600 0800482 AMIT KUMAWAT

601 5808448 SHUBHAM ARYA

602 1521630 ANJALI

603 2633778 ABHINAV SONKAR

604 0108620 VINOD KUMAR MEENA

605 1911617 JITHIN RAHMAN

606 0120224 DESAI ANKUR BALDEVBHAI

607 0803099 ROHIT VERMA

608 0888050 RAKESH

609 3502219 JASKANWALPAL SINGH BIR

610 0873108 PRAVEEN NAYAK NUNAVATH

611 5203873 YADVENDRA SINGH BHATI

612 0804962 HEMANTH N

613 0867633 MOHAMMED MUSTAFA AEJAZ

614 0801356 MAHENDRA SINGH

615 0501526 DARADE PARMANAND PRAVIN

616 0118627 BANKER VAIBHAV RAMANLAL

617 0877249 RATNA SINGH

618 6630260 CHAVAN KIRAN GANGARAM

619 5602199 PRABINA P

620 5604272 THALAPATHY RAM KUMAR K T

621 6702917 SAISHA RAJ ORKE

622 0115520 BARHAT MANOJ FATESINH

623 1913366 ANGEL RAJ

624 0312095 SUDHAMBIKA R

625 0855673 RAHUL MEENA

626 5814310 K LALITH

627 6312752 RAKESH KUMAR SAHOO

628 5809856 ALOK SINGH

629 0887126 NIKITA YADAV

630 1223654 ISHWARYA R

631 0827760 TENGALE GANESH MAHADEV

632 0847520 KRISHAN KUMAR POONIA

633 3801630 RENGE ARVIND RAJABHAU

634 0816547 HIMMAT SINGH UJJAWAL

635 6802312 ROHIT NEMA

636 0872717 HARSH BANSAL

637 0807656 SHRUTHI MK

638 6406851 MANISH BHARTIYA

639 0887985 AKSHAY GUPTA

640 6620898 GALAVE MACHHINDRA UTTAM

641 5607500 VAISHNAVI D

642 5808534 YELCHURU JAYASEKAR

643 0716244 SHRIVASTAV SINGH

644 0809038 YASHWANT KUMAR

645 0823505 TAPOSH BASUMATARY

646 1108129 TEJASVI SINGH

647 0861995 DEBJYOTI BARMAN

648 0829624 SURUCHI SINGH

649 0828682 NITIN KUMAR

650 0120411 JHAVERI VISHAL JAYANTBHAI

651 4802738 OJING DAMENG

652 5904227 EKTA SINGH

653 6412364 TUSHAR KAIN

654 0805412 RAVI KUMAR MEENA

655 6503354 CHANDERSHEKHAR MEENA

656 3542643 SAURABH SHARMA

657 7704732 LALIT KUMAR VIMAL

658 0853757 DEEPAK KEN

659 0118056 JAYESHKUMAR MAKWANA

660 0808829 DALJEET KUMAR

661 3532611 PAYAL

662 1010457 B SUDHEER KUMAR

663 1106851 REETA MEENA

664 1142258 MINTU LAL MEENA

665 5202516 AVNI BAMNIA

666 3516587 RIKITA

667 0830040 VIVEK KV

668 3406285 DEVAHUTI

669 2104446 SACHIN KUMAR

670 0846093 HIMANSHU NIGAM

671 5900420 HIMANSHU KUMAR VERMA

672 6317669 BHOSALE AMOLSINGH ANKUSHRAO

673 6612136 MANKAR SUBODH RAMESH

674 1117819 ARVIND KUMAR MEENA

675 5800239 AMIT RANAJAN

676 7108792 ABHISHEK PALASIA

677 6315871 KOLI AKASH SANTOSH

678 0829842 DINESH KUMAR MEENA

679 1134201 HEMANT SINGH

680 0316015 SRIKANTH D

681 0822051 ANIMESH RANJAN

682 4802471 TECHI KUMAR

683 0863229 PAWAN KUMAR MEENA

684 0809436 DEVKE VISHAL BABURAO

685 0100432 PARMAR PINKESH LALITBHAI

686 0880062 DIVESH SHASHNI

687 2000581 VIJETHA DHINAKARAN

688 6319661 MAHAJAN SAMEER VIJAY

689 0830384 LALITESH KUMAR MEENA

690 4115442 GAURAV KUMAR

691 6319694 NILESH KUMAR KESHRI

692 1304073 PANKAJ ATULKAR

693 0866235 NAGRALE SHUBHAM PRAKASH

694 0305901 VENKATRAM

695 6309224 K SHASHIKANTH

696 1202153 SEDHU MADHAVAN S

697 0819087 SUNIL KUMAR DHANWANTA

698 1906011 ANIL RAJ R

699 1047013 BHUKYA CHARAN NAIK

700 1526105 RAHUL KUMAR

701 6316222 DEVANSHI LALL

702 0816156 PAWAN KUMAR MEENA

703 4102973 JAISH KUMAR

704 0828462 NITINSHAKYA

705 1113448 DEVENDRA PRAKASH MEENA

706 1113550 SHIV SINGH MEENA

707 1114193 VIJENDRA KUMAR MEENA

708 6319173 DIKSHA LANGTHASA

709 1226661 R AISHWARYA

710 6604099 NIVDANGE SHWETA SHANKARRAO

711 0322702 ASHOK KUMAR S

712 1800619 SUREPALLI SRINIVAS

713 1139101 BRIJ MOHAN MEENA

714 6418639 SATENDER SINGH

715 3512981 RANVIR SINGH

716 5704523 GOKUL C V

717 2616426 ABHIJEET KUMAR

718 6624334 CHIMANKAR VISHWAJEET GAJANAN

719 0851826 KAUSHAL KISHORE MEENA

720 0864065 MANISH LADLA

721 6702785 MAHIRE TEJAS RAMAKANT

722 1127049 ANSHUL KUMAR SINGH

723 7914146 SHAILENDRA SINGH

724 0881253 AMAN PRAKASH MEENA

725 6315876 ZENDEN LINGZERPA

726 1117409 RAVINDRA MEENA

727 0817567 A NAVIN PRASATH

728 1035810 PONNA VENKATESH

729 0825173 SURJIT SINGH GAUTAM

730 3405664 ANKUSH BHAGAT

731 0834469 ANOOP MEENA

732 1109496 RAHUL GARG

733 0832448 CHET RAM MEENA

734 0831018 SIDDHARTH KUMAR MEENA

735 1145272 AMIT GET

736 3500798 ISMEET KAUR

737 0338968 ATHEETH SAJEEVAN

738 4906736 GUNJAN ARYA

739 0333988 RAGHAVENDRA N

740 0811117 NITIN MUKESH NIKOSE

741 1124219 JYOTI MEENA

742 0888010 PRODUTURI SUCHENTAN REDDY

743 6319682 PRAGYA DEORA

744 1211056 ANSHU KUMAR

745 0510145 ADITYA KUMAR

746 1017999 S MAHESH KUMAR

747 0303876 PRRANATA AISHWARYA

748 0819051 LALIT GOEL

749 2107462 VIVEK KUMAR DAUSAD

750 0101092 MORADIYA SANDIPKUMAR MANJIBHAI

751 2108621 MD SHAHID RAZA KHAN

752 0887037 ANKIT GUPTA

753 0309012 SANTHOSHA H

754 0322487 SHASHIKIRAN S

755 5811375 ASHUTOSH NANDAN

756 4121406 PANKAJ KUMAR CHOUDHARY

757 3909215 SHETE JOTILAL SAHADEV

758 0842812 SANTOSH JAISWAL

759 0716638 BIBHUTI BHUSAN NAYAK

Candidates can click on this direct link to go to the official website of UPSC and download the list of the shortlisted candidates: https://upsc.gov.in/

For all the latest Education and Jobs News, download NewsX App

Read More