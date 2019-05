UPSC NDA result 2018: The final results for the recruitment in NDA (National Defence Academy) and Naval Academy (NA) is declared on Friday, May 9, 2019. Here is the full merit list.

The UPSC or the Union Public Service Commission has announced the results for the National Defence Academy and Naval Academy (NDA/NA) recruitment 2018. A total number of 520 candidates has secured their place in the merit list by clearly passing the written examination and qualifying the interview. Here is the full merit list of the selected candidates:

SPARSH KANKANE ABHIMANYU SINGH OM GUPTA GOVIND GUPTA TANMAY MALIK ATHARVA SUBHASH SURVE GOVIND PATHANIA DEVESH KUMAR CHAUDHARY GURKARAN SINGH VAIBHAV SHARMA KUSHAL SHARMA SHIVAM KANHAIYA SAMPAT KRUNAL KEYUR MULA ADHIJA VENKATESH SUBRATA SAHA SUDHANSHU KHARI YASHWANT NAGARE RAMKRISHNA BHAT PRATHAMESH CHAWANDAS INGALE VIGNESH ANAND NABARUN PAUL RISHU RAJ NIRAJ KUMAR SUDERSAN CHHETRI P GOYANK PRIYAMSHU REDDY NARENDRA SHEKHAR AZAD ANURAG KANAV SHASHWAT SHARMA RAHUL KARKI SADI HARSH VARDHAN REDDY R ANIKETH LOGANATHAN HIMANSHU KUMAR BALDIHAR PARVARISH DEV RANTA ANIKET SHUKLA SHUBHASHISH BHATT SACHIN YADAV KAKAD AKASH VILAS ANSHUMAAN SINGH MANRAJ SINGH SAHNI ASHMIK GAUR MANAV BASRA VS VAISHAAL KRISHNA VIKASH KUMAR VISHAL DUBEY MRIDUL MANHAS ABHISHEK SINGH MANJOT SINGH SIDAK PREET SINGH NAMAN MEHTA ASHISH GAUR ANKUR SHARMA AKSHAY WAKHARE VIJAY KUMAR RAHUL VERMA NIKHIL TYAGI AMAN KUMAR DEVANSHU CHAITENYE GUPTA MANJEET AKASHDEEP KALIA TANUJ TRIPATHI ALANKAR SINGH BAGHEL DEEPAK SHARMA PIYUSH THAKUR SHASHANK GARG SAMARTH RANGPAL DHRUV MALHOTRA RASHMIT DEEPAK BIMALROOP SINGH YASH KHATRI ABHAY PATEL MILIND TYAGI VIVEK KUMAR VIKRAMADITYA SOHAM APARAJIT MANDEEP YADAV SARVESH KUMAR HARSHVARDHAN SHAW ABHISHEK MANI TRIPATHI NIVED P CHANDRASEKHAR ABHIN JAYAKUMAR NIKHIL SHANKAR KADAM JITESH SINGH CHOUHAN PRASHANT VIMAL PANDEY SHANAV SHARMA ISHAN BAKSHI ANKUSH BISHNOI VISHNU KUMAR UPADHYAY NAMAN SINGH KHAIR ALOK ANAND MADHAV KUMAR JHA CHITHULURI PRANEETH VINAY DAHIYA PRATIK PRAKASH KAGALE ABHISHEK HARSH PREET KUNDU SIDDHARTHA SACHIN MAHAJAN DEWESH SINGH AKSHIT SEHGAL LOKESH RISHABH RAGHVENDRA SINGH BAGHEL JAYANT KUMAR ASHISH cHINMAY THAKUR ANURAG PAWAR ABHINAV KUMAR SIDHARTH SINGH DAPINDERDEEP SINGH GILL SAHIL KUMAR VARUN BIYANI SACHIN KUMAR ABHAY SATYAM KUMAR JHA NIKESH G RAVINDERNATH YADAV VICKY PAWAR JAANDEEP SINGH SUDAN NAITIK BHADAURIYA HARSHVARDHAN PANDEY PRADYUMNA KUMAR SINGH NAILWAL RISHABH ISHWAR SHANTANU KAPOOR ASHISH RANJAN RAJAT GODARA DANTES E R ARYAPUTRA PARTHASARATHI DAS ATUL PRAKASH TUSHAR THAKUR SHUBHAM SANGWAN AKASH P S LOGESHWAR AMIT GODIYAL MIHIR BANERJEE ANKUR TIWARI AKHIL ANOOP KUMAR KUMAR SAURAV NISHANT PANDEY ANKIT TIWARI SUKRIT KUMAR HARPUDE ASHUTOSH ANANTA RAVI KUMAR J A HADRIAN ROGER PRABHAT PANWAR OMKAR VINAYAK MORALE YASH KAPOOR MEHUL SHARMA VAAYUN GUPTA MALKIT LAKSHAY KUMAR DEEPAK KUMAR GAURAV KUMAR SUSHIL DATT PANDEY AADITYA BURMI JAYANARAYANAN M S VIPIN NARWARIYA SWASTIK DUBEY GAURAV AASHISH KSHITIJ CHAUHAN ANURAG SINGH BAJAD PRATHAM SANJAY SHUBHAM DEVIDAS GHARGE ANKUR PANDEY PRAKHAR CHOUDHARY UDISH DUBEY GAURAV BHANDARI INDERBEER SINGH SHUBHAM YADAV PINAKESH PANDA DURGESH KUMAR MANGAT JITENDER KUMAR RITIK MISHRA ABHAY NIHAL BOPARAI MANISH YADAV JATIN CHAUHAN LOKENDRA SINGH SHEKHAWAT ROHAN RAJENDRA JADHAV SHAKTI KUMAR JYOTY DEEP PANDE RISHAV SHEORAN YOGESH NAVDEEP SINGH RATHORE NITIN SHARMA PRATEEK SINGH ASHISH KUMAR SIDDHARTH BHARTI AMARTYA RAI RAKSHIT CHOUDHARY GAIKWAD AMIT ANIL SACHIN PARAGOUD GUMACHI JATIN SHARMA SAKET SHARMA SAHIL SHUBHAM VISHAL ASHOK FUNDE ANKIT YADAV GAIKWAD GAURAV CHANGDEO SHIVAPRASAD BASAVARAJ BYADAGI ABHINAV SINGH RAWAT HIMANSHU JOSHI AAMEENJOT SINGH GILL SOURAV KAPOOR SATEESH KUMAR JAISHISH YADAV MANMOHAN UJWAL SINGH PARSHANT YATESH RAWAT AMAN VERMA RAUNAK RAJ PRATEEK SHARMA RIDDHIMAN SINGH DAGAR NAVJOT SIINGH AJAY SINGH RATHORE HARSH SINGH HEMRAJ BISHT ASHEESH GUPTA TUSHAR ANIKET SAHADEV KUMBHAR PRATEEK SIDDAPPA IMMADI ANMOL SINGH KONDAL JASKARAN SINGH SURENDRA SINGH LUV MAGANBHAI PATEL MICHAEL JOSE ASHWANI CHAUHAN TUSHAR KUMAR SHARMA ARINDAM SOOD PRANAV WARRIER THORAT SANDESH SANJAY PARTH CHOWDHARY TRILOK SINGH CHOBE MAHARUDRA RAMKRISHNA KETAN SARANGAL UPENDRA LAL JADHAV RAJSHEKHAR SURESH NITISH KUMAR SHULKA KHUSHAGRA KALRA ANKIT KUMAR ANSH ARORA ASHUTOSH DEWANGAN MUKESH KUMAR CHAUBEY HARSH DANGWAL JAYANT BALI AKSHAAN MANN ABHIMANYU DASHRATH GHORPADE ANAND SAGGAR RAGHWENDRA PRATAP SINGH VIMAL KUMAR HIMANSHU BARTWAL TANAY KUMAR RAHUL ROCKY ALVARES ASHISH KUMAR RAI DIVIT KAPOOR ANKIT KUMAR PRASHANT SINGH JATIN PONNAPPA THAKUR EKANSH CHAUHAN PRATIK PARASHRAM PATIL ABHIJEET CHANDRAWARDHAN PANKAJ SINGH BHADOURIYA ARUN KUMAR SOLANIA VIKASH KUMAR ANMOL VERMA ANURAG KASANA OJAUS SANGHEL PATIL DIVYESH RAJENDRA VARUN CHAUHAN KUMAR HARSHWARDHAN RANJIT KUMAR MUNKA CHANDAN KUMAR SINGH SHAURYA SINGH PREM BARAK UJJAWAL CHOUDHARY ABHISHEK SHARMA AKSHAT KAUSHIK SHAUNAK NARENDRA DESHPANDE AARJAV PANDEY PRAVEEN KUMAR DOLLE PRATHAM VIVEK TANMAY RAJDEO KARTHIK R ARVIND CHAUHAN ASHISH DWIVEDI DIVAKAR MISHRA YASHOVARDHAN TRIPATHI LOKESH PATHAK G SREERAM KULDEEP SHARMA ASHUTOSH RAJ PATIL RISABH MISHRA YAJUSH ARYA BHANUJ GILL TUSHAR BHATT MANISH KUMAR ABHISHEK GIRI JAGDEEP SINGH PRASANNA VITTAL DALAVAYI ADITYA CHAUDHARY PATEL AMAN ANMOL PARAMVEER SINGH ANURAG ADITYA PRAKASH PRATHAM SINGH MANISH KUMAR TARANG SHANKAR NAGAR AMAN RATHORE UDIT SHARMA C A SHASWAT VIGNESH SUDARSHAN CHANDANKERE SHIVAM SINGH DHANANJAY KUMAR LANKESH YADAV AYUSH ASWAL KARAN SINGH SUNDARAM PANDEY SURAJ KUMAR SHAYAN SOMANNA M N MANISH PATHAK ASHISH DABAS SAHIL CHADHA AKASH SINGH PRAKASH KUMAR KESHAV KISHORE DEEPAK PAL VISHAL MAKWANA AYUSH KOTWAL ASHUTOSH ANAND OMKAR NANASAHEB JADHAV AYUJ JAIN MOHIT KUMAR HARSH GUPTA ANAND SINGH BHADAURIA PIYUSH PANDEY PUKHARAJ KAUSHIK AZAD SINGH NAVEEN M ROBIN KUMAR PATEL SHASHWAT NANDA KSHITIJ MALIK AJAY KUMAR KAMAL KARNATAK D L AAKASH KHUSHKARAN SINGH BRAR TARUN SHARMA AJAY KUMAR NIGHOT PRUTHVIRAJ JAYSING B G SAI PRAKASH NAVDEEP SINGH ANAND A NITIN GEAT HARSH SHEORAN AMAN KUMAR LAMBA YOGESH RAMESHWAR AMANDEEP RUSHIKESH ANANTRAO BABALSURE AMAN KUMAR DEVESH JAJRA PRAJWAL SANTOSH THORAT AASHISH ABHISHEK SIDHARTH NAIR SANVATSARKAR PRAGALBH GITESH ABHINAV KUMAR ABHINAV YADAV TUSHAR TOMAR SAURABH SINGH VISHAL KASHYAP MANOJ SAINI SHUBHAM SHARMA BITTU RAJ ABHISHEK MOHAN HARSH AHLAWAT CHINMOY PHUKON SHAURYA MAKHLOGA SAMARTH SINGH BASAVARAJ K HUGGENAVAR AYUSH KUMAR SINGH ABHISHEK ANURAG YADAV ROSHAN SINGH AKSHAT CHANDAN PRASHANT BANKURA NIKHILESH RAWAT KANDUKURI AAKASH SHESHADRI ALEN P ALEXANDER YUVRAJ SINGH SAINI SAURABH KUMAR AMBASHTA HARSHIT BAKSHI ISHAN BISHWAS ARYAN KUMAR BHAVE SHOUNAK SACHIN SHUBHAM SINGH SACHIN KUMAR SAHA TARANJEET SINGH VIJ NITIN SHARMA MRIDUL AHLAWAT OJHA GAURAV ANILKUMAR ZORAWAR SINGH GREWAL PATEL RAJ MEHULKUMAR MIHIR SHRIDHAR GADGIL PRADYUMAN SHARMA SAURAV PANDEY SHIVAM SINGH SAMAY PANDHI KUSHAGRA GARG AKHILESH RAWAT KARAN KUMAR UTKAL SINGH CHAHAR SHIVANK PANDEY RITESH KUMAR RAY MANAS CHOUDHARY CHANDRASHEKHAR KUMAR VIRESH GULATI RAKTIM BHARALI VINAYAK SHANKAR HEBBALE AMAN PARIHAR AVNISH ADARSH PANDEY R MOHAMMED BILAL SHIVAKUMAR SURATANI K TRINAG SATYA SAYEESH REDDY ADITYA P PRAVEEN KUMAR YOGESH VITTHAL JOSHI PIYUSH SHARMA HARSH NEGI GURJOT SINGH AYUSH KUMAR CHOUDHARY NITESH KUMAR YADAV ABHISHEK KUMAR JAYKANT KUMAR MANOJ KUMAR SAURAV KUMAR SAMEER SANGWAN VIVEK MAURYA SUSHANT KUMAR SINGH HIMANSHU DHIMAN AKSHAT SRIVASTAVA AKASH YADAV SAHIL JHAMAINI SAKSHAM PRAKASH SARTHAK RANA PRERAK KHAJURIA EMIN K EAPPEN SEHAJ TARAN SINGH ASHISH KUMAR PAL BHANWAR SINGH SHUBHAM SUNIL JADHAV RAVI SIDDHARTH SIDDHARTH BHAVURAJ NYAMAGOUD ABHISHEK GUSAIN VANGA RISHIK REDDY AJAY SINGH MAAN VIKRAM VERMA AKSHAY PRAVEEN NAIR DHEEMANT SHARMA VINIT KUMAR DEEPANSHU KRISHNA CHAUHAN BANE SWARAJ SUDHIR KULDEEP PATEL MANJEET YADAV ANURAG TIWARI ANIRUDH BANOTHU HARISH MD INZMAMUL HAQUE HRISHIKESH P BARAPATRE GANESH CHOUDHARY NAVNEET SAHU ANKIT KUMAR UTKARSH SHARMA SAUHARD CHOUDHARY RITIK CHOUDHARY RAHUL PRAJWAL M DIXIT THAKUR ANKUSH THAPA DEVANG YADAV ALOK SINGH RATHORE UDEY KATHURIA PADALA VENKATA JAGADEESH SHUBHAM POKHRIYAL ANKUSH KUMAR GAJENGI SUNDAR SHANKARAIAH AJEET YADAV ANANT MISHRA HUSANPREET SINGH A J JEY GANESAN AKSHAY SHIVANAND KALLOLLI RAVI JANGIR ANKIT SINGH JASHWANT SOLANKI PRAKHYAAT SINGH MASAND AQUIB RAZA DIVYANSHU SHEKHAR MIHIR KUMAR RAJGOVIND SINGH RAVI RAYAPPA TAVAGAD KUSHAGRA BHARDWAJ PRINCE YADAV NEERAJ SINGH AMIT SINGH GURENIA ABHYUDAYA CHHABRA DARSHAN HARIHAR ARYAN RAJPOOT DINESH KUMAR BARIK MRITUNJAY RAI NAVJOT SINGH DHALIWAL SAURABH KUMAR HARBIN SINGH KALER UTSAV ARORA MAYANK SHARMA HARSHDEEP ISHWAKU DEEPANSHU JIBIN BIJU S NIKHIL SAI YADAV PANKAJ SINGH TOMAR

For all the latest Education and Jobs News, download NewsX App