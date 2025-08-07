LIVE TV
Baidehi Kanta Sharan

Baidehi Kanta Sharan

Baidehi Kanta Sharan, aged 38, is contesting the 2025 Bihar Legislative Assembly Elections from Jhanjharpur (Madhubani) as a representative of the Akhil Bhartiya Mithila Party. He holds a postgraduate degree from Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga (2014) and is professionally engaged in agriculture. His declared assets are valued at ₹16.04 lakh, with no liabilities. He is a registered voter in the Jhanjharpur (Bihar) constituency, listed at Serial No. 212 in Part No. 240. Sharan is known for his grassroots connection and commitment to regional development in the Mithila region.

Baidehi Kanta Sharan

Published: August 7, 2025 11:20:00 IST

Candidate Name Baidehi Kanta Sharan
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 16,04,295 ~16 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Post Graduate
Post Graduate from L.N.M. University Darbhanga in 2014
Name BAIDEHI KANTA SHARAN
Residence JHANJHARPUR (MADHUBANI)
Party Akhil Bhartiya Mithila Party
Relation
Age 38
Voter Info 38 Jhanjharpur (Bihar) constituency, at Serial no 212 in Part no 240
Self Profession Agriculture
Spouse Profession House wife
Tags: Baidehi Kanta SharanBihar Election 2025Bihar Elections

Baidehi Kanta Sharan

Baidehi Kanta Sharan

Baidehi Kanta Sharan
Baidehi Kanta Sharan
Baidehi Kanta Sharan
Baidehi Kanta Sharan

QUICK LINKS

