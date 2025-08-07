51
|Candidate Name
|Baidehi Kanta Sharan
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 16,04,295 ~16 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
|Educational Details
Category: Post Graduate
Post Graduate from L.N.M. University Darbhanga in 2014
|Name
|BAIDEHI KANTA SHARAN
|Residence
|JHANJHARPUR (MADHUBANI)
|Party
|Akhil Bhartiya Mithila Party
|Relation
|Age
|38
|Voter Info
|38 Jhanjharpur (Bihar) constituency, at Serial no 212 in Part no 240
|Self Profession
|Agriculture
|Spouse Profession
|House wife