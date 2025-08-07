LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Baidya Nath Choudhary

Baidya Nath Choudhary, aged 50, is a prominent candidate contesting the Bihar Legislative Assembly Elections 2025 from Ujiarpur (Samastipur) representing the Rashtriya Jan Jan Party. He holds a graduate degree in science from Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga. Professionally, he is engaged in the agriculture and animal husbandry business. Choudhary has declared assets worth ₹11.36 crore with no liabilities. He is a registered voter in Constituency No. 134 Ujiarpur, listed at Serial No. 751 in Part No. 61. His candidacy reflects strong rural roots and a focus on agrarian development.

Candidate Name Baidya Nath Choudhary
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 11,36,50,000 ~11 Crore+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Graduate
Graduate Science From Lalit Narayan Miyala University Darbanga
Residence UJIARPUR (SAMASTIPUR)
Party Rashtriya Jan Jan Party
Relation
Age 50
Voter Info 134 Ujiarpur (Bihar) constituency, at Serial no 751 in Part no 61
Self Profession Agriculture Business
Spouse Profession Animal Husbandry Business
