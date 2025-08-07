66
|Candidate Name
|Baidya Nath Choudhary
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 11,36,50,000 ~11 Crore+
Liabilities: Nil
|Educational Details
Category: Graduate
Graduate Science From Lalit Narayan Miyala University Darbanga
|Name
|BAIDYA NATH CHOUDHARY
|Residence
|UJIARPUR (SAMASTIPUR)
|Party
|Rashtriya Jan Jan Party
|Relation
|Age
|50
|Voter Info
|134 Ujiarpur (Bihar) constituency, at Serial no 751 in Part no 61
|Self Profession
|Agriculture Business
|Spouse Profession
|Animal Husbandry Business