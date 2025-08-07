56
|Candidate Name
|Baidyanath Prasad
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 1,67,97,845 ~1 Crore+
Liabilities: Rs 7,38,755 ~7 Lacs+
|Educational Details
|Educational Details
Category: Graduate
Graduate from Bihar University Muzaffarpur in 1981
|Name
|BAIDYANATH PRASAD
|Residence
|VALMIKI NAGAR (PASCHIM CHAMPARAN)
|Party
|BSP
|Relation
|Age
|61
|Voter Info
|1 Valmiki Nagar (Bihar) constituency, at Serial no 571 in Part no 119
|Self Profession
|Pensioner
|Spouse Profession
|House Wife