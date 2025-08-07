LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Cambodia operation sindoor abhishek bachhan bangladesh Dul Army Chief Upendra Dwivedi donald trump gaza japan Cambodia operation sindoor abhishek bachhan bangladesh Dul Army Chief Upendra Dwivedi donald trump gaza japan Cambodia operation sindoor abhishek bachhan bangladesh Dul Army Chief Upendra Dwivedi donald trump gaza japan Cambodia operation sindoor abhishek bachhan bangladesh Dul Army Chief Upendra Dwivedi donald trump gaza japan
LIVE TV
TRENDING |
Cambodia operation sindoor abhishek bachhan bangladesh Dul Army Chief Upendra Dwivedi donald trump gaza japan Cambodia operation sindoor abhishek bachhan bangladesh Dul Army Chief Upendra Dwivedi donald trump gaza japan Cambodia operation sindoor abhishek bachhan bangladesh Dul Army Chief Upendra Dwivedi donald trump gaza japan Cambodia operation sindoor abhishek bachhan bangladesh Dul Army Chief Upendra Dwivedi donald trump gaza japan
LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Baidyanath Prasad

Baidyanath Prasad

Baidyanath Prasad, aged 61, is a candidate from the Bahujan Samaj Party (BSP) contesting the Bihar Assembly Elections 2025 from Valmiki Nagar (Paschim Champaran). He is a graduate from Bihar University, Muzaffarpur (Class of 1981). Professionally, he is a pensioner. Prasad has declared assets worth ₹1.67 crore and liabilities of ₹7.38 lakhs. He is registered to vote in Constituency No. 1 Valmiki Nagar, listed at Serial No. 571 in Part No. 119. With decades of experience and a solid educational background, he represents the senior citizen demographic in Bihar politics.

Baidyanath Prasad

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 7, 2025 12:35:00 IST

Candidate Name Baidyanath Prasad
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 1,67,97,845 ~1 Crore+
Liabilities: Rs 7,38,755 ~7 Lacs+
Educational Details Educational Details
Category: Graduate
Graduate from Bihar University Muzaffarpur in 1981
Name BAIDYANATH PRASAD
Residence VALMIKI NAGAR (PASCHIM CHAMPARAN)
Party BSP
Relation
Age 61
Voter Info 1 Valmiki Nagar (Bihar) constituency, at Serial no 571 in Part no 119
Self Profession Pensioner
Spouse Profession House Wife
Tags: Baidyanath PrasadBihar Election 2025Bihar Elections

RELATED News

INDIA Bloc To Unitedly Raise SIR, Fairness Of Polls Issue, To Also Decide On VP Candidate In Coming Days
Basant Raw Sathe
Basant Kumar
Barun Kumar Jha
Barun Kumar Das

LATEST NEWS

This New COVID-19 Variant Is Spreading In US: Check Symptoms And Preventive Measures
Prem Returns! Ayushmann Khurrana, Sharvari Wagh Star In Sooraj Barjatya’s 2026 Rom-Com
SWA Awards 2025: Full List Of Winners! Amar Singh Chamkila Shines, Kunal Khemu’s First Triumph
Thai Soldiers Injured By Landmine On Cambodian Border Amid Fragile Truce: Here’s What We Know So Far
Seven, Including Children, Hurt In Fire At Varanasi’s Atma Vishweshwar Mahadev Temple
Donald Trump Planning To Reclassify Marijuana As Less Dangerous Drug? All You Need To Know
EC Assures No Voter Will Be Wrongly Removed from Bihar Electoral Roll
Sean Diddy’s Desperate Plea! Could Pardon Make The Rapper A Donald Trump Supporter?
Asia’s Premier College Fest, Malhar 2025, Launches With Star-Studded Kickoff Event
Himachal Cloudburst: 112 Died, 362 Roads Shut So Far
Baidyanath Prasad

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Baidyanath Prasad

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Baidyanath Prasad
Baidyanath Prasad
Baidyanath Prasad
Baidyanath Prasad

QUICK LINKS

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?