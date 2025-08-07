LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
narendra modi donald trump business news china benjamin netanyahu japan narendra modi donald trump business news china benjamin netanyahu japan narendra modi donald trump business news china benjamin netanyahu japan narendra modi donald trump business news china benjamin netanyahu japan
LIVE TV
TRENDING |
narendra modi donald trump business news china benjamin netanyahu japan narendra modi donald trump business news china benjamin netanyahu japan narendra modi donald trump business news china benjamin netanyahu japan narendra modi donald trump business news china benjamin netanyahu japan
LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Baiju Sahu

Baiju Sahu

Baiju Sahu, aged 26, is contesting the Bihar Assembly Elections 2025 as a candidate of the Wazib Adhikar Party from Gaura Bauram (Darbhanga). He holds an LLB degree from C.M. Law College, Darbhanga, and a graduate (Hons.) degree from Marwari College, Darbhanga. Baiju Sahu is professionally involved in agriculture and law-related business. His declared assets stand at ₹51.41 lakhs with no liabilities. He is registered to vote in the respective Bihar constituency at Serial No. 10 in Part No. 61. As a young, professionally educated candidate, Baiju brings a blend of legal knowledge and rural economic perspective to the election.

Baiju Sahu

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 7, 2025 15:27:00 IST

Candidate Name Baiju Sahu
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 51,41,000 ~51 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Graduate Professional
LLB From C.M. Law College, Darbhanga & Graduate (Hons.) From Marwardi College, Darbhanga
Name BAIJU SAHU
Residence GAURA BAURAM (DARBHANGA)
Party Wazib Adhikar Party
Relation
Age 26
Voter Info (Bihar) constituency, at Serial no 10 in Part no 61
Self Profession Agriculture & Law Business
Spouse Profession Nil
Tags: Baiju SahuBihar Election 2025Bihar Elections

RELATED News

Bandana Singh
Bandana Devi
Bandan Kumar Singh
Banarsi Das
Bambam Sah

LATEST NEWS

NewsX Exclusive – “They Meant to Kill Him”: Huma Qureshi’s Cousin Murdered in Cold Blood
Armenia, Azerbaijan To Sign Peace Pact At White House Soon? Here’s What US President Donald Trump Said
Sparks Fly Between Ahaan Panday and Aneet Padda in Viral Clip – Watch What Everyone’s Talking About
Who Is Ben Shelton? The Tennis Star Who Just Dethroned Karen Khachanov In Toronto Final!
Bambam Sah
Bam Bhola Yadav
Tariff Tensions 2025: Why Indian Traders Are Facing Persistent Red Signals In The Stock Market Everyday?
Balram Kumar
Rajasthan Royals Captaincy Crisis: Will Yashasvi Jaiswal or Riyan Parag Replace Sanju Samson In IPL 2026?
Balram Das
Baiju Sahu

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Baiju Sahu

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Baiju Sahu
Baiju Sahu
Baiju Sahu
Baiju Sahu

QUICK LINKS

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?