Bajarang Bihari Sharma, aged 30, is contesting the Bihar Assembly Elections 2025 as an Independent candidate from Bhagalpur. He completed his Bachelor of Computer Applications (BCA) from Indira Gandhi National Open University in 2011 through Centre Marwari College, Bhagalpur. Professionally, he is engaged in business activities and has declared assets worth ₹1.54 crore, with no liabilities. His voter registration is in Constituency No. 156 Bhagalpur, listed at Serial No. 138 in Part No. 52. As a young and tech-educated entrepreneur, Bajarang Bihari Sharma enters the electoral race with a focus on development and independent governance.

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 7, 2025 15:40:00 IST

Candidate Name Bajarang Bihari Sharma
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 1,54,93,995 ~1 Crore+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Graduate Professional
BCA from Indira Gandhi National open University in 2011, Centre Marwadi College, Bhagalpur
Residence BHAGALPUR (BHAGALPUR)
Party IND
Relation
Age 30
Voter Info 156-Bhagalpur (Bihar) constituency, at Serial no 138 in Part no 52
Self Profession Business
Spouse Profession Housewife
