47
|Candidate Name
|Bajarang Bihari Sharma
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 1,54,93,995 ~1 Crore+
Liabilities: Nil
|Educational Details
|Educational Details
Category: Graduate Professional
BCA from Indira Gandhi National open University in 2011, Centre Marwadi College, Bhagalpur
|Name
|BAJARANG BIHARI SHARMA
|Residence
|BHAGALPUR (BHAGALPUR)
|Party
|IND
|Relation
|Age
|30
|Voter Info
|156-Bhagalpur (Bihar) constituency, at Serial no 138 in Part no 52
|Self Profession
|Business
|Spouse Profession
|Housewife