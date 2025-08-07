LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Baldeo Ram

Baldeo Ram

Baldeo Ram, aged 64, is contesting the Bihar Assembly Elections 2025 as an Independent candidate from Bahadurpur in Darbhanga. He completed his undergraduate studies from Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University in 1988. Professionally engaged in social work and business, Baldeo Ram has declared assets worth ₹1,37,30,048 (~₹1.37 crore) and has no liabilities. He is a registered voter in 83-Darbhanga Rural constituency, listed at Serial No. 1094 in Part No. 67. With his experience in community service, he presents himself as a people-centric and independent voice in the electoral race.

Baldeo Ram

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 7, 2025 16:19:22 IST

Candidate Name Baldeo Ram
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 1,37,30,048 ~1 Crore+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: 12th Pass
Under Graduate from Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University In 1988
Name BALDEO RAM
Residence BAHADURPUR (DARBHANGA)
Party IND
Relation
Age 64
Voter Info 83 Darbhanga Rural (Bihar) constituency, at Serial no 1094 in Part no 67
Self Profession Social Worker & Business
Spouse Profession Anganwadi Worker



Baldeo Ram
Baldeo Ram
Baldeo Ram
Baldeo Ram

