45
|Candidate Name
|Balmiki Prasad
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 4,85,000 ~4 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
Category: Post Graduate
M.Com from Magadh University Bodhgaya in 1995, LLB from Magadh University Bodh Gaya in 2001
|Name
|BALMIKI PRASAD
|Residence
|WARSALIGANJ (NAWADA)
|Party
|Peoples Party of India (Democratic)
|Relation
|Age
|48
|Voter Info
|239 Warsaliganj (Bihar) constituency, at Serial no 1124 in Part no 219
|Self Profession
|Advocate, Civil Court Nawada
|Spouse Profession
|Panchayat Teacher