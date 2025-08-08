18
|Candidate Name
|Bandana Devi
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 76,61,500 ~76 Lacs+
Liabilities: Rs 3,00,000 ~3 Lacs+
|Educational Details
|Educational Details
Category: Graduate
B.A. (Hon.) K.P. Singh College Madhepur in 1993
|Name
|BANDANA DEVI
|Residence
|JHANJHARPUR (MADHUBANI)
|Party
|IND
|Relation
|Age
|51
|Voter Info
|38 Jhanjharpur (Bihar) constituency, at Serial no 815 in Part no 137
|Self Profession
|House Wife, Social Worker
|Spouse Profession
|Pvt. Job (Delhi)