Home > Elections > Bihar Elections > Bandana Singh

Bandana Singh

Dr. Bandana Singh, aged 41, is the NCP (Nationalist Congress Party) candidate from Baikunthpur, Gopalganj in the Bihar Assembly Elections 2025. She holds a Graduate Professional degree, having completed MBBS from P.M.C.H Patna in 2005 and Intermediate from A.N. College, Patna in 1997. She is a Doctor by profession. According to her filed affidavit, her total assets are worth ₹78,20,000 (~₹78 Lakhs), while liabilities total ₹7,00,000 (~₹7 Lakhs). She is a registered voter in Constituency No. 99, listed at Serial No. 490 in Part No. 232.

Bandana Singh

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 8, 2025 11:48:00 IST

Candidate Name Bandana Singh
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 78,20,000 ~78 Lacs+
Liabilities: Rs 7,00,000 ~7 Lacs+
Educational Details Educational Details
Category: Graduate Professional
MBBS from P.M.C.H Patna In 2005, Inter from A.N. College Patna in 1997
Name BANDANA SINGH
Residence BAIKUNTHPUR (GOPALGANJ)
Party NCP
Relation
Age 41
Voter Info 99 Baikunthpur (Bihar) constituency, at Serial no 490 in Part no 232
Self Profession Doctor
Spouse Profession Advocate
Tags: Bandana Singh, Bihar Election 2025, Bihar Elections

Bandana Singh

Bandana Singh

