84
|Candidate Name
|Bandana Singh
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 78,20,000 ~78 Lacs+
Liabilities: Rs 7,00,000 ~7 Lacs+
|Educational Details
Category: Graduate Professional
MBBS from P.M.C.H Patna In 2005, Inter from A.N. College Patna in 1997
|Name
|BANDANA SINGH
|Residence
|BAIKUNTHPUR (GOPALGANJ)
|Party
|NCP
|Relation
|Age
|41
|Voter Info
|99 Baikunthpur (Bihar) constituency, at Serial no 490 in Part no 232
|Self Profession
|Doctor
|Spouse Profession
|Advocate