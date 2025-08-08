LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Banwari Paswan

Banwari Paswan

Banwari Paswan, aged 44, is a candidate from the Bahujan Mukti Party, contesting the Bihar Assembly Elections 2025 from the Cheria-Bariarpur constituency in Begusarai district. He has completed his Intermediate from NIOS, Delhi (2000) and holds a Diploma from NCHMT, Lucknow (2005). Professionally, he is involved in agriculture. As per his election affidavit, Banwari Paswan has declared assets worth ₹22,35,696 (~₹22 Lakhs) and has no liabilities. He is a registered voter in Constituency No. 141, listed at Serial No. 898 in Part No. 181.

Banwari Paswan

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 8, 2025 12:28:00 IST

Candidate Name Banwari Paswan
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 22,35,696 ~22 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: 12th Pass
Intermediate from NIOS Delhi in 2000, Diploma NCHMT Lucknow in 2005
Name BANWARI PASWAN
Residence CHERIA – BARIARPUR (BEGUSARAI)
Party Bahujan Mukti Party
Relation
Age 44
Voter Info 141-Cheria Bariapur (Bihar) constituency, at Serial no 898 in Part no 181
Self Profession Agriculture
Spouse Profession housewife
Tags: Banwari PaswanBihar Election 2025Bihar Elections

Banwari Paswan

Banwari Paswan

Banwari Paswan
Banwari Paswan
Banwari Paswan
Banwari Paswan

