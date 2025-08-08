LIVE TV
Banwari Ram, aged 68, is contesting the Bihar Assembly Elections 2025 as an Independent candidate from the Rajauli (SC) constituency in Nawada district. He is a graduate, having earned his B.A. from K.L.S. College Nawada (Magadh University, 1975). Professionally, he is engaged in social work and agriculture. According to his filed affidavit, he possesses assets valued at ₹67,42,712 (~₹67 Lakhs) and has no liabilities. He is a registered voter in Constituency No. 235, at Serial No. 829 in Part No. 28.

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 8, 2025 12:37:00 IST

Candidate Name Banwari Ram
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 67,42,712 ~67 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Graduate
BA From K.L. S. College Nawada in Year 1975 Magadh University Bodh Gaya
Residence RAJAULI (SC) (NAWADA)
Party IND
Relation
Age 68
Voter Info 235 Rajauli (Bihar) constituency, at Serial no 829 in Part no 28
Self Profession Social Worker & Agriculture
Spouse Profession Social Worker & Agriculture
Tags: Banwari RamBihar Election 2025Bihar Elections

