Home > Elections > Bihar Elections > Basant Kumar

Basant Kumar

Basant Kumar, aged 31, is contesting from the Paliganj constituency in Patna district as an Independent candidate in the Bihar Assembly Elections 2025. His educational background includes Intermediate from Fatehpur Sanda College (2006) and a Diploma in Airport Management from Avalon Aviation Academy (2008–09). He is professionally involved in agriculture and business. Basant Kumar has declared assets worth ₹57,21,000 (~₹57 Lakhs) and has no liabilities. He is a registered voter in 190-Paliganj (Bihar) constituency, listed at Serial No. 158 in Part No. 221.

Basant Kumar

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 8, 2025 13:32:00 IST

Candidate Name Basant Kumar
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 57,21,000 ~57 Lacs+
Liabilities: Rs 0 ~
Educational Details Educational Details
Category: 12th Pass
Inter -Fathepur Sanda College Arwal 2006, Diploma In Airport Mangement from Avalon Aviation Academy 2008-09, Matric -2004
Name BASANT KUMAR
Residence PALIGANJ (PATNA)
Party IND
Relation
Age 31
Voter Info 190-Paliganj (Bihar) constituency, at Serial no 158 in Part no 221
Self Profession Agriclture,Business
Spouse Profession NA
Tags: Basant KumarBihar Election 2025Bihar Elections

Basant Kumar

Basant Kumar

Basant Kumar
Basant Kumar
Basant Kumar
Basant Kumar

