Happy birthday Kumar Sanu: Born as Kedarnath Bhattacharya and known as Kumar Sanu, the melody king began his successful journey in the year 1986 as a playback singer for a Bangladeshi film Tin Kanya. The popular voice of Indian film fraternity, Kumar Sanu was brought up in Kolkata. Honoured with Padma Shri, Kumar Sanu is the only singer who was rewarded with a Filmfare Best Male Playback Singer Award for 5 consecutive movies.
Take a look at our special collection of Kumar Sanu’s 18 best songs:
Song: Ek Ladki Ko Dekha To Aisa Laga
Artist: Kumar Sanu
Movie: 1942: A Love Story
Released: 1994
Song: Jab Koi Baat Bigad Jaye
Artist: Kumar Sanu
Movie: Jurm
Released: 1990
Songs: Dheere Dheere Se Meri Zindagi Mein Aana
Artist: Kumar Sanu
Movie: Aashiqui
Released: 1990
Song: Do Dil Mil Rahe Hain
Artist: Kumar Sanu
Movie: Pardes
Released: 1997
Song: Chura Ke Dil Mera Goriya Chali
Artists: Kumar Sanu, Alka Yagnik
Movie: Main Khiladi Tu Anari
Released: 1994
Song: Humko Sirf Tumse Pyar Hai
Artists: Kumar Sanu, Alka Yagnik, Nadeem–Shravan
Movie: Barsaat
Released: 1995
Song: Kuch Na Kaho
Artist: Kumar Sanu
Movie: 1942: A Love
Released: 1994
Song: Baazigar O Baazigar
Artists: Kumar Sanu, Alka Yagnik
Movie: Baazigar
Released: 1993
Song: Tum Mile Dil Khile
Artists: Kumar Sanu, Alka Yagnik
Movie: Criminal
Released: 1994
Song: Ladki Badi Anjani Hai
Artists: Alka Yagnik, Kumar Sanu
Movie: Kuch Kuch Hota Hai
Released: 1998
Song: Pehli Pehli Baar Mohabbat Ki Hai
Artists: Kumar Sanu, Alka Yagnik
Movie: Sirf Tum
Released: 1999
Song: Raja Ko Rani Se
Artists: Kumar Sanu, Alka Yagnik
Movie: Akele Hum Akele Tum
Released: 1995
Song: Chand Sitara Phool Aur Khushboo
Artists: Kumar Sanu, Kavita Krishnamurthy
Movie: Kaho Naa… Pyaar Hai
Released: 2000
Song: Aankhon Ki Gustakhiyan
Artists: Kumar Sanu, Kavita Krishnamurthy
Movie: Hum Dil De Chuke Sanam
Released: 1999
Song: Tu Pyar Hai Kisi Aur Ka
Artists: Kumar Sanu, Anuardha Paudwal
Movie: Dil Hai Ke Manta Nahin
Released: 1991
Song: Tum Dil Ki Dhadkan Mein
Artist: Kumar Sanu
Movie: Dhadkan
Released: 2000
Song: Pardesi Pardesi Jaana Nahi
Artists: Kumar Sanu, Alka Yagnik, Sapna Awasthi
Movie: Raja Hindustani
Released: 1996
Song: Tujhe Dekha Toh Yeh Jaana Sanam
Artist: Kumar Sanu
Movie: Dilwale Dulhania Le Jayenge
Released: 1995
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