LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng
LIVE TV
TRENDING |
8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng
LIVE TV
Home > Entertainment News > New OTT Releases This Week (August 31–September 5): Movies & Web Series On Netflix, Prime Video, JioHotstar & More

New OTT Releases This Week (August 31–September 5): Movies & Web Series On Netflix, Prime Video, JioHotstar & More

From Lovesick and Gandhari to Dhamaal 4 and The Gentlemen Season 2, explore the biggest OTT releases arriving between September 2 and September 4 across major platforms.

New OTT Releases This Week (August 31–September 5). Image Credit: IMDB
New OTT Releases This Week (August 31–September 5). Image Credit: IMDB

Published By: Khushi Patel
Published: Mon 2026-08-31 13:00 IST

Indian OTT platforms have a good mixture of romance, crime dramas, comedies, and documentaries, featuring some big names from Bollywood, Malayalam, and Telugu cinema as they make their OTT debut.
 

Lovesick (September 2)

 
Netflix starts the list of OTT releases with a Mexican period drama based on Ángeles Mastretta’s book, Mal de Amores. The series spans seven episodes, revolving around Emilia, a young woman striving to achieve success in her studies and torn between two men living in a country that is politically chaotic.
 

Turning Point: Generation 9/11 (September 2)

 
Directed by Brian Knappenberger, this documentary celebrates the 25-year anniversary of the September 11 attacks and looks at how one day in 2001 defines the present. In this documentary, the filmmaker explores the lives of those who did not experience those tragic events firsthand but were affected by the loss of parents and being born in times of the War on Terror and 2021 Afghanistan withdrawal.
 

Gandhari (September 3)

 
Taapsee Pannu comes in this action thriller written by Kanika Dhillon and directed by Devashish Makhija. Pannu plays Bani, whose daughter goes missing from the train station, leading her through tragedy and violence on her journey to busting the dark trafficking network.
 

The Gentlemen Season 2 (September 3)

 
In the second season of the crime comedy, Theo James and Kaya Scodelario reprise their roles as Eddie and Susie, expanding their criminal empire from the English countryside to the Italian lakes.
 

Dhamaal 4 (September 4)

 
The fourth instalment of this comedy franchise starring Ajay Devgn, Arshad Warsi, and Riteish Deshmukh makes it to Netflix following its theatrical release in July.
 

Earle Meets World (September 4)

 
In this reality series, Alix Earle balances life as a person with building up her business empire.
 

Jagamae Sangeetham (September 4)

 
A Telugu musical drama starring Prakash Raj and Madhubala is available on Prime Video. Created by Palnati Surya Pratap, the drama follows the story of Balu, the heir of the grandpa’s music, who has to deal with tradition and family secrets that were hidden from him.
 

Mayday (September 4)

 
Available on Apple TV+, this action comedy features Ryan Reynolds and Kenneth Branagh in the roles of a pilot forced to crash-land behind the lines during the Cold War and to survive in the unfriendly surroundings.
 

The Court (September 4)

 
The legal drama of Jio Hotstar features a young woman attorney suffering from stammering who needs to present an argument against her own father.
 

The Grand Tour (September 4)

 
In the seventh season of Prime Video’s motoring entertainment show, the hosts are replaced by James Engelsman, Thomas Holland, and Francis Bourgeois.
 

Unmadham (September 4)

 
This Malayalam thriller, which is available on SonyLIV, stars Kunchacko Boban as a policeman solving a missing persons case after a very long time which becomes one of the cases where reality meets superstition, featuring Lijomol Jose and Siddique.
 
From period romance to legal drama to motoring entertainment to true crime, there is something for everyone with these titles coming this week on OTT platforms.
You may also like
--------------------------------------------
Read about our editorial guidelines and standards here.
--------------------------------------------------

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

Add NewsX As A Trusted Source

New OTT Releases This Week (August 31–September 5): Movies & Web Series On Netflix, Prime Video, JioHotstar & More

RELATED News

From Rakhi Sawant To Dolly Bindra: 5 Bigg Boss Contestants Viewers Still Can’t Forget For Their Shocking Statements And Unusual Antics

Sunny Deol To Return As His Ghatak Character, But Rajkumar Santoshi Says It’s Not Ghatak 2 — What Is The New Film?

Hanuman Ansh Box Office Collection: From Rs 10 Lakh Opening To Rs 47 Crore In 24 Days — How Did The Film Turn Into A Sleeper Hit?

Bigg Boss Bangla 3: When And Where To Watch Sourav Ganguly’s Show, Daily Timing And Live Feed

B’Day SPL: Amrita Pritam Smoked Sahir’s Leftover Cigarettes To Feel Close, But Imroz Became The Love That Stayed — Inside Her Unusual Love Story

LATEST NEWS

Angel Nuzhat 12-Minute Viral Video Explained: Is The MMS Real Or A Scam? Here’s What You Should Know

Delhi To Jewar Airport In Just 60 Minutes? New Expressway Could Cut Travel Time Dramatically

WhatsApp Scam Alert Feature: How It Works, How To Activate It And Android, iPhone Availability

Jama Masjid Demolition Drive: Why Is MCD Removing Encroachments Around Delhi’s Historic Monument?

China Masters 2026 Badminton: When And Where to Watch Lakshya Sen, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty in India | Live Streaming, Prize Money And More

India Has Solved Financial Access. Has It Solved Financial Confidence?

New OTT Releases This Week (August 31–September 5): Movies & Web Series On Netflix, Prime Video, JioHotstar & More

Hello Setu Media & Entertainment Unveils Poster of ‘Shri Ganesh Vandana’

England vs Pakistan: Former Great Rashid Latif Slams PCB, Calls Current Setup ‘Worst in 70 Years’ After Lord’s Defeat

NEET PG 2026 Re-Exam Date Announced For Affected Candidates Hit By Power Outage

New OTT Releases This Week (August 31–September 5): Movies & Web Series On Netflix, Prime Video, JioHotstar & More

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

New OTT Releases This Week (August 31–September 5): Movies & Web Series On Netflix, Prime Video, JioHotstar & More

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

New OTT Releases This Week (August 31–September 5): Movies & Web Series On Netflix, Prime Video, JioHotstar & More
New OTT Releases This Week (August 31–September 5): Movies & Web Series On Netflix, Prime Video, JioHotstar & More
New OTT Releases This Week (August 31–September 5): Movies & Web Series On Netflix, Prime Video, JioHotstar & More
New OTT Releases This Week (August 31–September 5): Movies & Web Series On Netflix, Prime Video, JioHotstar & More

QUICK LINKS