New OTT Releases This Week (August 31–September 5): Movies & Web Series On Netflix, Prime Video, JioHotstar & More

Lovesick (September 2)
Turning Point: Generation 9/11 (September 2)
Gandhari (September 3)
The Gentlemen Season 2 (September 3)
Dhamaal 4 (September 4)
Earle Meets World (September 4)
Jagamae Sangeetham (September 4)
Mayday (September 4)
The Court (September 4)
The Grand Tour (September 4)
Unmadham (September 4)
Khushi Patel is a Senior Sub Editor at NewsX, covering automotive, technology, Lifestyle, entertainment, and mainstream news. She previously worked as a Copy Editor at Times Network and has written automotive editorial content, including comparison pieces, for TimesDrive.