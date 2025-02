Seis condenados por violación a Gisele Pelicot quedan en libertad menos de dos meses después del veredicto

Menos de dos meses después de ser declarados culpables de violar y abusar de Gisele Pelicot, al menos seis de los más de 50 hombres condenados ya han sido puestos en libertad.

Un caso impactante de abuso y traición

Gisele Pelicot, ahora un símbolo de la lucha contra la violencia sexual en Francia, compareció ante el tribunal mientras su marido, con el que estuvo casada durante 38 años, y decenas de otros hombres eran juzgados por drogarla y violarla durante un período de diez años.

En diciembre, el tribunal condenó a 51 hombres por violación, dos por intento de violación y dos por agresión sexual. Sin embargo, seis de los declarados culpables fueron puestos en libertad inmediatamente debido a razones como «mala salud» o tiempo ya cumplido en prisión preventiva.

Según The Sunday Times, algunos de estos hombres han regresado a sus hogares y a sus familias en pintorescas ciudades francesas.

Las lagunas legales permiten la liberación anticipada de los abusadores de Gisele Pelicot. Según la legislación francesa, los presos pueden obtener la libertad anticipada si han cumplido al menos la mitad de su condena. Para los mayores de 70 años, los que tienen un hogar estable o los que muestran buena conducta, la liberación puede ser aún más fácil.

Un hombre, condenado a cinco años, habría cumplido sólo 11 meses antes de ser liberado, según The Sunday Times.

El caso aún no ha llegado a su conclusión, ya que casi la mitad de los 51 hombres condenados han presentado apelaciones. Entre ellos se encuentra Charly Abo, condenado a 13 años por violar a Gisele Pelicot en seis ocasiones distintas. Su abogado, Yannick Prat, ha calificado la sentencia de «desproporcionada» y ha argumentado que su cliente «nunca tuvo la intención de violar a Gisele Pelicot».

Algunos de los hombres condenados afirman que fueron «manipulados» por el ex marido de Pelicot para que la violaran y no sabían que ella no había dado su consentimiento.

Una larga lucha por la justicia Por Gisele Pelicot

A pesar del trauma y el escrutinio público, Gisele Pelicot insistió en un juicio público para garantizar que su exmarido y los otros hombres se enfrentaran a la justicia. Si bien la ley francesa generalmente protege la identidad de las víctimas de agresión sexual, ella decidió renunciar a su anonimato, lo que permitió que se publicara su nombre completo y que se mostraran en el tribunal videos explícitos de su abuso, filmados por su esposo.

“He decidido no sentir vergüenza. No he hecho nada malo”, declaró Pelicot en el tribunal. “Ellos son los que deben sentirse avergonzados. No estoy expresando odio, pero estoy decidida a que las cosas cambien en esta sociedad”.

El caso de Pelicot ha alimentado los debates sobre la violencia sexual y las deficiencias judiciales en Francia. Como parte de su campaña de un año Esto no está bien, Metro ha estado destacando la epidemia actual de violencia contra las mujeres, con el apoyo de Women’s Aid.

La campaña busca arrojar luz sobre la magnitud de la crisis y empoderar a los lectores para que tomen medidas contra la violencia de género.

Apoyo para sobrevivientes de agresión sexual

Para quienes han sufrido violación o agresión sexual, hay ayuda disponible. Las víctimas en peligro inmediato deben llamar al 999. Quienes buscan apoyo pueden comunicarse con la línea de ayuda 24 horas al día, 7 días a la semana de Rape Crisis UK al 0808 500 2222 o visitar un Centro de Referencia de Agresión Sexual (SARC) para recibir asistencia médica y legal.

Las sobrevivientes de violencia sexual histórica aún pueden denunciar sus casos a la policía, ya que no hay límite de tiempo para buscar justicia.

Mientras los delincuentes condenados en el caso Pelicot quedan libres, los defensores y sobrevivientes continúan presionando para que se apliquen reformas legales que garanticen penas más severas y eviten liberaciones anticipadas.