X (Twitter) subit une troisième panne majeure en un jour, frustrant les utilisateurs – Qu’est-ce qui cause ce chaos ?

Pour la troisième fois en une seule journée, X (anciennement Twitter) a connu une panne majeure, empêchant les utilisateurs du monde entier d’accéder à la plateforme de médias sociaux. Les perturbations ont commencé plus tôt dans la journée, avec des rapports faisant état d’échecs de connexion généralisés, de temps de chargement lents et d’échecs d’envoi de tweets.

Selon Downdetector, le site Web de suivi des pannes, plus de 40 000 utilisateurs ont signalé des problèmes dans les minutes qui ont suivi la panne de la plateforme. Le problème semble toucher plusieurs régions, les utilisateurs des États-Unis, d’Europe et d’Asie rencontrant des difficultés. Les utilisateurs frustrés se sont rapidement tournés vers d’autres plateformes comme Reddit et Telegram pour exprimer leurs inquiétudes et rechercher des mises à jour sur le problème.

Bien que X n’ait pas fourni d’explication officielle, les spéculations vont bon train quant à savoir si une cyberattaque ou une attaque par déni de service distribué (DDoS) pourrait être à l’origine des perturbations répétées. Elon Musk, le propriétaire de X, n’a pas encore commenté la situation, ce qui ajoute à la frustration des utilisateurs face au manque de communication concernant la stabilité de la plateforme.

Cette dernière panne a également suscité des inquiétudes concernant l’infrastructure de X, les experts se demandant si la plateforme a du mal à gérer sa base d’utilisateurs actuelle. Certains rapports suggèrent que les récents licenciements au sein de l’entreprise, en particulier dans ses équipes d’ingénierie et de maintenance des serveurs, pourraient avoir eu un impact sur sa capacité à résoudre rapidement les problèmes techniques.

En plus des problèmes de Musk, l’action de Tesla a également vu sa valeur chuter après la dernière panne, les investisseurs étant de plus en plus méfiants quant à l’instabilité potentielle des entreprises commerciales de Musk. Bien qu’il n’y ait pas de lien direct entre les défaillances techniques de X et la performance des actions de Tesla, le timing a fait sourciller les analystes.

En l’absence de déclaration officielle de X concernant la cause profonde de ces pannes répétées, les utilisateurs se demandent si la plateforme va se stabiliser ou si d’autres pannes sont à l’horizon. Les problèmes techniques en cours soulèvent de sérieuses questions sur la fiabilité future de X, d’autant plus qu’elle continue de se positionner comme un pôle majeur de communication mondiale.