Apple réédite la mise à jour iOS 17.6.1 pour iPhones : Corrections clés et aperçu d’iOS 18 à venir

Apple a réédité une version mise à jour d’iOS 17.6, désormais étiquetée iOS 17.6.1, seulement dix jours après son déploiement initial. Cette révision vise à corriger un problème de sécurité majeur et est cruciale pour les utilisateurs d’iPhone avant la sortie prochaine d’iOS 18 prévue pour septembre.

La nouvelle version mise à jour d’iOS 17.6.1, portant le numéro de build 21G101, corrige un bug critique qui empêchait initialement les utilisateurs d’activer ou de désactiver la fonctionnalité Protection Avancée des Données. La mise à jour originale d’iOS 17.6, lancée le 7 août, a été rapidement retirée en raison de ce problème.

Apple décrit la Protection Avancée des Données comme une fonctionnalité de sécurité clé qui garantit le chiffrement de bout en bout pour le contenu partagé, à condition que tous les participants aient activé cette protection. Ce chiffrement s’applique à divers services de partage iCloud, y compris la Photothèque Partagée iCloud, les dossiers partagés sur iCloud Drive, et les notes partagées. Malgré son activation sur iCloud, la précédente mise à jour d’iOS 17.6.1 empêchait certains utilisateurs d’activer cette fonctionnalité, un problème désormais résolu avec la dernière mise à jour.

Selon 9To5Mac, la plupart des iPhones et iPads auraient dû recevoir la mise à jour iOS 17.6.1 via un téléchargement OTA (Over-The-Air) à partir de la section Mise à jour logicielle dans l’application Réglages.

En plus de cette mise à jour, Apple a également introduit la version bêta publique 4 d’iOS 18, qui apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Parmi les changements notables, on trouve l’onglet Explorer d’Apple Music, renommé « Nouveautés », qui améliore la recherche d’artistes, de genres, d’albums et de playlists. Une autre addition importante est un interrupteur dédié au contrôle Bluetooth dans le Centre de contrôle de l’iPhone, permettant aux utilisateurs d’activer ou de désactiver facilement le Bluetooth directement depuis la page de contrôle ou l’écran de verrouillage.

Pour installer iOS 18 Beta 4, les utilisateurs doivent s’inscrire au programme Apple Beta en visitant le site officiel et en se connectant avec leur identifiant Apple et leur mot de passe.

Alors qu’Apple se prépare pour le lancement d’iOS 18, des détails supplémentaires sur ses fonctionnalités et la nouvelle série iPhone 16 sont attendus. Bien que les détails de l’événement n’aient pas encore été confirmés, il est prévu qu’Apple dévoile plus d’informations le mois prochain.

Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour alors qu’Apple continue de peaufiner ses offres logicielles et matérielles avant les grands lancements.