L’Australie accueillera l’Angleterre pour un match unique en 2027 afin de célébrer les 150 ans du cricket Test.

Le test match historique entre l’Australie et l’Angleterre en 2027 aura lieu au célèbre Melbourne Cricket Ground (MCG). Le match marquera les 150 ans du cricket Test depuis qu’il a été joué pour la première fois entre les deux équipes en mars 1877. Il fait suite au Centenary Test de 1977, que l’Australie a remporté, comme le tout premier match, par 45 runs.

Cricket Australia (CA) a également annoncé l’attribution des droits d’accueil pour divers tests internationaux masculins, ODI, T20I et autres matchs au cours des sept prochains étés, allant de 2024-25 à 2030-31.

Ces arrangements font partie d’une série de partenariats stratégiques entre CA et les gouvernements des États et des territoires, conçus pour offrir une plus grande certitude aux fans et aux communautés tout en élargissant les événements de cricket à l’échelle nationale, selon l’ICC.

Dans le cadre de cet arrangement, le MCG maintiendra sa tradition d’accueillir le Test du Boxing Day annuel, tandis que le Sydney Cricket Ground continuera d’organiser le match du Nouvel An.

L’Adelaide Oval est prévu pour accueillir le « Christmas Test » chaque décembre à partir de la saison 2025/26, avec un mélange de tests de jour et de nuit et de tests de jour. Pendant ce temps, le Perth Stadium a obtenu les droits pour accueillir le premier Test masculin de l’été jusqu’à la saison 2026/27.

Le président de Cricket Australia, Mike Baird, a affirmé qu’il est difficile d’organiser le match au Brisbane Stadium en raison de son infrastructure. « À Brisbane, il est plus difficile [de planifier] en raison de l’infrastructure. Il y a simplement de l’incertitude, donc nous ne sommes pas sûrs de la solution à long terme. Ce que nous savons, c’est que le Gabba a une durée de vie qui se termine en 2030. Nous avons besoin d’une solution et travaillons également avec l’AFL sur une solution à long terme. Nous voulons un grand lieu à Brisbane, qui puisse soutenir le cricket du Queensland et le cricket australien pour les années à venir, » a déclaré Baird, comme cité par ESPNcricinfo.