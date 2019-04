10th Lok Sabha Elections 1991 Winners list: The Indian General Elections held in 1991 was won by the Indian National Congress (INC) after which P V Narasimha Rao became the Prime Minister. The Congress party won 47 seats more than the 9th Lok Sabha Elections equating to 244 seats in total whereas BJP bagged only 121 seats.

10th Lok Sabha Elections 1991 Winners list: In the 1991 general elections, the Congress won 244 seats. However, no party in this election got the majority. Thus, a minority government was formed by the Congress with support from smaller parties. The Congress won 47 more seats in this election than in the previous 9th Lok Sabha. The party elected P V Narasimha Rao of Congress as the Prime Minister and he served in the post from June 21, 1991, to May 16, 1996.

In the 1991 general elections, the BJP could manage only 120 seats.The 10th Lok Sabha elections were conducted since the previous Lok Sabha was dissolved just 16 months after the formation of the government.

The run-up to the election was tragic for the Gandhi family, as just after the first round of polling took place on May 20, former prime minister Rajiv Gandhi was assassinated at Sriperumbudur while campaigning for MaragathamChandrasekar. The assassins were cadres of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) who killed Rajiv Gandhi with suicide bomber Dhanu who detonated a powerful bomb worn as a belt on herself. Though the Congress did poorly in the pre-assassination phase, the Congress won a huge sympathy wave following the assassination of Rajiv Gandhi.

The voter turnout in the 1991 general elections were merely 55.71%. The Congress bagged 35.66% votes and Bharatiya Janata Party (BJP) won 20.04% votes followed by Janata Dal (JD) with 11.77% of the total votes in the 10th LokSaha Elections. ShivrajPatil became the speaker of the 10th Lok Sabha from July 10, 1991 to May 22, 1996.

The Rao government was the one which opened the doors for the economic liberalisation of India under finance minister Dr Manmohan Singh. This was resorted to since the country’s forex and gold reserves were at an abysmal low. Despite effecting liberalisation, the Rao government failed to check the movement for the Ram temple which gathered steam and led to the demolition of the Babri Masjid on December 6, 1992. The Narasimha Rao government was charged with not doing enough to prevent the demolition of the Masjid and instead looking the other way.

Among the many partners of the Rao government, the Jharkhand MuktiMorcha of Shibu Soren was caught in a bribery case where it was revealed that the Congress paid Rs 1.02 crore to the party for their 4 MPs votes in favour of the Rao government in Parliament.

Year Name of State/ UT Parliamentary Constituency Candidate Name Party Abbreviation Margin Votes 1991 Andaman & Nicobar Islands Andaman & Nicobar Islands Manoranjan Bhakta Indian National Congress (INC) 6701 1991 Andhra Pradesh Adilabad Allola Indrakaran Reddy Telugu Desam (TDP) 39976 1991 Amalapuram (SC) Balayogi G.M.C. Telugu Desam (TDP) 87487 1991 Anakapalli Konathala Ramakrishna Indian National Congress (INC) 11158 1991 Anantapur Anantha Venkata Reddy Indian National Congress (INC) 162284 1991 Bapatla Venkateswara Rao Daggubati Telugu Desam (TDP) 1097 1991 Bhadrachalam (ST) Karreddula Kamalakumari (W) Indian National Congress (INC) 44171 1991 Bobbili Ananda Gajapathi Raju Poosapathi Indian National Congress (INC) 28124 1991 Chittoor M. Gnanendra Reddy Indian National Congress (INC) 109982 1991 Cuddapah Y.S. Rajasekhar Reddy Indian National Congress (INC) 418925 1991 Eluru Bolla Bulliramaiah Telugu Desam (TDP) 47655 1991 Guntur Lal Jan Basha S.M. Telugu Desam (TDP) 14744 1991 Hanamkonda Kamaluddin Ahmed Indian National Congress (INC) 64463 1991 Hindupur S. Gangadhara Indian National Congress (INC) 99113 1991 Hyderabad Sultan Salahuddin Owaisi All India Majlist-E-Ittehadul Muslimeen (MIM) 39524 1991 Kakinada Thota Subbarao Telugu Desam (TDP) 35317 1991 Karimnagar Chokka Rao Juvvadi Indian National Congress (INC) 117536 1991 Khammam Rangayya Nayudu P.V. Indian National Congress (INC) 5918 1991 Kurnool K. Vijaya Bhaskara Reddy Indian National Congress (INC) 52467 1991 Machilipatnam K.P. Reddaiah Telugu Desam (TDP) 27322 1991 Mahabubnagar Mallikarjun Indian National Congress (INC) 32162 1991 Medak N. Baga Reddy Indian National Congress (INC) 140150 1991 Miryalguda Bheemireddy Narsimha Reddy Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 8263 1991 Nagarkurnool (SC) Mallu Ravi Indian National Congress (INC) 50240 1991 Nalgonda Bommagani Dharma Biksham Communist Party Of India (CPI) 68577 1991 Nandyal Gangula Prathapa Reddy Indian National Congress (INC) 186766 1991 Narasapur Vijayakumar Raju Bhupathiraju Telugu Desam (TDP) 58549 1991 Narasaraopet Kasu Venkata Krishna Reddy Indian National Congress (INC) 62616 1991 Nellore (SC) Kudumula Padmasre (W) Indian National Congress (INC) 44857 1991 Nizamabad Gaddam Ganga Reddy Telugu Desam (TDP) 68348 1991 Ongole Mangunta Subbarama Reddy Indian National Congress (INC) 39330 1991 Parvathipuram (ST) Vijayaramaraju Satrucharla Indian National Congress (INC) 49512 1991 Peddapalli (SC) G. Venkat Swamy Indian National Congress (INC) 109965 1991 Rajahmundry K.V.R. Chowdary Telugu Desam (TDP) 62009 1991 Rajampet Annaiahgari Saiprathap Indian National Congress (INC) 162294 1991 Secunderabad Bandaru Dattatraya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 85063 1991 Siddipet (SC) Yellaiah Nandi Indian National Congress (INC) 115262 1991 Srikakulam Viswandham Kanithi Indian National Congress (INC) 26664 1991 Tenali Ummareddy Venkateswarlu Telugu Desam (TDP) 10171 1991 Tirupathi (SC) Chinta Mohan Indian National Congress (INC) 186189 1991 Vijayawada Vadde Sobhandreswara Rao Telugu Desam (TDP) 36221 1991 Visakhapatnam M.V.V.S. Murthi Telugu Desam (TDP) 5138 1991 Warangal Surendra Reddy Rama Sahayam Indian National Congress (INC) 51873 1991 Arunachal Pradesh Arunachal East Laeta Umbrey Indian National Congress (INC) 47863 1991 Arunachal West Prem Khandu Thungon Indian National Congress (INC) 67581 1991 Assam Autonomous District (ST) Jayanta Rongpi Autonomous State Demand Committee (ADC) 57781 1991 Barpeta Uddhab Barman Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 53107 1991 Dhubri Nurul Islam Indian National Congress (INC) 49452 1991 Dibrugarh Paban Singh Ghatowar Indian National Congress (INC) 137920 1991 Gauhati Kirip Chaliha Indian National Congress (INC) 44805 1991 Jorhat Bijoy Krishna Handuqui Indian National Congress (INC) 110663 1991 Kaliabor Tarun Gogoi Indian National Congress (INC) 124719 1991 Karimganj (SC) Dwarka Nath Das BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 49753 1991 Kokrajhar (ST) Satyendra Nath Brohmo Choudhury Independent (IND) 263139 1991 Lakhimpur Bolin Kuli Indian National Congress (INC) 61360 1991 Mangaldoi Prbin Deka Indian National Congress (INC) 18013 1991 Nowgong Muhiram Saikia Asom Gana Parisad (AGP) 12917 1991 Silchar Kabindra Purkayastha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 10851 1991 Tezpur Swarup Upadhayaya Indian National Congress (INC) 106317 1991 Bihar Araria (SC) Sukdeo Paswan JANATA DAL (JD) 170994 1991 Arrah Ram Lakhan Singh Yadav JANATA DAL (JD) 55348 1991 Aurangabad Ram Naresh Singh JANATA DAL (JD) 52856 1991 Bagaha (SC) Mahendra Baitha JANATA DAL (JD) 48575 1991 Balia Surya Narayan Singh Communist Party Of India (CPI) 94852 1991 Banka Pratap Singh JANATA DAL (JD) 110387 1991 Barh Nitish Kumar JANATA DAL (JD) 174539 1991 Begusarai Krishna Sahi (W) Indian National Congress (INC) 67946 1991 Bettiah Faiyazulazam JANATA DAL (JD) 98358 1991 Bhagalpur Chunchun Pra. Yadav JANATA DAL (JD) 168624 1991 Bikramganj Ram Prasad Singh JANATA DAL (JD) 177076 1991 Buxar Tej Narain Singh Communist Party Of India (CPI) 66000 1991 Chapra Lal Babu Rai JANATA DAL (JD) 124573 1991 Chatra Upendra Nath Verma JANATA DAL (JD) 41379 1991 Darbhanga Md. Ali Asraf Fatmi JANATA DAL (JD) 139978 1991 Dhanbad Rita Verma (W) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 85299 1991 Dumka (ST) Shibu Soren JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 133641 1991 Gaya (SC) Rajesh Kumar JANATA DAL (JD) 53795 1991 Giridih Binod Bihari Mahto JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 77803 1991 Godda Suraj Mandal JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 104148 1991 Gopalganj Abdul Ghafoor JANATA DAL (JD) 112650 1991 Hajipur (SC) Ram Sunder Das JANATA DAL (JD) 367752 1991 Hazaribagh Bhuneshwar Prasad Mehta Communist Party Of India (CPI) 24681 1991 Jahanabad Ramramasharay Prasad Singh Communist Party Of India (CPI) 34991 1991 Jamshedpur Silendra Mahto JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 56247 1991 Jhanjharpur Devendra Prasad Yadav JANATA DAL (JD) 130074 1991 Katihar Md. Yunus Salim JANATA DAL (JD) 23622 1991 Khagaria Ram Sharan Yadav JANATA DAL (JD) 153221 1991 Khunti (ST) Karia Munda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 43374 1991 Kishanganj Syed Shahabuddin JANATA DAL (JD) 79628 1991 Kodarma Mumtaz Ansari JANATA DAL (JD) 14122 1991 Lohardaga (ST) Lalit Oraon BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 54516 1991 Madhepura Sharad Yadav JANATA DAL (JD) 285377 1991 Madhubani Bhogendra Jha Communist Party Of India (CPI) 80091 1991 Maharajganj Girija Devi (W) JANATA DAL (JD) 24335 1991 Monghyr Brahmanand Mandal Communist Party Of India (CPI) 110984 1991 Motihari Kamla Mishra Madhukar Communist Party Of India (CPI) 98052 1991 Muzaffarpur George Fernandese JANATA DAL (JD) 50047 1991 Nalanda Vijoy Kumar Yadav Communist Party Of India (CPI) 91871 1991 Nawada (SC) Prem Chand Ram Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 101593 1991 Palamau (SC) Ram Deo Ram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 20242 1991 Rajmahal (ST) Simon Marandi JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 32664 1991 Ranchi Ram Tahal Choudhary BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 119577 1991 Rosera (SC) Ram Vilas Paswan JANATA DAL (JD) 260484 1991 Saharsa Surya Narain Yadav JANATA DAL (JD) 198108 1991 Samastipur Manjay Lal JANATA DAL (JD) 239032 1991 Sasaram (SC) Chhedi Paswan JANATA DAL (JD) 22562 1991 Sheohar Hari Kishore Singh JANATA DAL (JD) 159936 1991 Singhbhum (ST) Krishna Marandi JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 46180 1991 Sitamarhi Nawal Kishore Ray JANATA DAL (JD) 229151 1991 Siwan Brishin Patel JANATA DAL (JD) 145892 1991 Vaishali Sheo Sharan Singh JANATA DAL (JD) 109843 1991 Chandigarh Chandigarh Pawan Kumar Bansal Indian National Congress (INC) 15095 1991 Dadra & Nagar Haveli Dadra & Nagar Haveli (ST) Delkar Mohanbhai Sanjibhai Indian National Congress (INC) 12765 1991 Daman & Diu Daman & Diu Tandel Dev Ji Jogi Bhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 2287 1991 Goa Mormugao Falerio Edurado Martinho Indian National Congress (INC) 59238 1991 Panaji Prabhu Zantye Harish Narayan Indian National Congress (INC) 57444 1991 Gujarat Ahmedabad Harin Pathak BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 91885 1991 Amreli Dilipbhai Sanghani BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 96601 1991 Anand Chavda Ishvarbhai Khodabhai Indian National Congress (INC) 36039 1991 Banaskantha Chavda Harisinhji Patapsinhji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 52042 1991 Baroda Dipika Chikhliya (W) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 34188 1991 Bhavnagar Mahavirsinh Harisinhji Gohil BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 90203 1991 Broach Chandubhai Deshmukh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 22173 1991 Bulsar (ST) Uttambhai Harjibhai Patel Indian National Congress (INC) 65608 1991 Chhota Udaipur (ST) Naranbhai Jamlabhai Rathava Janata Dal (Gujrat) (JD(G)) 44087 1991 Dhandhuka (SC) Ratilal Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 30516 1991 Dohad (ST) Damor Somjibhai Punjabhai Indian National Congress (INC) 49709 1991 Gandhinagar Lal Krishna Advani BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 125679 1991 Godhra Veghela Shankerji Laxmanji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 111477 1991 Jamnagar Kordiya Chandresh Kumar Valjibhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 46720 1991 Junagadh Chikhaliya Bhavenaben Devrajbhai (W) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 78440 1991 Kaira K.D. Jeswani BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 1688 1991 Kapadvanj Gabhaji Mangaji Thakor BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 28334 1991 Kutch Patel Harilal Nanji Indian National Congress (INC) 33003 1991 Mandvi (ST) Gamit Chhitubhai Devjibhai Indian National Congress (INC) 106016 1991 Mehsana A.K. Patel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 82022 1991 Patan (SC) Mahesh Kanodiya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 44509 1991 Porbandar Patel Hiralal Madhavjibhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 79049 1991 Rajkot Shivlalbhai Veraria BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 54860 1991 Sabarkantha Arvind Trivedi (Lankesh) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 36418 1991 Surat Kashiram Rana BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 106354 1991 Surendranagar Kolipatel Somabhai Gadabhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 10886 1991 Haryana Ambala (SC) Ram Prakash Indian National Congress (INC) 71942 1991 Bhiwani Jangbir Singh Haryana Vikas Party (HVP) 30565 1991 Faridabad Avtar Singh Bhadana Indian National Congress (INC) 51522 1991 Hissar Narain Singh Indian National Congress (INC) 26194 1991 Karnal Chiranji Lal Sharma Indian National Congress (INC) 55172 1991 Kurukshetra Tara Singh Indian National Congress (INC) 30025 1991 Mahendragarh Ram Singh Indian National Congress (INC) 71988 1991 Rohtak Bhupender Singh Indian National Congress (INC) 30573 1991 Sirsa (SC) Shailja (W) Indian National Congress (INC) 99098 1991 Sonepat Dharampal Singh Indian National Congress (INC) 44802 1991 Himachal Pradesh Hamirpur Prem Kumar Dhumal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 3738 1991 Kangra D.D. Khanoria BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 10816 1991 Mandi Sukh Ram Indian National Congress (INC) 26627 1991 Simla (SC) Krishan Dutt Sultanpuri Indian National Congress (INC) 46860 1991 Karnataka Bagalkot Siddappa Bhimappa Nyamagoudar Indian National Congress (INC) 21204 1991 Bangalore North C.K. Jaffer Sharief Indian National Congress (INC) 60317 1991 Bangalore South K. Venkatgiri Gowda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 27248 1991 Belgaum Sidnal Shanmukhappa Basappa Indian National Congress (INC) 46109 1991 Bellary Basavarajeshwari (W) Indian National Congress (INC) 65981 1991 Bidar (SC) Ramchandra Veerappa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 116225 1991 Bijapur Gudadinni Basagondappa Kadappa Indian National Congress (INC) 67654 1991 Chamarajanagar (SC) V. Sreenivasa Prasad Indian National Congress (INC) 68960 1991 Chikballapur V. Krishna Rao Indian National Congress (INC) 103371 1991 Chikkodi (SC) B. Shankaranand Indian National Congress (INC) 112616 1991 Chikmagalur D.K. Tharadevi (W) Indian National Congress (INC) 31872 1991 Chitradurga C.P. Mudalagiriyappa Indian National Congress (INC) 82512 1991 Davangere Channaiah Odeyar Indian National Congress (INC) 455 1991 Dharwad North D.K. Naikar Indian National Congress (INC) 21791 1991 Dharwad South B.M. Mujahid Indian National Congress (INC) 73771 1991 Gulbarga B.G. Jawali Indian National Congress (INC) 62083 1991 Hassan H.D. Devegowda Janata Party (JP) 3191 1991 Kanakapura M.V. Chandrashekara Murthy Indian National Congress (INC) 33463 1991 Kanara Naik G. Devaraya Indian National Congress (INC) 29964 1991 Kolar (SC) K.H. Muniyappa Indian National Congress (INC) 62377 1991 Koppal Anwari Basavaraj Patil Indian National Congress (INC) 11197 1991 Mandya G. Madegowda Indian National Congress (INC) 95347 1991 Mangalore V. Dhananjaya Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 35005 1991 Mysore Chandraprabha Urs (W) Indian National Congress (INC) 16882 1991 Raichur Venkatesh Naik Indian National Congress (INC) 122458 1991 Shimoga K.G. Shivappa Indian National Congress (INC) 40703 1991 Tumkur S. Mallikarjunaiah BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 18917 1991 Udupi Oscar Fernandes Indian National Congress (INC) 87812 1991 Kerala Adoor (SC) Kodikunnil Suresh Indian National Congress (INC) 18595 1991 Alleppey T.J. Anjalose Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 14075 1991 Badagara Unnikrishnan K.P. (Scs) Indian Congress (Socialist-Sarat Chandra Sinha) (ICS(SCS)) 17489 1991 Calicut K. Muraleedharan Indian National Congress (INC) 15884 1991 Cannanore Mullappally Ramachandran Indian National Congress (INC) 41127 1991 Chirayinkil Suseela Gopalan (W) Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 1106 1991 Ernakulam K.V. Thomas Indian National Congress (INC) 47144 1991 Idukki Palai K.M. Mathew Indian National Congress (INC) 25206 1991 Kasaragod M. Ramanna Rai Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 9423 1991 Kottayam Ramesh Chennithala Indian National Congress (INC) 62622 1991 Manjeri E. Ahamed Muslim League (MUL) 89323 1991 Mavelikara P.J. Kurian Indian National Congress (INC) 25488 1991 Mukundapuram Savithri Lakshmanan (W) Indian National Congress (INC) 12365 1991 Muvattupuzha P.C. Thomas Kerala Congress (M) (KCM) 98103 1991 Ottapalam (SC) K.R. Narayanan Indian National Congress (INC) 15088 1991 Palghat V.S. Vijayaraghavan Indian National Congress (INC) 15768 1991 Ponnani Ebrahim Sulaiman Sait Muslim League (MUL) 95706 1991 Quilon S. Krishna Kumar Indian National Congress (INC) 27727 1991 Trichur P.C. Chacko Indian National Congress (INC) 29231 1991 Trivandrum A. Charles Indian National Congress (INC) 43670 1991 Lakshadweep Lakshadweep (ST) P.M. Sayeed Indian National Congress (INC) 281 1991 Madhya Pradesh Balaghat Vishveshwar Bhagat Indian National Congress (INC) 56226 1991 Bastar (ST) Mankuram Sodhi Indian National Congress (INC) 17020 1991 Betul Aslam-Sher-Khan Indian National Congress (INC) 22733 1991 Bhind Yoganand Saraswati BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 38854 1991 Bhopal Sushil Chandra Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 102208 1991 Bilaspur (SC) Khelan Ram Jangde Indian National Congress (INC) 37961 1991 Chhindwara Kamal Nath Indian National Congress (INC) 79632 1991 Damoh Ramkrishna Kusmaria BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 16158 1991 Dhar (ST) Surajbhanu Solanki Indian National Congress (INC) 39479 1991 Durg Chandulal Chandrakar Indian National Congress (INC) 87739 1991 Guna Vijaya Raje Scindia (W) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 55052 1991 Gwalior Madhav Rao Scindia Indian National Congress (INC) 99056 1991 Hoshangabad Sartaj Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 8454 1991 Indore Sumitra Mahajan (W) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 80594 1991 Jabalpur Shrawan Kumar Patel Indian National Congress (INC) 6722 1991 Janjgir Bhawani Lal Verma Indian National Congress (INC) 29425 1991 Jhabua (ST) Dileepsingh Bhuria Indian National Congress (INC) 134402 1991 Kanker (ST) Arwind Netam Indian National Congress (INC) 19361 1991 Khajuraho Uma Bharti (W) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 64983 1991 Khandwa Mahender Kumar Singh Indian National Congress (INC) 16775 1991 Khargone Rameshwar Patidar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 13795 1991 Mahasamund Pawan Diwan Indian National Congress (INC) 21479 1991 Mandla (ST) Mohan Lal Indian National Congress (INC) 87673 1991 Mandsaur Laxminarain Pandey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 6983 1991 Morena (SC) Barelal Jatav Indian National Congress (INC) 16745 1991 Raigarh (ST) Pushpadevi Singh (W) Indian National Congress (INC) 55814 1991 Raipur Vidyacharan Shukla Indian National Congress (INC) 959 1991 Rajgarh Digvijay Singh Indian National Congress (INC) 1470 1991 Rajnandgaon Shivendra Bahadur Singh Indian National Congress (INC) 47410 1991 Rewa Bheem Singh Patel BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 14316 1991 Sagar (SC) Anand Ahirwar Indian National Congress (INC) 9348 1991 Sarangarh (SC) Paras Ram Bharadwaj Indian National Congress (INC) 45012 1991 Satna Arjun Singh Indian National Congress (INC) 66251 1991 Seoni Vimla Verma (W) Indian National Congress (INC) 55558 1991 Shahdol (ST) Dalbir Singh Indian National Congress (INC) 43296 1991 Shajapur (SC) Phoolchand Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 78248 1991 Sidhi (ST) Motilal Singh Indian National Congress (INC) 31624 1991 Surguja (ST) Khelsai Singh Indian National Congress (INC) 46992 1991 Ujjain (SC) Satyanarayan Jatiya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 51720 1991 Vidisha Atal Bihari Vajpeyee BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 104134 1991 Maharashtra Ahmednagar Gadakh Yeshawantrao Indian National Congress (INC) 11637 1991 Akola Fundkar Pandurang Pundlik BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 45113 1991 Amravati Pratibha Devisinha Patil (W) Indian National Congress (INC) 55481 1991 Aurangabad Moreshwar Save Shivsena (SHS) 82419 1991 Baramati Ajit Annatrao Pawar Indian National Congress (INC) 336263 1991 Beed Kshirsagar Kesharbai Sonajirao Alias Kaku (W) Indian National Congress (INC) 87626 1991 Bhandara Praful Manohar Bhai Patel Indian National Congress (INC) 163558 1991 Bombay North Ram Naik BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 92313 1991 Bombay North Central Dighe Sharad Shankar Indian National Congress (INC) 14212 1991 Bombay North East Guradas Kamat Indian National Congress (INC) 59124 1991 Bombay North West Sunil Dutt Indian National Congress (INC) 56745 1991 Bombay South Deora Murli Indian National Congress (INC) 25756 1991 Bombay South Central Mohan Rawale Shivsena (SHS) 4402 1991 Buldhana (SC) Wasnik Mukul Balkrishna Indian National Congress (INC) 37091 1991 Chandrapur Potdukhe Shantaram Indian National Congress (INC) 87697 1991 Chimur Muttemwar Vilas Baburao Indian National Congress (INC) 48009 1991 Dahanu (ST) Damu Barku Shingda Indian National Congress (INC) 32916 1991 Dhule (ST) Chaure Bapu Hari Indian National Congress (INC) 80859 1991 Erandol Patil Vijay Naval Indian National Congress (INC) 81993 1991 Hingoli Gundewar Vilasrao Nagnathrao Shivsena (SHS) 3793 1991 Ichalkaranji Mane Balaso Alias Rajaram Shankarrao Indian National Congress (INC) 257059 1991 Jalgaon Gunavant Rambhau Saroda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 24265 1991 Jalna Ankushrao Tope Indian National Congress (INC) 68207 1991 Karad Chavan Prithviraj Dajishaheb Indian National Congress (INC) 92380 1991 Khed Navale Vidura Vithoba Indian National Congress (INC) 190408 1991 Kolaba A.R. Antulay Indian National Congress (INC) 39706 1991 Kolhapur Gaikwad Udaysingrao Nanasaheb Indian National Congress (INC) 194331 1991 Kopargaon Kale Shankarrao Deoram Indian National Congress (INC) 172457 1991 Latur Patil Shivraj Vishwanath Indian National Congress (INC) 58718 1991 Malegaon (ST) Kahandole Zamru Manglu Indian National Congress (INC) 84300 1991 Nagpur Meghe Dattaji Raghobaji Indian National Congress (INC) 74720 1991 Nanded Suryakants Patil (W) Indian National Congress (INC) 132362 1991 Nandurbar (ST) Gavit Manikrao Hodalya Indian National Congress (INC) 168890 1991 Nashik Pawar Vasant Niwrutti Indian National Congress (INC) 141366 1991 Osmanabad (SC) Kamble Arvind Tulshiram Indian National Congress (INC) 83055 1991 Pandharpur (SC) Thorat Sandipan Bhagwan Indian National Congress (INC) 234808 1991 Parbhani Deshmukh Ashokrao Anandrao Shivsena (SHS) 20161 1991 Pune Anna Joshi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 16938 1991 Rajapur Sudhir Sawant Indian National Congress (INC) 43046 1991 Ramtek Bhonsle Tejsingharao Laxmanrao Indian National Congress (INC) 137954 1991 Ratnagiri Govindram Nikam Indian National Congress (INC) 12928 1991 Sangli Patil Prakashbapu Vasantrao Indian National Congress (INC) 207680 1991 Satara Bhosale Prataprao Baburao Indian National Congress (INC) 159212 1991 Sholapur Sadul Dharmanna Mondayya Indian National Congress (INC) 80090 1991 Thane Kapse Ramchandra Ganesh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 28317 1991 Wardha Ghangare Ramchandra Marotrao Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 23530 1991 Washim Anantrao Vitthalrao Deshmukh Indian National Congress (INC) 48989 1991 Yavatmal Uttamrao Deorao Patil Indian National Congress (INC) 70930 1991 Manipur Inner Manipur Yamnam Yaima Manipur Peoples Party (MRP) 21097 1991 Outer Manipur (ST) Meijinlung Kamson Indian National Congress (INC) 19369 1991 Meghalaya Shillong Peter G. Marbaniang Indian National Congress (INC) 19390 1991 Tura Purno A. Sangma Indian National Congress (INC) 94377 1991 Mizoram Mizoram (ST) C. Silvera Indian National Congress (INC) 9593 1991 Nagaland Nagaland Imchalemba Nagaland Peoples Council (NPC) 51854 1991 National Capital Territory Of Delhi Chandni Chowk Tara Chand Khandelwal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 2774 1991 Delhi Sadar Jagdish Tytler Indian National Congress (INC) 14091 1991 East Delhi B.L. Sharma ‘Prem’ BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 61825 1991 Karol Bagh (SC) Kalka Dass BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 2500 1991 New Delhi Lal Krishan Advani BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 1589 1991 Outer Delhi Sajjan Kumar Indian National Congress (INC) 86791 1991 South Delhi Madan Lal Khurana BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 50723 1991 Orissa Aska Ramachandra Rath Indian National Congress (INC) 29764 1991 Balasore Kartikeswar Patra Indian National Congress (INC) 13218 1991 Berhampur Gopinath Gajapathi Naryandeo Indian National Congress (INC) 73824 1991 Bhadrak (SC) Arjun Charan Sethi JANATA DAL (JD) 10939 1991 Bhubaneswar Shivaji Patnaik Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 7981 1991 Bolangir Sarat Chandra Pattanayak Indian National Congress (INC) 12075 1991 Cuttack Srikanta Jena JANATA DAL (JD) 43693 1991 Deogarh Sriballav Panigrahi Indian National Congress (INC) 23383 1991 Dhenkanal Raja Kamakhya Prasad Singhdeo Mahindr Bahadur Indian National Congress (INC) 41686 1991 Jagatsinghpur Loknath Choudhury Communist Party Of India (CPI) 17025 1991 Jajpur (SC) Anadi Charan Das JANATA DAL (JD) 11429 1991 Kalahandi Subash Chandra Nayak Indian National Congress (INC) 28925 1991 Kendrapara Rabi Ray JANATA DAL (JD) 41430 1991 Keonjhar (ST) Govinda Chandra Munda JANATA DAL (JD) 7394 1991 Koraput (ST) Giridhar Gomango Indian National Congress (INC) 141594 1991 Mayurbhanj (ST) Bhagey Gobardhan Indian National Congress (INC) 49495 1991 Nowrangpur (ST) Khagapati Pradhani Indian National Congress (INC) 56527 1991 Phulbani (SC) Mrutyunjaya Nayak Indian National Congress (INC) 54030 1991 Puri Braja Kishore Tripathy JANATA DAL (JD) 38957 1991 Sambalpur Krupasindhu Bhoi Indian National Congress (INC) 35318 1991 Sundargarh (ST) Frida Topno (W) Indian National Congress (INC) 38070 1991 Pondicherry Pondicherry M.D.H. Farook Indian National Congress (INC) 67609 1991 Rajasthan Ajmer Rasa Singh Rawat BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 25343 1991 Alwar Mahendra Kumari (W) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 103406 1991 Banswara (ST) Prabhulal Rawat Indian National Congress (INC) 115007 1991 Barmer Ram Niwas Mirdha Indian National Congress (INC) 113052 1991 Bayana (SC) Gangaram Koli BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 35436 1991 Bharatpur Krashender Kaur (Deepa) (W) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 95756 1991 Bhilwara Shiv Charan Mathur Indian National Congress (INC) 10761 1991 Bikaner Manphool Indian National Congress (INC) 37266 1991 Chittorgarh Jaswant Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 18418 1991 Churu Ram Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 168 1991 Dausa Rajesh Pilot Indian National Congress (INC) 63281 1991 Ganganagar (SC) Birbal Ram Indian National Congress (INC) 111991 1991 Jaipur Girdhari Lal Bhargava BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 125927 1991 Jalore (SC) Buta Singh Indian National Congress (INC) 100557 1991 Jhalawar Vasundhara Raje (W) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 91160 1991 Jhunjhunu Ayub Khan Indian National Congress (INC) 20254 1991 Jodhpur Ashok Gehlot Indian National Congress (INC) 49568 1991 Kota Dau Dayal Joshi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 60403 1991 Nagaur Nathuram Mirdha Indian National Congress (INC) 155044 1991 Pali Gumanmal Lodha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 19301 1991 Salumber (ST) Bheru Lal Meena Indian National Congress (INC) 69858 1991 Sawai Madhopur (ST) Kunjilal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 17226 1991 Sikar Balram Indian National Congress (INC) 110685 1991 Tonk (SC) Ram Narain Berwa BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 13019 1991 Udaipur Girja Vyas (W) Indian National Congress (INC) 26623 1991 Sikkim Sikkim Dil Kumari Bhandari (W) Sikkim Sangram Parishad (SSP) 100211 1991 Tamil Nadu Arakkonam Jeevarathinam R. Indian National Congress (INC) 176710 1991 Chengalpattu Rajemdra Kumar S.S.R. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 153206 1991 Chidambaram (SC) Vallalperuman P. Indian National Congress (INC) 136890 1991 Coimbatore Kuppuswamy C.K. Indian National Congress (INC) 186064 1991 Cuddalore Kaliaperumal P.P. Indian National Congress (INC) 208057 1991 Dharmapuri Thangka Balu K.V. Indian National Congress (INC) 150489 1991 Dindigul C. Srinivasan All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 224417 1991 Gobichettipalayam Narayanan P.G. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 249161 1991 Karur Murugesan N. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 269969 1991 Krishnagiri Rama Murthy K. Indian National Congress (INC) 213114 1991 Madras Central Anbarasu Era Indian National Congress (INC) 103271 1991 Madras North D. Pandian Indian National Congress (INC) 118518 1991 Madras South R. Sridharan All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 162528 1991 Madurai Ram Babu A.G.S. Indian National Congress (INC) 242160 1991 Mayiladuturai Mani Shankar Aiyar Indian National Congress (INC) 161937 1991 Nagapattinam (SC) Padma (W) Indian National Congress (INC) 25716 1991 Nagercoil N. Dennis Indian National Congress (INC) 124913 1991 Nilgiris Prabhu R. Indian National Congress (INC) 180802 1991 Palani Senapathi Gounder A. Indian National Congress (INC) 260142 1991 Perambalur (SC) Asokraj A. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 194950 1991 Periyakulam R. Ramasamy All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 213960 1991 Pollachi (SC) Rajaravivarma B. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 206270 1991 Pudukkottai Sundararaj N. Indian National Congress (INC) 219721 1991 Ramanathapuram Rajeshwaran V. Indian National Congress (INC) 171526 1991 Rasipuram (SC) Devarajan B. Indian National Congress (INC) 272985 1991 Salem Rangarajanm Kumaramangalam Indian National Congress (INC) 282568 1991 Sivaganga Chindambaram P. Indian National Congress (INC) 228597 1991 Sivakasi Kanga Govindarajulu R. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 163090 1991 Sriperumbudur (SC) Maragatham Chandrasekar (W) Indian National Congress (INC) 180572 1991 Tenkasi (SC) Arunachalam M. Indian National Congress (INC) 182086 1991 Thanjavur Thulasiah Vandayar K. Indian National Congress (INC) 162070 1991 Tindivanam Rama Murthee K. Indian National Congress (INC) 170149 1991 Tiruchendur Dhanushkodi Athinthan R. Indian National Congress (INC) 258776 1991 Tiruchengode Soundaram K.S. (W) All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 314481 1991 Tiruchirappalli L. Adaikala Raj Indian National Congress (INC) 209706 1991 Tirunelveli Janarthanan M.R. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 153592 1991 Tiruppattur Jaya Mohan A. Indian National Congress (INC) 190461 1991 Vandavasi Krishnaswamy M. Indian National Congress (INC) 177095 1991 Vellore Akber Pasha B. Indian National Congress (INC) 199169 1991 Tripura Tripura East (ST) Bibhu Kumari Devi (W) Indian National Congress (INC) 346653 1991 Tripura West Santosh Mohan Deo Indian National Congress (INC) 428984 1991 Uttar Pradesh Agra Bhagwan Shanker Rawat BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 63126 1991 Akbarpur (SC) Ram Awadh JANATA DAL (JD) 156 1991 Aligarh Shila Devi Gautam (W) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 12475 1991 Allahabad Saroj Dubey (W) JANATA DAL (JD) 5196 1991 Almora Jeewan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 29145 1991 Amethi Rajiv Gandhi Indian National Congress (INC) 112085 1991 Amroha Chetan Chauhan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 57877 1991 Aonla Rajveer Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 72480 1991 Azamgarh Chandra Jeet JANATA DAL (JD) 46633 1991 Baghpat Ajit Singh JANATA DAL (JD) 197108 1991 Bahraich Rudrasen Choudhary BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 63209 1991 Ballia Chandra Shekhar Janata Party (JP) 58548 1991 Balrampur Satya Deo Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 109455 1991 Banda Prakash Narain BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 10184 1991 Bansgaon (SC) Raj Naraiyan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 26141 1991 Bara Banki (SC) Ram Sagar Janata Party (JP) 3798 1991 Bareilly Santosh Kumar Gangwar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 37746 1991 Basti (SC) Shyam Lal Kamal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 71465 1991 Bijnor (SC) Mangal Ram Premi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 87734 1991 Bilhaur Shyam Bihari Mishra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 41624 1991 Budaun Chinmaya Nand BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 15579 1991 Bulandshahr Chhatterpal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 48810 1991 Chail (SC) Shashi Prakash JANATA DAL (JD) 24375 1991 Chandauli Anand Ratan Mourya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 12297 1991 Deoria Mohan Singh JANATA DAL (JD) 17177 1991 Domariaganj Rampal Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 58117 1991 Etah Mahadeepak Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 24232 1991 Etawah Kanshi Ram BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 22466 1991 Faizabad Vinaya Katiyar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 57563 1991 Farrukhabad Salman Khurseed Indian National Congress (INC) 38150 1991 Fatehpur Vishwa Nath Pratap Singh JANATA DAL (JD) 136609 1991 Firozabad (SC) Prabhu Dayal Katheria BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 1332 1991 Garhwal Bhuwan Chand BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 25013 1991 Ghatampur (SC) Keshari Lal JANATA DAL (JD) 43647 1991 Ghazipur Bishva Nath Shastri Communist Party Of India (CPI) 32294 1991 Ghosi Kalp Nath Indian National Congress (INC) 4429 1991 Gonda Brij Bhusan Saran Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 102984 1991 Gorakhpur Awaidya Nath BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 91359 1991 Hamirpur Vishwanath Sharma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 4045 1991 Hapur Ramesh Chandra Tomer BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 24214 1991 Hardoi (SC) Jai Prakash BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 38257 1991 Hardwar (SC) Ram Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 7197 1991 Hathras (SC) Lal Bahadur Rawal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 74344 1991 Jalaun (SC) Gaya Prasad Kori BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 45652 1991 Jalesar Swamy Sureshnand BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 24292 1991 Jaunpur Arjun Singh Yadava JANATA DAL (JD) 45780 1991 Jhansi Rajendra Agnihotri BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 82071 1991 Kairana Harpal JANATA DAL (JD) 22669 1991 Kaiserganj Laxmi Narain Mani Tripathi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 42553 1991 Kannauj Chhote Singh Yadav Janata Party (JP) 61175 1991 Kanpur Jagatveer Singh Bron BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 113621 1991 Khalilabad Asht Bhuja Prasad Shukla BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 5091 1991 Kheri Gendan Lal Kanaujia BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 37094 1991 Khurja (SC) Roshan JANATA DAL (JD) 23217 1991 Lalganj (SC) Ram Badan JANATA DAL (JD) 9638 1991 Lucknow Atal Behari Bajpai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 117303 1991 Machhlishahr Sheo Saran Verma JANATA DAL (JD) 32539 1991 Maharajganj Pankaj Choudhari BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 33727 1991 Mainpuri Udai Pratap Singh Janata Party (JP) 12165 1991 Mathura Swami Sakshi Ji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 15512 1991 Mirzapur Birendra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 20605 1991 Misrikh (SC) Ram Lal Rahi Indian National Congress (INC) 19399 1991 Mohanlalganj (SC) Chhotey Lal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 10212 1991 Moradabad Gulam Mohammed Khan JANATA DAL (JD) 13978 1991 Muzaffarnagar Naresh Kumar Baliyan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 95651 1991 Nainital Balraj Pasi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 11429 1991 Padrauna Ramnagina Mishra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 57808 1991 Phulpur Ram Pujan Patel JANATA DAL (JD) 59601 1991 Pilibhit Parashuram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 6923 1991 Pratapgarh Abhai Pratap Singh JANATA DAL (JD) 3696 1991 Rae Bareli Sheila Kaul (W) Indian National Congress (INC) 3917 1991 Rampur Rajendra Kumar Sharma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 49809 1991 Robertsganj (SC) Ram Nihore JANATA DAL (JD) 28017 1991 Saharanpur Rashed Masood JANATA DAL (JD) 18342 1991 Saidpur (SC) Rajnath Sonkar Shastri JANATA DAL (JD) 16435 1991 Salempur Harikewal JANATA DAL (JD) 44567 1991 Sambhal Sri Pal Singh JANATA DAL (JD) 1705 1991 Shahabad Surendra Pal Pathak BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 31135 1991 Shahjahanpur Satya Pal Singh Yadav (Siwara) JANATA DAL (JD) 13316 1991 Sitapur Janardan Prasad Misra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 37706 1991 Sultanpur Vishwanath Dass Shastri BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 76956 1991 Tehri Garhwal Manbendra Shah BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 45903 1991 Unnao Devi Bux Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 18949 1991 Varanasi Sheesh Chandra Dixit BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 40439 1991 West Bengal Alipurduars (ST) Pius Tirkey Revolutionary Socialist Party (RSP) 130112 1991 Arambagh Anil Basu Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 148272 1991 Asansol Haradhan Roy Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 94858 1991 Balurghat (SC) Palas Barman Revolutionary Socialist Party (RSP) 86081 1991 Bankura Basudev Acharia Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 182623 1991 Barasat Chitta Basu All India Forward Bloc (FBL) 44421 1991 Barrackpore Tarit Barban Topdar Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 59852 1991 Basirhat Monoranjan Sur Communist Party Of India (CPI) 71642 1991 Berhampore Nani Bhatacharyya Revolutionary Socialist Party (RSP) 79209 1991 Birbhum (SC) Dome Ramchandra Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 163031 1991 Bolpur Chatterjee Somnath Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 226624 1991 Burdwan Sudhir Ray Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 221892 1991 Calcutta North East Ajit Kumar Panja Indian National Congress (INC) 71456 1991 Calcutta North West Debi Prosad Pal Indian National Congress (INC) 31819 1991 Calcutta South Mamata Banerjee (W) Indian National Congress (INC) 93663 1991 Contai Sudhir Giri Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 23116 1991 Cooch Behar (SC) Amar Roy Pradhan All India Forward Bloc (FBL) 132232 1991 Darjeeling Inder Jeet Indian National Congress (INC) 51897 1991 Diamond Harbour Amal Dutta Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 45512 1991 Dum Dum Nirmal Kanti Chatterjee Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 104865 1991 Durgapur (SC) Purna Chandra Malik Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 184616 1991 Hooghly Rupchand Pal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 55659 1991 Howrah Susanta Chakraborty S/O Sudhir Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 7380 1991 Jadavpur Malini Bhattacharya (W) Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 50301 1991 Jalpaiguri Jitendra Nath Das Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 114356 1991 Jangipur Abedin Zainal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 46639 1991 Jhargram (ST) Rupchand Murmu Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 152307 1991 Joynagar (SC) Sanat Kumar Mandal Revolutionary Socialist Party (RSP) 132305 1991 Katwa Saifuddin Chowdhry Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 154724 1991 Krishnagar Ajoy Mukhopadhyay Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 59575 1991 Malda Abdul Barkat Ataul Ghani Khan Choudhary Indian National Congress (INC) 1820 1991 Mathurapur (SC) Radhika Ranjan Pramanick Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 19746 1991 Midnapore Indrajit Gupta Communist Party Of India (CPI) 163523 1991 Murshidabad Masudal Hossain Syed Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 112601 1991 Nabadwip (SC) Asim Bala Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 66577 1991 Panskura Gita Mukherjee (W) Communist Party Of India (CPI) 126300 1991 Purulia Chitta Ranjan Mahata All India Forward Bloc (FBL) 125940 1991 Raiganj Sybarta Mukerjee Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 29968 1991 Serampore Sudarsan Roy Chowdhury Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 44497 1991 Tamluk Satyagopal Misra Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 1062 1991 Uluberia Hannan Mollah Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 77481 1991 Vishnupur (SC) Sukhendu Khan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 190273 Grand Total 39160816



