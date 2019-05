General elections of 1991 proved to be the worst for Indian National Congress till the date due to the personal unpopularity of Rao because of various scandals and accusations, while BJP formed a short-lived government. In Karnataka, the scenario was quite different as Janata Dal took over the reigns by winning 16 seats out of 28. Followed by 6 seats by Bharatiya Janata Party, 5 by Congress and 1 by Karnataka Pradesh Congress Committee.

General Elections were held in India were held to elect the members of the 11th Lok Sabha which were majorly contested by Bharatiya Janata Party and Congress Party for 543 seats. The result was the worst marked in the history of Congress till the date due to the personal unpopularity of Prime Minister Rao. It is said that BJP made an entry in the political scenarios, after the Masjid demolition in 1992, by spreading the message of Hindutva in various regions and formed a short-lived government in the nation. Meanwhile, in Karnataka, the reigns were conquered by Janata Dal, whose efforts from past few years finally took shape in 1996 elections.

Karnataka had 28 parliamentary constituencies, out of which four were reserved for Schedule Cast and 24 for General category. Janata Dal won the elections by winning 16 seats, followed by Bharatiya Janata Party by 6 seats, Karnataka Pradesh Congress Committee, which was a unit of INC got a single seat and Congress got 5 seats.

As per the statistics provided by a handbook of Election Commission, the size of electorate was 31810069. Out of which, the voter turnout for Karnataka was 60.22% in total 44348 polling stations. In all 978 candidates contested in the elections for 28 seats, out of which 905 forfeited their deposits. In total 1718 nominations were filed, 50 got rejected and 686 nominations were withdrawn.

Talking about winning candidates of Janata Dal, Qamarul Islam from Gulbarga, Raja Rangappa Naik from Raichur, Basavaraj Raya Reddy from Koppal, P Kosandarjunappa from Devangere, C N Bhaskarappa from Tumkur, R L Jalappa from Chitradurga, H D Kumaraswamy from Kanakapura, C Narayanaswamy from Bangalore North, Krishna from Mandya, A Siddaraju from Chamarajanagar, Y N Rudreshagowda from Hassan, B L Shankar from Chikmagalore, Koujalagi Shivanand Hemappa from Belgaum, Ratnamala Dhareshwar Savanoor from Chikkodi, Meti Hullappa Yamanappa from Bagalkot and Patil Basangouda Rudragouda from Bijapur won the elections.

Here is the list of winners:

