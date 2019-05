1st Lok Sabha Elections 1951 Maharashtra: After the country got independent in the year 1947, the first Lok Sabha Elections took place in the year 1951. It all happened under the provisions of the Indian constitution that were adopted on November 26, 1949. The overall country voter turnout was less than 50% but over 173 million people out of the total of 360 million people were eligible to vote in 1952 which made the first Lok Sabha elections the largest at that time.

The first Lok Sabha elections was a huge victory for Indian National Congress. The party won 364 seats out of the total of 489 seats. This was calculated to be the 4 times the votes gained by the second largest party. The Lok Sabha win gave India the leadership of Jawaharlal Nehru and he became the first democratically elected Prime Minister of the country.

In the year 1951-1951, the country elections were fought by a total of 53 parties and 533 independent people for 489 seats.

Talking about Maharashtra which was then the Bombay state and comprised of a few other cities and states like Vidarbha, Marathwada, Gujarat, Saurashtra emerged as an important part. The state was bigger and fuller then and thus made more value for Lok Sabha elections. The total of 45 seats in Bombay took part in Lok Sabha elections. The size of the electorate was 16789609.

