3rd Lok Sabha Election 1962 Winners list: During the 3rd Lok Sabha polls, the country also witnessed a fall of 13.1 % in turnout as around 55.4% voters came out to vote for their leaders. The number of parties that contested for the elections was 28 and CPI was the second most popular party in the elections with 29 seats.

The Indian National Congress (INC) completed its five years in power in 1957 and was looking at being re-elected. The Opposition parties, on the other hand, were trying hard to change that outcome. The second Lok Sabha elections were held from February 24 to June 9, 1957. Apart from the general elections, many states also had Assembly elections at the same time. 1957 is also the year when the first electoral fraud was reported in the country from Bihar when booth capturing was recorded in Rachiyahi in Begusarai’s Matihani assembly seat.

494 members were elected to the Lok Sabha in the continuing first-past-the-post system. 91 members of the parliament elected two members, while the remaining 312 elected a single member.

The second Lok Sabha polls were not much different from the first general elections for the Congress. Once again the party was elected to power with 371 of the 494 Lok Sabha seats. The Congress swept to victory with nearly five times more votes than the Communist Party of India (CPI), the second largest party. Jawaharlal Nehru won a second term in power in what was a cake walk since Independence had been barely 10 years ago.

Compared to the first general elections, the Congress had gained an extra 7 seats as the number of seats in the Lok Sabha was increased by 5. The vote share, this year, increased from 45% to 47.8%. The second Lok Sabha polls were the only elections when 19.3% of the vote and 42 seats went to Independent candidates. The numbers are highest of any Indian general elections, which point to a churn within the Congress with the leadership and many of its leaders not seeing eye-to-eye. This would increase further in the states with several dissatisfied Congressmen and women getting together on different anti-Congress platforms.

The CPI won 8.92% of votes and 27 Lok Sabha constituencies while the Bharatiya Jana Sangh won 5.97% votes and 4 seats. The multi-seat constituencies were abolished before the next election. The notable, if not notorious, fact of the elections of 1957 is that after Kerala elected the world’s first Communist government it was dismissed in 1959 in the first-ever use of Article 356 of the Constitution allowing the Central government to sack a state government. Indira Gandhi was the Congress president during this time.

Year Name of State/ UT Parliamentary Constituency Candidate Name Party Abbreviation Margin Votes 1962 Andhra Pradesh Adilabad G. Narayan Reddy Congress (INC) 89085 1962 Adoni Pendekanti Venkatasubbaiah Congress (INC) 33022 1962 Amalapruam (SC) Bayya Suryanarayana Murthy Congress (INC) 12570 1962 Anakapalli Missula Suryanarayanamurthy Congress (INC) 16010 1962 Anantpur Osman Ali Khan Congress (INC) 24868 1962 Cheepurupalli Ravu Venkata Gopalakrishna Ranga Rao Congress (INC) 24964 1962 Chittor Madabhusi Ananthasayanam Ayyangar Congress (INC) 23964 1962 Cuddapah Yeddula Eswara Reddy Communist Party Of India (CPI) 20867 1962 Eluru Viramachaneni Vimaladevi Communist Party Of India (CPI) 1469 1962 Gadwal Janumpally Rameshwar Rao Congress (INC) 15834 1962 Gudivada Manganti Ankineedu Congress (INC) 16734 1962 Guntur Kotha Raghu Ramaiah Congress (INC) 99942 1962 Hindupur K.V. Ramakrishna Reddy Congress (INC) 29042 1962 Hydrabad Gopal S. Melkote Congress (INC) 43069 1962 Kakinada Mosalikanti Thirumala Rao Congress (INC) 18684 1962 Karimnagar Juvvadi Ramapathi Rao Congress (INC) 67403 1962 Kavali Bezwada Gopala Reddy Congress (INC) 27963 1962 Khammam T. Lakshikantamma Congress (INC) 12060 1962 Kurnool Yasoda Reddy Congress (INC) 36914 1962 Mahbubabad Etikala Madhusudhan Rao Congress (INC) 13576 1962 Mahbubnagar (SC) J.B. Mutyal Rao Congress (INC) 66320 1962 Markapur Gujjula Yellamanda Reddy Communist Party Of India (CPI) 26827 1962 Masulipatnam Mandali Venkataswamy Independent (IND) 4212 1962 Medak P. Hanumantha Rao Congress (INC) 19132 1962 Miryalguda (SC) Laxmi Dass Communist Party Of India (CPI) 26565 1962 Nalgonda Ravi Narayana Reddy Communist Party Of India (CPI) 33396 1962 Narasapur Datla Balaramaraju Congress (INC) 14669 1962 Narsipatnam (ST) Matcharasa Matcharaju Congress (INC) 1347 1962 Nellore (SC) B. Anjanappa Congress (INC) 71905 1962 Nizamabad H.C. Heda Congress (INC) 27020 1962 Ongole Madala Narayanaswamy Communist Party Of India (CPI) 2343 1962 Padapalli (SC) M.R. Krishna Congress (INC) 84021 1962 Parvathipuram (ST) Biddika Satyanarayana Congress (INC) 39372 1962 Rajahmundry (ST) Datla Satyanarayana Raju Congress (INC) 123374 1962 Rajampet C.L. Narasimha Reddy Swatantra (SWA) 17265 1962 Secunderabad Ahmed Mohiuddin Congress (INC) 24570 1962 Srikakulam Boddipalli Rajagopala Row Congress (INC) 31815 1962 Tenali Kolla Venkaiah Communist Party Of India (CPI) 23927 1962 Tirupathi (SC) C. Dass Congress (INC) 17048 1962 Vicarabad Sangam Lakshimi Bai Congress (INC) 79100 1962 Vijaywada K.L.Rao Congress (INC) 22983 1962 Visakhapatnam Vijaya Ananada Congress (INC) 91142 1962 Warrangal Bakar Ali Mirza Congress (INC) 736 1962 Assam Autonomous Districts (ST) Gilbert G. Swell All Party Hill Leaders Congress (HLC) 35149 1962 Barpeta Renuka Devi Barkataki Congress (INC) 22591 1962 Cachar Jyotsna Chanda Congress (INC) 16440 1962 Darrang Bijoy Chandra Bhagabati Congress (INC) 95796 1962 Dhubri Mau Ghysuddin Ahammad Congress (INC) 27516 1962 Dibrugarh Jogendra Nath Hazarika Congress (INC) 56830 1962 Gauhati Hem Borua Praja Socialist Party (PSP) 32062 1962 Goalpara (ST) Dharani Dhor Basumotari Congress (INC) 30434 1962 Jorhat Rajendra Nath Baruah Praja Socialist Party (PSP) 907 1962 Karimganj (SC) Nihar Ranjan Laskar Congress (INC) 50525 1962 Nowgong Liladhar Kotoki Congress (INC) 24975 1962 Sibsagar Prafulla Chandra Baruah Congress (INC) 54464 1962 Bihar Aurangabad Lalita Rajya Laxmi Swatantra (SWA) 9761 1962 Bagaha Kamal Nath Tewari Congress (INC) 17174 1962 Banka Shakuntala Devi Congress (INC) 37394 1962 Barh Tarkeshwari Sinha Congress (INC) 38221 1962 Begusarai Mathura Prasad Mishra Congress (INC) 54720 1962 Bettiah (SC) Bhola Raut Congress (INC) 41790 1962 Bhagalpur Bhagwat Jha Azad Congress (INC) 61129 1962 Bikramganj Ram Subhag Singh Congress (INC) 10664 1962 Buxar Anant Prasad Sharma Congress (INC) 5516 1962 Chapra Ramsekhar Prasad Singh Congress (INC) 21204 1962 Chatra Vijaya Raje Swatantra (SWA) 35304 1962 Darbhanga Shree Narayan Das Congress (INC) 60337 1962 Dhanbad P. R. Chakravarti Congress (INC) 24206 1962 Dumka (ST) Satya Chandra Besra Congress (INC) 1085 1962 Gaya Brajeshwar Prasad Congress (INC) 18798 1962 Giridih Thakur Bateshwar Singh Swatantra (SWA) 3458 1962 Godda Prabhudayal Himmatsingka Congress (INC) 19585 1962 Gopalganj Dwaika Nath Tiwari Congress (INC) 38617 1962 Hajipur Rajeshwar Patel Congress (INC) 21850 1962 Hazari Bagh Basant Narain Singh Swatantra (SWA) 46611 1962 Jahanabad Satyabhama Devi Congress (INC) 34829 1962 Jainagar Yamuna Prasad Mandal Congress (INC) 29192 1962 Jamshedpur Udaikar Mishra Communist Party Of India (CPI) 19805 1962 Jamui (SC) Nayantara Das Congress (INC) 45796 1962 Katihar Priya Gupta Praja Socialist Party (PSP) 17537 1962 Kesaria Bhishma Prasad Yadava Congress (INC) 49538 1962 Khagaria Jiyalal Mandal Congress (INC) 61069 1962 Kishanganj Mohammad Tahir Congress (INC) 14555 1962 Lohardaga (ST) David Munzni Swatantra (SWA) 16370 1962 Madhubani Yogendra Jha Praja Socialist Party (PSP) 1912 1962 Maharajganj Krishnakanta Singh Congress (INC) 13527 1962 Mahua (SC) Chandramani Lal Choudhary Congress (INC) 9962 1962 Monghyr Banarsi Prasad Sinha Congress (INC) 49901 1962 Motihari (SC) Bibhuti Mishra Congress (INC) 58992 1962 Muzaffarpur Digvijoy Narain Singh Congress (INC) 50000 1962 Nalanda Sidheshwar Prasad Congress (INC) 36914 1962 Nawada (SC) Ramdhani Das Congress (INC) 71394 1962 Palamau Shashank Manjari Swatantra (SWA) 44609 1962 Patna Ramdulari Devi Congress (INC) 25082 1962 Pupri Sashiranjan Prasad Sah Congress (INC) 18772 1962 Purnea Phani Gopal Sen Gupta Congress (INC) 69791 1962 Rajmahal (SC) Iswar Marandi Janata Party (JP) 18676 1962 Ranchi East Prashanta Kumar Ghosh Swatantra (SWA) 5023 1962 Ranchi West (ST) Jaipal Singh Janata Party (JP) 50878 1962 Rosera (SC) Rameshwar Sahu Congress (INC) 67845 1962 Saharsa Bhupendra Narayan Mandal Socialist (SOC) 15133 1962 Samastipur Satya Naryan Sinha Congress (INC) 21550 1962 Sasaram (SC) Jagjivan Ram Congress (INC) 53995 1962 Shahabad Bali Ram Bhagat Congress (INC) 84327 1962 Singhbhum (ST) Haricharan Soy Janata Party (JP) 17638 1962 Sitamarhi Nagindra Pd. Yadab Congress (INC) 33515 1962 Siwan Md. Yusuf Congress (INC) 35729 1962 Sonbarsa (SC) Tulmohan Ram Congress (INC) 58223 1962 Delhi Chandni Chowk Sham Nath Congress (INC) 28948 1962 Delhi Sadar Shiv Charan Gupta Congress (INC) 23534 1962 Karol Bagh (SC) Nawal Prabhakar Congress (INC) 55528 1962 New Delhi Mehr Chand Khanna Congress (INC) 31595 1962 Outer Delhi Braham Prakash Congress (INC) 21553 1962 Gujrat Ahmedabad Indulal Kanaiyalal Yagnik Nutan Maha Gujarat Janta Parisha (NJP) 21592 1962 Amreli Jayaben Vajubhai Shah Congress (INC) 65018 1962 Anand Kumar Narendrasinh Ranjitsinh Mahida Swatantra (SWA) 22729 1962 Banaskantha Joharaben Akabarbhai Chavada Congress (INC) 54956 1962 Baroda Shrimant Maharaja Fatehsinhrao Pratapsinhrao

Gaekwad Congress (INC) 143972 1962 Bhavnagar Jashvantrai Nanubhai Mehta Praja Socialist Party (PSP) 9874 1962 Broach Chhotubhai Makanbhai Patel Congress (INC) 28037 1962 Bulsar (ST) Nanubhai Nichhabhai Patel Congress (INC) 3659 1962 Dohad (SC) Hirabhai Kunverbhai Baria Swatantra (SWA) 4413 1962 Jamnagar Manubhai Mansukhlal Shah Congress (INC) 74152 1962 Junagadh Chittaranjan Rugnath Raja Congress (INC) 67690 1962 Kaira Pravinsinh Natversinh Solanki Swatantra (SWA) 12613 1962 Kutch M. K. S. Himatsinhji Vijarajji Swatantra (SWA) 61758 1962 Mandvi (ST) Chhaganbhai Madaribhai Kedaria Congress (INC) 61531 1962 Mehsana Mansinh Prithviraj Patel Congress (INC) 6938 1962 Panchmahals Dahyabhai Jivanji Naik Congress (INC) 16233 1962 Patan Purushottamdas Ranchhoddas Patel Congress (INC) 68013 1962 Rajkot Uchharangrai Navalshanker Dhebar Congress (INC) 41033 1962 Sabarkantha Gulzarilal Bulakhidas Nanda Congress (INC) 24609 1962 Sabarmati (SC) Muldas Bhudardas Vaishya Congress (INC) 44211 1962 Surat Morarji Ranchhodji Desai Congress (INC) 99031 1962 Surendranagar Ghanshyambhai Chhotalal Oza Congress (INC) 42051 1962 Himachal Pradesh Chamba Chattar Singh Congress (INC) 21875 1962 Mahasu Virbhadra Singh Congress (INC) 34254 1962 Mandi Lalit Sen Congress (INC) 26256 1962 Sirmur (SC) Partap Singh Congress (INC) 22617 1962 Kerla Ambalapuzha P. K. Vasudevan Nair Communist Party Of India (CPI) 11233 1962 Badagara A. V. Raghavan Independent (IND) 72907 1962 Chirayinkil M. K. Kumaran Communist Party Of India (CPI) 33219 1962 Ernakulam A. M. Thomas Congress (INC) 23399 1962 Kasergod A. K. Gopalan Communist Party Of India (CPI) 83363 1962 Kottayam Mathew Maniyangadan Congress (INC) 65286 1962 Kozhikode C. H. Muhammed Koya Muslim League (ML) 763 1962 Manjeri Muhammad Ismail Sahib Muslim League (ML) 4328 1962 Mavilekara (SC) Achuthan Congress (INC) 7288 1962 Mukundapuram Govinda Menon Panampilli Congress (INC) 38451 1962 Muvattupuzha Cherian Congress (INC) 24648 1962 Palghat (SC) Kunhan Patinjara Veetilpadi Communist Party Of India (CPI) 72335 1962 Poonani Imbichi Bava Ezhukudikkal Communist Party Of India (CPI) 57799 1962 Qullon Sreekantan Nair Revolutionary Socialist Party (RSP) 64955 1962 Tellicherry S. K. Pottekkatt Independent (IND) 64950 1962 Thiruvalla G. Ravindra Varma Congress (INC) 74064 1962 Trichur Krishna Warriar Communist Party Of India (CPI) 5827 1962 Trivanduram Nataraja Pillai Independent (IND) 10458 1962 Madhya Pradesh Balaghat Bholaram Ramaji Praja Socialist Party (PSP) 2892 1962 Baloda Bazar (SC) Minimata Congress (INC) 33006 1962 Bastar (ST) Lakhmu Bhawani Independent (IND) 26209 1962 Bhind (SC) Suraj Prasad Alias Surya Prashad Congress (INC) 2787 1962 Bhopal Maimoona Sultan Congress (INC) 19306 1962 Bilaspur Satya Prakash Independent (IND) 2171 1962 Chhindwara Bhikulal Lachhmichand Congress (INC) 29715 1962 Damoh (SC) Sahodra Bai Congress (INC) 27975 1962 Dewas (SC) Hukumchand Jan Sangh (JS) 7149 1962 Durg Mohanlal Bakliwal Congress (INC) 28868 1962 Guna Ramsahai Shivprasad Pande Congress (INC) 19726 1962 Gwalior Vijaya Raje Scindia Congress (INC) 148820 1962 Hoshangabad Hari Vishnu Kamath Praja Socialist Party (PSP) 18771 1962 Indore Homi Daji Independent (IND) 6293 1962 Jabalpur Govind Das Congress (INC) 55782 1962 Janjgir Amarsingh Congress (INC) 31271 1962 Jhabua (ST) Jamunadevi Congress (INC) 22384 1962 Khajuraho Ram Sahai Congress (INC) 16630 1962 Khandwa Maheshdutta Congress (INC) 49136 1962 Khargone Ramchandra Bade Jan Sangh (JS) 35914 1962 Mahasamund Vidya Charan Shukla Congress (INC) 2792 1962 Mandla (ST) Mangru Ganu Uike Congress (INC) 20827 1962 Mandsaur Umashanker Jan Sangh (JS) 10855 1962 Raigarh Raja Vijaya Bhusan Singh Deo Ram Rajya Parishad (RRP) 9117 1962 Raipur (ST) Keshar Kumari Devi Congress (INC) 15391 1962 Rajgarh Bhanuprakash Singh Independent (IND) 26086 1962 Rajnandgaon Birendra Bahadur Singh Congress (INC) 23968 1962 Rewa Shiv Dutta Congress (INC) 14175 1962 Sagar Jawala Prasad Jhumaklal Congress (INC) 34005 1962 Seoni (ST) Narayanrao Maniram Wadiwa Congress (INC) 16665 1962 Shahdol (ST) Buddhu Singh Socialist (SOC) 3667 1962 Shivpuri Vedehi Charan Congress (INC) 9939 1962 Sidhi Anand Chandra Congress (INC) 8029 1962 Surguja (ST) Babunath Singh Congress (INC) 21277 1962 Tikamgarh (SC) Kure Mate Praja Socialist Party (PSP) 31288 1962 Ujjain Radhelal Vyas Congress (INC) 28671 1962 Madras Aruppukkottai U. Muthu Ramalinga Thevar Forward Block (FB) 19853 1962 Chidambaram R. Kangagosabai Congress (INC) 4060 1962 Chingleput O. V. Alagesan Congress (INC) 19878 1962 Coimbatore P. R. Ramakrishnan Congress (INC) 42561 1962 Cuddalore T. Ramabadra Naidu Dravida Munetra Kazhagam (DMK) 35387 1962 Dindigul T. S. Soundaram Ramachandram Congress (INC) 53653 1962 Erode Paramasiva Gounder Congress (INC) 39178 1962 Gohichettipalayam P. G. Karuthiruman Congress (INC) 71435 1962 Karur R. Ramanathan Chettiar Congress (INC) 39156 1962 Koilpatti (SC) S. C. Balakrishnan Congress (INC) 56332 1962 Krishnagiri K. Rajaram Dravida Munetra Kazhagam (DMK) 8601 1962 Kumbakonam C. R. Pattabiraman Congress (INC) 10899 1962 Madras North P. Srinivasan Congress (INC) 8849 1962 Madras South K. Manoharan Dravida Munetra Kazhagam (DMK) 62146 1962 Madurai N. M. R. Subbaraman Congress (INC) 17188 1962 Mayuram (SC) Maragatham Congress (INC) 43271 1962 Melur (SC) P. Maruthaiah Congress (INC) 12919 1962 Nagapattinam Gopalsamy Thenkondar Congress (INC) 32417 1962 Nagercoil A. Nesamony Congress (INC) 75621 1962 Namakkal (SC) V. K. Ramaswamy Congress (INC) 8951 1962 Nilgiris Akkamma Devi Congress (INC) 88121 1962 Perambalur Era Sezhiyan Dravida Munetra Kazhagam (DMK) 55390 1962 Periyakulam Malaichamy Thevar Congress (INC) 2899 1962 Pollachi C. Subramaniam Congress (INC) 100097 1962 Pudukkottai R. Umanath Communist Party Of India (CPI) 30218 1962 Ramanathapuram N. Arunachalam Congress (INC) 30883 1962 Salem S. V. Ramaswamy Congress (INC) 11738 1962 Sriperumbudur (SC) P. Sivasankaran Dravida Munetra Kazhagam (DMK) 15372 1962 Tenkasai M. P. Swamy Congress (INC) 71440 1962 Thanjavur Vairava Thevar Congress (INC) 28073 1962 Tindivanam R. Venkatasubba Reddiar Congress (INC) 14297 1962 Tiruchendur T. T. Krishnamachari Congress (INC) 0 1962 Tiruchengode P. Subbarayan Congress (INC) 12164 1962 Tiruchirapali K. Anada Nambiar Communist Party Of India (CPI) 9374 1962 Tirukoilur (SC) L. Elaya Perumal Congress (INC) 17700 1962 Tirunelveli Muthiah Congress (INC) 22019 1962 Tiruppattur R. Muthu Gounder Dravida Munetra Kazhagam (DMK) 33635 1962 Tiruvallur V. Govindaswamy Naidu Congress (INC) 13435 1962 Tiruvannamalai Dharmalingam Dravida Munetra Kazhagam (DMK) 3726 1962 Vellore Abdull Wahid Congress (INC) 23966 1962 Wandiwash (SC) Jayaraman Congress (INC) 10797 1962 Maharashtra Ahmednagar Motilal Kundanmal Firodya Congress (INC) 14038 1962 Akola Mohammad Mohibbul Haq Mohammad Anwarul Ha Congress (INC) 47169 1962 Amravati Panjabrao Shamrao Deshmukh Congress (INC) 60372 1962 Aurangabad Bhaurao Dagdurao Deshmukh Congress (INC) 68350 1962 Baramati Gulab Keshav Jedhe Congress (INC) 61587 1962 Bhandara Ramchandra Martand Harjarnavis Congress (INC) 39949 1962 Bhir Dwarkadasji Motilalji Congress (INC) 20529 1962 Bhiwandi (ST) Shrimant Maharaj Saheb Yashwantro Martanrao

Mukane Congress (INC) 39674 1962 Bombay City Central North (SC) Narayan Sadoba Kajrolkar Congress (INC) 54144 1962 Bombay City Central South Vithal Balkrishna Gandhi Congress (INC) 38578 1962 Bombay City North V. K. Krishna Menon Congress (INC) 145358 1962 Bombay City South Sadashiv Kanoji Patil Congress (INC) 100627 1962 Buldana Shivaram Rango Rane Congress (INC) 82179 1962 Chanda Lal Shyamshah Lal Bhagwanshah Independent (IND) 42911 1962 Dhulia Chudaman Ananda Ravandale Congress (INC) 94855 1962 Gondia (SC) Balkrishna Ramchandra Wasnik Congress (INC) 10925 1962 Hatkanangle (SC) Krishnaji Laxman More Congress (INC) 99683 1962 Jalgaon Julalsing Shankarrao Patil Congress (INC) 70385 1962 Jalna Ramrao Narayanrao Congress (INC) 16963 1962 Karad Dajisaheb Ramrao Chavan Congress (INC) 146778 1962 Khamgaon (SC) Laxman Shrawan Bhatkar Congress (INC) 70423 1962 Khed Raghunath Keshab Khadilkar Congress (INC) 70541 1962 Kolaba Bhaskar Narayan Dighe Congress (INC) 29042 1962 Kolhapur Vishwanath Tukaram Patil Congress (INC) 63669 1962 Kopargaon Annasaheb Pandurang Shinde Congress (INC) 66530 1962 Latur (SC) Tulsiram Dashrath Congress (INC) 61391 1962 Malegaon Madhaorao Laxmanrao Jadhao Congress (INC) 87086 1962 Miraj Vijayhsinhrao Ramrao Dafle Congress (INC) 145642 1962 Nagpur Madhao Shrihari Aney Independent (IND) 46868 1962 Nanded Tulshidas Subhanrao Jadhav Congress (INC) 59242 1962 Nandurbar (ST) Laxman Vedu Valvi Congress (INC) 55950 1962 Nasik Govind Hari Deshpande Congress (INC) 59654 1962 Osmanabad Tulsiram Abaji Patil Congress (INC) 12374 1962 Pandharpur (SC) Tayappa Hari Sonavane Congress (INC) 45332 1962 Parbhani Shivajirao Shankarrao Deshmukh Congress (INC) 28505 1962 Poona Shankarrao Shantaram More Congress (INC) 48406 1962 Rajapur Nath Bapu Pai Praja Socialist Party (PSP) 27943 1962 Ramtek Madhaolrao Bhagwantrao Patil Congress (INC) 41302 1962 Ratnagiri Sharada Shubroto Mukarji Congress (INC) 43756 1962 Satara Kisan Mahadeo Veer Congress (INC) 103691 1962 Sholapur Madeppa Beandappa Kadadi Congress (INC) 73286 1962 Thana Sonubhau Dagadu Baswant Congress (INC) 71643 1962 Wardha Kamalnayan Jamnalal Bajaj Congress (INC) 38041 1962 Yeotmal Deorao Shioram Patil Congress (INC) 103736 1962 Manipur Inner Manipur Salam Tombi Singh Congress (INC) 12316 1962 Outer Manipur (ST) Rishang Socialist (SOC) 42 1962 Mysore Bangalore City K. Hanumanthaiah Congress (INC) 60539 1962 Banglore H. C. Dasappa Congress (INC) 24403 1962 Belgaum Balavantrao Nagesharao Datar Congress (INC) 18077 1962 Bellary T. Subramanyam Congress (INC) 11317 1962 Bidar (SC) Ramachander Veerappa Congress (INC) 54302 1962 Bijapur North Rajaram Giridharalal Dubey Congress (INC) 41996 1962 Bijapur South Sanganagouda Basanagouda Patil Congress (INC) 121029 1962 Chamarajanagar (SC) S. M. Siddaiah Congress (INC) 47398 1962 Chikballapur K. Changalaraya Reddy Congress (INC) 51515 1962 Chikodi Vasantrao Lakhagounda Patil Congress (INC) 86776 1962 Chitradurga S. Veerabasappa Congress (INC) 44849 1962 Dharwar North Sarojini Bindurao Mahishi Congress (INC) 153550 1962 Dharwar South Fakruddin Husseinsab Mohasin Congress (INC) 75240 1962 Gulbarga Mahadevappa Yeshwantappa Congress (INC) 8073 1962 Hassan H. Siddananjappa Congress (INC) 5815 1962 Kanara Joachim Piedad Alva Congress (INC) 19869 1962 Kolar (SC) Doddathimmaiah Congress (INC) 30059 1962 Koppal Shivamurthy Swami Siddappayya Swamy Lok Sewak Sangh (LSS) 4281 1962 Mandya M. K. Shivananjappa Congress (INC) 74323 1962 Mangalore A. Shankara Alva Congress (INC) 33756 1962 Mysore M. Shankaraiya Congress (INC) 57906 1962 Raichur Jagannath Rao Venkata Rao Chandriki Congress (INC) 15325 1962 Shimoga S. V. Krishnamoorthy Rao Congress (INC) 13747 1962 Tiptur C. R. Basappa Congress (INC) 8096 1962 Tumkur M. V. Krishnappa Congress (INC) 48893 1962 Udipi U. Srinivasa Mallaya Congress (INC) 12866 1962 Orrisa Angul Harekrushna Mahtab Congress (INC) 0 1962 Balasore Gokulananda Mahanty Congress (INC) 29559 1962 Bhadrak (SC) Kanhu Charan Jena Congress (INC) 48297 1962 Bhanjanagar (SC) Mohan Nayak Congress (INC) 34124 1962 Bhubaneswar Raja Purna Chandra Deo Bhanj Congress (INC) 37494 1962 Bolangir (SC) Mahanand Hrushikesh Gantantra Parishad (GP) 18019 1962 Chatrapur Sarma Ananta Tripathy Congress (INC) 25215 1962 Cuttack Nityanand Kanungo Congress (INC) 23953 1962 Dhenkanal Baishnab Charan Patnaik Congress (INC) 52288 1962 Jajpur (SC) Ramachandra Mallick Congress (INC) 35697 1962 Kalahandi Pratap Kessari Deo Gantantra Parishad (GP) 40833 1962 Kendrapara Surendranath Dwivedy Praja Socialist Party (PSP) 66 1962 Keonjhar Laxmi Narayan Bhanja Deo Congress (INC) 10282 1962 Koraput (ST) Ulaka Ramachandra Congress (INC) 26249 1962 Mayurbhanj (ST) Maheswar Naik Congress (INC) 7279 1962 Nowrangpur Rachakonda Jaganath Rao Congress (INC) 4939 1962 Phulbani (ST) Rajendra Kohor Gantantra Parishad (GP) 3275 1962 Puri Bibudhendra Misra Congress (INC) 29565 1962 Sambalpur Kisan Pattanayak Socialist (SOC) 2368 1962 Sundergarh (ST) Yagnyanarayan Singha Gantantra Parishad (GP) 6075 1962 Punjab Ambala (SC) Chuni Lal Congress (INC) 35834 1962 Amritsar Gurmukh Singh Congress (INC) 14416 1962 Bhatinda (SC) Dhanna Singh Akali Dal (AD) 58021 1962 Ferozepur Iqbal Singh Congress (INC) 32152 1962 Gurdaspur Dewan Chand Congress (INC) 56498 1962 Gurgaon Gajraj Singh Congress (INC) 18418 1962 Hissar Mani Ram Socialist (SOC) 27233 1962 Hoshiarpur Amar Nath Vidya Alankar Congress (INC) 10301 1962 Jhajjar Jagdev Singh Haryana Lok Samiti (HLS) 7662 1962 Jullundur Swaran Singh Congress (INC) 69081 1962 Kaithal Dev Dutt Congress (INC) 19603 1962 Kangra Hem Raj Congress (INC) 29182 1962 Karnal Rameshwaranand Jan Sangh (JS) 12710 1962 Ludhiana Kapur Singh Akali Dal (AD) 1870 1962 Mahendragarh Yudhvir Singh Jan Sangh (JS) 11259 1962 Moga (SC) Buta Singh Akali Dal (AD) 30457 1962 Patiala Hukum Singh Congress (INC) 10086 1962 Phillaur (SC) Sadhu Ram Congress (INC) 9619 1962 Rohtak Lehri Singh Jan Sangh (JS) 20107 1962 Sangrur Ranjit Singh Congress (INC) 17269 1962 Tarn Taran Surjit Singh Majithia Congress (INC) 1990 1962 Una (SC) Daljit Singh Congress (INC) 70222 1962 Rajasthan Ajmer Mukatbehari Lal Congress (INC) 32143 1962 Alwar Kashi Ram Independent (IND) 23116 1962 Banswara (ST) Ratan Lal Congress (INC) 21174 1962 Barmer Tan Singh Ram Rajya Parishad (RRP) 17711 1962 Bharatpur Raj Bahadur Congress (INC) 11891 1962 Bhilwara Kalu Lal Shrimali Congress (INC) 42170 1962 Bikaner Karni Singh Independent (IND) 115067 1962 Chittorgarh Manikyalal Congress (INC) 20022 1962 Dausa Prithvi Raj Swatantra (SWA) 89696 1962 Ganganagar (SC) Panna Lal Congress (INC) 59620 1962 Hindaun Tika Ram Congress (INC) 49105 1962 Jaipur Gayatri Devi W/O Sawai Mansingh Swatantra (SWA) 157692 1962 Jalore Harish Chandra Congress (INC) 44985 1962 Jhalawar Brij Raj Singh Congress (INC) 86992 1962 Jhunjhunu Radheyshyam Ramkumar Morarka Congress (INC) 3460 1962 Jodhpur Laxmi Mal Singhavi Independent (IND) 1634 1962 Kotah (SC) Unkar Lal Jan Sangh (JS) 13705 1962 Nagaur Surendra Kumar Dey Congress (INC) 30884 1962 Pali Jaswant Raj Mehta Congress (INC) 19259 1962 Sawai Madhopur (SC) Kesar Lal Swatantra (SWA) 66772 1962 Sikar Rameshwarlal Tantia Congress (INC) 33107 1962 Udaipur (ST) Dhuleshwar Congress (INC) 25216 1962 Tripura Tripura East (ST) Dasaratha Deb Communist Party Of India (CPI) 10048 1962 Tripura West Birendra Chandra Dutta Communist Party Of India (CPI) 16989 1962 Uttar Pradesh Agra Seth Achal Singh Congress (INC) 54351 1962 Akbarpur (SC) Panna Lal Congress (INC) 45246 1962 Aligarh B. P. Maurya Republican Party (REP) 3025 1962 Allahabad Lal Bahadur Shastri Congress (INC) 68533 1962 Almora Jang Bahadur Singh Congress (INC) 26998 1962 Amroha Hifzul Rahman Congress (INC) 17192 1962 Azamgarh Ram Harkh Congress (INC) 11396 1962 Bahraich Kunwar Ram Singh Swatantra (SWA) 2225 1962 Ballia Murli Manohar Congress (INC) 35793 1962 Balrampur Subhadra Joshi Congress (INC) 2052 1962 Banda Savitri Nigam Congress (INC) 13681 1962 Bansgaon (SC) Mahadeo Prasad Congress (INC) 49050 1962 Bansi (SC) Sheo Narain Congress (INC) 52755 1962 Bara Banki Ram Sewak Yadav Socialist (SOC) 321 1962 Bareilly Brijraj Singh Jan Sangh (JS) 11350 1962 Basti Keshava Deva Malaviya Congress (INC) 18921 1962 Bijnor Prakash Vir Shastri Independent (IND) 49193 1962 Bilhaur Brij Behari Mehrotra Congress (INC) 5866 1962 Bisauli Ansar Harvani Congress (INC) 17163 1962 Budaun Omkar Singh Jan Sangh (JS) 16785 1962 Bulandsahar Surendra Pal Singh Congress (INC) 16954 1962 Chail (SC) Masuriya Din Congress (INC) 33879 1962 Chandauli Bal Krishna Congress (INC) 1785 1962 Dehra Dun Mahavir Tyagi Congress (INC) 74392 1962 Deoria Vaishwanath Congress (INC) 19241 1962 Domariaganj Kripa Shanker Congress (INC) 1579 1962 Etah Bishan Chandra Seth Hindu Mahasabha (HMS) 10614 1962 Etawah Gopi Nath Dikshit Congress (INC) 3139 1962 Faizabad Brij Basi Lal Congress (INC) 10852 1962 Farrukhabad Mul Chand Congress (INC) 14278 1962 Fatehpur Gauri Shankar Alias Gauri Babu Independent (IND) 29253 1962 Firozabad Shambhu Nath Chaturvedi Congress (INC) 13239 1962 Garhwal Bhakta Darshan Congress (INC) 33777 1962 Gazipur Viswanath Singh Gahmari Congress (INC) 36863 1962 Ghatampur (SC) Tula Ram Congress (INC) 21996 1962 Ghosi Jai Bahadur Communist Party Of India (CPI) 8692 1962 Gonda Ram Ratan Gupta Congress (INC) 498 1962 Gorakhpur Sinhasan Singh Congress (INC) 3260 1962 Hamirpur Mannoo Lal Dwivedi Congress (INC) 27684 1962 Hapur Kamla Chaudhry Congress (INC) 28633 1962 Hardoi (SC) Kindar Lal Congress (INC) 23310 1962 Hata Kashi Nath Pandey Congress (INC) 66305 1962 Hatras (SC) Joti Sarup Republican Party (REP) 2649 1962 Jalaun (SC) Ram Sewak Congress (INC) 35306 1962 Jalesar Krishnapal Singh Rao Swatantra (SWA) 23348 1962 Jaunpur Brahmjeet Jan Sangh (JS) 7937 1962 Jhansi Shushila Nayar Congress (INC) 11090 1962 Kaimganj Prem Kishan Khanna Congress (INC) 14487 1962 Kairana Yashpal Singh Independent (IND) 53435 1962 Kaisarganj Basant Kunwari Swatantra (SWA) 41133 1962 Kanpur S. M. Banerjee Independent (IND) 58105 1962 Kheri Balgovind Congress (INC) 36979 1962 Khurja (SC) Kanhaiya Lal Balmiki Congress (INC) 28300 1962 Lalganj (SC) Vishram Prasad Praja Socialist Party (PSP) 20547 1962 Lucknow B. K. Dhaon Congress (INC) 30017 1962 Machhlishahr (SC) Ganpat Ram Congress (INC) 21928 1962 Maharajganj Mahadeo Prasad Congress (INC) 24371 1962 Mainpuri Badshah Gupta Congress (INC) 804 1962 Marodabad Muzaffar Republican Party (REP) 12033 1962 Mathura Chaudhari Digamber Singh Congress (INC) 26884 1962 Merut Shah Nawaz Khan Congress (INC) 45155 1962 Mirzapur Shyamdhar Misra Congress (INC) 15855 1962 Misrikh (SC) Gokaran Jan Sangh (JS) 8917 1962 Mohanlalganj (SC) Ganga Devi Congress (INC) 44210 1962 Musafirkhana Kunwar Rananjai Singh Congress (INC) 50194 1962 Muzaffarnagar Sumat Prasad Congress (INC) 17721 1962 Naini Tal Krishna Chandra Pant Alias Raja Congress (INC) 64643 1962 Phulpur Jawahar Lal Nehru Congress (INC) 64571 1962 Pilibhit Mohan Swaroop Praja Socialist Party (PSP) 4432 1962 Pratapgarh Ajit Pratap Singh Jan Sangh (JS) 23704 1962 Rae Bareli (SC) Baijnath Kureel Congress (INC) 14268 1962 Rampur Ahmad Mahdi Congress (INC) 43695 1962 Ramsanehighat (SC) Swami Rama Nand Congress (INC) 1926 1962 Rasra Sarjoo Pandey Communist Party Of India (CPI) 8779 1962 Robertganj (SC) Ram Sarup Congress (INC) 25841 1962 Saharanpur (SC) Sunder Lal Congress (INC) 56350 1962 Salempur Vishwanath Pandey Congress (INC) 24483 1962 Salon Raja Dinesh Singh Congress (INC) 33559 1962 Sardhana Krishan Chandra Sharma Congress (INC) 14669 1962 Shahabad Yuvraj Dutt Singh Jan Sangh (JS) 7300 1962 Shahjahanpur (SC) Lakhan Das Independent (IND) 17975 1962 Sitapur Suraj Lal Jan Sangh (JS) 3377 1962 Sultanpur Kunwar Krishna Congress (INC) 32551 1962 Tehri Garhawal Manabendra Shah Congress (INC) 0 1962 Unnao Krishna Deo Alias Munnoo Congress (INC) 44136 1962 Varanasi Raghunath Singh Congress (INC) 45907 1962 West Bengal Asansol Atulya Ghosh Congress (INC) 8844 1962 Ausgram (SC) Mono Mohan Das Congress (INC) 23689 1962 Balurghat (ST) Sarkar Murmu Communist Party Of India (CPI) 9820 1962 Bankura Ramgati Bandopadhyay Congress (INC) 27444 1962 Barasat Arun Chandra Guha Congress (INC) 46803 1962 Barrackpore Renu Chakraborty Communist Party Of India (CPI) 94424 1962 Basirhat Humayun Kabir Congress (INC) 54059 1962 Berhampur Tridib Kumar Chaudhuri Revolutionary Socialist Party (RSP) 27489 1962 Birbhum (SC) Sisir Kumar Saha Congress (INC) 32404 1962 Burdwan Gurugobinda Basu Congress (INC) 32470 1962 Calcutta Central Hirendra Nath Mukherje Communist Party Of India (CPI) 43690 1962 Calcutta East Ranendra Nath Sen Communist Party Of India (CPI) 43467 1962 Calcutta North West Asoke Kumar Sen Congress (INC) 33378 1962 Calcutta South West Indrajit Gupta Communist Party Of India (CPI) 10990 1962 Contai Basanta Kumar Das Congress (INC) 85408 1962 Cooch Behar (SC) Debendra Nath Karjee Forward Block (FB) 31760 1962 Daimond Harbour Sudhanshu Bhushan Das Congress (INC) 19140 1962 Darjeeling T. Manaen Congress (INC) 8427 1962 Ghatal Sachindra Nath Choudhury Congress (INC) 30838 1962 Hooghly Provat Kar Communist Party Of India (CPI) 2643 1962 Howrah Mohammad Elias Communist Party Of India (CPI) 3936 1962 Jalpaiguri Nalini Ranjan Ghosh Congress (INC) 24593 1962 Jhargram (ST) Subodh Hansda Congress (INC) 45359 1962 Joynagar (SC) Paresh Nath Kayal Congress (INC) 18771 1962 Katwa Saradish Roy Communist Party Of India (CPI) 35266 1962 Malda Renuka Ray Congress (INC) 35821 1962 Mathurapur (SC) Purnendu Sekhar Naskar Congress (INC) 7266 1962 Midnapur Gobinda Kumar Singhu Congress (INC) 37419 1962 Murshidabad Syed Badrudduja Independent (IND) 19836 1962 Nebadwip Haripada Chattopadhyay Independent (IND) 13237 1962 Purulia Bhajahari Mahato Lok Sewak Sangh (LSS) 7413 1962 Raiganj Chapala Kanta Bhattacharjee Congress (INC) 29403 1962 Serampore Dinendra Nath Bhattacharya Communist Party Of India (CPI) 10862 1962 Tamluk Satis Chandra Samanta Congress (INC) 36621 1962 Uluberia Punendu Khan Congress (INC) 10975 1962 Vishnupur (SC) Pashupati Mandal Congress (INC) 52251 Grand Total 16808519

