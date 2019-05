8th Lok Sabha Elections 1984 West Bengal: Indian National Congress swept to victory in the elections held in 1984 to constitute 8th Lok Sabha at the center. But, Jyoti Basu-led CPM government withheld its stronghold in West Bengal and secured a total of 18 seats.

8th Lok Sabha Elections 1984 West Bengal: Held right after the assassination of former Prime Minister Indira Gandhi in 1984, the Eighth Lok Sabha elections resulted in a landslide victory of Indian National Congress at the center under the leadership of her son Rajiv Gandhi. However, in West Bengal, the support for the Indian National Congress could not weaken the dominance of the Communist Party Of India (Marxist). CPM was the largest party in West Bengal in 1984 securing 18 seats, INC came second with 16 seats, RSP and CPI secured 3 seats each while FBL secured 2 seats. CPM-led Left Front Government came to power in 1977 under the leadership of Jyoti Basu and remained a people’s favorite due to its focus on agrarian and land reforms.

Recording a total voter turnout of 78.61%, Parties contested over a total of 42 seats in West Bengal. CPM candidates that secured a seat were Manik Sanyal from Jalpaiguri, Ananda Prasad Pathak from Darjeeling, Abedin Zainal from Jangipur, Syed Musudal Hossain from Murshidabad, Renu Pada Das from Krishnagar, Bibha Ghosh (Goswami) from Nabadwip, Amal Datta from Diamond Harbour, Hannan Mollah from Uluberia, Anil Basu from Arambagh, Mishra Satyagopal from Tamluk, Motilal Hansda from Jhargram, Acharia Basudeb from Bankura, Ajit Kumar Saha from Vishnupur, Purna Chandra Malik from Durgapur, Sudhir Ray from Burdwan, Saifuddin Chowdhury from Katwa, Saradish Roy from Bolpur and Gadahar Saha from Birbhum.

Meanwhile, the Congress candidates that secured a seat were Golam Yazdani from Raiganj, Abu Barkat Ataul Ghani Khan Choudhury, Atish Chandra Sinha from Berhampore, Tarun Kanti Ghosh from Barasat, Manoranjan Halder from Mathurapur, Mamata Banerjee from Jadavpur, Debi Ghosal from Barrackpore, Asutosh Law from Dum Dum, Ashok Kumar Sen from Calcutta North West, Ajit Kumar Panja from Calcutta North East, Bhola Nath Sen from Calcutta South, Priya Ranjan Das Munshi from Howrah, Bimal Kanti Ghosh from Serampore, Indumati Bhattacharyya from Hooghly, Phulrenu Guha from Contai, Anada Gopal Mukherjee from Asansol.

