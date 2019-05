Lok Sabha Elections 1962 to 2014 Gujarat: The first Lok Sabha Election in Gujarat which was initially the 3rd Lok Sabha Election of the country was conducted by the Election Commission in 1962. Swatantra, Socialist, Praja Socialist, Jan Sangh, Indian National Congress, Communist Party of India, Ram Rajya Parishad, Republican, Hindu Mahasabha, Nutan Maha Gujarat Janta Parishad and Independent parties were introduced in the state. Given below is the complete list of winners who won the Lok Sabha Elections from 1962 to 2014.

Lok Sabha Elections Gujarat: Soon after the partition with the bilingual state of Bombay, Gujarat became a separate state on May 1 in 1960. The first Lok Sabha election in Gujarat took place in the year 1962 which witnessed several minor parties including Swatantra, Socialist, Praja Socialist, Jan Sangh, Indian National Congress, Communist Party of India, Ram Rajya Parishad, Republican, Hindu Mahasabha, Nutan Maha Gujarat Janta Parishad and Independent. Dr Jivraj Narayan Mehta from Indian National Congress served as the first Chief Minister of Gujarat from 1960. His tenure in the Parliament ended in just two-years wherein he was succeeded by Balwantrai Mehta in 1963.

During the first Lok Sabha Election of Gujarat which was initially the 3rd Lok Sabha Election in India, 22 Lok Sabha seats from the state were polled. Bhartiya Janta Party has been enjoying the domination in Gujarat ever since the era of Indian National Congress ended back in 1995. Before 1995, 16 different candidates of Indian National Congress served as Chief Ministers from 1960. Currently, Gujarat is being governed by the Legislative Assembly consisting of 182 members.

Here’s how Gujarat witnessed a downfall of Indian National Congress party in the state from 3rd Lok Sabha Election 1962 Gujarat to 15th Lok Sabha Election 2014 Gujarat. Take a look at the complete winners list, here:

3rd Lok Sabha Elections 1962 Gujarat

The first Lok Sabha Election in Gujarat were conducted by the Election Commission in 1962 with 22 seats and 519 candidates. An average of 3 to 8 contestants participated from each constituency wherein 5527423 i.e. 58.03 per cent voters turned up to vote from their respective districts.

The Elections witnessed 68 candidates during the third Lok Election out of which 16 seats were bagged by Congress, 4 by Independent Party and 1 each by People Socialist Party and the Nutan Maha Gujarat Janata Parishad. Despite Praja Socialist Party receiving 7.10 per cent votes and Independent Party 25 per cent votes, Congress came into power.

Indulal Kanaiyalal Yagnik from Nutan Maha Gujarat Janta Parisha (NJP) won the Parliamentary Constituency from Ahmedabad with a margin of 21592 votes while Shrimant Maharaja Fatehsinhrao Pratapsinhrao from Baroda won with 143972 votes. On the other hand, Manubhai Mansukhlal Shah came into power in Jamnagar and Uchharangrai Navalshanker Dhebar from Rajkot. Jawaharlal Nehru was serving as the Prime Minister of the nation during the third Lok Sabha Elections.

Year Name of State/ UT Parliamentary Constituency Candidate Name Party Abbreviation Margin Votes 1962 Andhra Pradesh Adilabad G. Narayan Reddy Congress (INC) 89085 1962 Andhra Pradesh Adoni Pendekanti Venkatasubbaiah Congress (INC) 33022 1962 Andhra Pradesh Amalapruam (SC) Bayya Suryanarayana Murthy Congress (INC) 12570 1962 Andhra Pradesh Anakapalli Missula Suryanarayanamurthy Congress (INC) 16010 1962 Andhra Pradesh Anantpur Osman Ali Khan Congress (INC) 24868 1962 Andhra Pradesh Cheepurupalli Ravu Venkata Gopalakrishna Ranga Rao Congress (INC) 24964 1962 Andhra Pradesh Chittor Madabhusi Ananthasayanam Ayyangar Congress (INC) 23964 1962 Andhra Pradesh Cuddapah Yeddula Eswara Reddy Communist Party Of India (CPI) 20867 1962 Andhra Pradesh Eluru Viramachaneni Vimaladevi Communist Party Of India (CPI) 1469 1962 Andhra Pradesh Gadwal Janumpally Rameshwar Rao Congress (INC) 15834 1962 Andhra Pradesh Gudivada Manganti Ankineedu Congress (INC) 16734 1962 Andhra Pradesh Guntur Kotha Raghu Ramaiah Congress (INC) 99942 1962 Andhra Pradesh Hindupur K.V. Ramakrishna Reddy Congress (INC) 29042 1962 Andhra Pradesh Hydrabad Gopal S. Melkote Congress (INC) 43069 1962 Andhra Pradesh Kakinada Mosalikanti Thirumala Rao Congress (INC) 18684 1962 Andhra Pradesh Karimnagar Juvvadi Ramapathi Rao Congress (INC) 67403 1962 Andhra Pradesh Kavali Bezwada Gopala Reddy Congress (INC) 27963 1962 Andhra Pradesh Khammam T. Lakshikantamma Congress (INC) 12060 1962 Andhra Pradesh Kurnool Yasoda Reddy Congress (INC) 36914 1962 Andhra Pradesh Mahbubabad Etikala Madhusudhan Rao Congress (INC) 13576 1962 Andhra Pradesh Mahbubnagar (SC) J.B. Mutyal Rao Congress (INC) 66320 1962 Andhra Pradesh Markapur Gujjula Yellamanda Reddy Communist Party Of India (CPI) 26827 1962 Andhra Pradesh Masulipatnam Mandali Venkataswamy Independent (IND) 4212 1962 Andhra Pradesh Medak P. Hanumantha Rao Congress (INC) 19132 1962 Andhra Pradesh Miryalguda (SC) Laxmi Dass Communist Party Of India (CPI) 26565 1962 Andhra Pradesh Nalgonda Ravi Narayana Reddy Communist Party Of India (CPI) 33396 1962 Andhra Pradesh Narasapur Datla Balaramaraju Congress (INC) 14669 1962 Andhra Pradesh Narsipatnam (ST) Matcharasa Matcharaju Congress (INC) 1347 1962 Andhra Pradesh Nellore (SC) B. Anjanappa Congress (INC) 71905 1962 Andhra Pradesh Nizamabad H.C. Heda Congress (INC) 27020 1962 Andhra Pradesh Ongole Madala Narayanaswamy Communist Party Of India (CPI) 2343 1962 Andhra Pradesh Padapalli (SC) M.R. Krishna Congress (INC) 84021 1962 Andhra Pradesh Parvathipuram (ST) Biddika Satyanarayana Congress (INC) 39372 1962 Andhra Pradesh Rajahmundry (ST) Datla Satyanarayana Raju Congress (INC) 123374 1962 Andhra Pradesh Rajampet C.L. Narasimha Reddy Swatantra (SWA) 17265 1962 Andhra Pradesh Secunderabad Ahmed Mohiuddin Congress (INC) 24570 1962 Andhra Pradesh Srikakulam Boddipalli Rajagopala Row Congress (INC) 31815 1962 Andhra Pradesh Tenali Kolla Venkaiah Communist Party Of India (CPI) 23927 1962 Andhra Pradesh Tirupathi (SC) C. Dass Congress (INC) 17048 1962 Andhra Pradesh Vicarabad Sangam Lakshimi Bai Congress (INC) 79100 1962 Andhra Pradesh Vijaywada K.L.Rao Congress (INC) 22983 1962 Andhra Pradesh Visakhapatnam Vijaya Ananada Congress (INC) 91142 1962 Andhra Pradesh Warrangal Bakar Ali Mirza Congress (INC) 736 1962 Assam Autonomous Districts (ST) Gilbert G. Swell All Party Hill Leaders Congress (HLC) 35149 1962 Assam Barpeta Renuka Devi Barkataki Congress (INC) 22591 1962 Assam Cachar Jyotsna Chanda Congress (INC) 16440 1962 Assam Darrang Bijoy Chandra Bhagabati Congress (INC) 95796 1962 Assam Dhubri Mau Ghysuddin Ahammad Congress (INC) 27516 1962 Assam Dibrugarh Jogendra Nath Hazarika Congress (INC) 56830 1962 Assam Gauhati Hem Borua Praja Socialist Party (PSP) 32062 1962 Assam Goalpara (ST) Dharani Dhor Basumotari Congress (INC) 30434 1962 Assam Jorhat Rajendra Nath Baruah Praja Socialist Party (PSP) 907 1962 Assam Karimganj (SC) Nihar Ranjan Laskar Congress (INC) 50525 1962 Assam Nowgong Liladhar Kotoki Congress (INC) 24975 1962 Assam Sibsagar Prafulla Chandra Baruah Congress (INC) 54464 1962 Bihar Aurangabad Lalita Rajya Laxmi Swatantra (SWA) 9761 1962 Bihar Bagaha Kamal Nath Tewari Congress (INC) 17174 1962 Bihar Banka Shakuntala Devi Congress (INC) 37394 1962 Bihar Barh Tarkeshwari Sinha Congress (INC) 38221 1962 Bihar Begusarai Mathura Prasad Mishra Congress (INC) 54720 1962 Bihar Bettiah (SC) Bhola Raut Congress (INC) 41790 1962 Bihar Bhagalpur Bhagwat Jha Azad Congress (INC) 61129 1962 Bihar Bikramganj Ram Subhag Singh Congress (INC) 10664 1962 Bihar Buxar Anant Prasad Sharma Congress (INC) 5516 1962 Bihar Chapra Ramsekhar Prasad Singh Congress (INC) 21204 1962 Bihar Chatra Vijaya Raje Swatantra (SWA) 35304 1962 Bihar Darbhanga Shree Narayan Das Congress (INC) 60337 1962 Bihar Dhanbad P. R. Chakravarti Congress (INC) 24206 1962 Bihar Dumka (ST) Satya Chandra Besra Congress (INC) 1085 1962 Bihar Gaya Brajeshwar Prasad Congress (INC) 18798 1962 Bihar Giridih Thakur Bateshwar Singh Swatantra (SWA) 3458 1962 Bihar Godda Prabhudayal Himmatsingka Congress (INC) 19585 1962 Bihar Gopalganj Dwaika Nath Tiwari Congress (INC) 38617 1962 Bihar Hajipur Rajeshwar Patel Congress (INC) 21850 1962 Bihar Hazari Bagh Basant Narain Singh Swatantra (SWA) 46611 1962 Bihar Jahanabad Satyabhama Devi Congress (INC) 34829 1962 Bihar Jainagar Yamuna Prasad Mandal Congress (INC) 29192 1962 Bihar Jamshedpur Udaikar Mishra Communist Party Of India (CPI) 19805 1962 Bihar Jamui (SC) Nayantara Das Congress (INC) 45796 1962 Bihar Katihar Priya Gupta Praja Socialist Party (PSP) 17537 1962 Bihar Kesaria Bhishma Prasad Yadava Congress (INC) 49538 1962 Bihar Khagaria Jiyalal Mandal Congress (INC) 61069 1962 Bihar Kishanganj Mohammad Tahir Congress (INC) 14555 1962 Bihar Lohardaga (ST) David Munzni Swatantra (SWA) 16370 1962 Bihar Madhubani Yogendra Jha Praja Socialist Party (PSP) 1912 1962 Bihar Maharajganj Krishnakanta Singh Congress (INC) 13527 1962 Bihar Mahua (SC) Chandramani Lal Choudhary Congress (INC) 9962 1962 Bihar Monghyr Banarsi Prasad Sinha Congress (INC) 49901 1962 Bihar Motihari (SC) Bibhuti Mishra Congress (INC) 58992 1962 Bihar Muzaffarpur Digvijoy Narain Singh Congress (INC) 50000 1962 Bihar Nalanda Sidheshwar Prasad Congress (INC) 36914 1962 Bihar Nawada (SC) Ramdhani Das Congress (INC) 71394 1962 Bihar Palamau Shashank Manjari Swatantra (SWA) 44609 1962 Bihar Patna Ramdulari Devi Congress (INC) 25082 1962 Bihar Pupri Sashiranjan Prasad Sah Congress (INC) 18772 1962 Bihar Purnea Phani Gopal Sen Gupta Congress (INC) 69791 1962 Bihar Rajmahal (SC) Iswar Marandi Janata Party (JP) 18676 1962 Bihar Ranchi East Prashanta Kumar Ghosh Swatantra (SWA) 5023 1962 Bihar Ranchi West (ST) Jaipal Singh Janata Party (JP) 50878 1962 Bihar Rosera (SC) Rameshwar Sahu Congress (INC) 67845 1962 Bihar Saharsa Bhupendra Narayan Mandal Socialist (SOC) 15133 1962 Bihar Samastipur Satya Naryan Sinha Congress (INC) 21550 1962 Bihar Sasaram (SC) Jagjivan Ram Congress (INC) 53995 1962 Bihar Shahabad Bali Ram Bhagat Congress (INC) 84327 1962 Bihar Singhbhum (ST) Haricharan Soy Janata Party (JP) 17638 1962 Bihar Sitamarhi Nagindra Pd. Yadab Congress (INC) 33515 1962 Bihar Siwan Md. Yusuf Congress (INC) 35729 1962 Bihar Sonbarsa (SC) Tulmohan Ram Congress (INC) 58223 1962 Delhi Chandni Chowk Sham Nath Congress (INC) 28948 1962 Delhi Delhi Sadar Shiv Charan Gupta Congress (INC) 23534 1962 Delhi Karol Bagh (SC) Nawal Prabhakar Congress (INC) 55528 1962 Delhi New Delhi Mehr Chand Khanna Congress (INC) 31595 1962 Delhi Outer Delhi Braham Prakash Congress (INC) 21553 1962 Gujrat Ahmedabad Indulal Kanaiyalal Yagnik Nutan Maha Gujarat Janta Parisha (NJP) 21592 1962 Gujrat Amreli Jayaben Vajubhai Shah Congress (INC) 65018 1962 Gujrat Anand Kumar Narendrasinh Ranjitsinh Mahida Swatantra (SWA) 22729 1962 Gujrat Banaskantha Joharaben Akabarbhai Chavada Congress (INC) 54956 1962 Gujrat Baroda Shrimant Maharaja Fatehsinhrao Pratapsinhrao

Gaekwad Congress (INC) 143972 1962 Gujrat Bhavnagar Jashvantrai Nanubhai Mehta Praja Socialist Party (PSP) 9874 1962 Gujrat Broach Chhotubhai Makanbhai Patel Congress (INC) 28037 1962 Gujrat Bulsar (ST) Nanubhai Nichhabhai Patel Congress (INC) 3659 1962 Gujrat Dohad (SC) Hirabhai Kunverbhai Baria Swatantra (SWA) 4413 1962 Gujrat Jamnagar Manubhai Mansukhlal Shah Congress (INC) 74152 1962 Gujrat Junagadh Chittaranjan Rugnath Raja Congress (INC) 67690 1962 Gujrat Kaira Pravinsinh Natversinh Solanki Swatantra (SWA) 12613 1962 Gujrat Kutch M. K. S. Himatsinhji Vijarajji Swatantra (SWA) 61758 1962 Gujrat Mandvi (ST) Chhaganbhai Madaribhai Kedaria Congress (INC) 61531 1962 Gujrat Mehsana Mansinh Prithviraj Patel Congress (INC) 6938 1962 Gujrat Panchmahals Dahyabhai Jivanji Naik Congress (INC) 16233 1962 Gujrat Patan Purushottamdas Ranchhoddas Patel Congress (INC) 68013 1962 Gujrat Rajkot Uchharangrai Navalshanker Dhebar Congress (INC) 41033 1962 Gujrat Sabarkantha Gulzarilal Bulakhidas Nanda Congress (INC) 24609 1962 Gujrat Sabarmati (SC) Muldas Bhudardas Vaishya Congress (INC) 44211 1962 Gujrat Surat Morarji Ranchhodji Desai Congress (INC) 99031 1962 Gujrat Surendranagar Ghanshyambhai Chhotalal Oza Congress (INC) 42051 1962 Himachal Pradesh Chamba Chattar Singh Congress (INC) 21875 1962 Himachal Pradesh Mahasu Virbhadra Singh Congress (INC) 34254 1962 Himachal Pradesh Mandi Lalit Sen Congress (INC) 26256 1962 Himachal Pradesh Sirmur (SC) Partap Singh Congress (INC) 22617 1962 Kerla Ambalapuzha P. K. Vasudevan Nair Communist Party Of India (CPI) 11233 1962 Kerla Badagara A. V. Raghavan Independent (IND) 72907 1962 Kerla Chirayinkil M. K. Kumaran Communist Party Of India (CPI) 33219 1962 Kerla Ernakulam A. M. Thomas Congress (INC) 23399 1962 Kerla Kasergod A. K. Gopalan Communist Party Of India (CPI) 83363 1962 Kerla Kottayam Mathew Maniyangadan Congress (INC) 65286 1962 Kerla Kozhikode C. H. Muhammed Koya Muslim League (ML) 763 1962 Kerla Manjeri Muhammad Ismail Sahib Muslim League (ML) 4328 1962 Kerla Mavilekara (SC) Achuthan Congress (INC) 7288 1962 Kerla Mukundapuram Govinda Menon Panampilli Congress (INC) 38451 1962 Kerla Muvattupuzha Cherian Congress (INC) 24648 1962 Kerla Palghat (SC) Kunhan Patinjara Veetilpadi Communist Party Of India (CPI) 72335 1962 Kerla Poonani Imbichi Bava Ezhukudikkal Communist Party Of India (CPI) 57799 1962 Kerla Qullon Sreekantan Nair Revolutionary Socialist Party (RSP) 64955 1962 Kerla Tellicherry S. K. Pottekkatt Independent (IND) 64950 1962 Kerla Thiruvalla G. Ravindra Varma Congress (INC) 74064 1962 Kerla Trichur Krishna Warriar Communist Party Of India (CPI) 5827 1962 Kerla Trivanduram Nataraja Pillai Independent (IND) 10458 1962 Madhya Pradesh Balaghat Bholaram Ramaji Praja Socialist Party (PSP) 2892 1962 Madhya Pradesh Baloda Bazar (SC) Minimata Congress (INC) 33006 1962 Madhya Pradesh Bastar (ST) Lakhmu Bhawani Independent (IND) 26209 1962 Madhya Pradesh Bhind (SC) Suraj Prasad Alias Surya Prashad Congress (INC) 2787 1962 Madhya Pradesh Bhopal Maimoona Sultan Congress (INC) 19306 1962 Madhya Pradesh Bilaspur Satya Prakash Independent (IND) 2171 1962 Madhya Pradesh Chhindwara Bhikulal Lachhmichand Congress (INC) 29715 1962 Madhya Pradesh Damoh (SC) Sahodra Bai Congress (INC) 27975 1962 Madhya Pradesh Dewas (SC) Hukumchand Jan Sangh (JS) 7149 1962 Madhya Pradesh Durg Mohanlal Bakliwal Congress (INC) 28868 1962 Madhya Pradesh Guna Ramsahai Shivprasad Pande Congress (INC) 19726 1962 Madhya Pradesh Gwalior Vijaya Raje Scindia Congress (INC) 148820 1962 Madhya Pradesh Hoshangabad Hari Vishnu Kamath Praja Socialist Party (PSP) 18771 1962 Madhya Pradesh Indore Homi Daji Independent (IND) 6293 1962 Madhya Pradesh Jabalpur Govind Das Congress (INC) 55782 1962 Madhya Pradesh Janjgir Amarsingh Congress (INC) 31271 1962 Madhya Pradesh Jhabua (ST) Jamunadevi Congress (INC) 22384 1962 Madhya Pradesh Khajuraho Ram Sahai Congress (INC) 16630 1962 Madhya Pradesh Khandwa Maheshdutta Congress (INC) 49136 1962 Madhya Pradesh Khargone Ramchandra Bade Jan Sangh (JS) 35914 1962 Madhya Pradesh Mahasamund Vidya Charan Shukla Congress (INC) 2792 1962 Madhya Pradesh Mandla (ST) Mangru Ganu Uike Congress (INC) 20827 1962 Madhya Pradesh Mandsaur Umashanker Jan Sangh (JS) 10855 1962 Madhya Pradesh Raigarh Raja Vijaya Bhusan Singh Deo Ram Rajya Parishad (RRP) 9117 1962 Madhya Pradesh Raipur (ST) Keshar Kumari Devi Congress (INC) 15391 1962 Madhya Pradesh Rajgarh Bhanuprakash Singh Independent (IND) 26086 1962 Madhya Pradesh Rajnandgaon Birendra Bahadur Singh Congress (INC) 23968 1962 Madhya Pradesh Rewa Shiv Dutta Congress (INC) 14175 1962 Madhya Pradesh Sagar Jawala Prasad Jhumaklal Congress (INC) 34005 1962 Madhya Pradesh Seoni (ST) Narayanrao Maniram Wadiwa Congress (INC) 16665 1962 Madhya Pradesh Shahdol (ST) Buddhu Singh Socialist (SOC) 3667 1962 Madhya Pradesh Shivpuri Vedehi Charan Congress (INC) 9939 1962 Madhya Pradesh Sidhi Anand Chandra Congress (INC) 8029 1962 Madhya Pradesh Surguja (ST) Babunath Singh Congress (INC) 21277 1962 Madhya Pradesh Tikamgarh (SC) Kure Mate Praja Socialist Party (PSP) 31288 1962 Madhya Pradesh Ujjain Radhelal Vyas Congress (INC) 28671 1962 Madras Aruppukkottai U. Muthu Ramalinga Thevar Forward Block (FB) 19853 1962 Madras Chidambaram R. Kangagosabai Congress (INC) 4060 1962 Madras Chingleput O. V. Alagesan Congress (INC) 19878 1962 Madras Coimbatore P. R. Ramakrishnan Congress (INC) 42561 1962 Madras Cuddalore T. Ramabadra Naidu Dravida Munetra Kazhagam (DMK) 35387 1962 Madras Dindigul T. S. Soundaram Ramachandram Congress (INC) 53653 1962 Madras Erode Paramasiva Gounder Congress (INC) 39178 1962 Madras Gohichettipalayam P. G. Karuthiruman Congress (INC) 71435 1962 Madras Karur R. Ramanathan Chettiar Congress (INC) 39156 1962 Madras Koilpatti (SC) S. C. Balakrishnan Congress (INC) 56332 1962 Madras Krishnagiri K. Rajaram Dravida Munetra Kazhagam (DMK) 8601 1962 Madras Kumbakonam C. R. Pattabiraman Congress (INC) 10899 1962 Madras Madras North P. Srinivasan Congress (INC) 8849 1962 Madras Madras South K. Manoharan Dravida Munetra Kazhagam (DMK) 62146 1962 Madras Madurai N. M. R. Subbaraman Congress (INC) 17188 1962 Madras Mayuram (SC) Maragatham Congress (INC) 43271 1962 Madras Melur (SC) P. Maruthaiah Congress (INC) 12919 1962 Madras Nagapattinam Gopalsamy Thenkondar Congress (INC) 32417 1962 Madras Nagercoil A. Nesamony Congress (INC) 75621 1962 Madras Namakkal (SC) V. K. Ramaswamy Congress (INC) 8951 1962 Madras Nilgiris Akkamma Devi Congress (INC) 88121 1962 Madras Perambalur Era Sezhiyan Dravida Munetra Kazhagam (DMK) 55390 1962 Madras Periyakulam Malaichamy Thevar Congress (INC) 2899 1962 Madras Pollachi C. Subramaniam Congress (INC) 100097 1962 Madras Pudukkottai R. Umanath Communist Party Of India (CPI) 30218 1962 Madras Ramanathapuram N. Arunachalam Congress (INC) 30883 1962 Madras Salem S. V. Ramaswamy Congress (INC) 11738 1962 Madras Sriperumbudur (SC) P. Sivasankaran Dravida Munetra Kazhagam (DMK) 15372 1962 Madras Tenkasai M. P. Swamy Congress (INC) 71440 1962 Madras Thanjavur Vairava Thevar Congress (INC) 28073 1962 Madras Tindivanam R. Venkatasubba Reddiar Congress (INC) 14297 1962 Madras Tiruchendur T. T. Krishnamachari Congress (INC) 0 1962 Madras Tiruchengode P. Subbarayan Congress (INC) 12164 1962 Madras Tiruchirapali K. Anada Nambiar Communist Party Of India (CPI) 9374 1962 Madras Tirukoilur (SC) L. Elaya Perumal Congress (INC) 17700 1962 Madras Tirunelveli Muthiah Congress (INC) 22019 1962 Madras Tiruppattur R. Muthu Gounder Dravida Munetra Kazhagam (DMK) 33635 1962 Madras Tiruvallur V. Govindaswamy Naidu Congress (INC) 13435 1962 Madras Tiruvannamalai Dharmalingam Dravida Munetra Kazhagam (DMK) 3726 1962 Madras Vellore Abdull Wahid Congress (INC) 23966 1962 Madras Wandiwash (SC) Jayaraman Congress (INC) 10797 1962 Maharashtra Ahmednagar Motilal Kundanmal Firodya Congress (INC) 14038 1962 Maharashtra Akola Mohammad Mohibbul Haq Mohammad Anwarul Ha Congress (INC) 47169 1962 Maharashtra Amravati Panjabrao Shamrao Deshmukh Congress (INC) 60372 1962 Maharashtra Aurangabad Bhaurao Dagdurao Deshmukh Congress (INC) 68350 1962 Maharashtra Baramati Gulab Keshav Jedhe Congress (INC) 61587 1962 Maharashtra Bhandara Ramchandra Martand Harjarnavis Congress (INC) 39949 1962 Maharashtra Bhir Dwarkadasji Motilalji Congress (INC) 20529 1962 Maharashtra Bhiwandi (ST) Shrimant Maharaj Saheb Yashwantro Martanrao

Mukane Congress (INC) 39674 1962 Maharashtra Bombay City Central North (SC) Narayan Sadoba Kajrolkar Congress (INC) 54144 1962 Maharashtra Bombay City Central South Vithal Balkrishna Gandhi Congress (INC) 38578 1962 Maharashtra Bombay City North V. K. Krishna Menon Congress (INC) 145358 1962 Maharashtra Bombay City South Sadashiv Kanoji Patil Congress (INC) 100627 1962 Maharashtra Buldana Shivaram Rango Rane Congress (INC) 82179 1962 Maharashtra Chanda Lal Shyamshah Lal Bhagwanshah Independent (IND) 42911 1962 Maharashtra Dhulia Chudaman Ananda Ravandale Congress (INC) 94855 1962 Maharashtra Gondia (SC) Balkrishna Ramchandra Wasnik Congress (INC) 10925 1962 Maharashtra Hatkanangle (SC) Krishnaji Laxman More Congress (INC) 99683 1962 Maharashtra Jalgaon Julalsing Shankarrao Patil Congress (INC) 70385 1962 Maharashtra Jalna Ramrao Narayanrao Congress (INC) 16963 1962 Maharashtra Karad Dajisaheb Ramrao Chavan Congress (INC) 146778 1962 Maharashtra Khamgaon (SC) Laxman Shrawan Bhatkar Congress (INC) 70423 1962 Maharashtra Khed Raghunath Keshab Khadilkar Congress (INC) 70541 1962 Maharashtra Kolaba Bhaskar Narayan Dighe Congress (INC) 29042 1962 Maharashtra Kolhapur Vishwanath Tukaram Patil Congress (INC) 63669 1962 Maharashtra Kopargaon Annasaheb Pandurang Shinde Congress (INC) 66530 1962 Maharashtra Latur (SC) Tulsiram Dashrath Congress (INC) 61391 1962 Maharashtra Malegaon Madhaorao Laxmanrao Jadhao Congress (INC) 87086 1962 Maharashtra Miraj Vijayhsinhrao Ramrao Dafle Congress (INC) 145642 1962 Maharashtra Nagpur Madhao Shrihari Aney Independent (IND) 46868 1962 Maharashtra Nanded Tulshidas Subhanrao Jadhav Congress (INC) 59242 1962 Maharashtra Nandurbar (ST) Laxman Vedu Valvi Congress (INC) 55950 1962 Maharashtra Nasik Govind Hari Deshpande Congress (INC) 59654 1962 Maharashtra Osmanabad Tulsiram Abaji Patil Congress (INC) 12374 1962 Maharashtra Pandharpur (SC) Tayappa Hari Sonavane Congress (INC) 45332 1962 Maharashtra Parbhani Shivajirao Shankarrao Deshmukh Congress (INC) 28505 1962 Maharashtra Poona Shankarrao Shantaram More Congress (INC) 48406 1962 Maharashtra Rajapur Nath Bapu Pai Praja Socialist Party (PSP) 27943 1962 Maharashtra Ramtek Madhaolrao Bhagwantrao Patil Congress (INC) 41302 1962 Maharashtra Ratnagiri Sharada Shubroto Mukarji Congress (INC) 43756 1962 Maharashtra Satara Kisan Mahadeo Veer Congress (INC) 103691 1962 Maharashtra Sholapur Madeppa Beandappa Kadadi Congress (INC) 73286 1962 Maharashtra Thana Sonubhau Dagadu Baswant Congress (INC) 71643 1962 Maharashtra Wardha Kamalnayan Jamnalal Bajaj Congress (INC) 38041 1962 Maharashtra Yeotmal Deorao Shioram Patil Congress (INC) 103736 1962 Manipur Inner Manipur Salam Tombi Singh Congress (INC) 12316 1962 Manipur Outer Manipur (ST) Rishang Socialist (SOC) 42 1962 Mysore Bangalore City K. Hanumanthaiah Congress (INC) 60539 1962 Mysore Banglore H. C. Dasappa Congress (INC) 24403 1962 Mysore Belgaum Balavantrao Nagesharao Datar Congress (INC) 18077 1962 Mysore Bellary T. Subramanyam Congress (INC) 11317 1962 Mysore Bidar (SC) Ramachander Veerappa Congress (INC) 54302 1962 Mysore Bijapur North Rajaram Giridharalal Dubey Congress (INC) 41996 1962 Mysore Bijapur South Sanganagouda Basanagouda Patil Congress (INC) 121029 1962 Mysore Chamarajanagar (SC) S. M. Siddaiah Congress (INC) 47398 1962 Mysore Chikballapur K. Changalaraya Reddy Congress (INC) 51515 1962 Mysore Chikodi Vasantrao Lakhagounda Patil Congress (INC) 86776 1962 Mysore Chitradurga S. Veerabasappa Congress (INC) 44849 1962 Mysore Dharwar North Sarojini Bindurao Mahishi Congress (INC) 153550 1962 Mysore Dharwar South Fakruddin Husseinsab Mohasin Congress (INC) 75240 1962 Mysore Gulbarga Mahadevappa Yeshwantappa Congress (INC) 8073 1962 Mysore Hassan H. Siddananjappa Congress (INC) 5815 1962 Mysore Kanara Joachim Piedad Alva Congress (INC) 19869 1962 Mysore Kolar (SC) Doddathimmaiah Congress (INC) 30059 1962 Mysore Koppal Shivamurthy Swami Siddappayya Swamy Lok Sewak Sangh (LSS) 4281 1962 Mysore Mandya M. K. Shivananjappa Congress (INC) 74323 1962 Mysore Mangalore A. Shankara Alva Congress (INC) 33756 1962 Mysore Mysore M. Shankaraiya Congress (INC) 57906 1962 Mysore Raichur Jagannath Rao Venkata Rao Chandriki Congress (INC) 15325 1962 Mysore Shimoga S. V. Krishnamoorthy Rao Congress (INC) 13747 1962 Mysore Tiptur C. R. Basappa Congress (INC) 8096 1962 Mysore Tumkur M. V. Krishnappa Congress (INC) 48893 1962 Mysore Udipi U. Srinivasa Mallaya Congress (INC) 12866 1962 Orrisa Angul Harekrushna Mahtab Congress (INC) 0 1962 Orrisa Balasore Gokulananda Mahanty Congress (INC) 29559 1962 Orrisa Bhadrak (SC) Kanhu Charan Jena Congress (INC) 48297 1962 Orrisa Bhanjanagar (SC) Mohan Nayak Congress (INC) 34124 1962 Orrisa Bhubaneswar Raja Purna Chandra Deo Bhanj Congress (INC) 37494 1962 Orrisa Bolangir (SC) Mahanand Hrushikesh Gantantra Parishad (GP) 18019 1962 Orrisa Chatrapur Sarma Ananta Tripathy Congress (INC) 25215 1962 Orrisa Cuttack Nityanand Kanungo Congress (INC) 23953 1962 Orrisa Dhenkanal Baishnab Charan Patnaik Congress (INC) 52288 1962 Orrisa Jajpur (SC) Ramachandra Mallick Congress (INC) 35697 1962 Orrisa Kalahandi Pratap Kessari Deo Gantantra Parishad (GP) 40833 1962 Orrisa Kendrapara Surendranath Dwivedy Praja Socialist Party (PSP) 66 1962 Orrisa Keonjhar Laxmi Narayan Bhanja Deo Congress (INC) 10282 1962 Orrisa Koraput (ST) Ulaka Ramachandra Congress (INC) 26249 1962 Orrisa Mayurbhanj (ST) Maheswar Naik Congress (INC) 7279 1962 Orrisa Nowrangpur Rachakonda Jaganath Rao Congress (INC) 4939 1962 Orrisa Phulbani (ST) Rajendra Kohor Gantantra Parishad (GP) 3275 1962 Orrisa Puri Bibudhendra Misra Congress (INC) 29565 1962 Orrisa Sambalpur Kisan Pattanayak Socialist (SOC) 2368 1962 Orrisa Sundergarh (ST) Yagnyanarayan Singha Gantantra Parishad (GP) 6075 1962 Punjab Ambala (SC) Chuni Lal Congress (INC) 35834 1962 Punjab Amritsar Gurmukh Singh Congress (INC) 14416 1962 Punjab Bhatinda (SC) Dhanna Singh Akali Dal (AD) 58021 1962 Punjab Ferozepur Iqbal Singh Congress (INC) 32152 1962 Punjab Gurdaspur Dewan Chand Congress (INC) 56498 1962 Punjab Gurgaon Gajraj Singh Congress (INC) 18418 1962 Punjab Hissar Mani Ram Socialist (SOC) 27233 1962 Punjab Hoshiarpur Amar Nath Vidya Alankar Congress (INC) 10301 1962 Punjab Jhajjar Jagdev Singh Haryana Lok Samiti (HLS) 7662 1962 Punjab Jullundur Swaran Singh Congress (INC) 69081 1962 Punjab Kaithal Dev Dutt Congress (INC) 19603 1962 Punjab Kangra Hem Raj Congress (INC) 29182 1962 Punjab Karnal Rameshwaranand Jan Sangh (JS) 12710 1962 Punjab Ludhiana Kapur Singh Akali Dal (AD) 1870 1962 Punjab Mahendragarh Yudhvir Singh Jan Sangh (JS) 11259 1962 Punjab Moga (SC) Buta Singh Akali Dal (AD) 30457 1962 Punjab Patiala Hukum Singh Congress (INC) 10086 1962 Punjab Phillaur (SC) Sadhu Ram Congress (INC) 9619 1962 Punjab Rohtak Lehri Singh Jan Sangh (JS) 20107 1962 Punjab Sangrur Ranjit Singh Congress (INC) 17269 1962 Punjab Tarn Taran Surjit Singh Majithia Congress (INC) 1990 1962 Punjab Una (SC) Daljit Singh Congress (INC) 70222 1962 Rajasthan Ajmer Mukatbehari Lal Congress (INC) 32143 1962 Rajasthan Alwar Kashi Ram Independent (IND) 23116 1962 Rajasthan Banswara (ST) Ratan Lal Congress (INC) 21174 1962 Rajasthan Barmer Tan Singh Ram Rajya Parishad (RRP) 17711 1962 Rajasthan Bharatpur Raj Bahadur Congress (INC) 11891 1962 Rajasthan Bhilwara Kalu Lal Shrimali Congress (INC) 42170 1962 Rajasthan Bikaner Karni Singh Independent (IND) 115067 1962 Rajasthan Chittorgarh Manikyalal Congress (INC) 20022 1962 Rajasthan Dausa Prithvi Raj Swatantra (SWA) 89696 1962 Rajasthan Ganganagar (SC) Panna Lal Congress (INC) 59620 1962 Rajasthan Hindaun Tika Ram Congress (INC) 49105 1962 Rajasthan Jaipur Gayatri Devi W/O Sawai Mansingh Swatantra (SWA) 157692 1962 Rajasthan Jalore Harish Chandra Congress (INC) 44985 1962 Rajasthan Jhalawar Brij Raj Singh Congress (INC) 86992 1962 Rajasthan Jhunjhunu Radheyshyam Ramkumar Morarka Congress (INC) 3460 1962 Rajasthan Jodhpur Laxmi Mal Singhavi Independent (IND) 1634 1962 Rajasthan Kotah (SC) Unkar Lal Jan Sangh (JS) 13705 1962 Rajasthan Nagaur Surendra Kumar Dey Congress (INC) 30884 1962 Rajasthan Pali Jaswant Raj Mehta Congress (INC) 19259 1962 Rajasthan Sawai Madhopur (SC) Kesar Lal Swatantra (SWA) 66772 1962 Rajasthan Sikar Rameshwarlal Tantia Congress (INC) 33107 1962 Rajasthan Udaipur (ST) Dhuleshwar Congress (INC) 25216 1962 Tripura Tripura East (ST) Dasaratha Deb Communist Party Of India (CPI) 10048 1962 Tripura Tripura West Birendra Chandra Dutta Communist Party Of India (CPI) 16989 1962 Uttar Pradesh Agra Seth Achal Singh Congress (INC) 54351 1962 Uttar Pradesh Akbarpur (SC) Panna Lal Congress (INC) 45246 1962 Uttar Pradesh Aligarh B. P. Maurya Republican Party (REP) 3025 1962 Uttar Pradesh Allahabad Lal Bahadur Shastri Congress (INC) 68533 1962 Uttar Pradesh Almora Jang Bahadur Singh Congress (INC) 26998 1962 Uttar Pradesh Amroha Hifzul Rahman Congress (INC) 17192 1962 Uttar Pradesh Azamgarh Ram Harkh Congress (INC) 11396 1962 Uttar Pradesh Bahraich Kunwar Ram Singh Swatantra (SWA) 2225 1962 Uttar Pradesh Ballia Murli Manohar Congress (INC) 35793 1962 Uttar Pradesh Balrampur Subhadra Joshi Congress (INC) 2052 1962 Uttar Pradesh Banda Savitri Nigam Congress (INC) 13681 1962 Uttar Pradesh Bansgaon (SC) Mahadeo Prasad Congress (INC) 49050 1962 Uttar Pradesh Bansi (SC) Sheo Narain Congress (INC) 52755 1962 Uttar Pradesh Bara Banki Ram Sewak Yadav Socialist (SOC) 321 1962 Uttar Pradesh Bareilly Brijraj Singh Jan Sangh (JS) 11350 1962 Uttar Pradesh Basti Keshava Deva Malaviya Congress (INC) 18921 1962 Uttar Pradesh Bijnor Prakash Vir Shastri Independent (IND) 49193 1962 Uttar Pradesh Bilhaur Brij Behari Mehrotra Congress (INC) 5866 1962 Uttar Pradesh Bisauli Ansar Harvani Congress (INC) 17163 1962 Uttar Pradesh Budaun Omkar Singh Jan Sangh (JS) 16785 1962 Uttar Pradesh Bulandsahar Surendra Pal Singh Congress (INC) 16954 1962 Uttar Pradesh Chail (SC) Masuriya Din Congress (INC) 33879 1962 Uttar Pradesh Chandauli Bal Krishna Congress (INC) 1785 1962 Uttar Pradesh Dehra Dun Mahavir Tyagi Congress (INC) 74392 1962 Uttar Pradesh Deoria Vaishwanath Congress (INC) 19241 1962 Uttar Pradesh Domariaganj Kripa Shanker Congress (INC) 1579 1962 Uttar Pradesh Etah Bishan Chandra Seth Hindu Mahasabha (HMS) 10614 1962 Uttar Pradesh Etawah Gopi Nath Dikshit Congress (INC) 3139 1962 Uttar Pradesh Faizabad Brij Basi Lal Congress (INC) 10852 1962 Uttar Pradesh Farrukhabad Mul Chand Congress (INC) 14278 1962 Uttar Pradesh Fatehpur Gauri Shankar Alias Gauri Babu Independent (IND) 29253 1962 Uttar Pradesh Firozabad Shambhu Nath Chaturvedi Congress (INC) 13239 1962 Uttar Pradesh Garhwal Bhakta Darshan Congress (INC) 33777 1962 Uttar Pradesh Gazipur Viswanath Singh Gahmari Congress (INC) 36863 1962 Uttar Pradesh Ghatampur (SC) Tula Ram Congress (INC) 21996 1962 Uttar Pradesh Ghosi Jai Bahadur Communist Party Of India (CPI) 8692 1962 Uttar Pradesh Gonda Ram Ratan Gupta Congress (INC) 498 1962 Uttar Pradesh Gorakhpur Sinhasan Singh Congress (INC) 3260 1962 Uttar Pradesh Hamirpur Mannoo Lal Dwivedi Congress (INC) 27684 1962 Uttar Pradesh Hapur Kamla Chaudhry Congress (INC) 28633 1962 Uttar Pradesh Hardoi (SC) Kindar Lal Congress (INC) 23310 1962 Uttar Pradesh Hata Kashi Nath Pandey Congress (INC) 66305 1962 Uttar Pradesh Hatras (SC) Joti Sarup Republican Party (REP) 2649 1962 Uttar Pradesh Jalaun (SC) Ram Sewak Congress (INC) 35306 1962 Uttar Pradesh Jalesar Krishnapal Singh Rao Swatantra (SWA) 23348 1962 Uttar Pradesh Jaunpur Brahmjeet Jan Sangh (JS) 7937 1962 Uttar Pradesh Jhansi Shushila Nayar Congress (INC) 11090 1962 Uttar Pradesh Kaimganj Prem Kishan Khanna Congress (INC) 14487 1962 Uttar Pradesh Kairana Yashpal Singh Independent (IND) 53435 1962 Uttar Pradesh Kaisarganj Basant Kunwari Swatantra (SWA) 41133 1962 Uttar Pradesh Kanpur S. M. Banerjee Independent (IND) 58105 1962 Uttar Pradesh Kheri Balgovind Congress (INC) 36979 1962 Uttar Pradesh Khurja (SC) Kanhaiya Lal Balmiki Congress (INC) 28300 1962 Uttar Pradesh Lalganj (SC) Vishram Prasad Praja Socialist Party (PSP) 20547 1962 Uttar Pradesh Lucknow B. K. Dhaon Congress (INC) 30017 1962 Uttar Pradesh Machhlishahr (SC) Ganpat Ram Congress (INC) 21928 1962 Uttar Pradesh Maharajganj Mahadeo Prasad Congress (INC) 24371 1962 Uttar Pradesh Mainpuri Badshah Gupta Congress (INC) 804 1962 Uttar Pradesh Marodabad Muzaffar Republican Party (REP) 12033 1962 Uttar Pradesh Mathura Chaudhari Digamber Singh Congress (INC) 26884 1962 Uttar Pradesh Merut Shah Nawaz Khan Congress (INC) 45155 1962 Uttar Pradesh Mirzapur Shyamdhar Misra Congress (INC) 15855 1962 Uttar Pradesh Misrikh (SC) Gokaran Jan Sangh (JS) 8917 1962 Uttar Pradesh Mohanlalganj (SC) Ganga Devi Congress (INC) 44210 1962 Uttar Pradesh Musafirkhana Kunwar Rananjai Singh Congress (INC) 50194 1962 Uttar Pradesh Muzaffarnagar Sumat Prasad Congress (INC) 17721 1962 Uttar Pradesh Naini Tal Krishna Chandra Pant Alias Raja Congress (INC) 64643 1962 Uttar Pradesh Phulpur Jawahar Lal Nehru Congress (INC) 64571 1962 Uttar Pradesh Pilibhit Mohan Swaroop Praja Socialist Party (PSP) 4432 1962 Uttar Pradesh Pratapgarh Ajit Pratap Singh Jan Sangh (JS) 23704 1962 Uttar Pradesh Rae Bareli (SC) Baijnath Kureel Congress (INC) 14268 1962 Uttar Pradesh Rampur Ahmad Mahdi Congress (INC) 43695 1962 Uttar Pradesh Ramsanehighat (SC) Swami Rama Nand Congress (INC) 1926 1962 Uttar Pradesh Rasra Sarjoo Pandey Communist Party Of India (CPI) 8779 1962 Uttar Pradesh Robertganj (SC) Ram Sarup Congress (INC) 25841 1962 Uttar Pradesh Saharanpur (SC) Sunder Lal Congress (INC) 56350 1962 Uttar Pradesh Salempur Vishwanath Pandey Congress (INC) 24483 1962 Uttar Pradesh Salon Raja Dinesh Singh Congress (INC) 33559 1962 Uttar Pradesh Sardhana Krishan Chandra Sharma Congress (INC) 14669 1962 Uttar Pradesh Shahabad Yuvraj Dutt Singh Jan Sangh (JS) 7300 1962 Uttar Pradesh Shahjahanpur (SC) Lakhan Das Independent (IND) 17975 1962 Uttar Pradesh Sitapur Suraj Lal Jan Sangh (JS) 3377 1962 Uttar Pradesh Sultanpur Kunwar Krishna Congress (INC) 32551 1962 Uttar Pradesh Tehri Garhawal Manabendra Shah Congress (INC) 0 1962 Uttar Pradesh Unnao Krishna Deo Alias Munnoo Congress (INC) 44136 1962 Uttar Pradesh Varanasi Raghunath Singh Congress (INC) 45907 1962 West Bengal Asansol Atulya Ghosh Congress (INC) 8844 1962 West Bengal Ausgram (SC) Mono Mohan Das Congress (INC) 23689 1962 West Bengal Balurghat (ST) Sarkar Murmu Communist Party Of India (CPI) 9820 1962 West Bengal Bankura Ramgati Bandopadhyay Congress (INC) 27444 1962 West Bengal Barasat Arun Chandra Guha Congress (INC) 46803 1962 West Bengal Barrackpore Renu Chakraborty Communist Party Of India (CPI) 94424 1962 West Bengal Basirhat Humayun Kabir Congress (INC) 54059 1962 West Bengal Berhampur Tridib Kumar Chaudhuri Revolutionary Socialist Party (RSP) 27489 1962 West Bengal Birbhum (SC) Sisir Kumar Saha Congress (INC) 32404 1962 West Bengal Burdwan Gurugobinda Basu Congress (INC) 32470 1962 West Bengal Calcutta Central Hirendra Nath Mukherje Communist Party Of India (CPI) 43690 1962 West Bengal Calcutta East Ranendra Nath Sen Communist Party Of India (CPI) 43467 1962 West Bengal Calcutta North West Asoke Kumar Sen Congress (INC) 33378 1962 West Bengal Calcutta South West Indrajit Gupta Communist Party Of India (CPI) 10990 1962 West Bengal Contai Basanta Kumar Das Congress (INC) 85408 1962 West Bengal Cooch Behar (SC) Debendra Nath Karjee Forward Block (FB) 31760 1962 West Bengal Daimond Harbour Sudhanshu Bhushan Das Congress (INC) 19140 1962 West Bengal Darjeeling T. Manaen Congress (INC) 8427 1962 West Bengal Ghatal Sachindra Nath Choudhury Congress (INC) 30838 1962 West Bengal Hooghly Provat Kar Communist Party Of India (CPI) 2643 1962 West Bengal Howrah Mohammad Elias Communist Party Of India (CPI) 3936 1962 West Bengal Jalpaiguri Nalini Ranjan Ghosh Congress (INC) 24593 1962 West Bengal Jhargram (ST) Subodh Hansda Congress (INC) 45359 1962 West Bengal Joynagar (SC) Paresh Nath Kayal Congress (INC) 18771 1962 West Bengal Katwa Saradish Roy Communist Party Of India (CPI) 35266 1962 West Bengal Malda Renuka Ray Congress (INC) 35821 1962 West Bengal Mathurapur (SC) Purnendu Sekhar Naskar Congress (INC) 7266 1962 West Bengal Midnapur Gobinda Kumar Singhu Congress (INC) 37419 1962 West Bengal Murshidabad Syed Badrudduja Independent (IND) 19836 1962 West Bengal Nebadwip Haripada Chattopadhyay Independent (IND) 13237 1962 West Bengal Purulia Bhajahari Mahato Lok Sewak Sangh (LSS) 7413 1962 West Bengal Raiganj Chapala Kanta Bhattacharjee Congress (INC) 29403 1962 West Bengal Serampore Dinendra Nath Bhattacharya Communist Party Of India (CPI) 10862 1962 West Bengal Tamluk Satis Chandra Samanta Congress (INC) 36621 1962 West Bengal Uluberia Punendu Khan Congress (INC) 10975 1962 West Bengal Vishnupur (SC) Pashupati Mandal Congress (INC) 52251 Grand Total 16808519

4th Lok Sabha Elections 1967 Gujarat

The 4th Lok Sabha Election in India already witnessed three different Chief Ministers in Gujarat. Surprisingly, the second Lok Sabha Election of the state recorded 1,06,92,948 voters and 63.77 per cent voting in Gujarat. 80 candidates contested in 22 seats of Gujarat in which Congress received 46.92 per cent, Independent Party 39.92 per cent while Socialist party accounted only 1.46 per cent.

Therefore, Hitendra Kanaiyalal Desai was sworn in as the Chief Minister of Gujarat. A centre government was formed by the Indian National Congress wherein Indira Gandhi was elected as the Prime Minister of India.

I Yagnik from Independent party won the Parliamentary constituency from Ahmedabad with a margin of 26.3 per cent votes while P C Patel from Swatantra party roped a seat from Baroda with a margin of only 7.3 per cent. Gandhinagar witnessed SC candidate S.M. Solanki’s win. On the other hand, N. Dandekar and M.R. Masani from Swantantra each won a seat in Jamnagar and Rajkot.

Year Name of State/ UT Parliamentary Constituency Candidate Name Party Abbreviation Margin Votes 1967 Andaman And Nicobar Islands Andaman Nicobar K. R. Ganesh Indian National Congress (INC) 10040 1967 Andhra Pradesh Adilabad P.G. Reddy Indian National Congress (INC) 74250 1967 Andhra Pradesh Amalapuram (SC) S. Bayya Indian National Congress (INC) 63266 1967 Andhra Pradesh Anakapalli M. Suryanarayanamurthy Indian National Congress (INC) 3024 1967 Andhra Pradesh Anantapur P. A. Reddy Indian National Congress (INC) 62614 1967 Andhra Pradesh Bhadrachalam (ST) B.K. Radhabai Indian National Congress (INC) 67235 1967 Andhra Pradesh Bobbili K.N. Rao Indian National Congress (INC) 75197 1967 Andhra Pradesh Chittoor N.P.C. Naidu Indian National Congress (INC) 27663 1967 Andhra Pradesh Cuddapah Y.E. Reddy Cummunist Party Of India (CPI) 37719 1967 Andhra Pradesh Eluru K. Suryanarayan Indian National Congress (INC) 1953 1967 Andhra Pradesh Gudivada M. Ankineedu Indian National Congress (INC) 40198 1967 Andhra Pradesh Guntur K. Raghuramaiah Indian National Congress (INC) 117032 1967 Andhra Pradesh Hindupur S. R. Neelam Indian National Congress (INC) 42236 1967 Andhra Pradesh Hyderabad G. S. Melkote Indian National Congress (INC) 45585 1967 Andhra Pradesh Kakinada T.R. Mosaliganti Indian National Congress (INC) 30000 1967 Andhra Pradesh Karimnagar J. R. Rao Indian National Congress (INC) 2176 1967 Andhra Pradesh Kavali R.D. Reddy Indian National Congress (INC) 48154 1967 Andhra Pradesh Khammam T. Lakshmikantamma Indian National Congress (INC) 111328 1967 Andhra Pradesh Kurnool Y. G. Linganagowda Swatantra Party (SWA) 10783 1967 Andhra Pradesh Machilipatnam Y.A. Arasad Indian National Congress (INC) 77592 1967 Andhra Pradesh Mahbubnagar J. R. Rao Indian National Congress (INC) 89817 1967 Andhra Pradesh Medak S. L. Bai . Indian National Congress (INC) 84665 1967 Andhra Pradesh Miryalguda G. S, Reddy Indian National Congress (INC) 42044 1967 Andhra Pradesh Nagarkurnool (SC) J. B. M. Rao Indian National Congress (INC) 39659 1967 Andhra Pradesh Nalgonda M. Y. Salim Indian National Congress (INC) 92278 1967 Andhra Pradesh Nandyal P. V.Subbaiah Indian National Congress (INC) 168825 1967 Andhra Pradesh Narasapur D. Balaramarajau Indian National Congress (INC) 36553 1967 Andhra Pradesh Narasaraopet M. Sudarsanam Indian National Congress (INC) 64431 1967 Andhra Pradesh Nellore (SC) B. Anjanappa Indian National Congress (INC) 16983 1967 Andhra Pradesh Nizamabad M.N. Reddy Independent (IND) 70245 1967 Andhra Pradesh Ongole K. Jaggaiah Indian National Congress (INC) 80458 1967 Andhra Pradesh Parvathipuram (ST) V.N. Rao Swatantra Party (SWA) 35580 1967 Andhra Pradesh Peddapalli (SC) M.R. Krishna Indian National Congress (INC) 72195 1967 Andhra Pradesh Rajahmundry D.S. Raju Indian National Congress (INC) 134913 1967 Andhra Pradesh Rajampet P. Parthasarathy Indian National Congress (INC) 66549 1967 Andhra Pradesh Secunderabad B. A. Mirza Indian National Congress (INC) 82532 1967 Andhra Pradesh Siddipet (SC) G. Venkatswamy Indian National Congress (INC) 97830 1967 Andhra Pradesh Srikakulam G. Latchanna Swatantra Party (SWA) 60358 1967 Andhra Pradesh Tirupathi (SC) C. Dass Indian National Congress (INC) 6769 1967 Andhra Pradesh Vijayawada K.L. Rao Indian National Congress (INC) -199885 1967 Andhra Pradesh Visakhapatnam T. Viswanatham Independent (IND) 34073 1967 Andhra Pradesh Warangal R. S. Reddy. Indian National Congress (INC) 69945 1967 Assam Autonomous Dists (ST) G. G. Swell All Party Hill Leaders Conference (AHL) 41673 1967 Assam Barpeta F. A. Ahmed Indian National Congress (INC) 58320 1967 Assam Cachar J. Chanda Indian National Congress (INC) 46510 1967 Assam Dhubri J. Ahmed Praja Socialist Party (PSP) 66308 1967 Assam Dibrugarh J. N. Hazarika Indian National Congress (INC) 22897 1967 Assam Gauhati D. Kalita Cummunist Party Of India (CPI) 1550 1967 Assam Jorhat R. Barua Indian National Congress (INC) 44778 1967 Assam Kaliabor B. Barua Indian National Congress (INC) 47889 1967 Assam Karimganj (SC) N. R. Laskar Indian National Congress (INC) 76923 1967 Assam Kokrajhar (ST) R. Brahma Indian National Congress (INC) -173240 1967 Assam Lakhimpur B. Sastri Indian National Congress (INC) 53686 1967 Assam Mangaldai N. Barua Praja Socialist Party (PSP) 37000 1967 Assam Nowgong L. Keteki Indian National Congress (INC) 46666 1967 Assam Tezpur B. C. Bhagavati Indian National Congress (INC) 61475 1967 Bihar Araria (SC) T. M. Ram Indian National Congress (INC) 70649 1967 Bihar Aurangabad M. Singh Indian National Congress (INC) 57679 1967 Bihar Bagaha (SC) B. Raut Indian National Congress (INC) 50710 1967 Bihar Banka B. S. Sharma Bharatiya Jana Sang (BJS) 17567 1967 Bihar Barh T. Sinha Indian National Congress (INC) 27454 1967 Bihar Begusarai Y. Sharma Cummunist Party Of India (CPI) 88702 1967 Bihar Bettiah K. N. Tiwari Indian National Congress (INC) 45483 1967 Bihar Bhagalpur B. J. Azad Indian National Congress (INC) 34814 1967 Bihar Bikramganj S. Shastry Samyukta Socialist Party (SSP) 54916 1967 Bihar Buxar R. S. Singh Indian National Congress (INC) 34223 1967 Bihar Chapra R. P. Singh Indian National Congress (INC) 28209 1967 Bihar Chatra V. Raje Independent (IND) 21979 1967 Bihar Darbhanga S. N. Sinha Indian National Congress (INC) 53073 1967 Bihar Dhanbad L. R. Lakshmi Jana Kranti Dal (JKD) 20267 1967 Bihar Dumka (ST) S. C. Besra Indian National Congress (INC) 12040 1967 Bihar Gaya (SC) R. Das Indian National Congress (INC) 33988 1967 Bihar Giridih A. I. Ahmad Indian National Congress (INC) 3831 1967 Bihar Godda P. H. Singhka Indian National Congress (INC) 21862 1967 Bihar Gopalganj D. N. Tiwary Indian National Congress (INC) 3016 1967 Bihar Hajipur V. Chaudhary Indian National Congress (INC) 28530 1967 Bihar Hazaribagh B. N. Singh Independent (IND) 19758 1967 Bihar Jainagar B. Jha Cummunist Party Of India (CPI) 55773 1967 Bihar Jamshedpur S. C. Prasad Indian National Congress (INC) 40702 1967 Bihar Jamui (SC) N. T. Das Indian National Congress (INC) 14852 1967 Bihar Jehanabad C. S. Singh Cummunist Party Of India (CPI) 51412 1967 Bihar Katihar S. Keshari Indian National Congress (INC) 973 1967 Bihar Kessaria K. M. Madhukar Cummunist Party Of India (CPI) 3661 1967 Bihar Khagaria K. Singh Samyukta Socialist Party (SSP) 96245 1967 Bihar Khunti (ST) J. Singh Indian National Congress (INC) 5277 1967 Bihar Kishanganj L. L. Kapoor Praja Socialist Party (PSP) 34283 1967 Bihar Lohardaga (ST) K. Doraon Indian National Congress (INC) 33486 1967 Bihar Madhipura B. P. Mandal Samyukta Socialist Party (SSP) 37426 1967 Bihar Madhubani S. C. Jha Samyukta Socialist Party (SSP) 16407 1967 Bihar Maharajganj M. P. Singh Indian National Congress (INC) 17244 1967 Bihar Monghyr L. M. Ramchandra Samyukta Socialist Party (SSP) 96684 1967 Bihar Motihari B. Misra Indian National Congress (INC) 35184 1967 Bihar Muzaffarpur D. N. Singh Indian National Congress (INC) 37229 1967 Bihar Nalanda S. Prasad Indian National Congress (INC) 78093 1967 Bihar Nawada M. S. P. N. Puri Independent (IND) 20220 1967 Bihar Palamau (SC) K. Kumari Indian National Congress (INC) 41764 1967 Bihar Patna R. A. Shastri Cummunist Party Of India (CPI) 82141 1967 Bihar Pupari S. P. Sahu Indian National Congress (INC) 78978 1967 Bihar Purnea P. G. S. Gupta Indian National Congress (INC) 4620 1967 Bihar Rajmahal (ST) I. Marandi Indian National Congress (INC) 6405 1967 Bihar Ranchi P. K. Ghosh Indian National Congress (INC) 4167 1967 Bihar Rosera (SC) K. Paswan Samyukta Socialist Party (SSP) 11388 1967 Bihar Saharsa G. Thakur Samyukta Socialist Party (SSP) 4619 1967 Bihar Samastipur Y. P. Mandal Indian National Congress (INC) 31672 1967 Bihar Sasaram (SC) J. Ram Indian National Congress (INC) 110666 1967 Bihar Shahabad B. Bhagat Indian National Congress (INC) 7227 1967 Bihar Singhbhum (ST) K. Birua Independent (IND) 3627 1967 Bihar Sitamarhi N.P. Yadav Indian National Congress (INC) 517 1967 Bihar Siwan M. Yusuf Indian National Congress (INC) 25777 1967 Chandigarh Chandigarh C. Goyal Bharatiya Jana Sang (BJS) 12616 1967 Dadra And Nagar Haveli Dadra Nagar Haveli (ST) S. R. Delkar Indian National Congress (INC) 6406 1967 Delhi Chandni Chowk R. Gopal Bharatiya Jana Sang (BJS) 17150 1967 Delhi Delhi Sadar K. L. Gupta Bharatiya Jana Sang (BJS) 9705 1967 Delhi East Delhi H. Devgun Bharatiya Jana Sang (BJS) 5616 1967 Delhi Karol Bagh (SC) R. S. Vidhyarthi Bharatiya Jana Sang (BJS) 4494 1967 Delhi New Delhi M.L Sondhi – 0 1967 Delhi Outer Delhi B. Parkash Indian National Congress (INC) 9223 1967 Delhi South Delhi B. Madhok – 0 1967 Goa, Daman And Diu Marmagoa S.E.D Jesus United Goans – Seqveria Group (UGS) 2552 1967 Goa, Daman And Diu Panjim S. J. Jaganath Independent (IND) 10954 1967 Gujarat Ahmedabad I.Yagnik Independent (IND) 84797 1967 Gujarat Amreli J.V. Shah Indian National Congress (INC) 49588 1967 Gujarat Anand N.R. Mahida Indian National Congress (INC) 21222 1967 Gujarat Banaskantha M. Amersey Swatantra Party (SWA) 4407 1967 Gujarat Baroda P.C. Patel Swatantra Party (SWA) 22317 1967 Gujarat Bhavnagar J.N. Mehta Indian National Congress (INC) 5093 1967 Gujarat Broach M.B. Rana Indian National Congress (INC) 37857 1967 Gujarat Bulsar (ST) N.N. Patel Indian National Congress (INC) 95706 1967 Gujarat Dabhoi M.M. Patel Indian National Congress (INC) 27589 1967 Gujarat Dhandhuka R.K. Amin Swatantra Party (SWA) 30658 1967 Gujarat Dohad (ST) B.R. Parmar Indian National Congress (INC) 8084 1967 Gujarat Gandhinagar (SC) S.M. Solanki Indian National Congress (INC) 29840 1967 Gujarat Godhra P.H. Mody Swatantra Party (SWA) 24449 1967 Gujarat Jamnagar N. Dandekar Swatantra Party (SWA) 13033 1967 Gujarat Junagadh V.J. Shah Swatantra Party (SWA) 10886 1967 Gujarat Kaira P.N. Solanki Swatantra Party (SWA) 27740 1967 Gujarat Kutch T.M. Sheth Indian National Congress (INC) 6675 1967 Gujarat Mandvi (ST) C.M. Kedaria Indian National Congress (INC) 61737 1967 Gujarat Mehsana R.J. Amin Swatantra Party (SWA) 36946 1967 Gujarat Patan (SC) D.R. Parmar Swatantra Party (SWA) 15001 1967 Gujarat Rajkot M.R. Masani Swatantra Party (SWA) 6476 1967 Gujarat Sabarkantha C.C. Desai Swatantra Party (SWA) 44799 1967 Gujarat Surat M.R. Desai Indian National Congress (INC) 122908 1967 Gujarat Surendranagar Meghrajji Swatantra Party (SWA) 72001 1967 Haryana Ambala (SC) S. Bhan Bharatiya Jana Sang (BJS) 8700 1967 Haryana Gurgaon A. Gani Independent (IND) 1308 1967 Haryana Hissar R. Kishan Indian National Congress (INC) 7179 1967 Haryana Jhajjar S. Singh Indian National Congress (INC) 142091 1967 Haryana Kaithal G.L. Nanda Indian National Congress (INC) 27010 1967 Haryana Karnal M. Ram Indian National Congress (INC) 203 1967 Haryana Mahendragarh G. Singh Indian National Congress (INC) 46738 1967 Haryana Rohtak R. Singh Indian National Congress (INC) 55596 1967 Haryana Sirsa (SC) D. Singh Indian National Congress (INC) 159281 1967 Himachal Pradesh Chamba V. Chand Indian National Congress (INC) 4861 1967 Himachal Pradesh Hamirpur P. C. Verma Indian National Congress (INC) 3243 1967 Himachal Pradesh Kangra H. Raj Indian National Congress (INC) 5402 1967 Himachal Pradesh Mahasu V. Singh Indian National Congress (INC) 59510 1967 Himachal Pradesh Mandi L. Sen Indian National Congress (INC) 34265 1967 Himachal Pradesh Simla (SC) P. Singh Indian National Congress (INC) 33130 1967 Jammu And Kashmir Anantnag M.S. Qureshi Indian National Congress (INC) 0 1967 Jammu And Kashmir Baramulla S.A. Agha Indian National Congress (INC) 20515 1967 Jammu And Kashmir Jammu I.J. Malhotra Indian National Congress (INC) 58168 1967 Jammu And Kashmir Ladakh K. Bakula Indian National Congress (INC) -134684 1967 Jammu And Kashmir Srinagar B.G. Mohamad Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 9236 1967 Jammu And Kashmir Udhampur G.S. Brigadier Indian National Congress (INC) 56878 1967 Kerala Adoor (SC) P. C. Adichan Cummunist Party Of India (CPI) 76398 1967 Kerala Ambalapuzha S. Gopalan Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 50277 1967 Kerala Badagara A. Sreedharan Samyukta Socialist Party (SSP) 100503 1967 Kerala Chirayinkil K. Anirudhan Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 29343 1967 Kerala Ernakulam V. V. Menon Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 16606 1967 Kerala Kasargod A. K. Gopalan Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 118510 1967 Kerala Kottayam K. M. Abraham Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 48581 1967 Kerala Kozhikode E. S. Sait Muslim Leage (MUL) 81873 1967 Kerala Manjeri M. M. Ismail Muslim Leage (MUL) 107494 1967 Kerala Mavelikara G. P. Mangalathumadom Samyukta Socialist Party (SSP) 18694 1967 Kerala Mukundapuram P. G. Menon Indian National Congress (INC) 5338 1967 Kerala Muvattu Puzha P. P. Esthose Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 42154 1967 Kerala Palghat E. K. Nayanar Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 67358 1967 Kerala Peermade P. K. V. Nair Cummunist Party Of India (CPI) 42466 1967 Kerala Ponnani (SC) C. K. Chakrapani Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 62780 1967 Kerala Quilon N.S. Nair Independent (IND) 79858 1967 Kerala Telli Cherry P. Gopalan Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 84312 1967 Kerala Trichur C. Janardhanan Cummunist Party Of India (CPI) 20869 1967 Kerala Trivandrum P. Viswambharan Samyukta Socialist Party (SSP) 4478 1967 Laccadive, Minicoy And Amindivi Islands Laccadive Minicoy And Amindivi (ST) M.S. Padanatha Independent (IND) 386 1967 Madhya Pradesh Balaghat C.R. Gautam Indian National Congress (INC) 77217 1967 Madhya Pradesh Bastar (ST) J. Sundarlal Independent (IND) 17267 1967 Madhya Pradesh Betul S.N. Kumar Indian National Congress (INC) 13899 1967 Madhya Pradesh Bhind Y.S. Kushwah Bharatiya Jana Sang (BJS) 71209 1967 Madhya Pradesh Bhopal J.R. Joshi Bharatiya Jana Sang (BJS) 43931 1967 Madhya Pradesh Bilaspur Amarsingh Indian National Congress (INC) 1541 1967 Madhya Pradesh Chhindwara G.R. Mishra Indian National Congress (INC) 47983 1967 Madhya Pradesh Damoh M.J.B. Patel Indian National Congress (INC) 59621 1967 Madhya Pradesh Dhar (ST) Bharatsingh Bharatiya Jana Sang (BJS) 20510 1967 Madhya Pradesh Durg V.Y. Tamaskar Indian National Congress (INC) 34318 1967 Madhya Pradesh Guna V.R. Scindhia Swatantra Party (SWA) 186189 1967 Madhya Pradesh Gwalior R. Avtar Bharatiya Jana Sang (BJS) 148467 1967 Madhya Pradesh Hoshangabad C.N.S. Daulatsingh Indian National Congress (INC) 22310 1967 Madhya Pradesh Indore P.C. Sethi Indian National Congress (INC) 34118 1967 Madhya Pradesh Jabalpur G. Das Indian National Congress (INC) 64730 1967 Madhya Pradesh Janjgir (SC) Minimata Indian National Congress (INC) 81240 1967 Madhya Pradesh Jhabua (ST) Sursingh Indian National Congress (INC) 28385 1967 Madhya Pradesh Kanker (ST) T.L.P. Shah Bharatiya Jana Sang (BJS) 3523 1967 Madhya Pradesh Khandwa G. Dikshit Indian National Congress (INC) 1698 1967 Madhya Pradesh Khargone S.C.K. Bajpai Indian National Congress (INC) 9164 1967 Madhya Pradesh Mahasamund V. Shukla Indian National Congress (INC) 66086 1967 Madhya Pradesh Mandla (ST) M. Uikey Indian National Congress (INC) 33821 1967 Madhya Pradesh Mandsaur K.S. Singh Bharatiya Jana Sang (BJS) 28791 1967 Madhya Pradesh Morena (SC) Atamdas Independent (IND) 80309 1967 Madhya Pradesh Raigarh (ST) R. Gandha Indian National Congress (INC) 29146 1967 Madhya Pradesh Raipur L. Gupta Indian National Congress (INC) 24415 1967 Madhya Pradesh Rajnandgaon P. Devi Indian National Congress (INC) 86440 1967 Madhya Pradesh Rewa S.N. Shukla Indian National Congress (INC) 57839 1967 Madhya Pradesh Sagar (SC) Ramsingh Bharatiya Jana Sang (BJS) 297 1967 Madhya Pradesh Satna D.V. Singh Indian National Congress (INC) 36579 1967 Madhya Pradesh Shahdol (ST) G. Kumari Indian National Congress (INC) 97804 1967 Madhya Pradesh Shahjapur P. Baboorao Bharatiya Jana Sang (BJS) 39904 1967 Madhya Pradesh Sidhi B.P. Singh Indian National Congress (INC) 82383 1967 Madhya Pradesh Surguja (ST) B. Singh Indian National Congress (INC) 10427 1967 Madhya Pradesh Tikamgarh (SC) N. Ram Indian National Congress (INC) 66978 1967 Madhya Pradesh Ujjain (SC) Hukumchand Bharatiya Jana Sang (BJS) 55331 1967 Madhya Pradesh Vidisha S. Sharma Bharatiya Jana Sang (BJS) 64937 1967 Madras Chidambaram (SC) V. Mayavan Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 17429 1967 Madras Chingleput C. C. Babu Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 105731 1967 Madras Coimbatore K. Ramani Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 65921 1967 Madras Cuddalore V. K. Gounder Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 47973 1967 Madras Dharapuram (SC) C. T. Dhandapani Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 110866 1967 Madras Dindigul N. Anbuchezhian Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 103346 1967 Madras Gobichettipalayam P. A. Saminathan Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 48945 1967 Madras Kallakurichi M. Deiveekan Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 26523 1967 Madras Karur M. Gounder Swatantra Party (SWA) 23718 1967 Madras Krishnagiri M. Kamalanathan Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 18294 1967 Madras Kumbakonam S. Era Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 20039 1967 Madras Madras North K. Manoharan Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 61334 1967 Madras Madras South C. N. Annadurai Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 81978 1967 Madras Madurai P. Ramamurti Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 105468 1967 Madras Mayuram (SC) K. Subravelu Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 52044 1967 Madras Mettur S. Kandappan Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 56845 1967 Madras Nagapattinam V. Sambasivam Indian National Congress (INC) 11219 1967 Madras Nagercoil A. Nesamony Indian National Congress (INC) 52014 1967 Madras Nilgiris M. K. N. Gowder Swatantra Party (SWA) 19702 1967 Madras Perambalur (SC) A. Durairasu Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 33828 1967 Madras Periyakulam H. Ajmalkhan Swatantra Party (SWA) 27621 1967 Madras Pollachi Narayanan Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 81754 1967 Madras Pudukkottai R. Umanath Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 9382 1967 Madras Ramanathapuram M. Sheriff Independent (IND) 32025 1967 Madras Salem K. Rajaram Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 63509 1967 Madras Sivaganga Kiruttinan Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 58217 1967 Madras Sivakasi P. Ramamoorthy Swatantra Party (SWA) 31672 1967 Madras Sriperumbudur (SC) P. Sivasankaran Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 101765 1967 Madras Tenkasi (SC) R. S. Arumugam Indian National Congress (INC) 5746 1967 Madras Thanjavur D.S. Gopalar Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 22574 1967 Madras Tindivanam T. D. R. Naidu Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 32070 1967 Madras Tiruchendur Santosham Swatantra Party (SWA) 394 1967 Madras Tiruchengode K. Anbazhagan Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 48251 1967 Madras Tiruchirapalli K. A. Nambiar Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 2545 1967 Madras Tirunelveli S. Xavier Swatantra Party (SWA) 41991 1967 Madras Tirupattur R. M. Gounder Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 29231 1967 Madras Tiruttani S. K. Sambandhan Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 75549 1967 Madras Vellore (SC) Kuchelar Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 69732 1967 Madras Wandiwash G. Viswanathan Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 80659 1967 Maharashtra Ahmednagar A. V. Patil Indian National Congress (INC) 50640 1967 Maharashtra Akola K. M. A. H. Sardarkhan Indian National Congress (INC) 46295 1967 Maharashtra Amravati K. G. Deshmukh Indian National Congress (INC) 21074 1967 Maharashtra Aurangabad B. D. Deshmukh Indian National Congress (INC) 83464 1967 Maharashtra Baramati T. S. Jadhav Indian National Congress (INC) 94573 1967 Maharashtra Bhandara A. R. Mehata Indian National Congress (INC) 55872 1967 Maharashtra Bhir N. R. Patil Cummunist Party Of India (CPI) 14097 1967 Maharashtra Bhiwandi S. D. Baswant Indian National Congress (INC) 50874 1967 Maharashtra Bombay Central R. D. Bhandare Indian National Congress (INC) 6952 1967 Maharashtra Bombay Central South S. A.Dange Cummunist Party Of India (CPI) 7004 1967 Maharashtra Bombay North East S. G. Barve Indian National Congress (INC) 13169 1967 Maharashtra Bombay North West S. H. Shah Indian National Congress (INC) 1364 1967 Maharashtra Bombay South G. Fernandes Samyukta Socialist Party (SSP) 29434 1967 Maharashtra Buldana S. R. Rane Indian National Congress (INC) 94904 1967 Maharashtra Chanda K. M. Kaushik Independent (IND) 16836 1967 Maharashtra Chimur R. M. Hajarnawis Indian National Congress (INC) 45223 1967 Maharashtra Dahanu (ST) Y. M. Mukne Indian National Congress (INC) 35940 1967 Maharashtra Dhulia C. A. Patil Indian National Congress (INC) 81383 1967 Maharashtra Hatkanangale M. V. R. C. Bhosale Peasants & Workers Party (PWP) 44277 1967 Maharashtra Jalgaon S. S. Samadali Indian National Congress (INC) 66061 1967 Maharashtra Jalna V. N. Jadhav Indian National Congress (INC) 43550 1967 Maharashtra Karad D. R. Chavan Indian National Congress (INC) 171422 1967 Maharashtra Khamgaon (SC) A. S. Kasture Indian National Congress (INC) 76295 1967 Maharashtra Khed R. K. Khadilkar Indian National Congress (INC) 76327 1967 Maharashtra Kolaba D. K. Kunte Peasants & Workers Party (PWP) 34808 1967 Maharashtra Kolhapur S. D. Mane Indian National Congress (INC) 32710 1967 Maharashtra Kopargaon A. P. Shince Indian National Congress (INC) 14962 1967 Maharashtra Latur (SC) T. D. Kamble Indian National Congress (INC) 38674 1967 Maharashtra Malegaon (ST) Z. M. Kahandole Indian National Congress (INC) 9202 1967 Maharashtra Nagpur N. R. Deoghare Indian National Congress (INC) 31969 1967 Maharashtra Nandeo V. B. Tarodekar Indian National Congress (INC) 48005 1967 Maharashtra Nandurbar (ST) T. H. Gavit Indian National Congress (INC) 39467 1967 Maharashtra Nasik B. R. Kavade Indian National Congress (INC) 36307 1967 Maharashtra Osmanabad T. A. Patil Indian National Congress (INC) 25191 1967 Maharashtra Pandharpur (SC) T. H. Sonavane Indian National Congress (INC) 1079 1967 Maharashtra Parbhani S. S. Deshmukh Indian National Congress (INC) 26469 1967 Maharashtra Poona S. M. Joshi Samyukta Socialist Party (SSP) 13538 1967 Maharashtra Rajapur N. B. Pai Praja Socialist Party (PSP) 59084 1967 Maharashtra Ramtek A. G. Sonar Indian National Congress (INC) 105349 1967 Maharashtra Ratnagiri S. Mukherjee Indian National Congress (INC) 50439 1967 Maharashtra Sangli S. D. Patil Indian National Congress (INC) 108892 1967 Maharashtra Satara Y. B. Chavan Indian National Congress (INC) 127836 1967 Maharashtra Sholapur S. F. Damani Indian National Congress (INC) 23713 1967 Maharashtra Wardha K. J. Bajaj Indian National Congress (INC) 29104 1967 Maharashtra Yeotmal D. S. Patil Indian National Congress (INC) 13648 1967 Manipur Inner Manipur M. Meghachandra Cummunist Party Of India (CPI) 16983 1967 Manipur Outer Manipur (ST) P. Haokip Independent (IND) 1541 1967 Mysore Bagalkot S. B. Patil Indian National Congress (INC) 125680 1967 Mysore Bangalore K. Hanumanthiah Indian National Congress (INC) 50620 1967 Mysore Belgaum N. M. Nabisab Indian National Congress (INC) 122317 1967 Mysore Bellary V. K. R. V. Rao Indian National Congress (INC) 24380 1967 Mysore Bidar (SC) R. Veerappa Indian National Congress (INC) 60320 1967 Mysore Bijapur G. D. Patil Swatantra Party (SWA) 2104 1967 Mysore Chamarajanagar (SC) S. M. Siddaiah Indian National Congress (INC) 28977 1967 Mysore Chikmagalur M. Huchegowda Praja Socialist Party (PSP) 18223 1967 Mysore Chikodi (SC) B. Sahankaranand Indian National Congress (INC) 101542 1967 Mysore Chitradurga J. M. Imam Swatantra Party (SWA) 31932 1967 Mysore Dharwar North M. S. Bindurao Indian National Congress (INC) 87430 1967 Mysore Dharwar South M. F. Hussensab Indian National Congress (INC) 64631 1967 Mysore Gulbarga M. Yeshvantappa Indian National Congress (INC) 58277 1967 Mysore Hassan N. Shivappa Swatantra Party (SWA) 42452 1967 Mysore Hoskote M. V. Krishnappa Indian National Congress (INC) 61796 1967 Mysore Kanakapura M. V. Rajasekharan Indian National Congress (INC) 48196 1967 Mysore Kanara D. D. Dattatraya Independent (IND) 27797 1967 Mysore Kolar (SC) G. Y. Krishnan Indian National Congress (INC) 63889 1967 Mysore Koppal A. Sanganna Indian National Congress (INC) 24602 1967 Mysore Mandya M. K. Shivananjappa Indian National Congress (INC) 46484 1967 Mysore Mangalore C. M. Poonacha Indian National Congress (INC) 28522 1967 Mysore Mysore H. D. Tulasidas Indian National Congress (INC) 15289 1967 Mysore Nadhugiri Malimariyappa Indian National Congress (INC) 91167 1967 Mysore Raichur R. V. Naik Swatantra Party (SWA) 11439 1967 Mysore Shimoga J. H. Patel Samyukta Socialist Party (SSP) 26054 1967 Mysore Tumkur K. Lakkappa Praja Socialist Party (PSP) 261 1967 Mysore Udipi J. M. L. Prabhu Swatantra Party (SWA) 31310 1967 Nagaland Nagaland Chubatoshi Nagaland Nationalist Organisation (NNO) -76929 1967 Orissa Angul D. Deblal Swatantra Party (SWA) 31521 1967 Orissa Balasore S. Kundu Praja Socialist Party (PSP) 35369 1967 Orissa Bhadrak (SC) D. Jena Independent (IND) 21097 1967 Orissa Bhanjanagar A. T. Sarma Indian National Congress (INC) 4695 1967 Orissa Bhubaneswar C. Panigrahi Indian National Congress (INC) 20731 1967 Orissa Bolangir R. R. S. Deo Swatantra Party (SWA) 82279 1967 Orissa Chatrapur J. R. Rachakonda Indian National Congress (INC) 41661 1967 Orissa Cuttack S. Misra Praja Socialist Party (PSP) 12138 1967 Orissa Dhenkanal R.K.P.S.D.M. Bahadur Swatantra Party (SWA) 88045 1967 Orissa Jajpur (SC) B. Behera Praja Socialist Party (PSP) 64037 1967 Orissa Kalahandi P. K. Deo Swatantra Party (SWA) 58679 1967 Orissa Kendrapara S. Dwivedy Praja Socialist Party (PSP) 111397 1967 Orissa Keonjhar (ST) G. Naik Swatantra Party (SWA) 40824 1967 Orissa Koraput (ST) U. Ramachandra Indian National Congress (INC) 2990 1967 Orissa Mayurbhanj (ST) M. Majhi Swatantra Party (SWA) 37026 1967 Orissa Nowrangpur (ST) K. Pradhani Indian National Congress (INC) 1887 1967 Orissa Phulbani (SC) A. Dipa Swatantra Party (SWA) 21611 1967 Orissa Puri R. Ray Samyukta Socialist Party (SSP) 59258 1967 Orissa Sambalpur S. Supakar Indian National Congress (INC) 15762 1967 Orissa Sundargarh (ST) D. Amat Swatantra Party (SWA) 44818 1967 Pondicherry Pondicherry N. Sethuraman Indian National Congress (INC) 10425 1967 Punjab Amritsar Y.D. Sharma Bharatiya Jana Sang (BJS) 11275 1967 Punjab Bhatinda (SC) K. Singh Akali Dal – Sant Fateh Singh Group (ADS) 61632 1967 Punjab Fazilka I. Singh Indian National Congress (INC) 26495 1967 Punjab Ferozepur S. Singh Akali Dal – Sant Fateh Singh Group (ADS) 12640 1967 Punjab Gurdaspur D. Chand Indian National Congress (INC) 22746 1967 Punjab Hoshiarpur R. Kishan Indian National Congress (INC) 1511 1967 Punjab Jullundur S. Singh Indian National Congress (INC) 31480 1967 Punjab Ludhiana D. Singh Indian National Congress (INC) 13074 1967 Punjab Patiala M. Kaur Indian National Congress (INC) 110210 1967 Punjab Phillaur (SC) S. Ram Indian National Congress (INC) 31286 1967 Punjab Rupar (SC) B. Singh Indian National Congress (INC) 4072 1967 Punjab Sangrur N. Kaur Akali Dal – Sant Fateh Singh Group (ADS) 98212 1967 Punjab Tarn Taran G.S. Dhillon Indian National Congress (INC) 45192 1967 Rajasthan Ajmer V. N> Bhargava Indian National Congress (INC) 37221 1967 Rajasthan Alwar B. Nath Indian National Congress (INC) 34586 1967 Rajasthan Banswara (ST) Hirji Indian National Congress (INC) 32629 1967 Rajasthan Barmer A. Nahta Indian National Congress (INC) 29933 1967 Rajasthan Bharatpur B. Singh Independent (IND) 95093 1967 Rajasthan Bhilwara R. Chandra Indian National Congress (INC) 79436 1967 Rajasthan Bikaner K. Singh Independent (IND) 193816 1967 Rajasthan Chitorgarh O. L. Bohra Indian National Congress (INC) 35101 1967 Rajasthan Dausa R. C. Ganpat Swatantra Party (SWA) 45091 1967 Rajasthan Ganganagar (SC) P. Lal Indian National Congress (INC) 56378 1967 Rajasthan Hindaun (SC) J. Prasad Indian National Congress (INC) 41097 1967 Rajasthan Jaipur G. Devi Swatantra Party (SWA) 94251 1967 Rajasthan Jalore D. Patodia Swatantra Party (SWA) 9376 1967 Rajasthan Jhalawar B. Singh Bharatiya Jana Sang (BJS) 81233 1967 Rajasthan Jhunjhunu R. K. Birla Swatantra Party (SWA) 46573 1967 Rajasthan Jodhpur N. K. Sanghi Indian National Congress (INC) 20348 1967 Rajasthan Kota (SC) Onkarlal Bharatiya Jana Sang (BJS) 25883 1967 Rajasthan Nagaur N. Kumar Swatantra Party (SWA) 23796 1967 Rajasthan Pali S. K. Tapuriah Swatantra Party (SWA) 26071 1967 Rajasthan Sawai Madhopur (ST) M. Lal Swatantra Party (SWA) 61417 1967 Rajasthan Sikar S. Saboo Bharatiya Jana Sang (BJS) 20108 1967 Rajasthan Tonk (SC) J. Lal Swatantra Party (SWA) 14807 1967 Rajasthan Udaipur (ST) Dhuleshwar Indian National Congress (INC) 65506 1967 Tripura Tripura East (ST) S. M. M. K. B. K. D. Bahadur Indian National Congress (INC) 38586 1967 Tripura Tripura West J. K. Choudhury Indian National Congress (INC) 33822 1967 Uttar Pradesh Agra S.A. Singh Indian National Congress (INC) 27733 1967 Uttar Pradesh Akbarpur (SC) R. J. Ram Republican Party Of India (RPI) 3526 1967 Uttar Pradesh Aligarh S.K. Shastri Independent (IND) 18554 1967 Uttar Pradesh Allahabad H. Krishna Indian National Congress (INC) 16544 1967 Uttar Pradesh Almora J. B. Singh Indian National Congress (INC) 10634 1967 Uttar Pradesh Amethi V. D. Bajpai Indian National Congress (INC) 3665 1967 Uttar Pradesh Amroha I. Sambhali Cummunist Party Of India (CPI) 4057 1967 Uttar Pradesh Aonla S. Shyam Indian National Congress (INC) 1132 1967 Uttar Pradesh Azamgarh C. Jeet Indian National Congress (INC) 21153 1967 Uttar Pradesh Baghpat R.S. Shastri Independent (IND) 87558 1967 Uttar Pradesh Bahraich K. K. Nayar Bharatiya Jana Sang (BJS) 46632 1967 Uttar Pradesh Ballia C. Prasad Indian National Congress (INC) 19713 1967 Uttar Pradesh Balrampur A. Behari Bharatiya Jana Sang (BJS) 31742 1967 Uttar Pradesh Banda Jageshwar Cummunist Party Of India (CPI) 7469 1967 Uttar Pradesh Bansgaon (SC) Molahu Samyukta Socialist Party (SSP) 8606 1967 Uttar Pradesh Bara Banki R. S. Yadav Samyukta Socialist Party (SSP) 13374 1967 Uttar Pradesh Bareilly B. B. Lal Bharatiya Jana Sang (BJS) 40648 1967 Uttar Pradesh Basti (SC) S. Narain Indian National Congress (INC) 18790 1967 Uttar Pradesh Bijnor (SC) S. R. Nand Indian National Congress (INC) 32781 1967 Uttar Pradesh Bilhaur S. Rohtagi Indian National Congress (INC) 16647 1967 Uttar Pradesh Budaun O. Singh Bharatiya Jana Sang (BJS) 55671 1967 Uttar Pradesh Bulandshahr S.P. Singh Indian National Congress (INC) 20656 1967 Uttar Pradesh Chail (SC) M. Din Indian National Congress (INC) 25934 1967 Uttar Pradesh Chandauli Nihal Samyukta Socialist Party (SSP) 1595 1967 Uttar Pradesh Dehra Dun K.Y. Singh Independent (IND) 40112 1967 Uttar Pradesh Deoria B. Rai Indian National Congress (INC) 34979 1967 Uttar Pradesh Domariaganj N. S. Sharma Bharatiya Jana Sang (BJS) 29992 1967 Uttar Pradesh Etah Rohanlal Indian National Congress (INC) 15383 1967 Uttar Pradesh Etawah A. Singh Samyukta Socialist Party (SSP) 45348 1967 Uttar Pradesh Faizabad R. K. Sinha Indian National Congress (INC) 16909 1967 Uttar Pradesh Farrukhabad A.C. Singh Indian National Congress (INC) 24688 1967 Uttar Pradesh Fatehpur S.B. Singh Indian National Congress (INC) 25557 1967 Uttar Pradesh Firozabad (SC) S.C. Lal Samyukta Socialist Party (SSP) 13281 1967 Uttar Pradesh Garhwal B. Darshan Indian National Congress (INC) 59923 1967 Uttar Pradesh Ghatampur (SC) T. Ram Indian National Congress (INC) 8538 1967 Uttar Pradesh Ghazipur S. Pandey Cummunist Party Of India (CPI) 3240 1967 Uttar Pradesh Ghosi J. Bahadur Cummunist Party Of India (CPI) 4288 1967 Uttar Pradesh Gonda S. Kripalani Indian National Congress (INC) 11661 1967 Uttar Pradesh Gorakhpur D. V. Nath Independent (IND) 42715 1967 Uttar Pradesh Hamirpur S.B. Ji Bharatiya Jana Sang (BJS) 59125 1967 Uttar Pradesh Hapur P.V. Shastri Independent (IND) 48068 1967 Uttar Pradesh Hardoi (SC) K. Lal Indian National Congress (INC) 17555 1967 Uttar Pradesh Hathras (SC) N, Deo Indian National Congress (INC) 7119 1967 Uttar Pradesh Jalaun (SC) C.R. Sewak Indian National Congress (INC) 24113 1967 Uttar Pradesh Jaunpur R. Deo Indian National Congress (INC) 83075 1967 Uttar Pradesh Jhansi S. Nayar Indian National Congress (INC) 37378 1967 Uttar Pradesh Kairana G.A. Khan Samyukta Socialist Party (SSP) 1665 1967 Uttar Pradesh Kaisarganj S. Nayar Bharatiya Jana Sang (BJS) 70416 1967 Uttar Pradesh Kannauj R.M. Lohia Samyukta Socialist Party (SSP) 472 1967 Uttar Pradesh Kanpur S.M. Banerji Independent (IND) 6517 1967 Uttar Pradesh Kasganj M.A. Khan Indian National Congress (INC) 6099 1967 Uttar Pradesh Khalilabad R. Singh Bharatiya Jana Sang (BJS) 21645 1967 Uttar Pradesh Kheri B. Verma Indian National Congress (INC) 1347 1967 Uttar Pradesh Khurja (SC) R. Charan Praja Socialist Party (PSP) 1017 1967 Uttar Pradesh Lalganj (SC) R. Dhan Indian National Congress (INC) 36858 1967 Uttar Pradesh Lucknow A. N. Mulla Independent (IND) 20972 1967 Uttar Pradesh Machhlishahr Mageshwar Indian National Congress (INC) 30875 1967 Uttar Pradesh Maharajganj M. Prasad Indian National Congress (INC) 46727 1967 Uttar Pradesh Mainpuri M. Singh Indian National Congress (INC) 30088 1967 Uttar Pradesh Mathura G.S.S.A.B. Singh Independent (IND) 84431 1967 Uttar Pradesh Meerut M.S. Bharti Samyukta Socialist Party (SSP) 38896 1967 Uttar Pradesh Mirzapur V. Narain Bharatiya Jana Sang (BJS) 17271 1967 Uttar Pradesh Mishrikh (SC) S. Prasad Indian National Congress (INC) 4934 1967 Uttar Pradesh Mohanlalganj (SC) G. Devi Indian National Congress (INC) 35804 1967 Uttar Pradesh Moradabad O. P. T. Pursharthi Bharatiya Jana Sang (BJS) 27305 1967 Uttar Pradesh Muzaffarnagar L.A. Khan Cummunist Party Of India (CPI) 11602 1967 Uttar Pradesh Nainital K. C. Pant Indian National Congress (INC) 33859 1967 Uttar Pradesh Padrauna K. N. Pandey Indian National Congress (INC) 13415 1967 Uttar Pradesh Phulpur V. L. Pandit Indian National Congress (INC) 36183 1967 Uttar Pradesh Pilibhit M. Swaroop Praja Socialist Party (PSP) 4104 1967 Uttar Pradesh Pratapgarh R. D. Singh Indian National Congress (INC) 21692 1967 Uttar Pradesh Rae Bareli I. N. Gandhi Indian National Congress (INC) 91703 1967 Uttar Pradesh Rampur N. S. Z. A. Khan Swatantra Party (SWA) 48899 1967 Uttar Pradesh Ramsanehighat (SC) B. Kureel Indian National Congress (INC) 13469 1967 Uttar Pradesh Robertsganj (SC) R. Swarup Indian National Congress (INC) 17376 1967 Uttar Pradesh Saharanpur (SC) S. Lal Indian National Congress (INC) 37652 1967 Uttar Pradesh Saidpur (SC) S. Nath Indian National Congress (INC) 13437 1967 Uttar Pradesh Salempur V. Pandey Indian National Congress (INC) 24301 1967 Uttar Pradesh Shahabad J. B. Singh Bharatiya Jana Sang (BJS) 1513 1967 Uttar Pradesh Shahjahanpur P. K. Khanna Indian National Congress (INC) 3082 1967 Uttar Pradesh Sitapur S. Nand Bharatiya Jana Sang (BJS) 26074 1967 Uttar Pradesh Sultanpur G. Sahai Indian National Congress (INC) 46010 1967 Uttar Pradesh Tehri Garhwal M. M. Shah Indian National Congress (INC) 40894 1967 Uttar Pradesh Unnao K. Dev Indian National Congress (INC) 34386 1967 Uttar Pradesh Varanasi S. N. Singh Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 18167 1967 West Bengal Alipore I. Gupta Cummunist Party Of India (CPI) 587 1967 West Bengal Arambagh A. Bose Forward Bloc (FBL) 82022 1967 West Bengal Asansol D. Sen Samyukta Socialist Party (SSP) 6992 1967 West Bengal Ausgram (SC) B. Das Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 8858 1967 West Bengal Balurghat (SC) J.N.Pramanik Indian National Congress (INC) 23449 1967 West Bengal Bankura J. M. Biswas Cummunist Party Of India (CPI) 29770 1967 West Bengal Barasat R. N. Sen Cummunist Party Of India (CPI) 32571 1967 West Bengal Barrackpore M. Ismail Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 25912 1967 West Bengal Basirhat H. Kabir Bangla Congress (BAC) 141639 1967 West Bengal Berhampore T. Chaudhuri Independent (IND) 8628 1967 West Bengal Bholpur A. K. Chanda Indian National Congress (INC) 13632 1967 West Bengal Birbhum (SC) S. K. Saha Indian National Congress (INC) 32217 1967 West Bengal Burdwan N. C. Chatterjee Independent (IND) 36086 1967 West Bengal Calcutta North East H. Mukherjee Cummunist Party Of India (CPI) 14143 1967 West Bengal Calcutta North West A. K. Sen Indian National Congress (INC) 64826 1967 West Bengal Calcutta South G. Ghosh Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 39287 1967 West Bengal Contai G. Samar Praja Socialist Party (PSP) 17169 1967 West Bengal Cooch Behar (SC) B. K. D. Chowdhury Forward Bloc (FBL) 43836 1967 West Bengal Darjeeling M. Basu Independent (IND) 1831 1967 West Bengal Diamond Harbour J. Basu Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 70974 1967 West Bengal Ghatal G. Parimal Indian National Congress (INC) 28910 1967 West Bengal Hooghly B. K. Modak Cummunist Party Of India (Marxist) (CPM) 9570 1967 West Bengal Howrah K. K. Chatterjee Indian National Congress (INC) 42294 1967 West Bengal Jalpaiguri (ST) B. N. Katham Indian National Congress (INC) 16888 1967 West Bengal Jangipur H. L. Haque Indian National Congress (INC) 51689 1967 West Bengal Jhargram (ST) A. K. Kisku. Bangla Congress (BAC) 45766 1967 West Bengal Joynagar (SC) C. Roy Independent (IND) 29071 1967 West Bengal Katwa D. Sen Indian National Congress (INC) 10955 1967 West Bengal Krishnagar H. Chattopadhyay Independent (IND) 32797 1967 West Bengal Malda U. Roy Indian National Congress (INC) 27749 1967 West Bengal Mathurapur (SC) K. Haldar Cummunist Party Of India (CPI) 13115 1967 West Bengal Midnapore S. N. Maity Bangla Congress (BAC) 43283 1967 West Bengal Murshidabad S. Badrudduja Independent (IND) 14966 1967 West Bengal Nabadwip (SC) P. R. Thakur. Bangla Congress (BAC) 79096 1967 West Bengal Purulia B. Mahato Independent (IND) 31405 1967 West Bengal Raiganj C. K. Bhattacharyya Indian National Congress (INC) 990 1967 West Bengal Serampore B. Ghosh Indian National Congress (INC) 22836 1967 West Bengal Tamluk S. C. Samanta Bangla Congress (BAC) 150324 1967 West Bengal Uluberia J. K. Mondal Indian National Congress (INC) 18025 1967 West Bengal Vishnupur (SC) P. Mondal Indian National Congress (INC) 41190 Grand Total 20214271

5th Lok Sabha Elections 1971 Gujarat

Over 1,15,35,312 voters in Gujarat and 55.49 per cent voting were recorded during the 5th Lok Sabha Election in Gujarat which eventually was conducting its 3rd Lok Sabha Election after partition with Bombay back in 1960. The 1971 Lok Sabha witnessed an increase of two Lok Sabha seats in the Gujarat state. 118 contestants participated from the 24 Lok Sabha seats of Gujarat. Congress and National Congress (O) both bagged 11 seats while Independent Party won 2 Lok Sabha seats.

However, Congress received 44.85 per cent of the votes while the National Congress (O) got 39.70 per cent and Independent Party got 5.46 per cent of the votes from the respective constituencies. Gujarat once again brought the Congress in power under Indira Gandhi’s tenure as a Prime Minister of India.

Indulal Kanaiyalal Yagnik from Congress party once again came to power from Ahmedabad while Fatesinhrao Pratap Sinhrao from the Indian National Congress (Organisation) (NCO) won the seats from Baroda with a margin of 71964 votes. Somchandbhai Manubhai Solanki from Gandhinagar won the maximum number of seats with a margin of 3502 votes. On the other hand, Jamnagar’s contestant Daulatsinhji Pratapsnji Jadeja from Indian National Congress (INC) party was elected by the voters. Rajkot’s Ghanshyambhai Oza from Indian National Congress and Surat’s Morarji Ranchhodji Desai from Indian National Congress (Organisation) (NCO) received the highest number of votes from their respective districts.

Year Name of State/ UT Parliamentary Constituency Candidate Name Party Abbreviation Margin Votes 1971 A And N Islands A & N Islanda K .R. Ganesh Indian National Congress (INC) 17333 1971 Andhra Pradesh Adilabad P. Ganga Reddy Indian National Congress (INC) 14950 1971 Andhra Pradesh Amalapuram (SC) B. S. Murthy Indian National Congress (INC) 257559 1971 Andhra Pradesh Anakapalli S. R. A. S. Appaluanidu Indian National Congress (INC) 146094 1971 Andhra Pradesh Anantapur Antony Reddi Ponnapati Indian National Congress (INC) 89057 1971 Andhra Pradesh Bhadrachalam (ST) B. Radhabai Ananda Rao Indian National Congress (INC) 68048 1971 Andhra Pradesh Bobbili Karri Narayana Rao Indian National Congress (INC) 182169 1971 Andhra Pradesh Chittoor P. Narasimha Reddy Indian National Congress (INC) 128739 1971 Andhra Pradesh Cuddapah Yieswara Reddy Communist Party Of India (CPI) 93614 1971 Andhra Pradesh Eluru Kommareddi Suryanarayana Indian National Congress (INC) 175055 1971 Andhra Pradesh Gudivada Ankinedu Maganti Indian National Congress (INC) 210434 1971 Andhra Pradesh Guntur Kotha Raghuramaiah Indian National Congress (INC) 191018 1971 Andhra Pradesh Hindupur P. Bayapa Reddy Indian National Congress (INC) 124010 1971 Andhra Pradesh Hyderabad G. S. Melkote Telangana Praja Samithi (TPS) 49412 1971 Andhra Pradesh Kakinada M. S. Sanjeevi Rao Indian National Congress (INC) 292926 1971 Andhra Pradesh Karimnagar M. Satyanarayan Rao Telangana Praja Samithi (TPS) 10021 1971 Andhra Pradesh Kavali Puli Venkata Reddy Indian National Congress (INC) 131114 1971 Andhra Pradesh Khammam T. Lakshmi Kantamma Indian National Congress (INC) 16461 1971 Andhra Pradesh Kurnool Kodanda Rami Reddy Indian National Congress (INC) 241353 1971 Andhra Pradesh Machilipatnam Meduri Nageswarrao Indian National Congress (INC) 204874 1971 Andhra Pradesh Mahbubnagar J. Rameshwar Rao Telangana Praja Samithi (TPS) 17490 1971 Andhra Pradesh Medak Mallikarjun Telangana Praja Samithi (TPS) 53431 1971 Andhra Pradesh Miryalguda Bhimreddy Narsimha Reddy Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 7684 1971 Andhra Pradesh Nagarkurnool (SC) M. Bheeshmadev Telangana Praja Samithi (TPS) 45400 1971 Andhra Pradesh Nalgonda Kancherla Ram Krishna Reddy Telangana Praja Samithi (TPS) 5398 1971 Andhra Pradesh Nandyal Rendekanti Venkata Subbaiah Indian National Congress (INC) 130456 1971 Andhra Pradesh Narasapur M. T. Raju Indian National Congress (INC) 192755 1971 Andhra Pradesh Narasaraopet Maddi Sudarsanam Indian National Congress (INC) 130851 1971 Andhra Pradesh Nellore (SC) Doddav Arapukamakshiah Indian National Congress (INC) 173934 1971 Andhra Pradesh Nizamabad Ram Gopal Reddy M. Indian National Congress (INC) 59737 1971 Andhra Pradesh Ongole P. Ankineedu Prasada Rao Indian National Congress (INC) 179894 1971 Andhra Pradesh Paravathipuram (ST) Biddika Satyannarayana Indian National Congress (INC) 152128 1971 Andhra Pradesh Peddapalli (SC) V. Tulasiram Telangana Praja Samithi (TPS) 108731 1971 Andhra Pradesh Rajahmundry S. B. P. Pattabhi Ramarao Indian National Congress (INC) 196482 1971 Andhra Pradesh Rajampet Parthasarathi Pothuraju Indian National Congress (INC) 177868 1971 Andhra Pradesh Secunderabad M. M. Hashim Telangana Praja Samithi (TPS) 23643 1971 Andhra Pradesh Siddipet (SC) G. Venkat Swamy Telangana Praja Samithi (TPS) 89585 1971 Andhra Pradesh Srikakulam Rajagopalarao Bodepalli Indian National Congress (INC) 137461 1971 Andhra Pradesh Tirupathi (SC) Balakrishnaiah Thamburu Indian National Congress (INC) 154509 1971 Andhra Pradesh Vijayawada K. L. Rao Indian National Congress (INC) 156004 1971 Andhra Pradesh Visakhapatnam P. V. G. Raju Independents (IND) 67188 1971 Andhra Pradesh Warangal S. B. Giri Telangana Praja Samithi (TPS) 93640 1971 Assam Autonomous Districts (ST) G. G. Swell All Party Hill Leaders Conference (AHL) 31544 1971 Assam Barpeta Fakhruddin Ali Ahmed Indian National Congress (INC) 136120 1971 Assam Cachar Jyotsna Chanda Indian National Congress (INC) 63004 1971 Assam Dhubri Moinul Haque Chowdhury Indian National Congress (INC) 149748 1971 Assam Dibrugarh Robindra Nath Kakoty Indian National Congress (INC) 91008 1971 Assam Gauhati Dinesh Chandra Goswami Indian National Congress (INC) 96001 1971 Assam Jorhat Tarun Gogoi Indian National Congress (INC) 71010 1971 Assam Kaliabor Bedabrata Barua Indian National Congress (INC) 100688 1971 Assam Karimganj (SC) Nihar Ranjan Laskar Indian National Congress (INC) 121746 1971 Assam Kokrajhar (ST) Dharanidhar Basumatary Indian National Congress (INC) 57686 1971 Assam Lakhimpur Biswanarayan Shastri Indian National Congress (INC) 43712 1971 Assam Mangaldai Dharani Dhar Das Indian National Congress (INC) 39573 1971 Assam Nowgong Liladhar Kotoki Indian National Congress (INC) 82817 1971 Assam Tezpur Kamala Prasad Agarwala Indian National Congress (INC) 97450 1971 Bihar Araria (SC) Tul Mohan Ram Indian National Congress (INC) 83185 1971 Bihar Aurangabad Satyendra Narayan Sinha Indian National Congress (Organisation) (NCO) 91099 1971 Bihar Bagaha (SC) Bhola Raut Indian National Congress (INC) 91639 1971 Bihar Banka Shiv Chandika Prasad Indian National Congress (INC) 11075 1971 Bihar Barh Dharamvir Singh Indian National Congress (INC) 31440 1971 Bihar Begusarai Shyamnandan Mishra Indian National Congress (Organisation) (NCO) 5462 1971 Bihar Bettiah Kamal Nath Tiwari Indian National Congress (INC) 110377 1971 Bihar Bhagalpur Bhagwat Jha Azad Indian National Congress (INC) 61039 1971 Bihar Bikramganj Sheo Pujan Singh Indian National Congress (INC) 95046 1971 Bihar Bodda Jagdish N. Mandal Indian National Congress (INC) 48141 1971 Bihar Buxar Anant Prasad Sharma Indian National Congress (INC) 30064 1971 Bihar Chapra Ram Shekhar Prasad Singh Indian National Congress (INC) 39170 1971 Bihar Chatra Shankar Dyal Singh Indian National Congress (INC) 10081 1971 Bihar Darbhanga Vinoda Nand Jha Indian National Congress (INC) 57146 1971 Bihar Dhanbad Ram Narain Sharma Indian National Congress (INC) 70923 1971 Bihar Dumka (ST) Satya Charan Besra Indian National Congress (INC) 10084 1971 Bihar Gaya (SC) Ishwar Choudhary Bharatiya Jana Sangh (BJS) 7099 1971 Bihar Giridih Chapalendu Bhattacharyya Indian National Congress (INC) 4154 1971 Bihar Gopalganj Dwarika Nath Tiwary Indian National Congress (INC) 80546 1971 Bihar Hajipur Digvijay Narain Singh Indian National Congress (Organisation) (NCO) 7084 1971 Bihar Hazaribagh Damodar Pandey Indian National Congress (INC) 10988 1971 Bihar Jainagar Bhogendra Jha Communist Party Of India (CPI) 30930 1971 Bihar Jamshedpur Sardar Swaran Singh Indian National Congress (INC) 206 1971 Bihar Jamui (SC) Bhola Manjhi Communist Party Of India (CPI) 41129 1971 Bihar Jehanabad Chandra Shekhar Sinha Communist Party Of India (CPI) 22418 1971 Bihar Katihar Gyaneshwar Prasad Yadav Bharatiya Jana Sangh (BJS) 12889 1971 Bihar Kesaria Kamla Mishra Madhukar Communist Party Of India (CPI) 50287 1971 Bihar Khagaria Shivshankar Prasad Yadav Samyukta Socialist Party (SSP) 548 1971 Bihar Khunti (ST) Nirel Enem Horo Independents (IND) 2814 1971 Bihar Kishanganj Jamilur Rahman Indian National Congress (INC) 80914 1971 Bihar Lohardaga (ST) Kartik Oraon Indian National Congress (INC) 66486 1971 Bihar Madhipura Rajendra Prasad Yadav Indian National Congress (INC) 27909 1971 Bihar Madhubani Jagannath Mishra Indian National Congress (INC) 87901 1971 Bihar Maharajganj Ramdeo Singh Samyukta Socialist Party (SSP) 1008 1971 Bihar Monghyr Deonandan Prasad Yadav Indian National Congress (INC) 25676 1971 Bihar Motihari Bibhuti Mishra Indian National Congress (INC) 129906 1971 Bihar Muzaffarpur Nawal Kishore Sinha Indian National Congress (INC) 88574 1971 Bihar Nalanda Sedheshwar Prasad Indian National Congress (INC) 129700 1971 Bihar Nawada Sukhdeo Prasad Verma Indian National Congress (INC) 53281 1971 Bihar Palamau (SC) Kamla Kumari Indian National Congress (INC) 34223 1971 Bihar Patna Ramavatar Shastri Communist Party Of India (CPI) 77426 1971 Bihar Pupri Hari Kishore Singh Indian National Congress (INC) 85033 1971 Bihar Purnea Mohammad Tahir Indian National Congress (INC) 20164 1971 Bihar Rajmahal (ST) Iswar Marandi Indian National Congress (INC) 18765 1971 Bihar Ranchi Prashant Kumar Ghosh Indian National Congress (INC) 16420 1971 Bihar Rosera (SC) Ram Bhagat Paswan Indian National Congress (INC) 31707 1971 Bihar Saharsa Chiranjib Jha Indian National Congress (INC) 76338 1971 Bihar Samastipur Yamuna Prasad Mandal Indian National Congress (INC) 75716 1971 Bihar Sasaram (SC) Jag Jiwan Ram Indian National Congress (INC) 122200 1971 Bihar Shahabad Bali Ram Bhagat Indian National Congress (INC) 71443 1971 Bihar Singhbhum (ST) Moran Singh Purty All India Jharkhand Party (JKP) 12339 1971 Bihar Sitamarhi Nagendra Prasad Yadav Indian National Congress (INC) 28725 1971 Bihar Siwan Mohamad Yusuf Indian National Congress (INC) 27221 1971 Chandigarh Chandigarh Amar Nath Vidyalankar Indian National Congress (INC) 31481 1971 D And N Haveli D & N Haveli (ST) Ramubhai Ravjibhai Patel Indian National Congress (INC) 1346 1971 Delhi Chandni Chowk Subhadra Joshi Indian National Congress (INC) 45223 1971 Delhi Delhi Sadar Amar Nath Chawla Indian National Congress (INC) 42803 1971 Delhi East Delhi H. K. L. Bhagat Indian National Congress (INC) 74250 1971 Delhi Karol Bagh (SC) Sohan Lal Indian National Congress (INC) 61180 1971 Delhi New Delhi Mukul Banerji Indian National Congress (INC) 44533 1971 Delhi Outer Delhi Dalip Singh Indian National Congress (INC) 112302 1971 Delhi South Delhi Shashi Bhushan Indian National Congress (INC) 71590 1971 Goa, Daman And Diu Marmagao Sequeira Erasmo De Jesus Jack United Goans (Sequeira Group) (UGS) 14245 1971 Goa, Daman And Diu Panaji Kakodkar Purshottam Indian National Congress (INC) 3030 1971 Gujarat Ahmedabad Indulal Kanaiyalal Yagnik Indian National Congress (INC) 56460 1971 Gujarat Amreli Jivraj Narayan Mehta Indian National Congress (INC) 38818 1971 Gujarat Anand Pravinsinhji Natvarsinhji Solanki Indian National Congress (Organisation) (NCO) 43604 1971 Gujarat Banaskantha Popatlal M. Joshi Indian National Congress (INC) 23407 1971 Gujarat Baroda Fatesinhrao Pratap Sinhrao Indian National Congress (Organisation) (NCO) 71964 1971 Gujarat Bhavnagar Prasanwvadan Manilal Mehta Indian National Congress (Organisation) (NCO) 18978 1971 Gujarat Broach T. S. Mansinhji Bhasahes Indian National Congress (INC) 53132 1971 Gujarat Bulsar (ST) Nanubhai Nichhabhai Patel Indian National Congress (Organisation) (NCO) 58133 1971 Gujarat Dabhoi Prabhudas Khushalbhai Patel Indian National Congress (INC) 29675 1971 Gujarat Dhandhuka H. M. Patel Swatantra Party (SWA) 10991 1971 Gujarat Dohad (ST) Bhaljibhai Ravjibhai Parmar Indian National Congress (Organisation) (NCO) 26910 1971 Gujarat Gandhinagar (SC) Somchandbhai Manubhai Solanki Indian National Congress (Organisation) (NCO) 3502 1971 Gujarat Godhra Piloo Homi Mody Swatantra Party (SWA) 13895 1971 Gujarat Jamnagar Daulatsinhji Pratapsnji Jadeja Indian National Congress (INC) 83944 1971 Gujarat Junagadh Nanjibhai Ravjibhai Vekaria Indian National Congress (INC) 54530 1971 Gujarat Kaira Dharmasinh Dadubhai Desai Indian National Congress (Organisation) (NCO) 34451 1971 Gujarat Kutch Mahipatray M. Mehta Indian National Congress (INC) 1979 1971 Gujarat Mandvi (ST) Amarsinhbhai Zinabhai Chaudhari Indian National Congress (INC) 11573 1971 Gujarat Mehsana Natwarlal Amrutlal Patel Indian National Congress (Organisation) (NCO) 97314 1971 Gujarat Patan (SC) Khemchanbhai Somabhai Chavda Indian National Congress (Organisation) (NCO) 53482 1971 Gujarat Rajkot Ghanshyambhai Oza Indian National Congress (INC) 67479 1971 Gujarat Sabarkantha Chandulal Chunilal Desai Indian National Congress (Organisation) (NCO) 14378 1971 Gujarat Surat Morarji Ranchhodji Desai Indian National Congress (Organisation) (NCO) 31524 1971 Gujarat Surendranagar Rasiklal Parikh Indian National Congress (INC) 8691 1971 Haryana Ambala (SC) Ram Prakash Indian National Congress (INC) 122276 1971 Haryana Gurgaon Tayyab Hussain Indian National Congress (INC) 67942 1971 Haryana Hissar Mani Ram Godara Indian National Congress (INC) 83694 1971 Haryana Jhajjar Sher Singh Indian National Congress (INC) 46615 1971 Haryana Kaithal Gulzari Lal Nanda Indian National Congress (INC) 25538 1971 Haryana Karnal Madho Ram Indian National Congress (INC) 35261 1971 Haryana Mahendragarh Birender Singh Vishal Haryana (VHP) 1899 1971 Haryana Rohtak Mukhtiar Singh Bharatiya Jana Sangh (BJS) 4671 1971 Haryana Sirsa Dalbir Singh Indian National Congress (INC) 121623 1971 Himachal Pradesh Hamirpur Narain Chand Indian National Congress (INC) 121783 1971 Himachal Pradesh Kangra Vikram Chand Indian National Congress (INC) 70888 1971 Himachal Pradesh Mandi Virbhadra Singh Indian National Congress (INC) 89177 1971 Himachal Pradesh Simla (SC) Simla (Sc) Indian National Congress (INC) 127551 1971 Jammu And Kashmir Anantnag Mohmad Shaffi Qureshi Indian National Congress (INC) 60393 1971 Jammu And Kashmir Baramulla Syed Ahmad Aga Indian National Congress (INC) 14498 1971 Jammu And Kashmir Jammu Inderjit Malhotra Indian National Congress (INC) 84796 1971 Jammu And Kashmir Ladakh Kushok Bakula Indian National Congress (INC) 4057 1971 Jammu And Kashmir Srinagar Shamim Ahmad Shamim Independents (IND) 57808 1971 Jammu And Kashmir Udhampur Karan Singh Indian National Congress (INC) 72587 1971 Kerala Adoor (SC) K. Bhargavi Communist Party Of India (CPI) 108897 1971 Kerala Ambalapuzha K. Balakrishnan Revolutionary Socialist Party (RSP) 25918 1971 Kerala Badagara K. P. Unnikrishnan Indian National Congress (INC) 57804 1971 Kerala Chirayinkil Vayalar Ravi Indian National Congress (INC) 49272 1971 Kerala Ernakulam Henry Austin Indian National Congress (INC) 22670 1971 Kerala Kasargod Ramachandran Kadannappalli Indian National Congress (INC) 28404 1971 Kerala Kottayam Varkey George Kerala Congress (KEC) 26015 1971 Kerala Kozhikode Ibrahim Sulaiman Sait Muslim League (MUL) 72076 1971 Kerala Manjeri Muhammad Ismail Sahib Muslim League (MUL) 119837 1971 Kerala Mavelikara R. Balakrishna Pillai Kerala Congress (KEC) 55527 1971 Kerala Mukundapuram A. C. George Indian National Congress (INC) 72610 1971 Kerala Muvattpuzha C. M. Stephen Indian National Congress (INC) 38137 1971 Kerala Palghat A. K. Gopalan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 52266 1971 Kerala Peermade M. M. Joseph Kerala Congress (KEC) 74624 1971 Kerala Ponnani (SC) M. K. Krishnan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 11923 1971 Kerala Quilon N. Sreekantan Nair Revolutionary Socialist Party (RSP) 112384 1971 Kerala Tellicherry C. K. Chandrappan Communist Party Of India (CPI) 39824 1971 Kerala Trichur C. Janardhanan Communist Party Of India (CPI) 20324 1971 Kerala Trivandrum V. K. Krishna Menon Independents (IND) 24127 1971 L M And A Islands L M And A Islands Sadanatha Mohammed Sayeed Indian National Congress (INC) 0 1971 Madhya Pradesh Balaghat Chintaman Rao Gautam Indian National Congress (INC) 87370 1971 Madhya Pradesh Bastar (ST) Lambodar Baliyar Independents (IND) 7494 1971 Madhya Pradesh Betul Narendra Kuma Salve Indian National Congress (INC) 68091 1971 Madhya Pradesh Bhind Vijaya Raje Scindia Bharatiya Jana Sangh (BJS) 91238 1971 Madhya Pradesh Bhopal Shankar Dayal Sharma Khushilal Vaidya Indian National Congress (INC) 31412 1971 Madhya Pradesh Bilaspur Ramgopal Tiwari Indian National Congress (INC) 8310 1971 Madhya Pradesh Chhindwara Gargishanker Ramkrishna Indian National Congress (INC) 18234 1971 Madhya Pradesh Damoh Varah Giri Shanker Giri Indian National Congress (INC) 70629 1971 Madhya Pradesh Dhar (ST) Bharatsingh Bharatiya Jana Sangh (BJS) 20621 1971 Madhya Pradesh Durg Chandoolal Chandrakar Indian National Congress (INC) 121007 1971 Madhya Pradesh Guna Madhav Rao Jiwajirao Scindia Bharatiya Jana Sangh (BJS) 141090 1971 Madhya Pradesh Gwalior Atalbehari Vajpai Bharatiya Jana Sangh (BJS) 70310 1971 Madhya Pradesh Hoshangabad Chaudhary Nitiraj Singh Daulat Singh Indian National Congress (INC) 57579 1971 Madhya Pradesh Indore Prakash Chandra Sethi Indian National Congress (INC) 45698 1971 Madhya Pradesh Jabalpur Govind Das Indian National Congress (INC) 92121 1971 Madhya Pradesh Janjgir (SC) Minimata Agamdas Indian National Congress (INC) 39718 1971 Madhya Pradesh Jhabua (ST) Bhagirath Bhanwar Samyukta Socialist Party (SSP) 26593 1971 Madhya Pradesh Kanker (ST) Arvind Vishramsingh Indian National Congress (INC) 7443 1971 Madhya Pradesh Khandwa Gangacharan Dikshit Indian National Congress (INC) 40890 1971 Madhya Pradesh Khargone Ramchandra Bade Bharatiya Jana Sangh (BJS) 35621 1971 Madhya Pradesh Mahasamund Krishna Agrawal Indian National Congress (INC) 15557 1971 Madhya Pradesh Mandla (ST) Mangru Uikey Indian National Congress (INC) 10903 1971 Madhya Pradesh Mandsaur Laxminarayan Pandey Bharatiya Jana Sangh (BJS) 7603 1971 Madhya Pradesh Morena (SC) Hukamchand Kachhway Bharatiya Jana Sangh (BJS) 26097 1971 Madhya Pradesh Raigarh (ST) Umedsingh Indian National Congress (INC) 27655 1971 Madhya Pradesh Raipur Vidyacharan Shukla Indian National Congress (INC) 84904 1971 Madhya Pradesh Rajnandgaon Ramsahai Pandey Indian National Congress (INC) 98970 1971 Madhya Pradesh Rewa Maharaja Martand Singh Independents (IND) 199694 1971 Madhya Pradesh Sagar (SC) Sahodra Bai Rai Indian National Congress (INC) 59722 1971 Madhya Pradesh Satna Narendra Singh Bharatiya Jana Sangh (BJS) 38804 1971 Madhya Pradesh Shahdol (ST) Dhan Shah Independents (IND) 97444 1971 Madhya Pradesh Shajapur Jagannathrao Joshi Bharatiya Jana Sangh (BJS) 28530 1971 Madhya Pradesh Sidhi Ranbahadur Singh Independents (IND) 105404 1971 Madhya Pradesh Surguja (ST) Babunath Singh Indian National Congress (INC) 24041 1971 Madhya Pradesh Tikamgarh (SC) Nathu Ram Bhamora Indian National Congress (INC) 81575 1971 Madhya Pradesh Ujjain (SC) Phoolchand Verma Bharatiya Jana Sangh (BJS) 8596 1971 Madhya Pradesh Vidisha Ramnath Geonka Bharatiya Jana Sangh (BJS) 32064 1971 Maharashtra Ahmednagar Annasaheb Pandurang Shinde Indian National Congress (INC) 47843 1971 Maharashtra Akola K. M. Asgar Hussain Sardarkhan Indian National Congress (INC) 166449 1971 Maharashtra Amravati Krishna Gulab Deshmukh Indian National Congress (INC) 215904 1971 Maharashtra Aurangabad Manik Rao Palodkar Indian National Congress (INC) 147911 1971 Maharashtra Baramati Raghunath Keshav Khadilkar Indian National Congress (INC) 130960 1971 Maharashtra Bhandara Vishmbhardas Jwalaprasadji Dube Indian National Congress (INC) 190948 1971 Maharashtra Bhir Pandit Sayajirao Trimbakrao Indian National Congress (INC) 154581 1971 Maharashtra Bhiwandi Shrikrishna Vaijanath Dhamankar Indian National Congress (INC) 66481 1971 Maharashtra Bombay Central R. D. Bhandare Indian National Congress (INC) 99542 1971 Maharashtra Bombay Central South Kader Abdul Saledbnoy Indian National Congress (INC) 89993 1971 Maharashtra Bombay North East Rajaram Gopal Kulkarni Alias Raja Indian National Congress (INC) 175279 1971 Maharashtra Bombay North West Hari Ramachandra Gokhale Indian National Congress (INC) 104893 1971 Maharashtra Bombay South Kailas Narain Narula Shivnarain Indian National Congress (INC) 19749 1971 Maharashtra Buldana Yadav Shivram Mahajan Indian National Congress (INC) 113723 1971 Maharashtra Chanda Abdul Shafi Indian National Congress (INC) 12284 1971 Maharashtra Chimur Krishnarao Dagoji Thakur Indian National Congress (INC) 156266 1971 Maharashtra Dahanu (ST) Laxman Karadya Dumada Indian National Congress (INC) 93600 1971 Maharashtra Dhulia Chudaman Ananda Patil Indian National Congress (INC) 132713 1971 Maharashtra Jalgaon Krishnarao Madhavrao Patil Indian National Congress (INC) 127969 1971 Maharashtra Jalna Baburao Janglu Kale Indian National Congress (INC) 126576 1971 Maharashtra Karad Dajisaheb Ramrao Chavan Indian National Congress (INC) 243463 1971 Maharashtra Khamgaon (SC) Arjun Shripat Kasture Indian National Congress (INC) 180845 1971 Maharashtra Khed Anantrao Vithalrao Patil Indian National Congress (INC) 145095 1971 Maharashtra Kolaba Sawant Shankar Babaji Indian National Congress (INC) 46199 1971 Maharashtra Kolhapur Rajaram Dadasaheb Nimbalkar Indian National Congress (INC) 107664 1971 Maharashtra Kopargaon Eknath Vithalrao Vikhe Indian National Congress (INC) 69442 1971 Maharashtra Latur (SC) Tulshiram Dashrath Kamble Indian National Congress (INC) 91494 1971 Maharashtra Malegaon (ST) Zamru Manglu Kahandole Indian National Congress (INC) 148079 1971 Maharashtra Nagpur Jambuwantrao Bapurao Bhote Forward Block (FBL) 2056 1971 Maharashtra Nanded Venkatrao Babarao Tarodekar Indian National Congress (INC) 130091 1971 Maharashtra Nandurbar (ST) Tukaram Huraji Gavit Indian National Congress (INC) 92034 1971 Maharashtra Nasik Bhanudas Ramchandra Kavde Indian National Congress (INC) 145741 1971 Maharashtra Osmanabad Tulshiram Abaji Patil Indian National Congress (INC) 57145 1971 Maharashtra Pandharpur (SC) Nivrutti Satvaji Kamble Republican Party Of India (RPG) 112372 1971 Maharashtra Parbhani Shivaji Rao Shankar Rao Deshmukh Indian National Congress (INC) 57295 1971 Maharashtra Poona Mohan Manikchand Dharia Indian National Congress (INC) 94488 1971 Maharashtra Rajapur Madhu Dandavate Praja Socialist Party (PSP) 3194 1971 Maharashtra Ramtek Amrut Ganpat Sonar Indian National Congress (INC) 231742 1971 Maharashtra Ratnagiri Shantaram Laxuman Peje Indian National Congress (INC) 88238 1971 Maharashtra Sangli Ganapati Tukaram Gotkhinde Indian National Congress (INC) 218256 1971 Maharashtra Satara Yeshawantro Balawantrao Chavan Indian National Congress (INC) 176830 1971 Maharashtra Sholapur Surajratan Fatehchand Damani Indian National Congress (INC) 90429 1971 Maharashtra Wardha Jagjiwanrao Ganpatrao Kadam Indian National Congress (INC) 249517 1971 Maharashtra Yeotmal Sadashiorao Bapuji Thakre Indian National Congress (INC) 35038 1971 Manipur Inner Manipur N. Tomsi Singh Indian National Congress (INC) 2033 1971 Manipur Outer Manipur (ST) Paokai Indian National Congress (INC) 2042 1971 Mysore Bagalkot Sanganagouda Basanagouda Patil Indian National Congress (INC) 105768 1971 Mysore Bangalore K. Hanumanthaiya Indian National Congress (INC) 104030 1971 Mysore Belgaum Kotrasetti Appaya Karavirappa Indian National Congress (INC) 77176 1971 Mysore Bellary V. K. R. V. Rao Indian National Congress (INC) 152860 1971 Mysore Bidar (SC) Shanker Dev Balaji Rao Indian National Congress (INC) 152674 1971 Mysore Bijapur Bhimappa Ellappa Choudhari Indian National Congress (INC) 47693 1971 Mysore Chamarajanagar (SC) S. M. Siddaiya Indian National Congress (INC) 72622 1971 Mysore Chikkodi (SC) B. Shankaranand Indian National Congress (INC) 97743 1971 Mysore Chikmagalur D. B. Chandre Gowda Indian National Congress (INC) 120409 1971 Mysore Chitradurga Kondajji Basappa Indian National Congress (INC) 169702 1971 Mysore Dharwar North Sarojini Bindurao Mahishi Indian National Congress (INC) 98069 1971 Mysore Dharwar South Momsin Fhakruddin Musensab Indian National Congress (INC) 113942 1971 Mysore Gulbarga Dharamao Sharanappa Afzalpurkar Indian National Congress (INC) 95574 1971 Mysore Hassan Nuggehalli Shivappa Indian National Congress (INC) 75345 1971 Mysore Hoskote M. V. Krishnappa Indian National Congress (INC) 186634 1971 Mysore Kanakapura C. K. Jaffer Sharief Indian National Congress (INC) 186519 1971 Mysore Kanara Naik Balakrishna Venkanna Indian National Congress (INC) 96779 1971 Mysore Kolar (SC) G. V. Krishnan Indian National Congress (INC) 194519 1971 Mysore Koppal Sidrameshwar Swamy Bassayya Indian National Congress (INC) 136600 1971 Mysore Madhugiri K. Mallanna Indian National Congress (INC) 210993 1971 Mysore Mandya S. M. Krishna Indian National Congress (INC) 162162 1971 Mysore Mangalore K. K. Shetty Indian National Congress (INC) 121230 1971 Mysore Mysore M. D. Tulsidas Indian National Congress (INC) 145505 1971 Mysore Raichur Pampangodda Sakreppa Gowda Athnoor Indian National Congress (INC) 103853 1971 Mysore Shimoga T. V. Chandrashekarappa Veerabasappa Indian National Congress (INC) 132442 1971 Mysore Tumkur K. Lakkappa Indian National Congress (INC) 161779 1971 Mysore Udipi P. Ranganath Shenoy Indian National Congress (INC) 127765 1971 Nagaland Nagaland A. Kevichusa United Front Of Nagaland (UFN) 31003 1971 Orissa Angul Pratap Gangadebbad Kumar Indian National Congress (INC) 15296 1971 Orissa Balasore Shyamsundar Mohapatra Indian National Congress (INC) 23787 1971 Orissa Bhadrak (SC) Arjun Sethi Indian National Congress (INC) 46329 1971 Orissa Bhanjanagar Dutikrishna Panda Communist Party Of India (CPI) 2858 1971 Orissa Bhubaneswar Chintamani Panigrahi Indian National Congress (INC) 73694 1971 Orissa Bolangir Raj Raj Singh Deo Swatantra Party (SWA) 70976 1971 Orissa Chatrapur Jaganath Rao R. Indian National Congress (INC) 85933 1971 Orissa Cuttack Janki Ballav Patnaik Indian National Congress (INC) 80092 1971 Orissa Dhenkanal Devendra Satpathy Indian National Congress (INC) 31659 1971 Orissa Jajpur (SC) Anandi Charan Das Indian National Congress (INC) 76138 1971 Orissa Kalahandi Pratap Keshari Deo Swatantra Party (SWA) 65874 1971 Orissa Kendrapara Surendra Mohanty Utkal Congress (UTC) 2973 1971 Orissa Keonjhar (ST) Kumar Majhi Indian National Congress (INC) 19512 1971 Orissa Koraput (ST) Bhagirathi Gomango Indian National Congress (INC) 16674 1971 Orissa Mayurbhanj (ST) Manmohan Tudu Indian National Congress (INC) 7647 1971 Orissa Nowrangpur (ST) Khagipathi Pradhani Indian National Congress (INC) 9617 1971 Orissa Phulbani (SC) Boksi Nayak Swatantra Party (SWA) 20702 1971 Orissa Puri Banamali Patanaik Indian National Congress (INC) 46777 1971 Orissa Sambalpur Banamali Babu Indian National Congress (INC) 42707 1971 Orissa Sundargarh (ST) Gajadhar Majhi Indian National Congress (INC) 17979 1971 Pondicherry Pondicherry S. Mohan Kumaramangalam Indian National Congress (INC) 65164 1971 Punjab Amritsar Durga Das Bhatia Indian National Congress (INC) 102941 1971 Punjab Bhatinda (SC) Bhan Singh Bhaura Communist Party Of India (CPI) 18323 1971 Punjab Fazilka Gurdas Singh Shiromani Akali Dal (SAD) 5323 1971 Punjab Ferozepur Mohinder Singh Indian National Congress (INC) 52926 1971 Punjab Gurdaspur Prabodh Chandra Indian National Congress (INC) 93847 1971 Punjab Hoshiarpur Darbara Singh Indian National Congress (INC) 100835 1971 Punjab Jullundur Swaran Singh Indian National Congress (INC) 93469 1971 Punjab Ludhiana Devinder Singh Garcha Indian National Congress (INC) 73106 1971 Punjab Patiala Sat Pal Indian National Congress (INC) 41697 1971 Punjab Phillaur (SC) Sadhu Ram Indian National Congress (INC) 105658 1971 Punjab Ropar (SC) Buta Singh Indian National Congress (INC) 41250 1971 Punjab Sangrur Teja Singh Communist Party Of India (CPI) 210 1971 Punjab Tarn Taran Girdial Singh Dhillon Indian National Congress (INC) 59980 1971 Rajasthan Ajmer Bashweshwar Nath Bhargava Indian National Congress (INC) 86907 1971 Rajasthan Alwar Hari Prasad Indian National Congress (INC) 74137 1971 Rajasthan Banswara (ST) Hiralal Indian National Congress (INC) 1144 1971 Rajasthan Barmer Amrit Nahata Indian National Congress (INC) 50573 1971 Rajasthan Bharatpur Raj Bahadur Indian National Congress (INC) 67563 1971 Rajasthan Bhilwara Hamendra Singh Bharatiya Jana Sangh (BJS) 19459 1971 Rajasthan Bikaner Karni Singh Independents (IND) 48432 1971 Rajasthan Chittorgarh Jhunjhunwala Bishwanath Bharatiya Jana Sangh (BJS) 18972 1971 Rajasthan Dausa Nawal Kishore Sharma Indian National Congress (INC) 21217 1971 Rajasthan Ganganagar (SC) Panna Lal Barupal Indian National Congress (INC) 65908 1971 Rajasthan Hindaun (SC) Jagannath Prasad Indian National Congress (INC) 131499 1971 Rajasthan Jaipur Gyatri Devi Swatantra Party (SWA) 50644 1971 Rajasthan Jalore Narendra Kumar Sanghi Indian National Congress (INC) 41017 1971 Rajasthan Jhalawar Brij Raj Singh Bharatiya Jana Sangh (BJS) 90945 1971 Rajasthan Jhun Jhunu Shivnath Singh Indian National Congress (INC) 98949 1971 Rajasthan Jodhpur Krishna Kumari Independents (IND) 21497 1971 Rajasthan Kota (SC) Onkar Lal Bharatiya Jana Sangh (BJS) 33251 1971 Rajasthan Nagaur Nathoo Ram Indian National Congress (INC) 100895 1971 Rajasthan Pali Mool Chand Daga Indian National Congress (INC) 38660 1971 Rajasthan Sawai Madhopur (ST) Chhutta Lal Indian National Congress (INC) 17766 1971 Rajasthan Sikar Shrikishan Indian National Congress (INC) 133909 1971 Rajasthan Tonk (SC) Ram Kanwar Swatantra Party (SWA) 1835 1971 Rajasthan Udaipur (ST) Laliya Swatantra Party (SWA) 3404 1971 Tamil Nadu Chidambaram (SC) V. Mayavan Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 22398 1971 Tamil Nadu Chingleput C. Chittibabu Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 118756 1971 Tamil Nadu Coimbatore K. Balathandayutham Communist Party Of India (CPI) 77053 1971 Tamil Nadu Cuddalore S. Radhakrishnan Indian National Congress (INC) 36487 1971 Tamil Nadu Dharapuram (SC) C. T. Dhandapani Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 116186 1971 Tamil Nadu Dindigul M. Rajangam Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 97635 1971 Tamil Nadu Gobichettipalayam P. A. Saminathan Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 60492 1971 Tamil Nadu Kallakurichi M. Devekan Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 21976 1971 Tamil Nadu Karur Gopal Indian National Congress (INC) 73293 1971 Tamil Nadu Krishnagiri T. Thirthagiri Gounder Indian National Congress (INC) 34920 1971 Tamil Nadu Kumbakonam Era Sezhiyan Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 38753 1971 Tamil Nadu Madras North K. Manoharan Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 51594 1971 Tamil Nadu Madras South Murasoli Naran Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 20341 1971 Tamil Nadu Madurai R. V. Swaminathan Indian National Congress (INC) 72359 1971 Tamil Nadu Mayuram (SC) K. Subravelu Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 66373 1971 Tamil Nadu Mettur G. Bhuvarahan Indian National Congress (INC) 66140 1971 Tamil Nadu Nagapattinam M. Kathamuthu Communist Party Of India (CPI) 87727 1971 Tamil Nadu Nagercoil K. Kamaraj Nadar Indian National Congress (Organisation) (NCO) 100553 1971 Tamil Nadu Nilgiris J. Matha Gowder Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 61094 1971 Tamil Nadu Perambalur (SC) A. Durairasu Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 61569 1971 Tamil Nadu Periakulam S. M. Mohammed Sheriff Independents (IND) 41925 1971 Tamil Nadu Pollachi Narayanan Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 126206 1971 Tamil Nadu Pudukkottai K. Veeriah Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 48395 1971 Tamil Nadu Ramanathapuram P. K. Mookkiah Thevar Forward Block (FBL) 69155 1971 Tamil Nadu Salem E. R. Krishnan Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 54796 1971 Tamil Nadu Sivaganga Tha Kiruttinan Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 100088 1971 Tamil Nadu Sivakasi V. Jeyalakshmi Indian National Congress (INC) 85662 1971 Tamil Nadu Sriperumbudur (SC) T. S. Latchumanan Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 100046 1971 Tamil Nadu Tenkasi (SC) A. M. Cnellachami Indian National Congress (INC) 68910 1971 Tamil Nadu Thanjavur S. D. Somasundaram Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 100008 1971 Tamil Nadu Tindivanam M .R. Lakshminarayanan Indian National Congress (INC) 61475 1971 Tamil Nadu Tiruchendur M. S. Sivasamy Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 26 1971 Tamil Nadu Tiruchengode M. Muthusami Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 60047 1971 Tamil Nadu Tiruchirappalli M. Kalyanasundaram Communist Party Of India (CPI) 20550 1971 Tamil Nadu Tirunelveli S. A, Muruganantham Communist Party Of India (CPI) 59937 1971 Tamil Nadu Tiruppattur C. K. Chinnaraji Gounder Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 55063 1971 Tamil Nadu Tiruttani O. V. Alagesa Mudaliar Indian National Congress (INC) 84105 1971 Tamil Nadu Vellore (SC) R. P. Ulaganambi Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 85321 1971 Tamil Nadu Wandiwash G. Viswanathan Dravida Munnetra Kazhagamq (DMK) 87955 1971 Tripura Tripura East (ST) Dasaratha Deb Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 21442 1971 Tripura Tripura West Biren Dutta Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 8238 1971 Uttar Pradesh Agra Achal Singh Indian National Congress (INC) 113061 1971 Uttar Pradesh Akbarpur (SC) Ramji Ram Indian National Congress (INC) 66884 1971 Uttar Pradesh Aligarh Shive Kumar Shastri Bharatiya Kranti Dal (BKD) 35881 1971 Uttar Pradesh Allahabad Hemwate Nadan Bahuguna Indian National Congress (INC) 95888 1971 Uttar Pradesh Almora Narendra Singh Indian National Congress (INC) 54421 1971 Uttar Pradesh Amethi Vidya Dhar Bajpai Indian National Congress (INC) 74977 1971 Uttar Pradesh Amroha Ishaque Sambhali Communist Party Of India (CPI) 31042 1971 Uttar Pradesh Aonla Savitri Shyam Indian National Congress (INC) 10381 1971 Uttar Pradesh Azamgarh Chandrajeet Indian National Congress (INC) 56669 1971 Uttar Pradesh Baghpat Ram Chandra Vikal Indian National Congress (INC) 47610 1971 Uttar Pradesh Bahraich Badlu Ram Indian National Congress (INC) 25495 1971 Uttar Pradesh Ballia Chandrika Prasad Indian National Congress (INC) 117517 1971 Uttar Pradesh Balrampur Chandra Bhal Mani Tewari Indian National Congress (INC) 5705 1971 Uttar Pradesh Banda Ram Ratan Sharma Bharatiya Jana Sangh (BJS) 7042 1971 Uttar Pradesh Bansgaon (SC) Ram Surat Indian National Congress (INC) 90024 1971 Uttar Pradesh Bara Banki Kunwar Rudra Pratap Singh Indian National Congress (INC) 58345 1971 Uttar Pradesh Bareilly Satish Chandra Indian National Congress (INC) 25345 1971 Uttar Pradesh Basti (SC) Anant Prasad Dhusia Indian National Congress (INC) 72109 1971 Uttar Pradesh Bijnor (SC) Swami Ramanand Shastri Indian National Congress (INC) 103828 1971 Uttar Pradesh Bilhaur Shushila Rohatgi Indian National Congress (INC) 101635 1971 Uttar Pradesh Budaun Karan Singh Yadav Indian National Congress (INC) 21137 1971 Uttar Pradesh Bulandshahr Surendra Pal Singh Indian National Congress (INC) 34255 1971 Uttar Pradesh Chail (SC) Chhote Lal Indian National Congress (INC) 42889 1971 Uttar Pradesh Chandauli Sudhaker Pandey Indian National Congress (INC) 14387 1971 Uttar Pradesh Dehra Dun Mulki Raj Indian National Congress (INC) 141525 1971 Uttar Pradesh Deoria Bishwanath Roy Indian National Congress (INC) 107036 1971 Uttar Pradesh Domariaganj Keshav Dev Malviya Indian National Congress (INC) 63583 1971 Uttar Pradesh Etah Rohan Lal Indian National Congress (INC) 16559 1971 Uttar Pradesh Etawah Shree Shankar Tewari Indian National Congress (INC) 58690 1971 Uttar Pradesh Faizabad Ram Krishna Sinha Indian National Congress (INC) 77690 1971 Uttar Pradesh Farrukhabad Awadhesh Chandra Singh Indian National Congress (INC) 33881 1971 Uttar Pradesh Fatehpur Sant Bux Singh Indian National Congress (INC) 54583 1971 Uttar Pradesh Firozabad (SC) Chhatrapati Ambesh Indian National Congress (INC) 90305 1971 Uttar Pradesh Garhwal Pratap Singh Indian National Congress (INC) 90224 1971 Uttar Pradesh Ghatampur (SC) Tula Ram Indian National Congress (INC) 81902 1971 Uttar Pradesh Ghazipur Sarjoo Pandey Communist Party Of India (CPI) 65493 1971 Uttar Pradesh Ghosi Jharkhande Communist Party Of India (CPI) 84955 1971 Uttar Pradesh Gonda Anand Singh Indian National Congress (Organisation) (NCO) 631 1971 Uttar Pradesh Gorakhpur Narsingh Narian Indian National Congress (INC) 37578 1971 Uttar Pradesh Hamirpur Swami Brahmanand Ji Indian National Congress (INC) 55660 1971 Uttar Pradesh Hapur B. P. Maurya Indian National Congress (INC) 108743 1971 Uttar Pradesh Hardoi (SC) Kinder Lal Indian National Congress (INC) 33024 1971 Uttar Pradesh Hathras (SC) Chandra Pal Shailani Indian National Congress (INC) 61833 1971 Uttar Pradesh Jalaun (SC) Chowdhary Ram Sewak Indian National Congress (INC) 25888 1971 Uttar Pradesh Jaunpur Rajdeo Singh Indian National Congress (INC) 103592 1971 Uttar Pradesh Jhansi Govind Dass Richharia Indian National Congress (INC) 74571 1971 Uttar Pradesh Kairana Shafquat Jang Indian National Congress (INC) 72766 1971 Uttar Pradesh Kaisarganj Shakuntala Nayar Bharatiya Jana Sangh (BJS) 2598 1971 Uttar Pradesh Kannauj S. N. Misra Indian National Congress (INC) 43115 1971 Uttar Pradesh Kanpur S. M. Banerjee Independents (IND) 89199 1971 Uttar Pradesh Kasganj Maha Deepak Singh Bharatiya Jana Sangh (BJS) 15976 1971 Uttar Pradesh Khalilabad Krishna Chandra Pandey Indian National Congress (INC) 44809 1971 Uttar Pradesh Kheri Balgovind Indian National Congress (INC) 70625 1971 Uttar Pradesh Khurja (SC) Hari Singh Indian National Congress (INC) 100915 1971 Uttar Pradesh Lalganj (SC) Ram Dhan Indian National Congress (INC) 89646 1971 Uttar Pradesh Lucknow Sheela Kaul Indian National Congress (INC) 119201 1971 Uttar Pradesh Machhlishahr Nageshwar Dwivedi Indian National Congress (INC) 56454 1971 Uttar Pradesh Maharajganj Sibban Lal Saxena Independents (IND) 39418 1971 Uttar Pradesh Mainpuri Maharaj Singh Indian National Congress (INC) 69363 1971 Uttar Pradesh Mathura Chakleshwar Singh Indian National Congress (INC) 21439 1971 Uttar Pradesh Meerut Shah Nawaz Khan Indian National Congress (INC) 81799 1971 Uttar Pradesh Mirzapur Aziz Imam Indian National Congress (INC) 64474 1971 Uttar Pradesh Misrikh (SC) Sankata Prasad Indian National Congress (INC) 47579 1971 Uttar Pradesh Mohanlalganj (SC) Ganga Devi Indian National Congress (INC) 59280 1971 Uttar Pradesh Moradabad Virendra Agarwal Bharatiya Jana Sangh (BJS) 21428 1971 Uttar Pradesh Muzaffarnagar Vijay Pal Singh Communist Party Of India (CPI) 50279 1971 Uttar Pradesh Nainital Krishan Chandra Pant Indian National Congress (INC) 99997 1971 Uttar Pradesh Padrauna Genda Singh Indian National Congress (INC) 149882 1971 Uttar Pradesh Phulpur Vishwa Nath Pratap Singh Indian National Congress (INC) 66780 1971 Uttar Pradesh Pilibhit Mohan Swaroop Indian National Congress (INC) 35530 1971 Uttar Pradesh Pratapgarh Dinesh Singh Indian National Congress (INC) 80186 1971 Uttar Pradesh Rae Bareli Indira Nehru Gandhi Indian National Congress (INC) 111810 1971 Uttar Pradesh Rampur Zulfiquar Ali Khan Indian National Congress (INC) 64340 1971 Uttar Pradesh Ramsanehighat (SC) Baij Nath Kureel Indian National Congress (INC) 39829 1971 Uttar Pradesh Robertsganj (SC) Ram Swaroop Indian National Congress (INC) 34577 1971 Uttar Pradesh Saharanpur (SC) Sunder Lall Indian National Congress (INC) 147390 1971 Uttar Pradesh Saidpur (SC) Shambhu Nath Indian National Congress (INC) 71446 1971 Uttar Pradesh Salempur Tarkeshwar Panday Indian National Congress (INC) 102801 1971 Uttar Pradesh Shahabad Dharmgaj Singh Indian National Congress (INC) 26071 1971 Uttar Pradesh Shahjahanpur Kunwar Jitendra Prasad Indian National Congress (INC) 21924 1971 Uttar Pradesh Sitapur Jagdish Chandra Dixit Indian National Congress (INC) 52232 1971 Uttar Pradesh Sultanpur Kedar Nath Singh Indian National Congress (INC) 62815 1971 Uttar Pradesh Tehri Garwal Paripoornanand Palmule Indian National Congress (INC) 48235 1971 Uttar Pradesh Unnao Ziaur Rahman Indian National Congress (INC) 59158 1971 Uttar Pradesh Varanasi Raja Ram Shastri Indian National Congress (INC) 85848 1971 West Bengal Alipore Indrajit Gupta Communist Party Of India (CPI) 26958 1971 West Bengal Arambagh Manoranjan Hazra Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 22220 1971 West Bengal Asansol Robin Sen Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 33660 1971 West Bengal Ausgram (SC) Halder Krishna Chandra Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 90912 1971 West Bengal Balurghat (SC) Rasendra Nath Barman Indian National Congress (INC) 85278 1971 West Bengal Bankura Sankar Narayan Singh Deo Indian National Congress (INC) 25498 1971 West Bengal Barasat Ranendra Nath Sen Communist Party Of India (CPI) 9239 1971 West Bengal Barrackpore Md. Ismail Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 83775 1971 West Bengal Basirhat A. K. M. Ishaque Indian National Congress (INC) 54910 1971 West Bengal Berhampore Tridib Choudhuri Revolutionary Socialist Party (RSP) 10757 1971 West Bengal Birbhum (SC) Gadadhar Saha Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 8385 1971 West Bengal Bolpur Saradish Roy Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 36625 1971 West Bengal Burdwan Chatterjee Somnath Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 64080 1971 West Bengal Calcutta North East Hiren Mukherjee Communist Party Of India (CPI) 2291 1971 West Bengal Calcutta North West Asoke Kumar Sen Indian National Congress (INC) 73279 1971 West Bengal Calcutta South Priya Ranjandas Munsi Indian National Congress (INC) 22039 1971 West Bengal Contai Samar Guha Praja Socialist Party (PSP) 70359 1971 West Bengal Cooch Behar (SC) Benoy Krishna Daschowdhury Indian National Congress (INC) 70604 1971 West Bengal Darjeeling Ratanlall Brahman Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 12277 1971 West Bengal Diamond Harbour Jyotirmoy Basu Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 73336 1971 West Bengal Ghatal Jagadish Bhattacharyya Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 1322 1971 West Bengal Hooghly Bijoy Krishna Modak Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 31471 1971 West Bengal Howrah Samar Mukherjee Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 25042 1971 West Bengal Jalpaiguri (ST) Tuna Oraon Indian National Congress (INC) 52967 1971 West Bengal Jangipur Lutfal Haque Indian National Congress (INC) 49356 1971 West Bengal Jhargram (ST) Amiya Kumar Kisku Indian National Congress (INC) 14693 1971 West Bengal Joynagar (SC) Sakti Kumar Sarkar Indian National Congress (INC) 74236 1971 West Bengal Katwa Saroj Mukherjee Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 68487 1971 West Bengal Krishnanagar Renupada Das Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 33631 1971 West Bengal Malda Dinesh Chandrajoarder Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 33766 1971 West Bengal Mathurapur (SC) Madhurjya Haldar Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 1585 1971 West Bengal Midnapore Subodh Chandra Hansda Indian National Congress (INC) 22009 1971 West Bengal Murshidabad Chowdhury Abu Taleb Independents (IND) 20382 1971 West Bengal Nabadwip (SC) Bibha Ghosh Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 10600 1971 West Bengal Purulia Debendra Nath Mahata Indian National Congress (INC) 76043 1971 West Bengal Raiganj Sidhartha Sankar Ray Indian National Congress (INC) 64007 1971 West Bengal Serampore Dinendra Nath Bhattacharyya Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 62458 1971 West Bengal Tamluk Satis Chandra Samanta Bangla Congress (BAC) 7271 1971 West Bengal Uluberia Shyamaprasanna Bhattacharyya Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 52720 1971 West Bengal Vishnupur (SC) Ajit Kumar Saha Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 2460 Grand Total 35360416

6th Lok Sabha Elections 1977 Gujarat

The 6th Lok Sabha Election for the first time witnessed a downfall of Indian National Congress in votes. The defeat of Congress party further formed a non-Congress government wherein Morarji Desai from Janata Party was elected as the Prime Minister of India. This year, 59.21 per cent voting along with 1,41,09,708 voters was witnessed in Gujarat.

112 contestants stood up for 26 Lok Sabha seats in which Indian Lok Dal (BLD) won 16 seats while Congress bagged 10 seats. Surprisingly, the Indian Lok Dal won by receiving 49.54 per cent votes while Congress managed to collect 46.92 per cent votes in the sixth Lok Sabha Election.

In 6th Lok Sabha Elections 1977 Gujarat, Ahesan Jafri from Indian National Congress won the maximum seats from Ahmedabad after Indulal Kanaiyalal Yagnik’s death in 1972. Baroda’s Gaekwad Fatesinhrao Pratapsinhrao from INC won the highest seats with a margin of 40923 votes while Purushottam Ganesh Mavalankar was elected by the voters of Gandhinagar. Bhartiya Lok Dal contestants Vinodbhai B. Sheth from Jamnagar, Dave Anantray Devshankar from Kutch, Patel Keshubhai Savdasbhai from Rajkot and Desai Morarji Ranchhodji from Surat won the highest number of seats from their respective constituencies.

Year Name of State/ UT Parliamentary Constituency Candidate Name Party Abbreviation Margin Votes 1977 Andaman & Nicobar Islands Andaman & Nicobar Islands Manoranjan Bhakta Indian National Congress (INC) 10232 1977 Andhra Pradesh Adilabad G. Narsimha Reddy Indian National Congress (INC) 71166 1977 Andhra Pradesh Amalapuram (SC) Kusuma Krishna Murty Indian National Congress (INC) 135989 1977 Andhra Pradesh Anakapalli Appalanaidu S. R. A. S. Indian National Congress (INC) 35936 1977 Andhra Pradesh Anantapur Darur Pullaiah Indian National Congress (INC) 42208 1977 Andhra Pradesh Bapatla Ankineedu Prasada Rao Pamulapati Indian National Congress (INC) 42946 1977 Andhra Pradesh Bhadrachalam (ST) Radha Bai Ananda Rao Indian National Congress (INC) 95968 1977 Andhra Pradesh Bobbili Pusapati Vijayrama Gajapathi Raju Indian National Congress (INC) 51588 1977 Andhra Pradesh Chittoor P. Rajagopal Naidu Indian National Congress (INC) 10447 1977 Andhra Pradesh Cuddapah Kandala Obul Reddy Indian National Congress (INC) 7562 1977 Andhra Pradesh Eluru Kommareddy Suryanarayana Indian National Congress (INC) 134033 1977 Andhra Pradesh Guntur Kotha Raghuramaiah Indian National Congress (INC) 85529 1977 Andhra Pradesh Hanamkonda P. V. Narsimha Rao Indian National Congress (INC) 77683 1977 Andhra Pradesh Hindupur P. Bayapa Reddy Indian National Congress (INC) 90033 1977 Andhra Pradesh Hyderabad K. S. Narayana Indian National Congress (INC) 65068 1977 Andhra Pradesh Kakinada Sanjeevirao M. S. Indian National Congress (INC) 123268 1977 Andhra Pradesh Karimnagar M. Satyanarayan Rao Indian National Congress (INC) 114048 1977 Andhra Pradesh Khammam Jalagam Kondala Rao Indian National Congress (INC) 85989 1977 Andhra Pradesh Kurnool K. Vijaya Bhaskara Reddy Indian National Congress (INC) 199356 1977 Andhra Pradesh Machilipatnam Ankineedu Maganti Indian National Congress (INC) 76929 1977 Andhra Pradesh Mahabubnagar J. Rameshwara Rao Indian National Congress (INC) 94489 1977 Andhra Pradesh Medak Mallikarjun Indian National Congress (INC) 143510 1977 Andhra Pradesh Miryalguda G. S. Reddy Indian National Congress (INC) 49679 1977 Andhra Pradesh Nagarkurnool (SC) Mailala Bheeshma Dev Indian National Congress (INC) 122763 1977 Andhra Pradesh Nalgonda Mohd. Abdul Lateef Indian National Congress (INC) 107034 1977 Andhra Pradesh Nandyal Neelam Sanjeeva Reddy Bharatiya Lok Dal (BLD) 35743 1977 Andhra Pradesh Narasapur Alluri Subhash Chandra Bose Indian National Congress (INC) 114357 1977 Andhra Pradesh Narasaraopet Brahmananda Reddy Kasu Indian National Congress (INC) 88071 1977 Andhra Pradesh Nellore (SC) Kamakshaiah Doddavarapu Indian National Congress (INC) 142780 1977 Andhra Pradesh Nizamabad Mudaganti Ram Gopal Reddy Indian National Congress (INC) 159393 1977 Andhra Pradesh Ongole Puli Venkata Reddy Indian National Congress (INC) 89325 1977 Andhra Pradesh Parvathipuram (ST) Vyrichorla Kishore Chandra Suryanarayana Deo Indian National Congress (INC) 31744 1977 Andhra Pradesh Peddapalli (SC) V. Tulsiram Indian National Congress (INC) 105077 1977 Andhra Pradesh Rajahmundry Pattabhirama Rao S. B. P. Indian National Congress (INC) 116759 1977 Andhra Pradesh Rajampet Pothuraju Parthasarathi Indian National Congress (INC) 54551 1977 Andhra Pradesh Secunderabad M. M. Hashim Indian National Congress (INC) 3847 1977 Andhra Pradesh Siddipet (SC) G.Venkataswamy Indian National Congress (INC) 102870 1977 Andhra Pradesh Srikakulam Rajgopalarao Boddepalli Indian National Congress (INC) 8734 1977 Andhra Pradesh Tenali Meduri Nageswara Rao Indian National Congress (INC) 57737 1977 Andhra Pradesh Tirupathi (SC) Balakrishnaiah Tambura Indian National Congress (INC) 40180 1977 Andhra Pradesh Vijayawada Godey Murahari Indian National Congress (INC) 120037 1977 Andhra Pradesh Visakhapatnam Dronamraju Satyanarayana Indian National Congress (INC) 42829 1977 Andhra Pradesh Warangal S. B. Giri Indian National Congress (INC) 122622 1977 Arunachal Pradesh Arunachal East Bakin Pertin Independents (IND) 7648 1977 Arunachal Pradesh Arunachal West Rinchin Khandu Khimre Indian National Congress (INC) 0 1977 Assam Autonomous District (ST) Biren Singh Engti Indian National Congress (INC) 30728 1977 Assam Barpeta Ismail Hossain Khan Indian National Congress (INC) 48114 1977 Assam Dhubri Ahmmad Hossen Indian National Congress (INC) 590 1977 Assam Dibrugarh Haren Bhumji Indian National Congress (INC) 14209 1977 Assam Gauhati Renuka Devi Barktaki Bharatiya Lok Dal (BLD) 36440 1977 Assam Jorhat Tarun Gogoi Indian National Congress (INC) 28687 1977 Assam Kaliabor Bedabrata Barua Indian National Congress (INC) 71157 1977 Assam Karimganj (SC) Nihar Ranjan Laskar Indian National Congress (INC) 30300 1977 Assam Kokrajhar (ST) Charan Narzary Independents (IND) 42903 1977 Assam Lakhimpur Lalit Kumar Doley Indian National Congress (INC) 65232 1977 Assam Mangaldoi Hiralal Patowary Bharatiya Lok Dal (BLD) 50002 1977 Assam Nowgong Dev Kanta Borooah Indian National Congress (INC) 54219 1977 Assam Silchar Rashida Haque Choudhury Indian National Congress (INC) 28553 1977 Assam Tezpur Purnanarayan Sinha Bharatiya Lok Dal (BLD) 6148 1977 Bihar Araria (SC) Mahendra Narayan Sardar Bharatiya Lok Dal (BLD) 108534 1977 Bihar Arrah Chandradeo Prasad Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 210877 1977 Bihar Aurangabad Satyendra Narain Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 120447 1977 Bihar Bagaha (SC) Jagannath Prasad Bharatiya Lok Dal (BLD) 40688 1977 Bihar Balia Ramajiwan Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 47632 1977 Bihar Banka Limaye Madhu Bharatiya Lok Dal (BLD) 160684 1977 Bihar Barh Shyam Sunder Gupta Bharatiya Lok Dal (BLD) 270282 1977 Bihar Begusarai Shyam Nandan Mishra Bharatiya Lok Dal (BLD) 35228 1977 Bihar Bettiah Fazlur Rahman Bharatiya Lok Dal (BLD) 96328 1977 Bihar Bhagalpur Dr. Ramji Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 184718 1977 Bihar Bikramganj Ram Awadhesh Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 151751 1977 Bihar Buxar Rama Nand Tiwary Bharatiya Lok Dal (BLD) 203713 1977 Bihar Chapra Lalu Prasad Bharatiya Lok Dal (BLD) 373800 1977 Bihar Chatra Sukdeo Prasad Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 143534 1977 Bihar Darbhanga Surendra Jha Suman Bharatiya Lok Dal (BLD) 212002 1977 Bihar Dhanbad A. K. Roy Independents (IND) 141849 1977 Bihar Dumka (ST) Bateshwar Hemram Bharatiya Lok Dal (BLD) 53254 1977 Bihar Gaya (SC) Ishwar Chaudhry Bharatiya Lok Dal (BLD) 248318 1977 Bihar Giridih Ram Das Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 78277 1977 Bihar Godda Jagdambi Prasad Yadav Bharatiya Lok Dal (BLD) 158991 1977 Bihar Gopalganj Dwarikanath Tiwary Bharatiya Lok Dal (BLD) 172992 1977 Bihar Hajipur (SC) Ram Vilas Paswan Bharatiya Lok Dal (BLD) 424545 1977 Bihar Hazaribagh Kunwar Basant Narain Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 141117 1977 Bihar Jahanabad Hari Lal Prasad Sinha Bharatiya Lok Dal (BLD) 250970 1977 Bihar Jamshedpur Rudra Pratap Sarangi Bharatiya Lok Dal (BLD) 63753 1977 Bihar Jhanjharpur Dhanik Lal Mandal Bharatiya Lok Dal (BLD) 157481 1977 Bihar Katihar Yuvraj Bharatiya Lok Dal (BLD) 129789 1977 Bihar Khagaria Gyaneshwar Prasad Yadav Bharatiya Lok Dal (BLD) 149292 1977 Bihar Khunti (ST) Karia Munda Bharatiya Lok Dal (BLD) 34883 1977 Bihar Kishanganj Halimuddin Ahmed Bharatiya Lok Dal (BLD) 80130 1977 Bihar Kodarma Ritlal Prasad Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 116028 1977 Bihar Lohardaga (ST) Lalu Oraon Bharatiya Lok Dal (BLD) 64883 1977 Bihar Madhepura Bindhyeshwari Prasad Mandal Bharatiya Lok Dal (BLD) 200717 1977 Bihar Madhubani Hukmdeo Narain Yadav Bharatiya Lok Dal (BLD) 57121 1977 Bihar Maharajganj Ram Deo Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 251898 1977 Bihar Monghyr Shri Krishna Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 173617 1977 Bihar Motihari Thakur Rampati Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 73953 1977 Bihar Muzaffarpur George Fernandes Bharatiya Lok Dal (BLD) 334217 1977 Bihar Nalanda Birendra Prasad Bharatiya Lok Dal (BLD) 141022 1977 Bihar Nawada (SC) Nathuni Ram Bharatiya Lok Dal (BLD) 362701 1977 Bihar Palamau (SC) Ramdeni Ram Bharatiya Lok Dal (BLD) 162839 1977 Bihar Patna Maha Maya Prasad Sinha Bharatiya Lok Dal (BLD) 323125 1977 Bihar Purnea Lakhan Lal Kapoor Bharatiya Lok Dal (BLD) 92037 1977 Bihar Rajmahal (ST) Father Anthoni Murmu Bharatiya Lok Dal (BLD) 92486 1977 Bihar Ranchi Ravindra Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 62716 1977 Bihar Rosera (SC) Ram Sewak Hazari Bharatiya Lok Dal (BLD) 194506 1977 Bihar Saharsa Vinayak Prasad Yadav Bharatiya Lok Dal (BLD) 188706 1977 Bihar Samastipur Karpoori Thakur Bharatiya Lok Dal (BLD) 327434 1977 Bihar Sasaram (SC) Jagivan Ram Bharatiya Lok Dal (BLD) 243810 1977 Bihar Sheohar Thakur Girjanandan Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 67029 1977 Bihar Singhbhum (ST) Bagun Sumbrui All India Jharkhand Party (JKP) 101866 1977 Bihar Sitamarhi Shyam Sunder Das Bharatiya Lok Dal (BLD) 90094 1977 Bihar Siwan Mirtanjay Prasad Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 231076 1977 Bihar Vaishali Digvijoy Narain Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 365497 1977 Chandigarh Chandigarh Krishna Kant Bharatiya Lok Dal (BLD) 40426 1977 Dadra & Nagar Haveli Dadra & Nagar Haveli (ST) Patel Ramubhai Ravjibhai Indian National Congress (INC) 3646 1977 Goa Daman & Diu Mormugao Faleiro Eduardo Martinho Indian National Congress (INC) 9468 1977 Goa Daman & Diu Panaji Kasar Amrut Shivram MAHARASHTRAWADI GOMANTAK (MAG) 11066 1977 Gujarat Ahmedabad Ahesan Jafri Indian National Congress (INC) 10013 1977 Gujarat Amreli Dwarkadas Mohanlal Patel Indian National Congress (INC) 59006 1977 Gujarat Anand Ajitsinh Fulsinh Dabhi Indian National Congress (INC) 62779 1977 Gujarat Banaskantha Chaudhary Motibhai Ranchhodbhai Bharatiya Lok Dal (BLD) 64783 1977 Gujarat Baroda Gaekwad Fatesinhrao Pratapsinhrao Indian National Congress (INC) 40923 1977 Gujarat Bhavnagar Prasannavadan Manilal Methta Bharatiya Lok Dal (BLD) 11137 1977 Gujarat Broach Patel Ahmedbhai Mohmadbhai Indian National Congress (INC) 62879 1977 Gujarat Bulsar (ST) Patel Nanubhai Nichhabhai Bharatiya Lok Dal (BLD) 17964 1977 Gujarat Chhota Udaipur (ST) Rathawa Amarsinh Viriyabhai Indian National Congress (INC) 41123 1977 Gujarat Dhandhuka (SC) Parmar Natavarlal Bhagavandas Bharatiya Lok Dal (BLD) 27766 1977 Gujarat Dohad (ST) Damor Somjibhai Pujabhai Indian National Congress (INC) 3393 1977 Gujarat Gandhinagar Purushottam Ganesh Mavalankar Bharatiya Lok Dal (BLD) 60117 1977 Gujarat Godhra Desai Hitendrabhai Kanaiyalal Indian National Congress (INC) 1380 1977 Gujarat Jamnagar Vinodbhai B. Sheth Bharatiya Lok Dal (BLD) 2670 1977 Gujarat Junagadh Nathwani Narendra Pragji Bharatiya Lok Dal (BLD) 11853 1977 Gujarat Kaira Desai Dharmsingh Dadubhai Indian National Congress (INC) 41844 1977 Gujarat Kapadvanj Vaghela Shankarji Laxmanji Bharatiya Lok Dal (BLD) 67971 1977 Gujarat Kutch Dave Anantray Devshankar Bharatiya Lok Dal (BLD) 10817 1977 Gujarat Mandvi (ST) Gamit Chhitubhai Devjibhai Indian National Congress (INC) 39603 1977 Gujarat Mehsana Patel Maniben Vallabhbhai Bharatiya Lok Dal (BLD) 122112 1977 Gujarat Patan (SC) Chavda Khemchandbhai Somabhai Bharatiya Lok Dal (BLD) 73566 1977 Gujarat Porbandar Patel Dharmasinhbhai Dahyabhai Bharatiya Lok Dal (BLD) 24429 1977 Gujarat Rajkot Patel Keshubhai Savdasbhai Bharatiya Lok Dal (BLD) 15801 1977 Gujarat Sabarkantha H. M. Patel Bharatiya Lok Dal (BLD) 38062 1977 Gujarat Surat Desai Morarji Ranchhodji Bharatiya Lok Dal (BLD) 21460 1977 Gujarat Surendranagar Amin Ramdas Kishordas ( R. K. Amin ) Bharatiya Lok Dal (BLD) 5433 1977 Haryana Ambala (SC) Suraj Bhan Bharatiya Lok Dal (BLD) 165494 1977 Haryana Bhiwani Chandrawati Bharatiya Lok Dal (BLD) 161242 1977 Haryana Faridabad Dharam Vir Vasisht Bharatiya Lok Dal (BLD) 27333 1977 Haryana Hissar Inder Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 243384 1977 Haryana Karnal Bhagwat Dayal Bharatiya Lok Dal (BLD) 276836 1977 Haryana Kurukshetra Raghbir Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 250842 1977 Haryana Mahendragarh Manoharlal Bharatiya Lok Dal (BLD) 63014 1977 Haryana Rohtak Sher Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 259645 1977 Haryana Sirsa (SC) Chandram Bharatiya Lok Dal (BLD) 153168 1977 Haryana Sonepat Mukhtiar Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 280223 1977 Himachal Pradesh Hamirpur Ranjit Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 50122 1977 Himachal Pradesh Kangra Durga Chand Bharatiya Lok Dal (BLD) 39004 1977 Himachal Pradesh Mandi Ganga Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 35505 1977 Himachal Pradesh Simla (SC) Balak Ram Bharatiya Lok Dal (BLD) 87291 1977 Jammu & Kashmir Anantnag Mohd. Shafi Qureshi Indian National Congress (INC) 8331 1977 Jammu & Kashmir Baramulla Abdul Ahad Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 47020 1977 Jammu & Kashmir Jammu Thakur Baldev Singh Independents (IND) 27939 1977 Jammu & Kashmir Ladakh Parvati Devi Indian National Congress (INC) 2877 1977 Jammu & Kashmir Srinagar Akbar Jahan Begam Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 122641 1977 Jammu & Kashmir Udhampur Karan Singh Indian National Congress (INC) 58956 1977 Karnataka Bagalkot Patil Sanganagouda Basangouda Indian National Congress (INC) 72098 1977 Karnataka Bangalore North C. K. Jafar Sharif Indian National Congress (INC) 40184 1977 Karnataka Bangalore South K. S. Hegde Bharatiya Lok Dal (BLD) 41165 1977 Karnataka Belgaum Kotrashetti Appayappa Karaveerappa Indian National Congress (INC) 64002 1977 Karnataka Bellary K. S. Veera Bhadrappa Indian National Congress (INC) 145544 1977 Karnataka Bidar (SC) Shankardev Balaji Rao Indian National Congress (INC) 50230 1977 Karnataka Bijapur Choudhari Kalingappa Bhimanna Indian National Congress (INC) 21674 1977 Karnataka Chamarajanagar (SC) B. Rachaiah Indian National Congress (INC) 71618 1977 Karnataka Chikballapur M. V. Krishnappa Indian National Congress (INC) 48474 1977 Karnataka Chikkodi (SC) B. Shankaranand Indian National Congress (INC) 45500 1977 Karnataka Chikmagalur D. B. Chandre Gowda Indian National Congress (INC) 64568 1977 Karnataka Chitradurga K. Mallanna Indian National Congress (INC) 86654 1977 Karnataka Davangere Kondajji Basappa Indian National Congress (INC) 92122 1977 Karnataka Dharwad North Mahishi Sarojini Bindurao Indian National Congress (INC) 54428 1977 Karnataka Dharwad South Mohsin F. H. Indian National Congress (INC) 91940 1977 Karnataka Gulbarga Sidram Reddi Indian National Congress (INC) 85392 1977 Karnataka Hassan S. Nanjesha Gowda Bharatiya Lok Dal (BLD) 1081 1977 Karnataka Kanakapura M. V. Chandrasekhara Murthy Indian National Congress (INC) 4652 1977 Karnataka Kanara Kadam Balsu Pursu Indian National Congress (INC) 34394 1977 Karnataka Kolar (SC) G. Y. Krishnan Indian National Congress (INC) 73016 1977 Karnataka Koppal Sidrameshwara Swamy Basayya Indian National Congress (INC) 125779 1977 Karnataka Mandya K. Chickalingaiah Indian National Congress (INC) 5321 1977 Karnataka Mangalore Janardhana Poojari Indian National Congress (INC) 78328 1977 Karnataka Mysore H. D. Tulsidas Indian National Congress (INC) 41668 1977 Karnataka Raichur Rajshekhar Mallappa Indian National Congress (INC) 136422 1977 Karnataka Shimoga A. R. Badarinarayan Indian National Congress (INC) 74836 1977 Karnataka Tumkur K. Lakkappa Indian National Congress (INC) 66817 1977 Karnataka Udupi T. A. Pai Indian National Congress (INC) 103462 1977 Kerala Adoor (SC) N. Sreekantan Nair Revolutionary Socialist Party (RSP) 113161 1977 Kerala Alleppey V. M. Sudheeran Indian National Congress (INC) 64016 1977 Kerala Badagara K. P. Unnikrishnan Indian National Congress (INC) 8070 1977 Kerala Calicut V. A. Seyid Muhammad Indian National Congress (INC) 13704 1977 Kerala Cannanore C. K. Chandrappan Communist Party Of India (CPI) 12877 1977 Kerala Chirayinkil Vayalar Ravi Indian National Congress (INC) 60925 1977 Kerala Ernakulam Henry Austin Indian National Congress (INC) 7285 1977 Kerala Idukki C. M. Stephen Indian National Congress (INC) 79257 1977 Kerala Kasaragod Ramachandran Kadannappally Indian National Congress (INC) 5042 1977 Kerala Kottayam Skariah Thomas Keral Congress (KEC) 68695 1977 Kerala Manjeri Ebrahim Sulaiman Sait Muslim League (MUL) 97201 1977 Kerala Mavelikara B. K. Nair Indian National Congress (INC) 56552 1977 Kerala Mukundapuram A. C. George Indian National Congress (INC) 4220 1977 Kerala Muvattupuzha George J. Mathew Keral Congress (KEC) 44820 1977 Kerala Ottapalam (SC) K. Kunhambu Indian National Congress (INC) 35721 1977 Kerala Palghat A. Sunnasahib Indian National Congress (INC) 14871 1977 Kerala Ponnani G. M. Banatwala Muslim League (MUL) 117546 1977 Kerala Quilon N. Sreekantan Nair Revolutionary Socialist Party (RSP) 113161 1977 Kerala Trichur K. A. Rajan Communist Party Of India (CPI) 37506 1977 Kerala Trivandrum M. N. Govindan Nair Communist Party Of India (CPI) 69822 1977 Lakshadweep Lakshadweep (ST) Muhammed Sayeed Padannatha Indian National Congress (INC) 2814 1977 Madhya Pradesh Balaghat Kacharu Lal Hemraj Jain Republician Party Of India (Khobragade) (RPK) 49708 1977 Madhya Pradesh Bastar (ST) Drigpal Shah Keshri Shah Bharatiya Lok Dal (BLD) 50054 1977 Madhya Pradesh Betul Subhash Chandra Ahuja Bharatiya Lok Dal (BLD) 26923 1977 Madhya Pradesh Bhind Raghubir Singh Machhand Bharatiya Lok Dal (BLD) 160894 1977 Madhya Pradesh Bhopal Arif Beg Bharatiya Lok Dal (BLD) 108526 1977 Madhya Pradesh Bilaspur Nianjan Prasad Keshwani Bharatiya Lok Dal (BLD) 12827 1977 Madhya Pradesh Chhindwara Gargishankar Ramkrishna Mishra Indian National Congress (INC) 2369 1977 Madhya Pradesh Damoh Narendra Singh Yadvendra Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 149419 1977 Madhya Pradesh Dhar (ST) Bharat Singh Gulab Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 45374 1977 Madhya Pradesh Durg Mohan Bhaiya Bharatiya Lok Dal (BLD) 51575 1977 Madhya Pradesh Guna Madhav Rao Scindia Independents (IND) 76451 1977 Madhya Pradesh Gwalior Narayan Krishna Shejwalker Bharatiya Lok Dal (BLD) 152192 1977 Madhya Pradesh Hoshangabad Kamath Hari Vishnu Bharatiya Lok Dal (BLD) 108171 1977 Madhya Pradesh Indore Kalyan Jain Bharatiya Lok Dal (BLD) 36636 1977 Madhya Pradesh Jabalpur Sharad Yadav Bharatiya Lok Dal (BLD) 75891 1977 Madhya Pradesh Janjgir Madan Bhaiya Bharatiya Lok Dal (BLD) 13569 1977 Madhya Pradesh Jhabua (ST) Bhagirath Bhawar Bharatiya Lok Dal (BLD) 62672 1977 Madhya Pradesh Kanker (ST) Aghansingh Bharatiya Lok Dal (BLD) 53777 1977 Madhya Pradesh Khajuraho Laxmi Narain Nayak Bharatiya Lok Dal (BLD) 161785 1977 Madhya Pradesh Khandwa Parmanand Thakurdas Govindjiwala Bharatiya Lok Dal (BLD) 54023 1977 Madhya Pradesh Khargone Rameshwar Patidar Bharatiya Lok Dal (BLD) 35858 1977 Madhya Pradesh Mahasamund Brijlal Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 79527 1977 Madhya Pradesh Mandla (ST) Shyamlal Dhurve Bharatiya Lok Dal (BLD) 72799 1977 Madhya Pradesh Mandsaur Laxminarayan Pandey Bharatiya Lok Dal (BLD) 51107 1977 Madhya Pradesh Morena (SC) Chhabiram Argal Bharatiya Lok Dal (BLD) 81304 1977 Madhya Pradesh Raigarh (ST) Narhari Prasad Sukhdeo Sai Bharatiya Lok Dal (BLD) 19812 1977 Madhya Pradesh Raipur Purushottam Lal Kaushik Bharatiya Lok Dal (BLD) 83612 1977 Madhya Pradesh Rajgarh Pandit Vashant Kumar Ram Krishna Bharatiya Lok Dal (BLD) 151535 1977 Madhya Pradesh Rajnandgaon Madan Tiwary Bharatiya Lok Dal (BLD) 87933 1977 Madhya Pradesh Rewa Yammuna Prasad Bharatiya Lok Dal (BLD) 6693 1977 Madhya Pradesh Sagar (SC) Narmada Prasad Rai Bharatiya Lok Dal (BLD) 68929 1977 Madhya Pradesh Sarangarh (SC) Govind Ram Miri Bharatiya Lok Dal (BLD) 12176 1977 Madhya Pradesh Satna Sukhendra Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 152577 1977 Madhya Pradesh Seoni Nirmal Chandra Jain Bharatiya Lok Dal (BLD) 53561 1977 Madhya Pradesh Shahdol (ST) Dalpat Singh Paraste Bharatiya Lok Dal (BLD) 96559 1977 Madhya Pradesh Shajapur (SC) Phool Chand Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 84792 1977 Madhya Pradesh Sidhi Surya Narayan Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 76473 1977 Madhya Pradesh Surguja (ST) Larang Sai Bharatiya Lok Dal (BLD) 100183 1977 Madhya Pradesh Ujjain (SC) Hukumchand Kachhaway Bharatiya Lok Dal (BLD) 69097 1977 Madhya Pradesh Vidisha Raghavji Bharatiya Lok Dal (BLD) 123734 1977 Maharashtra Ahmednagar Shinde Annasaheb Pandurang Indian National Congress (INC) 64813 1977 Maharashtra Akola Sathe Vasantrao Purushottam Indian National Congress (INC) 61499 1977 Maharashtra Amravati Bonde Nana Mahadeo Indian National Congress (INC) 160662 1977 Maharashtra Aurangabad Manikrao Palodkar Indian National Congress (INC) 0 1977 Maharashtra Baramati Sambhajirao Kakade Bharatiya Lok Dal (BLD) 30700 1977 Maharashtra Beed Burande Gangadhar Appa Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 51897 1977 Maharashtra Bhandara Mankar Laxmanrao Bisanji Bharatiya Lok Dal (BLD) 51633 1977 Maharashtra Bombay North Gore Mrinal Keshav Bharatiya Lok Dal (BLD) 147090 1977 Maharashtra Bombay North Central Ahilya P. Rangnekar Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 69915 1977 Maharashtra Bombay North East Subramaniam Swamy Bharatiya Lok Dal (BLD) 123122 1977 Maharashtra Bombay North West Ram Jethmalani Bharatiya Lok Dal (BLD) 93499 1977 Maharashtra Bombay South Rajada Ratansingh Gokuldas Bharatiya Lok Dal (BLD) 64394 1977 Maharashtra Bombay South Central Kamble Bapu Chandrasen Bharatiya Lok Dal (BLD) 53703 1977 Maharashtra Buldhana (SC) Gawai Daulat Gunaji Republician Party Of India (Khobragade) (RPK) 42855 1977 Maharashtra Chandrapur Raje Vishveshvarrao Bharatiya Lok Dal (BLD) 88986 1977 Maharashtra Chimur Thakur Krishnarao Dagoji Indian National Congress (INC) 62969 1977 Maharashtra Dahanu (ST) Kom Lahanu Shidava Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 52666 1977 Maharashtra Dhulia Patil Vijaykumar Naval Indian National Congress (INC) 52149 1977 Maharashtra Erandol Patil Sonusing Dhansing Bharatiya Lok Dal (BLD) 13814 1977 Maharashtra Hingoli Patil Chandrakant Ramkrishna Bharatiya Lok Dal (BLD) 35751 1977 Maharashtra Ichalkaranji Mane Rajaram Alias Balasaheb Shankarrao Indian National Congress (INC) 33364 1977 Maharashtra Jalgaon Borole Yashwant Mansaram Bharatiya Lok Dal (BLD) 12186 1977 Maharashtra Jalna Pundalik Hari Danve Bharatiya Lok Dal (BLD) 24574 1977 Maharashtra Karad Chavan Premlabai Dajisaheb Indian National Congress (INC) 170815 1977 Maharashtra Khed Annasaheb Magar Indian National Congress (INC) 19526 1977 Maharashtra Kolaba Dinkar Balu Patil Peasants & Workers Party (PWP) 53321 1977 Maharashtra Kolhapur Desai Dajiba Balwantrao Peasants & Workers Party (PWP) 165 1977 Maharashtra Kopargaon Vikhe Eknathrao Vithalrao Indian National Congress (INC) 98544 1977 Maharashtra Latur Patil Uddhavrao Sahebrrao Peasants & Workers Party (PWP) 7851 1977 Maharashtra Malegaon (ST) Mahale Hari Shankar Bharatiya Lok Dal (BLD) 15437 1977 Maharashtra Nagpur Awari Gev Mancharsha Indian National Congress (INC) 41553 1977 Maharashtra Nanded Dhondge Keshavrao Shankarrao Peasants & Workers Party (PWP) 133820 1977 Maharashtra Nandurbar (ST) Naik Surupsingh Hariya Indian National Congress (INC) 67440 1977 Maharashtra Nashik Hande Vithalrao Ganpatrao Bharatiya Lok Dal (BLD) 11241 1977 Maharashtra Osmanabad (SC) Shrangare Tukaram Sadashiv Indian National Congress (INC) 61544 1977 Maharashtra Pandharpur (SC) Thorat Sandipan Bhagwan Indian National Congress (INC) 98452 1977 Maharashtra Parbhani Deshmukh Sheshrao Apparao Peasants & Workers Party (PWP) 31539 1977 Maharashtra Pune Mohan Dharia Bharatiya Lok Dal (BLD) 48167 1977 Maharashtra Rajapur Madhu Dandavate Bharatiya Lok Dal (BLD) 116382 1977 Maharashtra Ramtek Barve Jatiramji Chaitramji Indian National Congress (INC) 42949 1977 Maharashtra Ratnagiri Parulekar Bapusaheb Bharatiya Lok Dal (BLD) 25300 1977 Maharashtra Sangli Gotkhinde Ganapatrao Tukaram Indian National Congress (INC) 56294 1977 Maharashtra Satara Chavan Yashvantrao Balwantrao Indian National Congress (INC) 191601 1977 Maharashtra Solapur Damani Surajratan Fatehchand Indian National Congress (INC) 34043 1977 Maharashtra Thane Mhalgi Ramchandra Kashinath Bharatiya Lok Dal (BLD) 82746 1977 Maharashtra Wardha Gode Santoshrao Vyankatrao Indian National Congress (INC) 116654 1977 Maharashtra Washim Naik Vasantrao Phulsing Indian National Congress (INC) 73157 1977 Maharashtra Yeotmal Jawade Shridharrao Natthobaji Indian National Congress (INC) 10297 1977 Manipur Inner Manipur N. Tombi Singh Indian National Congress (INC) 25659 1977 Manipur Outer Manipur (ST) Yangmaso Shaiza Indian National Congress (INC) 76062 1977 Meghalaya Shillong Hoping Stone Lyngdoh Independents (IND) 4765 1977 Meghalaya Tura Purna A. Sangma Indian National Congress (INC) 14034 1977 Mizoram MIZORAM R. Rothuama Independents (IND) 16008 1977 Nagaland Nagaland Rano M. Shaiza United Democratic Front (UDF) 8100 1977 National Capital Territory Of Delhi Chandni Chowk Sikander Bakht Bharatiya Lok Dal (BLD) 115989 1977 National Capital Territory Of Delhi Delhi Sadar Kanwar Lal Gupta Bharatiya Lok Dal (BLD) 79871 1977 National Capital Territory Of Delhi East Delhi Kishore Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 133107 1977 National Capital Territory Of Delhi Karol Bagh (SC) Shiv Narain Sarsonia Bharatiya Lok Dal (BLD) 65068 1977 National Capital Territory Of Delhi New Delhi Atal Bihari Vajpayee Bharatiya Lok Dal (BLD) 77186 1977 National Capital Territory Of Delhi Outer Delhi Brahm Perkash Bharatiya Lok Dal (BLD) 104366 1977 National Capital Territory Of Delhi South Delhi Vijay Kumar Malhotra Bharatiya Lok Dal (BLD) 107557 1977 Orissa Aska Rama Chandra Rath Indian National Congress (INC) 3777 1977 Orissa Balasore Samarendra Kundu Bharatiya Lok Dal (BLD) 59461 1977 Orissa Berhampur Jagannath Rao R. Indian National Congress (INC) 50089 1977 Orissa Bhadrak (SC) Bairagi Jena Bharatiya Lok Dal (BLD) 71577 1977 Orissa Bhubaneswar Sivaji Patnaik Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 5469 1977 Orissa Bolangir Ainthu Sahoo Bharatiya Lok Dal (BLD) 57724 1977 Orissa Cuttack Sarat Kumar Kar Bharatiya Lok Dal (BLD) 60402 1977 Orissa Deogarh Pabitra Mohan Pradhan Bharatiya Lok Dal (BLD) 10042 1977 Orissa Dhenkanal Debendra Satpathy Bharatiya Lok Dal (BLD) 44660 1977 Orissa Jagatsinghpur Pradyumna Kishore Bal Bharatiya Lok Dal (BLD) 109951 1977 Orissa Jajpur (SC) Rama Chandra Mallick Bharatiya Lok Dal (BLD) 49660 1977 Orissa Kalahandi Pratap Keshari Deo Independents (IND) 53261 1977 Orissa Kendrapara Bijayananda Pattanayak Bharatiya Lok Dal (BLD) 144376 1977 Orissa Keonjhar (ST) Govinda Munda Bharatiya Lok Dal (BLD) 47745 1977 Orissa Koraput (ST) Giridhar Gomango Indian National Congress (INC) 14429 1977 Orissa Mayurbhanj (ST) Chandra Mohan Sinha Bharatiya Lok Dal (BLD) 11349 1977 Orissa Nowrangpur (ST) Khagapati Pradhani Indian National Congress (INC) 3031 1977 Orissa Phulbani (SC) Sribatcha Digal Bharatiya Lok Dal (BLD) 2643 1977 Orissa Puri Padmacharan Samantasinhar Bharatiya Lok Dal (BLD) 70541 1977 Orissa Sambalpur Gananath Pradhan Bharatiya Lok Dal (BLD) 56234 1977 Orissa Sundargarh (ST) Debananda Amat Bharatiya Lok Dal (BLD) 44553 1977 Pondicherry Pondicherry Aravinda Bala Pajanor All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 19201 1977 Punjab Amritsar Baldev Parkash Bharatiya Lok Dal (BLD) 25041 1977 Punjab Bhatinda (SC) Dhanna Singh Shiromani Akali Dal (SAD) 175311 1977 Punjab Faridkot Parkash Singh Shiromani Akali Dal (SAD) 100701 1977 Punjab Ferozepur Mohinder Singh Sayanwala Shiromani Akali Dal (SAD) 163939 1977 Punjab Gurdaspur Yagya Datt Bharatiya Lok Dal (BLD) 28122 1977 Punjab Hoshiarpur Balbir Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 114617 1977 Punjab Jullundur Iqbal Singh Dhillon Shiromani Akali Dal (SAD) 118108 1977 Punjab Ludhiana Jagdev Singh Talwandi Shiromani Akali Dal (SAD) 103594 1977 Punjab Patiala Gurcharan Sing Tohra Shiromani Akali Dal (SAD) 90317 1977 Punjab Phillaur (SC) Bhagat Ram Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 149031 1977 Punjab Ropar (SC) Basant Singh Shiromani Akali Dal (SAD) 82572 1977 Punjab Sangrur Surjit Singh Shiromani Akali Dal (SAD) 165049 1977 Punjab Tarn Taran Mohan Singh Tur Shiromani Akali Dal (SAD) 79970 1977 Rajasthan Ajmer Srikaran Sharda Bharatiya Lok Dal (BLD) 104248 1977 Rajasthan Alwar Ramji Lal Yadav Bharatiya Lok Dal (BLD) 172478 1977 Rajasthan Banswara (ST) Brij Raj Singh Indian National Congress (INC) 0 1977 Rajasthan Barmer Tan Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 88325 1977 Rajasthan Bayana (SC) Shyam Sunder Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 116688 1977 Rajasthan Bharatpur Ram Kishan Bharatiya Lok Dal (BLD) 156489 1977 Rajasthan Bhilwara Rooplal Somani Bharatiya Lok Dal (BLD) 128392 1977 Rajasthan Bikaner Hari Ram Makkasar Bharatiya Lok Dal (BLD) 105244 1977 Rajasthan Chittorgarh Shyam Sunder Bharatiya Lok Dal (BLD) 137682 1977 Rajasthan Churu Daulat Ram Bharatiya Lok Dal (BLD) 152891 1977 Rajasthan Dausa Nathu Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 163403 1977 Rajasthan Ganganagar (SC) Bega Ram Bharatiya Lok Dal (BLD) 65355 1977 Rajasthan Jaipur Satish Chander Bharatiya Lok Dal (BLD) 189482 1977 Rajasthan Jalore (SC) Hukam Ram Bharatiya Lok Dal (BLD) 56002 1977 Rajasthan Jhalawar Chaturbhuj Bharatiya Lok Dal (BLD) 131617 1977 Rajasthan Jhunjhunu Kanhaiya Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 126951 1977 Rajasthan Jodhpur Ranchhordas Gattani Bharatiya Lok Dal (BLD) 21685 1977 Rajasthan Kota Krishna Kumar Goyal Bharatiya Lok Dal (BLD) 149384 1977 Rajasthan Nagaur Nathu Ram Indian National Congress (INC) 20154 1977 Rajasthan Pali Amrit Nehata Bharatiya Lok Dal (BLD) 88247 1977 Rajasthan Salumber (ST) Ialiya Bharatiya Lok Dal (BLD) 98497 1977 Rajasthan Sawai Madhopur (ST) Meetha Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 125810 1977 Rajasthan Sikar Jagdish Prasad Mathur Bharatiya Lok Dal (BLD) 157193 1977 Rajasthan Tonk (SC) Ram Kanwar Bharatiya Lok Dal (BLD) 161917 1977 Rajasthan Udaipur Bhanu Kumar Shastri Bharatiya Lok Dal (BLD) 147056 1977 Sikkim Sikkim Chatra Bahadur Chhetri Indian National Congress (INC) 0 1977 Tamil Nadu Arakkonam Alagesan O.V. Indian National Congress (INC) 57864 1977 Tamil Nadu Chengalpattu Mohanarangam R. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 35639 1977 Tamil Nadu Chidambaram (SC) Murugesan A. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 109234 1977 Tamil Nadu Coimbatore Parvathi Krishnan Communist Party Of India (CPI) 21178 1977 Tamil Nadu Cuddalore Bhuvarahan G. Indian National Congress (INC) 89057 1977 Tamil Nadu Dharmapuri Ramamurthy K. Indian National Congress (INC) 105686 1977 Tamil Nadu Dindigul Maya Thevar K. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 169224 1977 Tamil Nadu Gobichettipalayam Ramaswamy K.S. Indian National Congress (INC) 105458 1977 Tamil Nadu Karur Gopal K. Indian National Congress (INC) 145520 1977 Tamil Nadu Krishnagiri Periasamy P.V. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 119228 1977 Tamil Nadu Madras Central Ramachandran P. Indian National Congress (Org) (NCO) 73411 1977 Tamil Nadu Madras North Asai Thambi A.V.P. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 45103 1977 Tamil Nadu Madras South Venkataraman R. Indian National Congress (INC) 14829 1977 Tamil Nadu Madurai Swaminathan R.V. Indian National Congress (INC) 134345 1977 Tamil Nadu Mayiladuturai Kudanthai Ramalingam N. Indian National Congress (INC) 74265 1977 Tamil Nadu Nagapattinam (SC) Murugaiyan S.G. Communist Party Of India (CPI) 40810 1977 Tamil Nadu Nagercoil Kumari Ananthan Indian National Congress (Org) (NCO) 74236 1977 Tamil Nadu Nilgiris Ramalingam P.S. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 59346 1977 Tamil Nadu Palani Subramaniam C. Indian National Congress (INC) 221768 1977 Tamil Nadu Perambalur (SC) Asokaraj A. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 180027 1977 Tamil Nadu Periyakulam Ramasamy S. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 204392 1977 Tamil Nadu Pollachi (SC) Raju K.A. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 124194 1977 Tamil Nadu Pudukkottai Elanchezhian V.S. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 223615 1977 Tamil Nadu Ramanathapuram Anbalagan P. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 175130 1977 Tamil Nadu Rasipuram (SC) Devarajan B. Indian National Congress (INC) 133438 1977 Tamil Nadu Salem Kannan P. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 79604 1977 Tamil Nadu Sivaganga P.Thiagarajan All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 211533 1977 Tamil Nadu Sivakasi V. Jayalakshmi Indian National Congress (INC) 114848 1977 Tamil Nadu Sriperumbudur (SC) Jaganathan S. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 45932 1977 Tamil Nadu Tenkasi (SC) Arunachalam M. Indian National Congress (INC) 186876 1977 Tamil Nadu Thanjavur Somasundaram S.D. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 97743 1977 Tamil Nadu Tindivanam Lakshminarayanan M.R. Indian National Congress (INC) 49485 1977 Tamil Nadu Tiruchendur Kosalaram K.T. Indian National Congress (INC) 120190 1977 Tamil Nadu Tiruchengode Kolanthaivelu R. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 128180 1977 Tamil Nadu Tiruchirappalli M. Kalyanasundaram Communist Party Of India (CPI) 76045 1977 Tamil Nadu Tirunelveli Arunachalam V. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 182693 1977 Tamil Nadu Tiruppattur Viswanathan C.N. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 98666 1977 Tamil Nadu Vellore Dhandayuthapani V. Indian National Congress (Org) (NCO) 3161 1977 Tamil Nadu Wandiwash Venugopal Gounder All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 81132 1977 Tripura Tripura East (ST) Kirit Bikram Kishore Deb Barma Indian National Congress (INC) 13183 1977 Tripura Tripura West Sachindralal Singha Bharatiya Lok Dal (BLD) 5047 1977 Uttar Pradesh Agra Shambhu Nath Chaturvedi Bharatiya Lok Dal (BLD) 160552 1977 Uttar Pradesh Akbarpur (SC) Mangal Deo Visharad Bharatiya Lok Dal (BLD) 211826 1977 Uttar Pradesh Aligarh Nawab Singh Chauhan Bharatiya Lok Dal (BLD) 190758 1977 Uttar Pradesh Allahabad Janeshwar Mishra Bharatiya Lok Dal (BLD) 89988 1977 Uttar Pradesh Almora Murli Manohar Joshi Bharatiya Lok Dal (BLD) 77476 1977 Uttar Pradesh Amethi Ravindra Pratap Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 75844 1977 Uttar Pradesh Amroha Chandrapal Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 136494 1977 Uttar Pradesh Aonla Brij Raj Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 137188 1977 Uttar Pradesh Azamgarh Ram Naresh Bharatiya Lok Dal (BLD) 137810 1977 Uttar Pradesh Baghpat Chaudhari Charan Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 121538 1977 Uttar Pradesh Bahraich Om Prakash Tyagi Bharatiya Lok Dal (BLD) 101419 1977 Uttar Pradesh Ballia Chandra Shekhar Bharatiya Lok Dal (BLD) 167218 1977 Uttar Pradesh Balrampur Nanaji Deshmukh Bharatiya Lok Dal (BLD) 114006 1977 Uttar Pradesh Banda Ambika Prasad Bharatiya Lok Dal (BLD) 57495 1977 Uttar Pradesh Bansgaon (SC) Phirangi Prasad Bharatiya Lok Dal (BLD) 151090 1977 Uttar Pradesh Bara Banki (SC) Ram Kinkar Bharatiya Lok Dal (BLD) 147411 1977 Uttar Pradesh Bareilly Ram Murti Bharatiya Lok Dal (BLD) 107685 1977 Uttar Pradesh Basti (SC) Sheo Narain Bharatiya Lok Dal (BLD) 140377 1977 Uttar Pradesh Bijnor (SC) Mahi Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 195814 1977 Uttar Pradesh Bilhaur Ram Gopal Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 168175 1977 Uttar Pradesh Budaun Onkar Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 142652 1977 Uttar Pradesh Bulandshahr Mahmood Hassan Khan Bharatiya Lok Dal (BLD) 211013 1977 Uttar Pradesh Chail (SC) Ram Nihor Rakesh Bharatiya Lok Dal (BLD) 116721 1977 Uttar Pradesh Chandauli Narsingh Bharatiya Lok Dal (BLD) 204416 1977 Uttar Pradesh Deoria Ugrasen Bharatiya Lok Dal (BLD) 182173 1977 Uttar Pradesh Domariaganj Madhav Prasad Tripathi Bharatiya Lok Dal (BLD) 158826 1977 Uttar Pradesh Etah Mahadeepak Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 181520 1977 Uttar Pradesh Etawah Arjun Singh Bhadoria Bharatiya Lok Dal (BLD) 210165 1977 Uttar Pradesh Faizabad Anant Ram Jaiswal Bharatiya Lok Dal (BLD) 147803 1977 Uttar Pradesh Farrukhabad Daya Ram Shakya Bharatiya Lok Dal (BLD) 186425 1977 Uttar Pradesh Fatehpur Bashir Ahmad Bharatiya Lok Dal (BLD) 170489 1977 Uttar Pradesh Firozabad (SC) Ramji Lal Suman Bharatiya Lok Dal (BLD) 156764 1977 Uttar Pradesh Garhwal Jagannath Sharma Bharatiya Lok Dal (BLD) 104593 1977 Uttar Pradesh Ghatampur (SC) Jwala Prasad Kureel Bharatiya Lok Dal (BLD) 185504 1977 Uttar Pradesh Ghazipur Gauri Shanker Rai Bharatiya Lok Dal (BLD) 94345 1977 Uttar Pradesh Ghosi Shivram Bharatiya Lok Dal (BLD) 113632 1977 Uttar Pradesh Gonda Satya Deo Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 71273 1977 Uttar Pradesh Gorakhpur Harikesh Bahadur Bharatiya Lok Dal (BLD) 183054 1977 Uttar Pradesh Hamirpur Tej Pratap Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 81275 1977 Uttar Pradesh Hapur Kunwar Mahood Ali Khan Bharatiya Lok Dal (BLD) 135397 1977 Uttar Pradesh Hardoi (SC) Parmai Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 114287 1977 Uttar Pradesh Hardwar (SC) Bhagwan Dass Bharatiya Lok Dal (BLD) 177203 1977 Uttar Pradesh Hathras (SC) Ram Prasad Deshmukh Bharatiya Lok Dal (BLD) 207925 1977 Uttar Pradesh Jalaun (SC) Ramcharan Bharatiya Lok Dal (BLD) 185275 1977 Uttar Pradesh Jalesar Multan Singh Chaudhary Bharatiya Lok Dal (BLD) 206546 1977 Uttar Pradesh Jaunpur Yadvendra Dutta Dubey Bharatiya Lok Dal (BLD) 99872 1977 Uttar Pradesh Jhansi Sushila Naiyar Bharatiya Lok Dal (BLD) 130485 1977 Uttar Pradesh Kairana Chandan Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 146858 1977 Uttar Pradesh Kaiserganj Rudra Sen Bharatiya Lok Dal (BLD) 124796 1977 Uttar Pradesh Kannauj Ram Prakash Tripathi Bharatiya Lok Dal (BLD) 171042 1977 Uttar Pradesh Kanpur Manohar Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 174289 1977 Uttar Pradesh Khalilabad Brij Bhushan Tiwari Bharatiya Lok Dal (BLD) 177460 1977 Uttar Pradesh Kheri S.B. Shah Bharatiya Lok Dal (BLD) 74304 1977 Uttar Pradesh Khurja (SC) Mohan Lal Bharatiya Lok Dal (BLD) 225817 1977 Uttar Pradesh Lalganj (SC) Ramdhan Bharatiya Lok Dal (BLD) 164080 1977 Uttar Pradesh Lucknow Hemwati Nandan Bahuguna Bharatiya Lok Dal (BLD) 165345 1977 Uttar Pradesh Machhlishahr Raj Keshar Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 127056 1977 Uttar Pradesh Maharajganj Shibban Lal Saksena Bharatiya Lok Dal (BLD) 131991 1977 Uttar Pradesh Mainpuri Raghunath Singh Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 225122 1977 Uttar Pradesh Mathura Maniram Bharatiya Lok Dal (BLD) 215265 1977 Uttar Pradesh Meerut Kailash Prakash Bharatiya Lok Dal (BLD) 124732 1977 Uttar Pradesh Mirzapur Faqir Ali Bharatiya Lok Dal (BLD) 100960 1977 Uttar Pradesh Misrikh (SC) Ram Lal Rahi Bharatiya Lok Dal (BLD) 126153 1977 Uttar Pradesh Mohanlalganj (SC) Ram Lal Kuril Bharatiya Lok Dal (BLD) 155742 1977 Uttar Pradesh Moradabad Gulam Mohd. Khan Bharatiya Lok Dal (BLD) 138851 1977 Uttar Pradesh Muzaffarnagar Saeed Murtaza Bharatiya Lok Dal (BLD) 182659 1977 Uttar Pradesh Nainital Bharat Bhushan Bharatiya Lok Dal (BLD) 84646 1977 Uttar Pradesh Padrauna Ram Dhari Shastri Bharatiya Lok Dal (BLD) 119098 1977 Uttar Pradesh Phulpur Kamala Bahuguna Bharatiya Lok Dal (BLD) 122352 1977 Uttar Pradesh Pilibhit Mohd. Shamusul Hasan Khan Bharatiya Lok Dal (BLD) 172676 1977 Uttar Pradesh Pratapgarh Roop Nath Singh Yadava Bharatiya Lok Dal (BLD) 149320 1977 Uttar Pradesh Rae Bareli Raj Narain Bharatiya Lok Dal (BLD) 55202 1977 Uttar Pradesh Rampur Rajendra Kumar Sharma Bharatiya Lok Dal (BLD) 88078 1977 Uttar Pradesh Robertsganj (SC) Sheo Sampat Bharatiya Lok Dal (BLD) 163044 1977 Uttar Pradesh Saharanpur Rasheed Masood Bharatiya Lok Dal (BLD) 163385 1977 Uttar Pradesh Saidpur (SC) Ram Sagar Bharatiya Lok Dal (BLD) 190068 1977 Uttar Pradesh Salempur Ram Naresh Kushwaha Bharatiya Lok Dal (BLD) 180921 1977 Uttar Pradesh Sambhal Shanti Devi Bharatiya Lok Dal (BLD) 132864 1977 Uttar Pradesh Shahabad Ganga Bhakt Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 101548 1977 Uttar Pradesh Shahjahanpur Surendra Vikram Bharatiya Lok Dal (BLD) 155424 1977 Uttar Pradesh Sitapur Hargovind Verma Bharatiya Lok Dal (BLD) 109975 1977 Uttar Pradesh Sultanpur Zulfikar Ullah Bharatiya Lok Dal (BLD) 165534 1977 Uttar Pradesh Tehri Garhwal Trepansingh Negi Bharatiya Lok Dal (BLD) 71071 1977 Uttar Pradesh Unnao Raghavendra Singh Bharatiya Lok Dal (BLD) 160874 1977 Uttar Pradesh Varanasi Chandra Shekher Bharatiya Lok Dal (BLD) 171854 1977 West Bengal Alipurduars (ST) Pius Tirkey Revolutionary Socialist Party (RSP) 40568 1977 West Bengal Arambagh Prafulla Chandra Sen Bharatiya Lok Dal (BLD) 207437 1977 West Bengal Asansol Robin Sen Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 72227 1977 West Bengal Balurghat (SC) Palas Barman Revolutionary Socialist Party (RSP) 54563 1977 West Bengal Bankura Mondal Bijoy Bharatiya Lok Dal (BLD) 80077 1977 West Bengal Barasat Chitta Basu All India Forward Bloc (FBL) 115794 1977 West Bengal Barrackpore Sougata Roy Indian National Congress (INC) 141014 1977 West Bengal Basirhat Alhaj M.A. Hannan Bharatiya Lok Dal (BLD) 12186 1977 West Bengal Berhampore Tridip Chaudhuri Revolutionary Socialist Party (RSP) 102180 1977 West Bengal Birbhum (SC) Gadadhar Saha Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 30549 1977 West Bengal Bolpur Saradish Roy Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 35951 1977 West Bengal Burdwan Raj Krishna Dawn Bharatiya Lok Dal (BLD) 71003 1977 West Bengal Calcutta North East Pratap Chandra Chunder Bharatiya Lok Dal (BLD) 129759 1977 West Bengal Calcutta North West Bijoy Singh Nahar Bharatiya Lok Dal (BLD) 69633 1977 West Bengal Calcutta South Dilip Chakravarty Bharatiya Lok Dal (BLD) 67940 1977 West Bengal Contai Guha Samar Bharatiya Lok Dal (BLD) 194514 1977 West Bengal Cooch Behar (SC) Amrendranath Roy Pradhan All India Forward Bloc (FBL) 102858 1977 West Bengal Darjeeling Krishna Bahadur Chettri Indian National Congress (INC) 18480 1977 West Bengal Diamond Harbour Jyotirmoy Basu Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 156404 1977 West Bengal Dum Dum Asoke Krishna Dutt Bharatiya Lok Dal (BLD) 21780 1977 West Bengal Durgapur (SC) Krishna Chandra Haldar Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 91431 1977 West Bengal Hooghly Bijoy Krishna Modak Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 106259 1977 West Bengal Howrah Samar Mukherjee 11Dharmatala Lane Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 104731 1977 West Bengal Jadavpur Somnath Chatterjee Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 138635 1977 West Bengal Jalpaiguri Khagendra Nath Dasgupta Independents (IND) 57698 1977 West Bengal Jangipur Sasankasekher Sanyal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 2186 1977 West Bengal Jhargram (ST) Jadunath Kisku Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 47595 1977 West Bengal Joynagar (SC) Sakti Kumar Sarkar Bharatiya Lok Dal (BLD) 60637 1977 West Bengal Katwa Dhirendra Nath Basu Indian National Congress (INC) 11880 1977 West Bengal Krishnagar Renupada Das Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 91368 1977 West Bengal Malda Dinesh Chandra Joardar Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 29708 1977 West Bengal Mathurapur (SC) Mukunda Kumar Mondal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 41592 1977 West Bengal Midnapore Ghosal Sudhir Kumar Bharatiya Lok Dal (BLD) 34124 1977 West Bengal Murshidabad Syed Kazim Ali Meerza Bharatiya Lok Dal (BLD) 36089 1977 West Bengal Nabadwip (SC) Bibha Ghosh (Goswami ) Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 87286 1977 West Bengal Panskura Abha Maiti Bharatiya Lok Dal (BLD) 98137 1977 West Bengal Purulia Chittaranjan Mahata All India Forward Bloc (FBL) 116552 1977 West Bengal Raiganj Md. Hayat Ali Bharatiya Lok Dal (BLD) 67124 1977 West Bengal Serampore Dinen Bhattacharya Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 139815 1977 West Bengal Tamluk Sushil Kumar Dhara Bharatiya Lok Dal (BLD) 118575 1977 West Bengal Uluberia Shyamaprasanna Bhattacharyya Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 114499 1977 West Bengal Vishnupur (SC) Ajit Kumar Saha Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 130374 Grand Total 51287733

7th Lok Sabha Election 1980 Gujarat

The 7th General Election in Gujarat witnessed 1,64,99,141 voters during the 1980 Lok Sabha elections and 55.41 per cent voting in the state. The 7th Lok Sabha election conducted by the Election Commission in the country saw a total of 169 candidates standing in 26 Lok Sabha seats in Gujarat wherein Congress (I) bagged 25 seats while Janata Party could only manage to bag 1 seat.

In the 7th Lok Sabha Election 1980, Maganbhai Barot from Indian National Congress (I) won the Parliamentary constituency from Ahmedabad with a margin of 108153 while Baroda came under the power of Gaekwad Ranjitsinhji Pratapsinji from Indian National Congress (I). Congress party’s Amrit Mohanlal Patel was given Gandhinagar while Jadeja Dolatsinhji Pratapsinhji received the highest number of votes from Jamnagar. Rajkot and Surat, both were under the rule of the Indian National Congress (I).

Year Name of State/ UT Parliamentary Constituency Candidate Name Party Abbreviation Margin Votes 1980 Andaman & Nicobar Islands Andaman & Nicobar Islands Manoranjan Bhakta Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 26032 1980 Andhra Pradesh Adilabad G. Narasimha Reddy Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 181955 1980 Andhra Pradesh Amalapuram (SC) Kusuma Krishnamurthi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 121090 1980 Andhra Pradesh Anakapalli Appala Naidu S.R.A.S Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 29123 1980 Andhra Pradesh Anantapur Darur Pullaiah Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 73277 1980 Andhra Pradesh Bapatla Ankineedu Prasada Rao Pamulapati Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 151741 1980 Andhra Pradesh Bhadrachalam (ST) B.Radhabai Ananda Rao Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 68326 1980 Andhra Pradesh Bobbili P.V.Gajapathi Raju Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 138126 1980 Andhra Pradesh Chittoor P. Rajagopal Naidu Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 59847 1980 Andhra Pradesh Cuddapah K. Obul Reddy Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 50546 1980 Andhra Pradesh Eluru Chittoori Subbarao Chowdary Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 183335 1980 Andhra Pradesh Guntur N. G. Ranga Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 157336 1980 Andhra Pradesh Hanamkonda P. V. Narsimha Rao Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 162949 1980 Andhra Pradesh Hindupur P. Bayapa Reddy Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 78439 1980 Andhra Pradesh Hyderabad K.S. Narayana Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 31564 1980 Andhra Pradesh Kakinada Sanjeevi Rao M.S. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 162977 1980 Andhra Pradesh Karimnagar M.Satyanarayana Rao Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 156328 1980 Andhra Pradesh Khammam Kondala Rao Jalagam Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 95483 1980 Andhra Pradesh Kurnool K. Vijayabhaskara Reddi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 204849 1980 Andhra Pradesh Machilipatnam Ankineedu Maganti Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 134336 1980 Andhra Pradesh Mahabubnagar Mallikarjun Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 152661 1980 Andhra Pradesh Medak Indira Gandhi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 219124 1980 Andhra Pradesh Miryalguda G. S. Reddy Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 48007 1980 Andhra Pradesh Nagarkurnool (SC) Anantharamulu Mallu Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 149959 1980 Andhra Pradesh Nalgonda T. Damodar Reddy Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 53669 1980 Andhra Pradesh Nandyal P. Venkata Subbaiah Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 78378 1980 Andhra Pradesh Narasapur Alluri Subhaschandra Bose Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 157968 1980 Andhra Pradesh Narasaraopet K. Bramhananda Reddy Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 84296 1980 Andhra Pradesh Nellore (SC) D. Kamakshaiah Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 227251 1980 Andhra Pradesh Nizamabad M. Ramgopal Reddy Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 200315 1980 Andhra Pradesh Ongole Venkata Reddi Puli Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 151175 1980 Andhra Pradesh Parvathipuram (ST) K.C.Suryanarayana Deo Vyricherla Indian National Congress (U) (INC(U)) 14800 1980 Andhra Pradesh Peddapalli (SC) K. Rajamallu Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 109840 1980 Andhra Pradesh Rajahmundry S.B.P.Pattabhi Rama Rao Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 118491 1980 Andhra Pradesh Rajampet P. Parthasarathy Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 41401 1980 Andhra Pradesh Secunderabad P. Shiv Shanker Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 28523 1980 Andhra Pradesh Siddipet (SC) Nandi Yellaiah Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 192532 1980 Andhra Pradesh Srikakulam Rajagopalarao Boddepalli Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 78989 1980 Andhra Pradesh Tenali Meduri Nageswara Rao Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 70350 1980 Andhra Pradesh Tirupathi (SC) Pasala Penchalaiah Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 155306 1980 Andhra Pradesh Vijayawada Vidya Chennupati Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 98702 1980 Andhra Pradesh Visakhapatnam Appalaswamy Kommuru Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 34635 1980 Andhra Pradesh Warangal Md. Kamaloddin Ahmed Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 122042 1980 Arunachal Pradesh Arunachal East Sobeng Tayeng Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 2435 1980 Arunachal Pradesh Arunachal West Prem Khandu Thungon Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 4355 1980 Assam Karimganj (SC) Nihar Ranjan Laskar Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 72787 1980 Assam Silchar Santosh Mohan Dev (Rana Dev) Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 18606 1980 Bihar Araria (SC) Dumar Lal Baitha Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 62824 1980 Bihar Arrah Chandradeo Prasad Verma Janta Party (Secular) (JNP(S)) 8949 1980 Bihar Aurangabad Satyendra Narain Singh Janta Party (JNP) 174829 1980 Bihar Bagaha (SC) Bhola Raut Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 123398 1980 Bihar Balia Surya Narayan Singh Communist Party Of India (CPI) 1900 1980 Bihar Banka Chandra Shekhar Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 76423 1980 Bihar Barh Dharmvir Singh Indian National Congress (U) (INC(U)) 31606 1980 Bihar Begusarai Krishna Shahi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 172723 1980 Bihar Bettiah Kedar Pandey Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 104725 1980 Bihar Bhagalpur Bhagwat Jha Azad Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 76685 1980 Bihar Bikramganj Tapeshwar Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 21386 1980 Bihar Buxar K. K. Tiwari Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 31724 1980 Bihar Chapra Satyadeo Singh Janta Party (JNP) 8781 1980 Bihar Chatra Ranjit Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 45586 1980 Bihar Darbhanga Hari Nath Mishra Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 58201 1980 Bihar Dhanbad A. K. Roy Independents (IND) 15306 1980 Bihar Dumka (ST) Shibu Siren Independents (IND) 3513 1980 Bihar Gaya (SC) Ramswaroop Ram Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 33927 1980 Bihar Giridih Bindeshwari Dubey Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 26029 1980 Bihar Godda Samin Udin Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 30342 1980 Bihar Gopalganj Nagina Rai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 63820 1980 Bihar Hajipur (SC) Ram Vilas Paswan Janta Party (Secular) (JNP(S)) 145839 1980 Bihar Hazaribagh Kunwar Basant Narayan Singh Janta Party (JNP) 29364 1980 Bihar Jahanabad Mahendara Prasad Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 28142 1980 Bihar Jamshedpur Rudra Pratap Sarangi Janta Party (JNP) 10457 1980 Bihar Jhanjharpur Dhanik Lal Mandal Janta Party (Secular) (JNP(S)) 45483 1980 Bihar Katihar Shah Tarique Anwar Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 38156 1980 Bihar Khagaria Satish Pd. Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 53769 1980 Bihar Khunti (ST) Nirel Enem Horo Jharkhand Party (JKD) 19879 1980 Bihar Kishanganj Zamilur Rahman Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 99049 1980 Bihar Kodarma Reet Lal Pd. Verma Janta Party (JNP) 22366 1980 Bihar Lohardaga (ST) Kartik Oraon Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 69346 1980 Bihar Madhepura Rajendra Pd. Yadav Indian National Congress (U) (INC(U)) 57498 1980 Bihar Madhubani Shafiqullah Ansari Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 3223 1980 Bihar Maharajganj Krishna Pratap Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 30932 1980 Bihar Monger Devendra Prasad Yadav Indian National Congress (U) (INC(U)) 64133 1980 Bihar Motihari Kamla Mishra Madhukar Communist Party Of India (CPI) 5506 1980 Bihar Muzaffarpur George Farnandes Janta Party (Secular) (JNP(S)) 23109 1980 Bihar Nalanda Vijay Kumar Yadav Communist Party Of India (CPI) 62601 1980 Bihar Nawada (SC) Kunwar Ram Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 56187 1980 Bihar Palamau (SC) Kamla Kumari Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 45340 1980 Bihar Patna Ramavatar Shastri Communist Party Of India (CPI) 20413 1980 Bihar Purnea Madhuri Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 61956 1980 Bihar Rajmahal (ST) Seth Hemrem Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 40190 1980 Bihar Ranchi Shiva Prasad Sahu Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 38126 1980 Bihar Rosera (SC) Baleshwar Ram Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 19395 1980 Bihar Saharsa Kamal Nath Jha Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 1255 1980 Bihar Samastipur Ajit Kumar Mehta Janta Party (Secular) (JNP(S)) 86524 1980 Bihar Sasaram (SC) Jagjiwan Ram Janta Party (JNP) 51170 1980 Bihar Sheohar Ram Dulari Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 51392 1980 Bihar Singhbhum (ST) Bagun Sumbrui Janta Party (JNP) 16808 1980 Bihar Sitamarhi Baliram Bhagat Indian National Congress (U) (INC(U)) 32249 1980 Bihar Siwan M. Yusuf Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 15599 1980 Bihar Vaishali Kishroi Sinha Janta Party (JNP) 3331 1980 Chandigarh Chandigarh Jagan Nath Kasuhal Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 33319 1980 Dadra & Nagar Haveli Dadra & Nagar Haveli (ST) Mahala Ramji Potla Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 13580 1980 Goa, Daman & Diu Mormugao Eduardo Martinho Faleiro Indian National Congress (U) (INC(U)) 41081 1980 Goa, Daman & Diu Panaji Rane Sirdessai Sayogita Jaibaa MAHARASHTRAWADI GOMANTAK (MAG) 27700 1980 Gujarat Ahmedabad Maganbhai Barot Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 108153 1980 Gujarat Amreli Ravani Navinchandra Parmananddas Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 100138 1980 Gujarat Anand Ishvarbhai Khodabhai Chavda Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 114261 1980 Gujarat Banaskantha Bheravdan Khetdanji Gadhavi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 89487 1980 Gujarat Baroda Gaekwad Ranjitsinhji Pratapsinji Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 95493 1980 Gujarat Bhavnagar Gohil Gigabhai Bhavubhai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 53929 1980 Gujarat Broach Patel Ahmedbhai Mohammedbhai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 82844 1980 Gujarat Bulsar (ST) Patel Uttambhai Harjibhai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 25947 1980 Gujarat Chhota Udaipur (ST) Rathawa Amarsinghbhai Viriyabhai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 72483 1980 Gujarat Dhandhuka (SC) Makwana Narsinhbhai Karsanbhai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 86873 1980 Gujarat Dohad (ST) Damor Somjibhai Punjabhai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 77123 1980 Gujarat Gandhinagar Amrit Mohanal Patel Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 49217 1980 Gujarat Godhra Maharaol Jaydeepsinhji Subhagsinhji Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 62969 1980 Gujarat Jamnagar Jadeja Dolatsinhji Pratapsinhji Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 57787 1980 Gujarat Junagadh Patel Mohanlal Laljibhai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 10781 1980 Gujarat Kaira Ajitsinh Fulsinhji Dabhi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 107222 1980 Gujarat Kapadvanj Solanki Natavarsinhji Kesarisinhji Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 50096 1980 Gujarat Kutch Mehta Mahipatray Mulshanker Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 20951 1980 Gujarat Mandvi (ST) Gamit Chhitubhai Devjibhai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 35919 1980 Gujarat Mehsana Chaudhary Motibhai Ranchhodbhai Janta Party (JNP) 19428 1980 Gujarat Patan (SC) Parmar Hiralal Ranchhoddas Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 2754 1980 Gujarat Porbandar Odedra Maldeji Mandlikji Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 60308 1980 Gujarat Rajkot Mavani Ramjibhai Bhurabhai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 53476 1980 Gujarat Sabarkantha Patel Shantubhai Cunibhai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 79299 1980 Gujarat Surat Patel Chhaganbhai Devabhai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 26661 1980 Gujarat Surendranagar Digvijaysinh Pratapsinhg Zala Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 84516 1980 Haryana Ambala (SC) Suraj Bhan Janta Party (JNP) 2295 1980 Haryana Bhiwani Bansi Lal Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 50071 1980 Haryana Faridabad Tayyab Hussain Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 158 1980 Haryana Hissar Mani Ram S/O Harji Ram Janta Party (Secular) (JNP(S)) 92711 1980 Haryana Karnal Chiranji Lal Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 22328 1980 Haryana Kurukshetra Manohar Lal Janta Party (Secular) (JNP(S)) 27929 1980 Haryana Mahendragarh Birender Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 91347 1980 Haryana Rohtak Inder Vesh Janta Party (Secular) (JNP(S)) 121440 1980 Haryana Sirsa (SC) Dalbir Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 21501 1980 Haryana Sonepat Devi Lal Janta Party (Secular) (JNP(S)) 157791 1980 Himachal Pradesh Hamirpur Narain Chand Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 72434 1980 Himachal Pradesh Kangra Vikram Chand Mahajan Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 30930 1980 Himachal Pradesh Mandi Vir Bahadur Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 58354 1980 Himachal Pradesh Simla (SC) Krishan Dutt Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 35134 1980 Jammu & Kashmir Anantnag Gh. Rasool Kochak Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 83970 1980 Jammu & Kashmir Baramulla Khawaja Mubarak Shah Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 103277 1980 Jammu & Kashmir Jammu Girdhari Lal Dogra Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 134257 1980 Jammu & Kashmir Ladakh Phuntsog Namgyal Independents (IND) 6052 1980 Jammu & Kashmir Udhampur Karan Singh Indian National Congress (U) (INC(U)) 55429 1980 Karnataka Bagalkot Veerendra Patil Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 153973 1980 Karnataka Bangalore North C.K. Jaffar Sharief Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 116535 1980 Karnataka Bangalore South T.R. Shamanna Janta Party (JNP) 2727 1980 Karnataka Belgaum Sidnal Shanmukhappa Basappa Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 141197 1980 Karnataka Bellary R.Y. Ghorpade Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 136037 1980 Karnataka Bidar (SC) Narsing Hulla Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 105408 1980 Karnataka Bijapur Choudhari Kalingappa Bhimanna Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 10562 1980 Karnataka Chamarajanagar (SC) V. Sreenivasa Prasad Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 110461 1980 Karnataka Chikballapur S.N. Prasan Kumar Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 146943 1980 Karnataka Chikkodi (SC) B. Shankaranand Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 146084 1980 Karnataka Chikmagalur D.M. Puttegowda Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 164136 1980 Karnataka Chitradurga K. Mallanna Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 109361 1980 Karnataka Davangere T.V. Chandrashekharappa Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 140996 1980 Karnataka Dharwad North D.K. Naikar Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 96694 1980 Karnataka Dharwad South Mohsin Fakruddinsab Hussensab Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 151033 1980 Karnataka Gulbarga Dharamsingh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 117976 1980 Karnataka Hassan H.N. Nanjegowda Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 94748 1980 Karnataka Kanakapura M.V. Chandrasekhara Murthy Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 128504 1980 Karnataka Kanara Naik Devaray G. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 116700 1980 Karnataka Kolar (SC) G.Y. Krishnan Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 97512 1980 Karnataka Koppal H.G. Ramulu Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 161803 1980 Karnataka Mandya S.M. Krishna Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 115342 1980 Karnataka Mangalore Janardhana Poojari Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 128897 1980 Karnataka Mysore M. Rajashekaramurthy Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 83036 1980 Karnataka Raichur B.V. Desai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 129050 1980 Karnataka Shimoga S.T. Quadri Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 151798 1980 Karnataka Tumkur K. Lakkappa Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 117061 1980 Karnataka Udupi Oscar Fernandes Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 159969 1980 Kerala Adoor (SC) P. K. Kodiyan Communist Party Of India (CPI) 25399 1980 Kerala Alleppey Suseela Gopalana Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 114764 1980 Kerala Badagara K.P. Unnikrishnan Indian National Congress (U) (INC(U)) 41682 1980 Kerala Calicut E. K. Imbichi Bava Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 40695 1980 Kerala Cannanore K. Kunhambu Indian National Congress (U) (INC(U)) 73257 1980 Kerala Chirayinkil A. A. Rahim Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 6063 1980 Kerala Ernakulam Xavier Varghese Arakal Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 2502 1980 Kerala Idukki M.M. Lawrence Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 7033 1980 Kerala Kasaragod M. Ramanna Rai Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 73587 1980 Kerala Kottayam Skaria Thomas Kerala Congress (KEC) 5375 1980 Kerala Manjeri Ebrahim Sulaiman Sait Muslim League (MUL) 34581 1980 Kerala Mavelikara P. J. Kurien Indian National Congress (U) (INC(U)) 63122 1980 Kerala Mukundapuram Balanandan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 65131 1980 Kerala Muvattupuzha George Joseph (Baby Mundackal) Independents (IND) 4330 1980 Kerala Ottapalam (SC) A.K. Balan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 23408 1980 Kerala Palghat V.S. Vijaya Raghavan Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 12088 1980 Kerala Ponnani Banatwala Gulam Mehmood Muslim League (MUL) 50863 1980 Kerala Quilon B. K. Nair Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 36586 1980 Kerala Trichur K. A. Rajan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 43151 1980 Kerala Trivandrum A. Neelalohithadasan Nadar Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 107057 1980 Lakshadweep Lakshadweep (ST) Muhammad Sayeed Padannatha Indian National Congress (U) (INC(U)) 2949 1980 Madhya Pradesh Balaghat Nandkishore Sharma Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 113373 1980 Madhya Pradesh Bastar (ST) Laxman Karma Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 15050 1980 Madhya Pradesh Betul Gufran Azam Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 29322 1980 Madhya Pradesh Bhind Kalicharan Sharma Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 10036 1980 Madhya Pradesh Bhopal Shankardayal Sharma Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 13602 1980 Madhya Pradesh Bilaspur (SC) Godil Prasad Anuragi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 79079 1980 Madhya Pradesh Chhindwara Kamal Nath Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 70131 1980 Madhya Pradesh Damoh Prabhunarayan Ramdhan Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 53525 1980 Madhya Pradesh Dhar (ST) Fatehbhanusinh S/O Ramsinh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 62646 1980 Madhya Pradesh Durg Chandulal Chanrakar Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 112304 1980 Madhya Pradesh Guna Madhavrao Seindia Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 116126 1980 Madhya Pradesh Gwalior Narayan Krishnarao Shejwalkar Janta Party (JNP) 25480 1980 Madhya Pradesh Hoshangabad Rameshwar Nikhra Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 60317 1980 Madhya Pradesh Indore Prakash Chand Sethi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 64733 1980 Madhya Pradesh Jabalpur Munder Sharma Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 77526 1980 Madhya Pradesh Janjgir Ramgopal Tiwari Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 64310 1980 Madhya Pradesh Jhabua (ST) Dileep Singh Bhuria Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 90136 1980 Madhya Pradesh Kanker (ST) Arvind Netam Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 87501 1980 Madhya Pradesh Khajuraho Chaturvedi Vidyawati Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 46436 1980 Madhya Pradesh Khandwa Shivkumarsingh Nawal Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 37356 1980 Madhya Pradesh Khargone Subhash Yadav Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 46583 1980 Madhya Pradesh Mahasamund Vidya Charan Shukla Ravishankar Shukla Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 101897 1980 Madhya Pradesh Mandla (ST) Chhotelal Sonu Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 15988 1980 Madhya Pradesh Mandsaur Bhanwarlal Rajmal Nahata Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 2683 1980 Madhya Pradesh Morena (SC) Babulal Solanki Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 32054 1980 Madhya Pradesh Raigarh (ST) Pushpa Devi Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 81095 1980 Madhya Pradesh Raipur Kayur Bhushan Mathura Prasad Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 66309 1980 Madhya Pradesh Rajgarh Pandit Vasant Kumar Ram Krishna Janta Party (JNP) 32979 1980 Madhya Pradesh Rajnandgaon Shivendra Bahadur Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 58496 1980 Madhya Pradesh Rewa Maharaja Martand Singh Independents (IND) 238351 1980 Madhya Pradesh Sagar (SC) Sahodrabai Rai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 71751 1980 Madhya Pradesh Sarangarh (SC) Parasram Ram Prasad Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 104609 1980 Madhya Pradesh Satna Gulsher Ahmed Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 52119 1980 Madhya Pradesh Seoni Gargishaker Ramkrishna Mishra Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 62796 1980 Madhya Pradesh Shahdol (ST) Dalbir Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 56484 1980 Madhya Pradesh Shajapur (SC) Fulchand Verma Janta Party (JNP) 8361 1980 Madhya Pradesh Sidhi (ST) Moti Lal Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 70685 1980 Madhya Pradesh Surguja (ST) Chakaradhari Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 62289 1980 Madhya Pradesh Ujjain (SC) Satyanarayan Jatiya Janta Party (JNP) 11326 1980 Madhya Pradesh Vidisha Pratapbhanu Krishnagopal Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 5080 1980 Maharashtra Ahmednagar Athare Chandrabhan Balaji Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 180214 1980 Maharashtra Akola Vairale Madhusudan Atmaram Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 104025 1980 Maharashtra Amravati Usha Prakash Choudhari Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 169630 1980 Maharashtra Aurangabad Kazi Salem Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 83748 1980 Maharashtra Baramati Patil Shankarrao Bajirao Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 85868 1980 Maharashtra Beed Kashirsagar Kesarbai Sonajirao Alias Kaku Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 67503 1980 Maharashtra Bhandara Pardhir Keshaorao Atmaramji Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 99928 1980 Maharashtra Bombay North Ravindra Varma Janta Party (JNP) 64694 1980 Maharashtra Bombay North Central Pramila Madhu Dandvate Janta Party (JNP) 9811 1980 Maharashtra Bombay North East Subramanian Swamy Janta Party (JNP) 38906 1980 Maharashtra Bombay North West Ram Jethamalani Janta Party (JNP) 27055 1980 Maharashtra Bombay South Rajda Ratasinh Gokuldas Janta Party (JNP) 15170 1980 Maharashtra Bombay South Central Bhole R. R. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 26888 1980 Maharashtra Buldhana (SC) Wasnik Balkrishna Ramchandra Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 113096 1980 Maharashtra Chandrapur Shantaram Potdukhe Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 72890 1980 Maharashtra Chimur Muttemwar Vilas Babura Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 138852 1980 Maharashtra Dahanu (ST) Shinghada Damu Barku Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 71158 1980 Maharashtra Dhule (ST) Bhoye Reshma Motiram Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 112062 1980 Maharashtra Erandol Vijay Kumar Naval Patil Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 128592 1980 Maharashtra Hingoli Uttamrao Baliramji Rathod Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 117224 1980 Maharashtra Ichalkaranji Mane Rajaram Alias Balasaheb Shankarrao Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 151051 1980 Maharashtra Jalgaon Yadav Shivram Mahajan Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 96358 1980 Maharashtra Jalna Balasaheb Pawar Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 107126 1980 Maharashtra Karad Mohite Yashavantrao Jijava Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 25415 1980 Maharashtra Khed More Ramkrishna Sadashiv Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 50888 1980 Maharashtra Kolaba A. T. Patil Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 49420 1980 Maharashtra Kolhapur Gaikwad Udayasingrao Nanasaheb Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 154443 1980 Maharashtra Kopargaon Vikhe Eknathrao Vithalrao Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 159839 1980 Maharashtra Latur Shivraj Vishwanath Patil Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 189867 1980 Maharashtra Malegaon (ST) Khandole Zamaru Mangalu Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 74993 1980 Maharashtra Nagpur Dhote Jambuwant Bapurao Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 126443 1980 Maharashtra Nanded Chavan Shankarrao Bhaurao Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 37542 1980 Maharashtra Nandurbar (ST) Surupsing Hirya Naik Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 90785 1980 Maharashtra Nashik Wagh Pratap Deoram Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 46255 1980 Maharashtra Osmanabad (SC) Sawant Trimbak Marotrao Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 92983 1980 Maharashtra Pandharpur (SC) Thorat Sandipan Bhagwan Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 95653 1980 Maharashtra Parbhani Yadav Ramrao Narayanrao Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 98950 1980 Maharashtra Pune Gadgil Vitthal Narhar Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 28830 1980 Maharashtra Rajapur Madhu Dandvate Janta Party (JNP) 145977 1980 Maharashtra Ramtek Barve Jatiram Chaitram Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 214763 1980 Maharashtra Ratnagiri Bapusaheb Parulekar Janta Party (JNP) 44161 1980 Maharashtra Sangli Patil Vasantrao Banduji Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 167645 1980 Maharashtra Satara Chavan Yashvantrao Balawantrao Indian National Congress (U) (INC(U)) 53033 1980 Maharashtra Solapur Kuchan Gangadhar Sidramappa Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 104606 1980 Maharashtra Thane Mhalgi Ramchandra Kashinath Janta Party (JNP) 10275 1980 Maharashtra Wardha Vasantrao Sathe Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 177509 1980 Maharashtra Washim Gulam Nabi Azad Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 151478 1980 Maharashtra Yavatmal Patil Uttamrao Deorao Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 200180 1980 Manipur Inner Manipur Ngangom Mohendra Communist Party Of India (CPI) 11946 1980 Manipur Outer Manipur (ST) Gouzagin Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 22326 1980 Meghalaya Tura Puron A. Sangma Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 69249 1980 Mizoram Mizoram (ST) R. Rothuama Independents (IND) 20539 1980 Nagaland Nagaland Chingwang Independents (IND) 5759 1980 National Capital Territory Of Delhi Delhi Sadar Jagdish Tytler Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 8118 1980 National Capital Territory Of Delhi Karol Bagh (SC) Dharam Dass Shastri Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 34998 1980 National Capital Territory Of Delhi Chandni Chowk Bhiku Ram Jain Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 17235 1980 National Capital Territory Of Delhi East Delhi H.K.L. Bhagat Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 87708 1980 National Capital Territory Of Delhi New Delhi Atal Bihari Vajpayee Janta Party (JNP) 5045 1980 National Capital Territory Of Delhi Outer Delhi Sajjan Kumar Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 98452 1980 National Capital Territory Of Delhi South Delhi Charanjit Singh (West Friends Colony) Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 4100 1980 Orissa Aska Ramachandra Rath Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 104317 1980 Orissa Balasore Chintamani Jena Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 139889 1980 Orissa Berhampur Jagannath Rao R. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 114170 1980 Orissa Bhadrak (SC) Arjun Charan Sethi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 124035 1980 Orissa Bhubaneswar Chintamani Panigrahi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 132617 1980 Orissa Bolangir Nityananda Mishra Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 79861 1980 Orissa Cuttack Janaki Ballav Patnaik Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 123952 1980 Orissa Deogarh Narayan Sahu Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 119804 1980 Orissa Dhenkanal Raja Kamakhya Prasad Singh Deo Mahindra Bahadur Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 131032 1980 Orissa Jagatsinghpur Lakshman Mallick Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 59892 1980 Orissa Jajpur (SC) Anadi Charan Das Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 84938 1980 Orissa Kalahandi Rasabehari Behara Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 45627 1980 Orissa Kendrapara Bijoynanda Patanaik Janta Party (Secular) (JNP(S)) 5743 1980 Orissa Keonjhar (ST) Harihar Soren Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 85048 1980 Orissa Koraput (ST) Giridhar Gomango Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 64318 1980 Orissa Mayurbhanj (ST) Man Mohan Tudu Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 71557 1980 Orissa Nowrangpur (ST) Khagapati Pradhani Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 65364 1980 Orissa Phulbani (SC) Mrutyunjaya Nayak Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 79160 1980 Orissa Puri Brajamohan Mohanty Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 121803 1980 Orissa Sambalpur Krupasindhu Bhoi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 109233 1980 Orissa Sundargarh (ST) Christopher Ekka Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 40951 1980 Pondicherry Pondicherry P. Shanmugam Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 98564 1980 Punjab Amritsar Raghunandan Lal Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 111684 1980 Punjab Bhatinda (SC) Hakam Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 17009 1980 Punjab Faridkot Gurbinder Kaur Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 20661 1980 Punjab Ferozepur Bal Ram Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 194214 1980 Punjab Gurdaspur Sukhbans Kaur Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 151739 1980 Punjab Hoshiarpur Zail Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 125186 1980 Punjab Jullundur Rajinder Singh Sparrow Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 72321 1980 Punjab Ludhiana Devinder Singh Garcha Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 65506 1980 Punjab Patiala Amarender Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 78979 1980 Punjab Phillaur (SC) Ch. Sundar Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 67437 1980 Punjab Ropar (SC) Buta Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 43018 1980 Punjab Sangrur Gurcharan Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 7615 1980 Punjab Tarn Taran Lehna Singh Shiromani Akali Dal (SAD) 5247 1980 Rajasthan Ajmer Acharya Bhagwan Dev Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 43379 1980 Rajasthan Alwar Ram Singh Yadav Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 19287 1980 Rajasthan Banswara (ST) Bhikha Bhai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 88581 1980 Rajasthan Barmer Virdhi Chand Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 37977 1980 Rajasthan Bayana (SC) Jagannath Persad Pahadia Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 31189 1980 Rajasthan Bharatpur Rajesh Pilot Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 12259 1980 Rajasthan Bhilwara Girdhari Lal Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 74349 1980 Rajasthan Bikaner Manfool Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 61542 1980 Rajasthan Chittorgarh Nrimala Kumari Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 34637 1980 Rajasthan Churu Daulat Ram Saran Janta Party (Secular) (JNP(S)) 9890 1980 Rajasthan Dausa Nawal Kishore Sharma Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 8072 1980 Rajasthan Ganganagar (SC) Birbal Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 85840 1980 Rajasthan Jaipur Satish Chandra Agarwal Janta Party (JNP) 4684 1980 Rajasthan Jalore (SC) Virda Ram Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 146981 1980 Rajasthan Jhalawar Chatur Bhuj Janta Party (JNP) 5605 1980 Rajasthan Jhunjhunu Bhim Singh Janta Party (JNP) 7892 1980 Rajasthan Jodhpur Ashok Gahlot Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 52519 1980 Rajasthan Kota Krishan Kumar Goyal Janta Party (JNP) 6220 1980 Rajasthan Nagaur Nathu Ram Indian National Congress (U) (INC(U)) 23215 1980 Rajasthan Pali Mool Chand Daga Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 108116 1980 Rajasthan Salumber (ST) Jai Narain Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 77051 1980 Rajasthan Sawai Madhopur (ST) Ram Kumar Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 48131 1980 Rajasthan Sikar Kumbha Ram Arya Janta Party (Secular) (JNP(S)) 34132 1980 Rajasthan Tonk (SC) Banwari Lal Bairwa Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 31202 1980 Rajasthan Udaipur Mohan Lal Sukhadia Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 51897 1980 Sikkim Sikkim Pahal Man Subba Sikkim Janata Parishad (SJP) 20118 1980 Tamil Nadu Arakkonam Velu A.M. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 117361 1980 Tamil Nadu Chengalpattu Anbarasu Era Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 110016 1980 Tamil Nadu Chidambaram (SC) Kulandaivelu V. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 138725 1980 Tamil Nadu Coimbatore Ram Mohan Alias Era Mohan R. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 56109 1980 Tamil Nadu Cuddalore Muthukumaran R. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 108651 1980 Tamil Nadu Dharmapuri Arjunan K. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 66871 1980 Tamil Nadu Dindigul Maya Thevar K. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 26746 1980 Tamil Nadu Gobichettipalayam Chinnasamy G. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 13875 1980 Tamil Nadu Karur Dorai Sebastian S.A. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 74134 1980 Tamil Nadu Krishnagiri Ramamurthy K. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 100511 1980 Tamil Nadu Madras Central Kalanidhi A. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 105049 1980 Tamil Nadu Madras North Lakshmanan G. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 99318 1980 Tamil Nadu Madras South Venkataraman R. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 120362 1980 Tamil Nadu Madurai Subburaman A.G. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 69195 1980 Tamil Nadu Mayiladuturai Kudanthai Ramalingam N. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 92005 1980 Tamil Nadu Nagapattinam (SC) Karunanithi-Thazhai Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 10674 1980 Tamil Nadu Nagercoil Dennis, N. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 38408 1980 Tamil Nadu Nilgiris Prabhu R. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 85743 1980 Tamil Nadu Palani Sanapathi Goundar A. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 59568 1980 Tamil Nadu Perambalur (SC) Mani K.B.S. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 99172 1980 Tamil Nadu Periyakulam Natarajan Cumbum N. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 19882 1980 Tamil Nadu Pollachi (SC) Dhandapani C.T. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 15735 1980 Tamil Nadu Pudukkottai V.N. Swamynathan Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 16099 1980 Tamil Nadu Ramanathapuram Sathiyendran M.S.K. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 84133 1980 Tamil Nadu Rasipuram (SC) Devarajan B. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 59872 1980 Tamil Nadu Salem Palaniappan C. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 26258 1980 Tamil Nadu Sivaganga Swaminathan R.V. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 134561 1980 Tamil Nadu Sivakasi Sourdararajan N. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 6612 1980 Tamil Nadu Sriperumbudur (SC) Nagaratnam T. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 82777 1980 Tamil Nadu Tenkasi (SC) Arunachalam M. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 108316 1980 Tamil Nadu Thanjavur Singaravadivel S. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 44539 1980 Tamil Nadu Tindivanam Ramaswamy Padayatchi S.S. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 156898 1980 Tamil Nadu Tiruchendur Kosalram K. T. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 113819 1980 Tamil Nadu Tiruchengode Kandaswamy M. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 21218 1980 Tamil Nadu Tiruchirappalli Selvaraju N. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 73599 1980 Tamil Nadu Tirunelveli Sivaprakasam D.S.A. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 59962 1980 Tamil Nadu Tiruppattur Murugian S. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 115361 1980 Tamil Nadu Vandavasi Pattuswamy D. Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 127154 1980 Tamil Nadu Vellore Abdul Samad A.K.A. Independents (IND) 79546 1980 Tripura Tripura East (ST) Bajuban Riyan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 93906 1980 Tripura Tripura West Ajoy Biswas Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 55345 1980 Uttar Pradesh Agra Nihal Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 16415 1980 Uttar Pradesh Aligarh Indra Kumari Janta Party (Secular) (JNP(S)) 17978 1980 Uttar Pradesh Allahabad Vishwa Nath Pratap Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 73025 1980 Uttar Pradesh Baghpat Charan Singh Janta Party (Secular) (JNP(S)) 165121 1980 Uttar Pradesh Banda Ram Nath Dubey Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 45054 1980 Uttar Pradesh Bilhaur Ram Narain Tripathi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 9190 1980 Uttar Pradesh Bulandshahr Mahmood Hasan Khan Janta Party (Secular) (JNP(S)) 56660 1980 Uttar Pradesh Chail (SC) Ram Nihore Rakesh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 13717 1980 Uttar Pradesh Etah Malik Mohd. Mishir A.Khan Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 8340 1980 Uttar Pradesh Etawah Ram Singh Shakya Janta Party (Secular) (JNP(S)) 56075 1980 Uttar Pradesh Farrukhabad Daya Ram Shakya Janta Party (JNP) 6110 1980 Uttar Pradesh Fatehpur Hari Kishan Shastri Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 40146 1980 Uttar Pradesh Firozabad (SC) Rajesh Kumar Singh Independents (IND) 22086 1980 Uttar Pradesh Ghatampur (SC) Ash Karan Sankhwar Janta Party (Secular) (JNP(S)) 43720 1980 Uttar Pradesh Hamirpur Doongar Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 66209 1980 Uttar Pradesh Hapur Anwar Janta Party (Secular) (JNP(S)) 5402 1980 Uttar Pradesh Hardwar (SC) Jagpal Singh Janta Party (Secular) (JNP(S)) 26444 1980 Uttar Pradesh Hathras (SC) Chandra Pal Shailani Janta Party (Secular) (JNP(S)) 34853 1980 Uttar Pradesh Jalaun (SC) Nathuram Shakyawar Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 16434 1980 Uttar Pradesh Jalesar Chaudhary Multan Singh Janta Party (Secular) (JNP(S)) 58480 1980 Uttar Pradesh Jhansi Vishwa Nath Sharma Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 109754 1980 Uttar Pradesh Kairana Gyatri Devi Janta Party (Secular) (JNP(S)) 59481 1980 Uttar Pradesh Kannauj Chhotey Singh Yadav Janta Party (Secular) (JNP(S)) 39137 1980 Uttar Pradesh Kanpur Arif Mohammad Khan Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 75181 1980 Uttar Pradesh Khurja (SC) Trilok Chand Janta Party (Secular) (JNP(S)) 34269 1980 Uttar Pradesh Mainpuri Raghunath Singh Verma Janta Party (Secular) (JNP(S)) 83216 1980 Uttar Pradesh Mathura Chaudhary Digamber Singh Janta Party (Secular) (JNP(S)) 82663 1980 Uttar Pradesh Meerut Mohsina Kidwai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 57217 1980 Uttar Pradesh Muzaffarnagar Ghayoor Ali Khan Janta Party (Secular) (JNP(S)) 50172 1980 Uttar Pradesh Phulpur B.D. Singh Janta Party (Secular) (JNP(S)) 38788 1980 Uttar Pradesh Saharanpur Rasheed Masood Janta Party (Secular) (JNP(S)) 43676 1980 Uttar Pradesh Akbarpur (SC) Ram Avadh Janta Party (Secular) (JNP(S)) 35303 1980 Uttar Pradesh Almora Harish Chandra Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 58682 1980 Uttar Pradesh Amethi Sanjay Gandhi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 128545 1980 Uttar Pradesh Amroha Chandra Pal Singh Janta Party (Secular) (JNP(S)) 42682 1980 Uttar Pradesh Aonla Jaipal Singh Kashyap Janta Party (Secular) (JNP(S)) 26134 1980 Uttar Pradesh Azamgarh Chandrajeet Janta Party (Secular) (JNP(S)) 65183 1980 Uttar Pradesh Badaun Mohammad Asrar Ahmad Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 9934 1980 Uttar Pradesh Bahraich Mulana Saiyad Muzaffar Hussain Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 49890 1980 Uttar Pradesh Ballia Chandra Shikhar Janta Party (JNP) 23588 1980 Uttar Pradesh Balrampur Chandra Bhal Mani Tewari Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 20986 1980 Uttar Pradesh Bansgaon (SC) Mahabir Prasad Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 32061 1980 Uttar Pradesh Bara Banki (SC) Ram Kinkar Janta Party (Secular) (JNP(S)) 15641 1980 Uttar Pradesh Bareilly Nisar Yar Khan Janta Party (Secular) (JNP(S)) 1710 1980 Uttar Pradesh Basti (SC) Kalpnath Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 26890 1980 Uttar Pradesh Bijnor (SC) Mangal Ram Janta Party (Secular) (JNP(S)) 46099 1980 Uttar Pradesh Chandauli Nihal Singh Janta Party (JNP) 20858 1980 Uttar Pradesh Deoria Ramayan Rai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 77 1980 Uttar Pradesh Domariaganj Kazi Jalil Abbasi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 65467 1980 Uttar Pradesh Faizabad Jai Ram Verma Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 54416 1980 Uttar Pradesh Garhwal Hemwati Nandan Bahuguna Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 125440 1980 Uttar Pradesh Ghazipur Jainul Bashar Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 5291 1980 Uttar Pradesh Ghosi Jharkhande Communist Party Of India (CPI) 6296 1980 Uttar Pradesh Gonda Anand Singh Alias Annubhaiya Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 72926 1980 Uttar Pradesh Gorakhpur Hari Kesh Bahadur Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 16141 1980 Uttar Pradesh Hardoi (SC) Manni Lal Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 53157 1980 Uttar Pradesh Jaunpur Azizulla Janta Party (Secular) (JNP(S)) 2763 1980 Uttar Pradesh Kaiserganj Rana Bir Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 33462 1980 Uttar Pradesh Khalilabad Krishna Chandra Pandey Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 19941 1980 Uttar Pradesh Kheri Bal Govind Verma Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 81306 1980 Uttar Pradesh Lalganj (SC) Chhagur Janta Party (Secular) (JNP(S)) 9383 1980 Uttar Pradesh Lucknow Sheila Kaul Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 30382 1980 Uttar Pradesh Machhalishahr Sheo Sharan Verma Janta Party (Secular) (JNP(S)) 11220 1980 Uttar Pradesh Maharajganj Ashfaq Husain Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 23536 1980 Uttar Pradesh Mirzapur Aziz Imam Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 34523 1980 Uttar Pradesh Misrikh (SC) Ram Lal Rahi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 47673 1980 Uttar Pradesh Mohanlalganj (SC) Kailash Pati Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 43065 1980 Uttar Pradesh Moradabad Ghulam Mohammad Khan Janta Party (Secular) (JNP(S)) 10467 1980 Uttar Pradesh Nainital Narayana Datt Tewari Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 104422 1980 Uttar Pradesh Padrauna Kunwar Chandra Pratap Narain Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 22976 1980 Uttar Pradesh Pilibhit Harish Kumar Gangwar Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 45107 1980 Uttar Pradesh Pratapgarh Ajit Pratap Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 14185 1980 Uttar Pradesh Rae Bareli Indira Gandhi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 173654 1980 Uttar Pradesh Rampur Zulfiqar Ali Khan Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 70408 1980 Uttar Pradesh Robertsganj (SC) Ram Pyare Panika Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 16002 1980 Uttar Pradesh Saidpur (SC) Rajnath Sonkar Shastri Janta Party (Secular) (JNP(S)) 13983 1980 Uttar Pradesh Salempur Ram Nagina Misra Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 15954 1980 Uttar Pradesh Sambhal Bijendra Pal Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 15767 1980 Uttar Pradesh Shahabad Dharmgaj Singh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 57496 1980 Uttar Pradesh Shahjahanpur Kr. Jatendra Prasad Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 6259 1980 Uttar Pradesh Sitapur Rajendra Kumari Bajpai Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 45697 1980 Uttar Pradesh Sultanpur Giriraj Isngh Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 26081 1980 Uttar Pradesh Tehri Garhwal Trepan Singh Negi Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 40763 1980 Uttar Pradesh Unnao Ziaur Rehman Ansari Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 34869 1980 Uttar Pradesh Varanasi Kamalapati Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 24735 1980 West Bengal Arambagh Bijoy Krishna Modak Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 42991 1980 West Bengal Asansol Ananda Gopal Mukhopadhya Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 9652 1980 West Bengal Bankura Acharia Basudeb Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 43911 1980 West Bengal Barasat Chitta Basu All India Forward Block (FBL) 93920 1980 West Bengal Barrackpore Mahammed Ismail Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 103925 1980 West Bengal Basirhat Indrajit Gupta Communist Party Of India (CPI) 95854 1980 West Bengal Berhampore Tridib Chaudhari Revolutionary Socialist Party (RSP) 92269 1980 West Bengal Birbhum (SC) Gadadhar Saha Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 40663 1980 West Bengal Bolpur Saradish Roy Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 68629 1980 West Bengal Burdwan Sushil Kumar Bhattacharya Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 119727 1980 West Bengal Calcutta North East Sunil Moitra Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 27069 1980 West Bengal Calcutta North West Ashoke Kumar Sen Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 43833 1980 West Bengal Calcutta South Satya Sadhan Chakrabarty Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 37009 1980 West Bengal Contai Giri Sudhir Kumar Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 89774 1980 West Bengal Diamond Harbour Jyotirmoy Basu Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 145932 1980 West Bengal Dum Dum Niren Ghosh Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 165672 1980 West Bengal Durgapur (SC) Krishna Chandra Halder Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 95187 1980 West Bengal Hooghly Rup Chand Pal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 78393 1980 West Bengal Howrah Samar Mukherjee Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 58309 1980 West Bengal Jadavpur Somnath Chatterjee Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 146115 1980 West Bengal Jhargram (ST) Hasada Matilal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 98169 1980 West Bengal Joynagar (SC) Sanat Kumar Mandal Revolutionary Socialist Party (RSP) 48529 1980 West Bengal Katwa Saifuddin Chwdhury Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 121160 1980 West Bengal Krishnagar Renupada Das Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 66191 1980 West Bengal Mathurapur (SC) Mukundaram Mandal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 77842 1980 West Bengal Midnapore Narayan Choubey Communist Party Of India (CPI) 124351 1980 West Bengal Nabadwip (SC) Bidha Gohse (Goswami) Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 83465 1980 West Bengal Panskura Gita Mukherjee Communist Party Of India (CPI) 98230 1980 West Bengal Purulia Chitta Ranjan Mahata All India Forward Block (FBL) 104892 1980 West Bengal Serampore Dinen Bhattacharya Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 106107 1980 West Bengal Tamluk Misra Satyagopal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 123051 1980 West Bengal Uluberia Hannan Mollah Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 139078 1980 West Bengal Vishnupur (SC) Ajit Kumar Saha Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 110200 1980 West Bengal Alipurduars (ST) Pius Tirkey Revolutionary Socialist Party (RSP) 115457 1980 West Bengal Balurghat (SC) Barman Palas Revolutionary Socialist Party (RSP) 80328 1980 West Bengal Cooch Behar (SC) Amar Roy Pradhan All India Forward Block (FBL) 118146 1980 West Bengal Darjeeling Ananda Pathak Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 18161 1980 West Bengal Jalpaiguri Subodh Sen Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 90396 1980 West Bengal Jangipur Zainal Abedin Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 72826 1980 West Bengal Malda Abdul Barkat Ataul Ghani Khan Chawdhury Indian National Congress (U) (INC(U)) 12759 1980 West Bengal Murshidabad Masudal Hassain Syed Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 68755 1980 West Bengal Raiganj Golam Yazdani Indian Natioanl Congress (I) (INC(I)) 1305 Grand Total 36213332

8th Lok Sabha Election 1984 Gujarat

In the 8th Lok Sabha elections of Gujarat, the total number of voters in the state increased to 1,88,43,760 which in result witnessed over 57.93 percent voting in 1984. The General Elections of 1984 had 229 candidates participating from 26 Lok Sabha seats in Gujarat. In this election, Congress once again came into power by bagging 24 seats while the new party Bharatiya Janata Party (BJP) and the Janata Party could manage to get only 1 seat.

Therefore, according to the percentage of votes of the general elections of 1984, Congress received 53.24 per cent, BJP 18.64 per cent and Janata Party 16.59 per cent. After the win of Indian National Congress, government was formed at the center and Rajiv Gandhi was elected as the Prime Minister.

Indian National Congress leaders Haroobhai Mehta from Ahmedabad, Gaekwad Ranjitsinh Pratapshinh from Baroda, Rathwa Amarsinh Viriyabhai from Chhota Udaipur, G.I.Patel from Gandhinagar, Jadeja Daulatsinh Partap Sinh from Jamnagar, Ushaben Raghavji Thakkar from Kutch, Mavani Ramaben Ramjibhai from Rajkot and Patel Chhaganbhai Devabhai from Surat won the maximum number of seats in the respective Parliamentary constituencies.

Year Name of State/ UT Parliamentary Constituency Candidate Name Party Abbreviation Margin Votes 1984 Andaman & Nicobar Islands Andaman & Nicobar Islands Manoranjan Bhakta Indian National Congress (INC) 19136 1984 Andhra Pradesh Adilabad C. Madhav Reddy Telugu Desam (TDP) 54558 1984 Andhra Pradesh Amalapuram (SC) Aithabathula Jogeswara Venkata Buthci Maheswara Rao Telugu Desam (TDP) 119731 1984 Andhra Pradesh Anakapalli Appalanarasimham P. Telugu Desam (TDP) 174816 1984 Andhra Pradesh Anantapur Devineni Narayana Swamy Telugu Desam (TDP) 108649 1984 Andhra Pradesh Arunachal East Wangpha Lowang Indian National Congress (INC) 19215 1984 Andhra Pradesh Arunachal West P.K.Thangon Indian National Congress (INC) 461 1984 Andhra Pradesh Bapatla Chimata Sambu Telugu Desam (TDP) 34420 1984 Andhra Pradesh Bhadrachalam (ST) Sode Ramaiah Communist Party Of India (CPI) 24640 1984 Andhra Pradesh Bobbili Anand Gajapathi Raju Poosapati Telugu Desam (TDP) 137583 1984 Andhra Pradesh Chittoor N.P.Jhansi Lakshmi Telugu Desam (TDP) 61211 1984 Andhra Pradesh Cuddapah D.N.Reddy Telugu Desam (TDP) 54308 1984 Andhra Pradesh Eluru Bolla Bulli Ramaiah Telugu Desam (TDP) 111652 1984 Andhra Pradesh Guntur N.G.Ranga Indian National Congress (INC) 11894 1984 Andhra Pradesh Hanamkonda Chandupatla Janga Reddy Bharatiya Janta Party (BJP) 54198 1984 Andhra Pradesh Hindupur K. Ramachandra Reddy Telugu Desam (TDP) 155337 1984 Andhra Pradesh Hyderabad Sultan Salahuddin Owaise Independent (IND) 3481 1984 Andhra Pradesh Kakinada Thota Gopala Krishna Telugu Desam (TDP) 129714 1984 Andhra Pradesh Karimnagar Juvvadi Chokkarao Indian National Congress (INC) 78607 1984 Andhra Pradesh Khammam Jalagam Vengala Rao Indian National Congress (INC) 91499 1984 Andhra Pradesh Kurnool Erasu Ayyapu Reddy Telugu Desam (TDP) 7290 1984 Andhra Pradesh Machilipatnam Sambasivarao Kuvuru Indian National Congress (INC) 9093 1984 Andhra Pradesh Mahabubnagar Sudini Jaipal Reddy Janata Party (JNP) 80103 1984 Andhra Pradesh Medak P.Manik Reddy Telugu Desam (TDP) 1816 1984 Andhra Pradesh Miryalguda Bhimreddy Narsimha Reddy Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 41755 1984 Andhra Pradesh Nagarkurnool (SC) V. Tulsiram Telugu Desam (TDP) 89137 1984 Andhra Pradesh Nalgonda Mallareddy Raguma Reddy Telugu Desam (TDP) 114410 1984 Andhra Pradesh Nandyal Maddur Subba Reddy Telugu Desam (TDP) 50263 1984 Andhra Pradesh Narasapur Vijaya Kumar Raju Bhupathiraju Telugu Desam (TDP) 196374 1984 Andhra Pradesh Narasaraopet Katuri Narayanaswamy Telugu Desam (TDP) 14238 1984 Andhra Pradesh Nellore (SC) Penchalaiah Puchalapalli Telugu Desam (TDP) 53551 1984 Andhra Pradesh Nizamabad Tadur Bala Goud Indian National Congress (INC) 2447 1984 Andhra Pradesh Ongole Bezawada Papireddy Telugu Desam (TDP) 18143 1984 Andhra Pradesh Parvathipuram (ST) Kishore Chandra Suryamarayana Deo Vyricheria Indian Congress (Socialist) (ICS) 48680 1984 Andhra Pradesh Peddapalli (SC) Gotte Bhoopathy Telugu Desam (TDP) 46958 1984 Andhra Pradesh Rajahmundry Srihari Rao Telugu Desam (TDP) 153878 1984 Andhra Pradesh Rajampet Palakondrayudu Sugavasi Telugu Desam (TDP) 117147 1984 Andhra Pradesh Secunderabad T.Anjaiah Indian National Congress (INC) 8474 1984 Andhra Pradesh Siddipet (SC) G.Vijayaramarao Telugu Desam (TDP) 14201 1984 Andhra Pradesh Srikakulam Appayyadora Hanumantu Telugu Desam (TDP) 124468 1984 Andhra Pradesh Tenali Nissankararao Venkataratnam Telugu Desam (TDP) 10438 1984 Andhra Pradesh Tirupathi (SC) Chinta Mohan Telugu Desam (TDP) 34781 1984 Andhra Pradesh Vijayawada Vadde Sobhanadreeswara Rao Telugu Desam (TDP) 28444 1984 Andhra Pradesh Vishakhapatnam Bhattam Sreerama Murthy Telugu Desam (TDP) 140431 1984 Andhra Pradesh Warangal T. Kalpana Devi Telugu Desam (TDP) 8456 1984 Bihar Araria (SC) Doomar Lal Baitha Indian National Congress (INC) 198886 1984 Bihar Arrah Bali Ram Bhagat Indian National Congress (INC) 154922 1984 Bihar Aurangabad Satyendra Narain Singh Indian National Congress (INC) 166035 1984 Bihar Bagaha (SC) Bhola Raut Indian National Congress (INC) 165534 1984 Bihar Balia Chandra Bhanu Devi Indian National Congress (INC) 123901 1984 Bihar Banka Manorma Singh Indian National Congress (INC) 151972 1984 Bihar Barh Prakash Chandra Indian National Congress (INC) 222736 1984 Bihar Begusarai Krishna Shahi Indian National Congress (INC) 281636 1984 Bihar Bettiah Manoj Kumar Pande Indian National Congress (INC) 135268 1984 Bihar Bhagalpur Bhagwat Jha Azad Indian National Congress (INC) 30485 1984 Bihar Bikramganj Tapeshwar Singh Indian National Congress (INC) 1413 1984 Bihar Buxar Kamla Kant Tiwari Indian National Congress (INC) 55702 1984 Bihar Chapra Ram Bahadur Singh Janata Party (JNP) 26006 1984 Bihar Chatra Yogeshwar Prasad Yogesh Indian National Congress (INC) 156542 1984 Bihar Darbhanga Vijay Kumar Mishra Lok Dal (LKD) 72167 1984 Bihar Dhanbad Shankar Dayal Singh Indian National Congress (INC) 62295 1984 Bihar Dumka (ST) Prithiwi Chand Kisku Indian National Congress (INC) 97187 1984 Bihar Gaya (SC) Ram Swaroop Ram Indian National Congress (INC) 84435 1984 Bihar Giridih Sarfraj Ahmed Indian National Congress (INC) 124753 1984 Bihar Godda Saminuddin Indian National Congress (INC) 120373 1984 Bihar Gopalganj Kali Prasad Pandey Independent (IND) 177092 1984 Bihar Hajipur (SC) Ram Ratan Ram Indian National Congress (INC) 51216 1984 Bihar Hazaribagh Damodar Pandey Indian National Congress (INC) 60381 1984 Bihar Jahanabad Ramasharay Pd. Singh Communist Party Of India (CPI) 30976 1984 Bihar Jamshedpur Gopeshwar Indian National Congress (INC) 66202 1984 Bihar Jhanjharpur Gauri Shankar Rajhans Indian National Congress (INC) 205392 1984 Bihar Katihar Tariq Anwar Indian National Congress (INC) 45943 1984 Bihar Khagaria Chandra Shekhar Prasad Verma Indian National Congress (INC) 141526 1984 Bihar Khunti (ST) Simon Tigga Indian National Congress (INC) 33010 1984 Bihar Kishanganj Jamilur Rahman Indian National Congress (INC) 116130 1984 Bihar Kodarma Tilak Dhari Singh Indian National Congress (INC) 111383 1984 Bihar Lohardaga (ST) Sumati Oraon Indian National Congress (INC) 102067 1984 Bihar Madhepura Mahabir Prasad Yadav Indian National Congress (INC) 75297 1984 Bihar Madhubani Abdul Hannan An Indian National Congress (INC) 148820 1984 Bihar Maharajganj Krishnapratap Singh Indian National Congress (INC) 133904 1984 Bihar Monghyr Devendra Pd. Yadav Indian National Congress (INC) 163343 1984 Bihar Motihari Prabhawati Gupta Indian National Congress (INC) 144295 1984 Bihar Muzaffarpur Laliteshwar Prasad Shahi Indian National Congress (INC) 148974 1984 Bihar Nalanda Vijay Kumar Yadav Communist Party Of India (CPI) 39471 1984 Bihar Nawada (SC) Kunwar Ram Indian National Congress (INC) 237102 1984 Bihar Palamau (SC) Kamla Kumari Indian National Congress (INC) 185050 1984 Bihar Patna C. P. Thakur Indian National Congress (INC) 72181 1984 Bihar Purnea Madhuree Singh Indian National Congress (INC) 190400 1984 Bihar Rajmahal (ST) Seth Hembrom Indian National Congress (INC) 78856 1984 Bihar Ranchi Sheo Prasad Sahu Indian National Congress (INC) 108561 1984 Bihar Rosera (SC) Ram Bhagat Paswan Indian National Congress (INC) 97218 1984 Bihar Saharsa Chandra Kishore Pathak Indian National Congress (INC) 108084 1984 Bihar Samastipur Ramdeo Rai Indian National Congress (INC) 108361 1984 Bihar Sasaram (SC) Jagjiwan Ram Indian Congress (J) (ICJ) 1372 1984 Bihar Sheohar Ram Dulari Singh Indian National Congress (INC) 80553 1984 Bihar Singhbhum (ST) Begun Sumbrui Indian National Congress (INC) 60211 1984 Bihar Sitamarhi Ranshresth Khirhar Indian National Congress (INC) 121544 1984 Bihar Siwan Abdul Ghafoor Indian National Congress (INC) 137992 1984 Bihar Vaishali Kishori Sinha Indian National Congress (INC) 19953 1984 Chandigarh Chandigarh Jagan Nath Kaushal Indian National Congress (INC) 66300 1984 Dadra & Nagar Haveli Dadra & Nagar Haveli (ST) Gavli Sitaram Jivyabhai Independent (IND) 5381 1984 Delhi Chandni Chowk Jai Parkash Agarwal Indian National Congress (INC) 47076 1984 Delhi Delhi Sadar Jagdish Tytler Indian National Congress (INC) 65853 1984 Delhi East Delhi H.K.L.Bhagat Indian National Congress (INC) 312180 1984 Delhi Karol Bagh (SC) Sunderwati Nawal Prabhakar Indian National Congress (INC) 86572 1984 Delhi New Delhi Krsihan Chandra Pant Indian National Congress (INC) 72886 1984 Delhi Outer Delhi Bharat Singh Indian National Congress (INC) 249677 1984 Delhi South Delhi Lalit Maken Indian National Congress (INC) 85051 1984 Goa Daman & Diu Mormugao Eduardo Faleiro Indian National Congress (INC) 58809 1984 Goa Daman & Diu Panaji Shantaram L. Naik Indian National Congress (INC) 39548 1984 Gujarat Ahmedabad Haroobhai Mehta Indian National Congress (INC) 33137 1984 Gujarat Amreli Ravani Navinchandrabhai Parmananddas Indian National Congress (INC) 37868 1984 Gujarat Anand Ishverbhai Khodabhai Chavada Indian National Congress (INC) 75173 1984 Gujarat Banaskantha B.K.Gadhvi Indian National Congress (INC) 27283 1984 Gujarat Baroda Gaekwad Ranjitsinh Pratapshinh Indian National Congress (INC) 152552 1984 Gujarat Bhavnagar Gohil Gigabhai Bhavubhai Indian National Congress (INC) 10995 1984 Gujarat Broach Patel Ahmedbhai Mohammedbhai Indian National Congress (INC) 123069 1984 Gujarat Bulsar (ST) Patel Uttambhai Harjibhai Indian National Congress (INC) 54690 1984 Gujarat Chhota Udaipur (ST) Rathwa Amarsinh Viriyabhai Indian National Congress (INC) 111987 1984 Gujarat Dhandhuka (SC) Narsinhbhai Karsanbhai Makwana Indian National Congress (INC) 22616 1984 Gujarat Dohad (ST) Damor Somjibhai Punjabhai Indian National Congress (INC) 114737 1984 Gujarat Gandhinagar G.I.Patel Indian National Congress (INC) 2754 1984 Gujarat Godhra Jaydeepsinhji Indian National Congress (INC) 85847 1984 Gujarat Jamnagar Jadeja Daulatsinh Partap Sinh Indian National Congress (INC) 23090 1984 Gujarat Junagadh Patel Mohanbhai Laljibhai Indian National Congress (INC) 31943 1984 Gujarat Kaira Ajitsinh Fulsinhji Dyabhai Indian National Congress (INC) 147433 1984 Gujarat Kapadvanj Solanki Nataversingh Kesarisinghji Indian National Congress (INC) 32324 1984 Gujarat Kutch Ushaben Raghavji Thakkar Indian National Congress (INC) 30085 1984 Gujarat Mandvi (ST) Gamit Chhitubhai Devjibhai Indian National Congress (INC) 105523 1984 Gujarat Mehsana A.K.Patel Bharatiya Janta Party (BJP) 43896 1984 Gujarat Patan (SC) Vankar Punamchand Mithabhai Indian National Congress (INC) 6787 1984 Gujarat Porbandar Odedara Bharatbhai Maldevji Indian National Congress (INC) 77951 1984 Gujarat Rajkot Mavani Ramaben Ramjibhai Indian National Congress (INC) 57590 1984 Gujarat Sabarkantha H.M.Patel Janata Party (JNP) 6759 1984 Gujarat Surat Patel Chhaganbhai Devabhai Indian National Congress (INC) 50675 1984 Gujarat Surendranagar Jhala Digivijaysinhji Pratapsinhji Indian National Congress (INC) 36378 1984 Haryana Ambala (SC) Ram Prakash Indian National Congress (INC) 177352 1984 Haryana Bhiwani Bansi Lal Indian National Congress (INC) 187077 1984 Haryana Faridabad Rahim Khan Indian National Congress (INC) 134371 1984 Haryana Hissar Birinder Singh Indian National Congress (INC) 51206 1984 Haryana Karnal Chiranji Lal Indian National Congress (INC) 98952 1984 Haryana Kurukshetra Harpal Singh Indian National Congress (INC) 143276 1984 Haryana Mahendragarh Birender Singh Indian National Congress (INC) 230214 1984 Haryana Rohtak Hardwari Lal Indian National Congress (INC) 30931 1984 Haryana Sirsa (SC) Dalbir Singh Indian National Congress (INC) 81932 1984 Haryana Sonepat Dharam Pal Singh Indian National Congress (INC) 2941 1984 Himachal Pradesh Hamirpur Narain Chand Indian National Congress (INC) 124933 1984 Himachal Pradesh Kangra Chandresh Kumari Indian National Congress (INC) 117433 1984 Himachal Pradesh Mandi Sukh Ram Indian National Congress (INC) 131651 1984 Himachal Pradesh Shimla Krishan Dutt Sultanpuri Indian National Congress (INC) 196291 1984 Jammu And Kashmir Anantnag Akbar Jahan Begum Jammu & Kashmir Conference (JKN) 82010 1984 Jammu And Kashmir Baramulla Saif -Ud- Din Soz Jammu & Kashmir Conference (JKN) 140419 1984 Jammu And Kashmir Jammu Janak Raj Gupta Indian National Congress (INC) 120192 1984 Jammu And Kashmir Ladakh Phuntsog Namgyal Indian National Congress (INC) 7977 1984 Jammu And Kashmir Srinagar Abdul Rashid Kabuli Jammu & Kashmir Conference (JKN) 286277 1984 Jammu And Kashmir Udhampur Girdhari Lal Dogra Indian National Congress (INC) 111490 1984 Karnataka Bagalkot Patil Hanmantagouda Bhimanagouda Indian National Congress (INC) 10512 1984 Karnataka Bangalore North C. K. Jaffer Sharief Indian National Congress (INC) 41546 1984 Karnataka Bangalore South V. S. Krishna Iyer Janata Party (JNP) 12732 1984 Karnataka Belgaum Sidnal Shanmukhappa Basappa Indian National Congress (INC) 35540 1984 Karnataka Bellary Basavarajeswari Indian National Congress (INC) 72286 1984 Karnataka Bidar (SC) Nasing Suryavansi Indian National Congress (INC) 59615 1984 Karnataka Bijapur Guraddi Shivashankareppa Mallappa Janata Party (JNP) 2419 1984 Karnataka Chamarajanagar (SC) V. Sreenivasa Prasad Indian National Congress (INC) 80653 1984 Karnataka Chikaballapur V. Krishna Rao Indian National Congress (INC) 44314 1984 Karnataka Chikkodi (SC) B. Shankaranad Indian National Congress (INC) 3645 1984 Karnataka Chikmagalur D. K. Taradevi Indian National Congress (INC) 140040 1984 Karnataka Chitradurga K. H. Ranganath Indian National Congress (INC) 56811 1984 Karnataka Davangere Channaiah Odeyar Indian National Congress (INC) 65741 1984 Karnataka Dharwad North Naikar Dyamappa Kallappa Indian National Congress (INC) 44851 1984 Karnataka Dharwad South Azeez Sait Indian National Congress (INC) 57607 1984 Karnataka Gulbarga Veerenira Patil Indian National Congress (INC) 95490 1984 Karnataka Hassan H. N. Nanjegowda Indian National Congress (INC) 31969 1984 Karnataka Kanakpura M. V. Chandrashekara Murthy Indian National Congress (INC) 7026 1984 Karnataka Kanara G. Devaray Naik Indian National Congress (INC) 49198 1984 Karnataka Kolar (SC) V. Venkatesh Janata Party (JNP) 44765 1984 Karnataka Koppal H. G. Ramulu Indian National Congress (INC) 57951 1984 Karnataka Mandya K. V. Shankaragowda Janata Party (JNP) 120396 1984 Karnataka Mangalore Janardhana Poojary Indian National Congress (INC) 119399 1984 Karnataka Mysore Srikantada Tia Narasimharaja Wadiyar Indian National Congress (INC) 64610 1984 Karnataka Raichur B. V. Desai Indian National Congress (INC) 57386 1984 Karnataka Shimoga T. V. Chandrashekarappa Indian National Congress (INC) 123674 1984 Karnataka Tumkur G. S. Basavaraju Indian National Congress (INC) 30410 1984 Karnataka Udupi Oscar Fernandes Indian National Congress (INC) 142336 1984 Kerala Adoor (SC) K. K. Kunhambu Indian National Congress (INC) 50972 1984 Kerala Alleppey Vakkon Purushothaman Indian National Congress (INC) 37764 1984 Kerala Badagara K. P. Unnikrishnan Indian Congress (Socialist) (ICS) 10979 1984 Kerala Calicut K. G. Adiyodi Indian National Congress (INC) 54061 1984 Kerala Cannanore Muliappalli Ramachandran Indian National Congress (INC) 25053 1984 Kerala Chirayinkil Thalekkunnil Basheer Indian National Congress (INC) 31465 1984 Kerala Ernakulam K. V. Thomas Indian National Congress (INC) 70324 1984 Kerala Idukki P. J. Kurian Indian National Congress (INC) 130624 1984 Kerala Kasaragod I. Rama Rai Indian National Congress (INC) 11369 1984 Kerala Kottayam Suresh Kurup Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 5853 1984 Kerala Manjeri Ebrahim Sulaman Sait Muslim League (MUL) 71175 1984 Kerala Mavelikara Thampan Thomas Janata Party (JNP) 1287 1984 Kerala Mukundapuram K. Mohandas Kerala Congress (J) (KCJ) 44385 1984 Kerala Muvattupuzha George Joseph Mundakkal (Baby) Kerala Congress (J) (KCJ) 108200 1984 Kerala Ottapalam (SC) K. R. Narayanan Indian National Congress (INC) 55570 1984 Kerala Palghat V. S. Vijayaraghavan Indian National Congress (INC) 38153 1984 Kerala Ponnani G. M. Banatwalla Muslim League (MUL) 102326 1984 Kerala Quilon S. Krishna Kumar Indian National Congress (INC) 20357 1984 Kerala Trichur P. A. Antony Indian National Congress (INC) 51290 1984 Kerala Trivandrum A. Charles Indian National Congress (INC) 53438 1984 Lakshadweep Lakshadweep (ST) Mohammad Sayeed Padannatha Indian National Congress (INC) 1699 1984 Madhya Pradesh Balaghat Nandkishore Sharma Indian National Congress (INC) 68117 1984 Madhya Pradesh Bastar (ST) Mankuram Sodi Indian National Congress (INC) 76310 1984 Madhya Pradesh Betul Aslam Sherkhan Indian National Congress (INC) 37950 1984 Madhya Pradesh Bhind Krishna Singh Indian National Congress (INC) 87403 1984 Madhya Pradesh Bhopal K. N. Pradhan Indian National Congress (INC) 128664 1984 Madhya Pradesh Bilaspur (SC) Khelan Ram Jangde Indian National Congress (INC) 114267 1984 Madhya Pradesh Chhindwara Kamal Nath Indian National Congress (INC) 153825 1984 Madhya Pradesh Damoh Dal Chandra Jain Indian National Congress (INC) 50269 1984 Madhya Pradesh Dhar (ST) Pratapsingh Baghel Indian National Congress (INC) 135355 1984 Madhya Pradesh Durg Chandulal Chandrakar Indian National Congress (INC) 172594 1984 Madhya Pradesh Guna Mahendra Singh Indian National Congress (INC) 140480 1984 Madhya Pradesh Gwalior Madhavrao Jiwajirao Scindia Indian National Congress (INC) 175594 1984 Madhya Pradesh Hoshangabad Rameshwar Nikhra Indian National Congress (INC) 70579 1984 Madhya Pradesh Indore Prakash Chand Sethi Indian National Congress (INC) 90826 1984 Madhya Pradesh Jabalpur Ajay Narayan Mushran Indian National Congress (INC) 122323 1984 Madhya Pradesh Janjgir Prabhat Kumar Mishra Indian National Congress (INC) 152180 1984 Madhya Pradesh Jhabua (ST) Dileep Singh Bhurio Indian National Congress (INC) 134532 1984 Madhya Pradesh Kanker (ST) Arvind Netam Indian National Congress (INC) 136187 1984 Madhya Pradesh Khajuraho Chaturvedi Vidyawati Indian National Congress (INC) 50826 1984 Madhya Pradesh Khandwa Kalicharan Ramratan Indian National Congress (INC) 87470 1984 Madhya Pradesh Khargone Subhash Yadav Indian National Congress (INC) 67202 1984 Madhya Pradesh Mahasamund Vidyacharan Shukla Indian National Congress (INC) 139140 1984 Madhya Pradesh Mandla (ST) Mohan Lal Indian National Congress (INC) 128308 1984 Madhya Pradesh Mandsaur Balkavi Bairagi (Nandramdas Dwarkadas) Indian National Congress (INC) 59763 1984 Madhya Pradesh Morena (SC) Kammodilal Jatav Indian National Congress (INC) 21568 1984 Madhya Pradesh Raigarh (ST) Pushpa Devi Indian National Congress (INC) 112791 1984 Madhya Pradesh Raipur Kaiyur Bhushan Indian National Congress (INC) 104041 1984 Madhya Pradesh Rajgarh Digvijai Singh Indian National Congress (INC) 152097 1984 Madhya Pradesh Rajnandgaon Shivendra Bahadur Singh Indian National Congress (INC) 101053 1984 Madhya Pradesh Rewa Martand Singh Indian National Congress (INC) 116829 1984 Madhya Pradesh Sagar (SC) Nandlal Choudhary Indian National Congress (INC) 87441 1984 Madhya Pradesh Sarangarh (SC) Parasram Bharadwaj Indian National Congress (INC) 165179 1984 Madhya Pradesh Satna Aziz Qureshi Indian National Congress (INC) 99310 1984 Madhya Pradesh Seoni Gargishanker Mishra Indian National Congress (INC) 52050 1984 Madhya Pradesh Shahdol (ST) Dalbir Singh Indian National Congress (INC) 140257 1984 Madhya Pradesh Motilal Singh Indian National Congress (INC) 119969 1984 Madhya Pradesh Shajapur (SC) Bapulal Malviya Indian National Congress (INC) 70276 1984 Madhya Pradesh Sidhi (ST) Motilal Singh Indian National Congress (INC) 119969 1984 Madhya Pradesh Surguja (ST) Vijai Pratap Singh Indian National Congress (INC) 87170 1984 Madhya Pradesh Ujjain (SC) Satyanarayan Pawar Indian National Congress (INC) 42359 1984 Madhya Pradesh Vidisha Pratapbhanu Krishna Gopal Indian National Congress (INC) 9553 1984 Maharashtra Ahmednagar Gadakh Yeshwantrao Kankarrao Indian National Congress (INC) 100323 1984 Maharashtra Akola Madhusudan Atmaram Vairale Indian National Congress (INC) 13810 1984 Maharashtra Amravati Choudhary Ushatai Prakash Indian National Congress (INC) 121746 1984 Maharashtra Aurangabad Sahebrao P.Dongaonkar Indian Congress (Socialist) (ICS) 92419 1984 Maharashtra Baramati Pawar Sharadchandra Govindrao Indian Congress (Socialist) (ICS) 140532 1984 Maharashtra Beed Kshirsagar Kehsarbai Sonajirao Indian National Congress (INC) 110362 1984 Maharashtra Bhandara Keshaorao Atmaramji Pardhi Indian National Congress (INC) 121704 1984 Maharashtra Bombay North Anoopchand Khimchand Shah Indian National Congress (INC) 100124 1984 Maharashtra Bombay North Central Dighe Sharad Shankar Indian National Congress (INC) 132098 1984 Maharashtra Bombay North East Gurudas Kamat Indian National Congress (INC) 96274 1984 Maharashtra Bombay North West Sunil Dutt Indian National Congress (INC) 154640 1984 Maharashtra Bombay South Deora Murli Indian National Congress (INC) 105278 1984 Maharashtra Bombay South Central Datta Samant Independent (IND) 72611 1984 Maharashtra Buldhana (SC) Wasnik Mukul Balkrishna Indian National Congress (INC) 48058 1984 Maharashtra Chandrapur Potdukhe Shantaram Rajeshwar Indian National Congress (INC) 189155 1984 Maharashtra Chimur Muttemwar Vilas Baburao Indian National Congress (INC) 172100 1984 Maharashtra Dahanu (ST) Shingada Damu Barku Indian National Congress (INC) 69720 1984 Maharashtra Dhule (ST) Bhoye Reshama Motiram Indian National Congress (INC) 65932 1984 Maharashtra Gavit Manikrao Holdya Indian National Congress (INC) 157519 1984 Maharashtra Erandol Vijaykumar Naval Patil Indian National Congress (INC) 65155 1984 Maharashtra Hingoli Rathode Uttamraoji Baliramji Indian National Congress (INC) 135091 1984 Maharashtra Ichalkaranji Mane Balaso Alias Rajaram Shankarrao Indian National Congress (INC) 44138 1984 Maharashtra Jalgaon Mahajan Yadav Shivram Indian National Congress (INC) 54465 1984 Maharashtra Jalna Balasaheb Ramrao Pawar Indian National Congress (INC) 66567 1984 Maharashtra Karad Chavan Premalabai Dajisaheb Indian National Congress (INC) 285268 1984 Maharashtra Khed Ramkrishna More Indian National Congress (INC) 18024 1984 Maharashtra Kolhapur Gaikwad Udaysingrao Nanasaheb Indian National Congress (INC) 149474 1984 Maharashtra Kopargaon Vikhe Eknathrao Alias Balesaheb Vithalrao Indian National Congress (INC) 71485 1984 Maharashtra Latur Patil Shivraj Vishwanath Indian National Congress (INC) 85537 1984 Maharashtra Malegaon (ST) Bhoye Sitaram Sayaji Indian National Congress (INC) 38275 1984 Maharashtra Nagpur Banwarilal Bhagwandas Purohit Indian National Congress (INC) 130683 1984 Maharashtra Nanded Chavan Shankarrao Bhurao Indian National Congress (INC) 171524 1984 Maharashtra Nashik Mane Murlidhar Pandurang Indian National Congress (INC) 37546 1984 Maharashtra Osmanabad (SC) Arvind Tulshiramji Kamble Indian National Congress (INC) 57128 1984 Maharashtra Pandharpur (SC) Thorat Sandipan Bhagwan Indian National Congress (INC) 90833 1984 Maharashtra Parbhani Yadav Ramrao Narayanrao Indian National Congress (INC) 88318 1984 Maharashtra Pune Gadil Vithalrao Narhari Indian National Congress (INC) 198354 1984 Maharashtra Rajapur Madhu Dandavate Janata Party (JNP) 26131 1984 Maharashtra Ramtek Narsimha Rao P . V . Indian National Congress (INC) 185972 1984 Maharashtra Ratnagiri D. B. Patil Peasants And Workers Party Of India (PWP) 37924 1984 Maharashtra Husen Dalwai Indian National Congress (INC) 23845 1984 Maharashtra Sangli Patil Prakash Vasantrao Indian National Congress (INC) 141693 1984 Maharashtra Satara Bhosale Prataprao Baburao Indian National Congress (INC) 95520 1984 Maharashtra Sholapur Kuchan Gangadhar Sinramappa Indian National Congress (INC) 190632 1984 Maharashtra Thane Ghopal Shantaram Gopal Indian National Congress (INC) 115390 1984 Maharashtra Wardha Sathe Vasant Purushottam Indian National Congress (INC) 23423 1984 Maharashtra Washim Ghulam Nabi Azad Indian National Congress (INC) 10359 1984 Maharashtra Yavatmal Patil Uttamrao Deorao Indian National Congress (INC) 166202 1984 Manipur Inner Manipur N.Tombi Singh Indian National Congress (INC) 14729 1984 Manipur Outer Manipur (ST) Meijinlung Indian National Congress (INC) 40892 1984 Meghalaya Shillong G.G.Swell Indian National Congress (INC) 50826 1984 Meghalaya Tura Purno Agitok Sangma Indian National Congress (INC) 78738 1984 Nagaland Nagaland Chingwang Indian National Congress (INC) 137182 1984 Orissa Dhenkanal Raja Kamakhya Prasad Singh Deo Mahindra Bahadur Indian National Congress (INC) 203573 1984 Orissa Aska Somnath Rath Indian National Congress (INC) 118044 1984 Orissa Balasore Chintamani Jena Indian National Congress (INC) 79185 1984 Orissa Berhampur R.Jagannath Rao Indian National Congress (INC) 144860 1984 Orissa Bhadrak (SC) Ananta Prasad Sethi Indian National Congress (INC) 67419 1984 Orissa Bhubaneswar Chintamoni Panigrahi Indian National Congress (INC) 89854 1984 Orissa Bolangir Nityanand Misra Indian National Congress (INC) 34952 1984 Orissa Cuttack Jayanti Pattanik Indian National Congress (INC) 78921 1984 Orissa Deogarh Sriballav Panigrahi Indian National Congress (INC) 93522 1984 Orissa Jagatsinghpur Lakshman Mallick Indian National Congress (INC) 958 1984 Orissa Jajpur (SC) Anadi Charan Das Indian National Congress (INC) 59505 1984 Orissa Kalahandi Jagannath Patnaik Indian National Congress (INC) 24074 1984 Orissa Kendrapara Bijayananda Pattnaik Janata Party (JNP) 16776 1984 Orissa Keonjhar (ST) Harinder Soren Indian National Congress (INC) 84624 1984 Orissa Koraput (ST) Gridhar Gomango Indian National Congress (INC) 99822 1984 Orissa Mayurbhanj (ST) Sidhalal Murmu Indian National Congress (INC) 69238 1984 Orissa Nowrangpur (ST) Khagapati Pradhani Indian National Congress (INC) 103735 1984 Orissa Phulbani (SC) Radha Kanta Digal Indian National Congress (INC) 125079 1984 Orissa Puri Brajamohan Mohenty Indian National Congress (INC) 104440 1984 Orissa Sambalpur Krupasindhu Bhoi Indian National Congress (INC) 139660 1984 Orissa Sundargarh (ST) Maurice Kujur Indian National Congress (INC) 106547 1984 Pondicherry Pondicherry P.Shammugam Indian National Congress (INC) 61704 1984 Rajasthan Ajmer Vishnu Kumar Modi Indian National Congress (INC) 56694 1984 Rajasthan Alwar Ram Singh Yadev Indian National Congress (INC) 125531 1984 Rajasthan Banswara (ST) Prabhulal Rawat Indian National Congress (INC) 121125 1984 Rajasthan Barmer Virdhi Chand Indian National Congress (INC) 106713 1984 Rajasthan Bayana (SC) Lala Ram Ken Indian National Congress (INC) 78402 1984 Rajasthan Bharatpur K.Natwar Singh Indian National Congress (INC) 79309 1984 Rajasthan Bhilwara Girdhari Lal Vyas Indian National Congress (INC) 151636 1984 Rajasthan Bikaner Manphool Singh Indian National Congress (INC) 126082 1984 Rajasthan Chittorgarh Nirmla Kumari Indian National Congress (INC) 76389 1984 Rajasthan Churu Mohar Singh Indian National Congress (INC) 111423 1984 Rajasthan Dausa Rajesh Pilot Indian National Congress (INC) 74343 1984 Rajasthan Ganganagar (SC) Birbal Indian National Congress (INC) 165514 1984 Rajasthan Jaipur Nawal Kishore Sharma Indian National Congress (INC) 83857 1984 Rajasthan Jalore (SC) Buta Singh Indian National Congress (INC) 163464 1984 Rajasthan Jhalawar Jujharsingh Indian National Congress (INC) 69313 1984 Rajasthan Jhunjhunu Mohd. Ayub Khan Indian National Congress (INC) 57306 1984 Rajasthan Jodhpur Ashok Gehlot Indian National Congress (INC) 153348 1984 Rajasthan Kota Shanti Kumar Dhariwal Indian National Congress (INC) 54847 1984 Rajasthan Nagaur Ram Niwas Indian National Congress (INC) 48535 1984 Rajasthan Pali Mool Chand Daga Indian National Congress (INC) 35721 1984 Rajasthan Salumber (ST) Alkha Ram Indian National Congress (INC) 79011 1984 Rajasthan Sawai Madhopur (ST) Ram Kumar Indian National Congress (INC) 100998 1984 Rajasthan Sikar Bal Ram Indian National Congress (INC) 179559 1984 Rajasthan Tonk (SC) Banwari Lal Indian National Congress (INC) 102709 1984 Rajasthan Udaipur Indubala Sukhadia Indian National Congress (INC) 104802 1984 Sikkim Sikkim Nar Bhadur Bhandari Independent (IND) 35287 1984 Tamil Nadu Arakkonam R. Jeevarathinam M #N/A 60942 1984 Tamil Nadu Chengalpattu S. Jagathrakshakan All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 58209 1984 Tamil Nadu Chidambaram (SC) Vallalperuman P. Indian National Congress (INC) 120891 1984 Tamil Nadu Coimbatore Kuppuswamy C. K. Indian National Congress (INC) 102519 1984 Tamil Nadu Cuddalore Venkatesan P.R.S. Indian National Congress (INC) 131954 1984 Tamil Nadu Dharmapuri M. Thambi Duriai All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 151252 1984 Tamil Nadu Dindigul K.R. Natarajan All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 141318 1984 Tamil Nadu Gobichettipalayam Kholandaivelu P. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 160627 1984 Tamil Nadu Karur Murugaiah A. R. Indian National Congress (INC) 235563 1984 Tamil Nadu Krishnagiri K. Ramamurthi Indian National Congress (INC) 166366 1984 Tamil Nadu Madras Central Kalanidhi A. Dravida Mummetra Kazhagam (DMK) 96744 1984 Tamil Nadu Madras North N.V.N.Somu Dravida Mummetra Kazhagam (DMK) 36450 1984 Tamil Nadu Madras South Vyjayanthimala Indian National Congress (INC) 48017 1984 Tamil Nadu Madurai Subburaman A.G. Indian National Congress (INC) 173011 1984 Tamil Nadu Mayiladuturai Pakeer Mohamed E.S.M. Indian National Congress (INC) 119643 1984 Tamil Nadu Nagapattinam (SC) Mahalingam, M. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 2289 1984 Tamil Nadu Nagercoil N. Dennis Indian National Congress (INC) 11637 1984 Tamil Nadu Nilgiris R.Prabhu Indian National Congress (INC) 131939 1984 Tamil Nadu Palani Senapathy Gounder A. Indian National Congress (INC) 264028 1984 Tamil Nadu Perambalur (SC) S. Thangaraju All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 152769 1984 Tamil Nadu Periyakulam Selvendran P. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 158613 1984 Tamil Nadu Pollachi (SC) Anna Nambi R. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 101430 1984 Tamil Nadu Pudukkottai Sundararaj N. Indian National Congress (INC) 264904 1984 Tamil Nadu Ramanathapuram V. Rajeshwaran Indian National Congress (INC) 100144 1984 Tamil Nadu Rasipuram (SC) Devarajan B. Indian National Congress (INC) 201406 1984 Tamil Nadu Salem Rangarajan Kumar Mangalam Indian National Congress (INC) 236175 1984 Tamil Nadu Sivaganga P. Chidambaram #N/A 212533 1984 Tamil Nadu Sivakasi N. Soundararajan All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 66478 1984 Tamil Nadu Sriperumbudur (SC) Maragatham Chandrasekhar Indian National Congress (INC) 109474 1984 Tamil Nadu Tenkasi (SC) M. Arunachalam Indian National Congress (INC) 191567 1984 Tamil Nadu Thanjavur Singaravadivel Indian National Congress (INC) 89321 1984 Tamil Nadu Tindivanam S.S. Eramasamy Padayatchi Indian National Congress (INC) 201858 1984 Tamil Nadu Tiruchendur K.T. Kosalram Indian National Congress (INC) 223427 1984 Tamil Nadu Tiruchengode Kannan P. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 158066 1984 Tamil Nadu Tiruchirappalli Adaikalaraj Indian National Congress (INC) 102905 1984 Tamil Nadu Tirunelveli M.R. Janardhanan All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 85946 1984 Tamil Nadu Tiruppattur Jayamohan A. Indian National Congress (INC) 121787 1984 Tamil Nadu Vandavasi Balaraman L. Indian National Congress (INC) 134892 1984 Tamil Nadu Vellore A.C. Shanmugam All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 74723 1984 Tripura Tripura East (ST) Baju Ban Riyan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 41063 1984 Tripura Tripura West Ajoy Biswas Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 209520 1984 Uttar Pradesh Agra Nihal Singh Indian National Congress (INC) 39677 1984 Uttar Pradesh Akbarpur (SC) Ram Piyare Suman Indian National Congress (INC) 69621 1984 Uttar Pradesh Aligarh Usha Rani Indian National Congress (INC) 102231 1984 Uttar Pradesh Allahabad Amitabh Bachchan Indian National Congress (INC) 187795 1984 Uttar Pradesh Almora Harish Chandra Singh Indian National Congress (INC) 140332 1984 Uttar Pradesh Amethi Rajiv Gandhi Indian National Congress (INC) 314878 1984 Uttar Pradesh Amroha Ram Pal Singh Indian National Congress (INC) 17277 1984 Uttar Pradesh Aonla Kalyan Singh Solanki Indian National Congress (INC) 52823 1984 Uttar Pradesh Azamgarh Santosh Kumar Singh Indian National Congress (INC) 2786 1984 Uttar Pradesh Baghpat Charan Singh Lok Dal (LKD) 85674 1984 Uttar Pradesh Bahraich Arif Mohammad Khan Indian National Congress (INC) 101020 1984 Uttar Pradesh Ballia Jagannath Chowdhari Indian National Congress (INC) 53940 1984 Uttar Pradesh Balrampur Deep Narain Van Mahanth Indian National Congress (INC) 8656 1984 Uttar Pradesh Banda Bhism Deo Dubey Indian National Congress (INC) 57499 1984 Uttar Pradesh Bansgaon (SC) Mahavir Prasad Indian National Congress (INC) 174229 1984 Uttar Pradesh Bara Banki (SC) Kamla Prasad Indian National Congress (INC) 94661 1984 Uttar Pradesh Bareilly Abida Ahmad Indian National Congress (INC) 55908 1984 Uttar Pradesh Basti (SC) Ram Awadh Prasad Indian National Congress (INC) 154602 1984 Uttar Pradesh Bijnor (SC) Girdhar Lal Indian National Congress (INC) 99813 1984 Uttar Pradesh Bilhaur Jagdish Awasthi Indian National Congress (INC) 81610 1984 Uttar Pradesh Budaun Saleem Iqbal Sherwani Indian National Congress (INC) 49742 1984 Uttar Pradesh Bulandshahr Kr. Surendra Pal Indian National Congress (INC) 95900 1984 Uttar Pradesh Chail (SC) Bihari Lal Shailesh Indian National Congress (INC) 3418 1984 Uttar Pradesh Chandauli Chanda Tripati Indian National Congress (INC) 51101 1984 Uttar Pradesh Deoria Rajmangal Pandey Indian National Congress (INC) 145101 1984 Uttar Pradesh Domariaganj Kazi Jalil Abbasi Indian National Congress (INC) 112987 1984 Uttar Pradesh Etah Muhammad Mehfooj Ali Khan Alias Pyarey Main Lok Dal (LKD) 3431 1984 Uttar Pradesh Etawah Raghuraj Singh Indian National Congress (INC) 23068 1984 Uttar Pradesh Faizabad Nirmal Khatri Indian National Congress (INC) 104492 1984 Uttar Pradesh Farrukhabad Khurshed Alam Khan Indian National Congress (INC) 126611 1984 Uttar Pradesh Fatehpur Hari Krishna Shastri Indian National Congress (INC) 92883 1984 Uttar Pradesh Firozabad (SC) Ganga Ram Indian National Congress (INC) 63502 1984 Uttar Pradesh Garhwal Chandra Mohan Singh Indian National Congress (INC) 118881 1984 Uttar Pradesh Ghatampur (SC) Askaran Indian National Congress (INC) 48870 1984 Uttar Pradesh Ghazipur Zainul Basher Indian National Congress (INC) 70561 1984 Uttar Pradesh Ghosi Raj Kumar Indian National Congress (INC) 64846 1984 Uttar Pradesh Gonda Anand Singh Alias Annu Bhaiya Indian National Congress (INC) 165976 1984 Uttar Pradesh Gorakhpur Madan Pandey Indian National Congress (INC) 96600 1984 Uttar Pradesh Hamirpur Swami Prasad Singh Indian National Congress (INC) 63311 1984 Uttar Pradesh Hapur Kedar Nath Indian National Congress (INC) 150676 1984 Uttar Pradesh Hardoi (SC) Kindar Lal Indian National Congress (INC) 60403 1984 Uttar Pradesh Hardwar (SC) Sunder Lal Indian National Congress (INC) 135188 1984 Uttar Pradesh Hathras (SC) Puran Chand Indian National Congress (INC) 44638 1984 Uttar Pradesh Jalaun (SC) Lachhi Ram Indian National Congress (INC) 53237 1984 Uttar Pradesh Jalesar Kailash Chandra Yadav Indian National Congress (INC) 9738 1984 Uttar Pradesh Jaunpur Kamala Prasad Singh Indian National Congress (INC) 81523 1984 Uttar Pradesh Jhansi Sujan Singh Bundela Indian National Congress (INC) 115923 1984 Uttar Pradesh Kairana Akhtar Hasan Indian National Congress (INC) 98549 1984 Uttar Pradesh Kaiserganj Rana Vir Singh Indian National Congress (INC) 116830 1984 Uttar Pradesh Kannauj Sheila Dixit #N/A 61815 1984 Uttar Pradesh Kanpur Naresh Chandra Chaturvedi Indian National Congress (INC) 137369 1984 Uttar Pradesh Khalilabad Chandra Shekhar Indian National Congress (INC) 136364 1984 Uttar Pradesh Kheri Usha Kumari Indian National Congress (INC) 236515 1984 Uttar Pradesh Khurja (SC) Veer Sen Indian National Congress (INC) 118025 1984 Uttar Pradesh Lalganj (SC) Ramdhan Indian National Congress (INC) 104268 1984 Uttar Pradesh Lucknow Sheila Kaul Indian National Congress (INC) 122120 1984 Uttar Pradesh Machhlishahr Sripati Indian National Congress (INC) 67862 1984 Uttar Pradesh Maharajganj Jitendra Singh Indian National Congress (INC) 124474 1984 Uttar Pradesh Mainpuri Balram Singh Yadav Indian National Congress (INC) 55008 1984 Uttar Pradesh Mathura Manvendra Singh Indian National Congress (INC) 103400 1984 Uttar Pradesh Meerut Mohsina Kidwai Indian National Congress (INC) 96518 1984 Uttar Pradesh Mirzapur Uma Kant Mishra Indian National Congress (INC) 31368 1984 Uttar Pradesh Misrikh (SC) Sankata Prasad Indian National Congress (INC) 145279 1984 Uttar Pradesh Mohanlalganj (SC) Jagannath Pd. Indian National Congress (INC) 133049 1984 Uttar Pradesh Moradabad Hafiz Mohd. Siddique Indian National Congress (INC) 7113 1984 Uttar Pradesh Muzaffarnagar Dharam Vir Singh Indian National Congress (INC) 108021 1984 Uttar Pradesh Nainital Satendra Chandra Indian National Congress (INC) 166660 1984 Uttar Pradesh Padrauna Chandra Pratap Narain Singh Indian National Congress (INC) 76378 1984 Uttar Pradesh Phulpur Ram Pujan Patel Indian National Congress (INC) 114572 1984 Uttar Pradesh Pilibhit Bhanu Pratap Singh Indian National Congress (INC) 176670 1984 Uttar Pradesh Pratapgarh Raja Dinesh Singh Indian National Congress (INC) 232507 1984 Uttar Pradesh Rae Bareli Arun Kumar Nehru Indian National Congress (INC) 257553 1984 Uttar Pradesh Rampur Zulfiquar Ali Khan Indian National Congress (INC) 118957 1984 Uttar Pradesh Robertsganj (SC) Ram Pyare Indian National Congress (INC) 90059 1984 Uttar Pradesh Saharanpur Yashpal Singh Indian National Congress (INC) 72609 1984 Uttar Pradesh Saidpur (SC) Ram Smujhawan Indian National Congress (INC) 76534 1984 Uttar Pradesh Salempur Ram Nagina Misra Indian National Congress (INC) 60536 1984 Uttar Pradesh Sambhal Shanti Devi Indian National Congress (INC) 41243 1984 Uttar Pradesh Shahabad Dharamgaj Singh Indian National Congress (INC) 113159 1984 Uttar Pradesh Shahjahanpur Jitendra Prasad Indian National Congress (INC) 35270 1984 Uttar Pradesh Sitapur Rajendra Kumari Indian National Congress (INC) 93298 1984 Uttar Pradesh Sultanpur Raj Karan Singh Indian National Congress (INC) 160057 1984 Uttar Pradesh Tehri Garhwal Brahma Dutt Indian National Congress (INC) 140592 1984 Uttar Pradesh Unnao Ziaurrahman Ansari Indian National Congress (INC) 43996 1984 Uttar Pradesh Varanasi Shyam Lal Yadava Indian National Congress (INC) 94430 1984 West Bengal Alipurduars (ST) Pijus Tirkey Revolutionary Socialist Party (RSP) 30182 1984 West Bengal Arambagh Anil Basu Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 14160 1984 West Bengal Asansol Anada Gopal Mukherjee Indian National Congress (INC) 86666 1984 West Bengal Balurghat (SC) Palas Barman Revolutionary Socialist Party (RSP) 22217 1984 West Bengal Bankura Acharia Basudeb Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 24216 1984 West Bengal Barasat Tarun Kanti Ghosh Indian National Congress (INC) 12612 1984 West Bengal Barrackpore Debi Ghosal Indian National Congress (INC) 53669 1984 West Bengal Basirhat Indrajit Gupta Communist Party Of India (CPI) 39043 1984 West Bengal Berhampore Atish Chandra Sinha Indian National Congress (INC) 3047 1984 West Bengal Birbhum (SC) Gadahar Saha Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 13481 1984 West Bengal Bolpur Saradish Roy Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 60931 1984 West Bengal Burdwan Sudhir Ray Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 57684 1984 West Bengal Calcutta North East Ajit Kumar Panja Indian National Congress (INC) 88576 1984 West Bengal Calcutta South Bhola Nath Sen Indian National Congress (INC) 88939 1984 West Bengal Contai Phulrenu Guha Indian National Congress (INC) 13758 1984 West Bengal Cooch Behar (SC) Amar Roy Prodhan All India Forward Block (FBL) 45517 1984 West Bengal Darjeeling Ananda Prasad Pathak Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 1389 1984 West Bengal Diamond Harbour Amal Datta Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 4673 1984 West Bengal Dum Dum Asutosh Law Indian National Congress (INC) 2703 1984 West Bengal Durgapur (SC) Purna Chandra Malik Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 38768 1984 West Bengal Hooghly Indumati Bhattacharyya Indian National Congress (INC) 10967 1984 West Bengal Howrah Priya Ranjan Das Munshi Indian National Congress (INC) 94042 1984 West Bengal Jadavpur Mamata Banerjee Indian National Congress (INC) 19660 1984 West Bengal Jalpaiguri Manik Sanyal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 33172 1984 West Bengal Jangipur Abedin Zainal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 14738 1984 West Bengal Jhargram (ST) Motilal Hansda Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 75242 1984 West Bengal Joynagar (SC) Sant Kumar Mandal Revolutionary Socialist Party (RSP) 20449 1984 West Bengal Katwa Saifuddin Chowdhury Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 43450 1984 West Bengal Krishnagar Renu Pada Das Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 4787 1984 West Bengal Malda Abu Barkat Ataul Ghani Khan Choudhury Indian National Congress (INC) 46626 1984 West Bengal Mathurapur (SC) Manoranjan Halder Indian National Congress (INC) 2299 1984 West Bengal Midnapore Narayan Choubey Communist Party Of India (CPI) 56997 1984 West Bengal Murshidabad Syed Musudal Hossain Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 6262 1984 West Bengal Nabadwip (SC) Bibha Ghosh (Goswami) Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 6652 1984 West Bengal Panskura Geeta Mukherjee Communist Party Of India (CPI) 47876 1984 West Bengal Purulia Chittaranjan Mahata All India Forward Block (FBL) 13751 1984 West Bengal Raiganj Golam Yazdani Indian National Congress (INC) 20224 1984 West Bengal Serampore Bimal Kanti Ghosh Indian National Congress (INC) 30231 1984 West Bengal Tamluk Mishra Satyagopal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 11692 1984 West Bengal Uluberia Hannan Mollah Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 12425 1984 West Bengal Vishnupur (SC) Ajit Kumar Saha Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 75640 Grand Total 45434553

9th Lok Sabha Election 1989 Gujarat

In the 1989 Lok Sabha Elections, over 2,43,34,172 voters in Gujarat turned up to vote. The voting percentage in the state during 9th Lok Sabha Election went up to 54.58 per cent. 261 candidates participated from 26 Lok Sabha seats of Gujarat in the General election of 1989. This election saw a defeat of Indian National Congress and made BJP win 12 seats wherein Congress could only manage to bag 3 seats while Janata Dal won 11 Lok Sabha seats.

Congress received 37.16 per cent voters while BJP got 30.47 per cent and Janata Dal 27.80 per cent votes. A formation of non-Congress party government in the centre was witnessed by the voters and VP Singh from Janata Dal party became Prime Minister.

Ahmedabad gave the maximum number of votes to Harin Pathak from Bharatiya Janta Party in 1989 Lok Sabha Elections. Janta OParty too bagged parliamentary constituencies by winning the highest number of votes in Baroda. There were some constituencies where Indian National Congress was still standing strong like Bhavnagar, Bahod and Mandvi but constituencies like Gandhinagar, Kutch, Rajkot and Surat voted for BJP.

Year Name of State/ UT Parliamentary Constituency Candidate Name Party Abbreviation Margin Votes 1989 Andaman & Nicobar Islands Andaman & Nicobar Islands Manoranjan Bhakta Indian National Congress (INC) 18914 1989 Andhra Pradesh Adilabad P.Narasa Reddy Indian National Congress (INC) 44365 1989 Andhra Pradesh Amalapuram (SC) Kusuma Krishna Murty Indian National Congress (INC) 54781 1989 Andhra Pradesh Anakapalli Konathala Ramakrishna Indian National Congress (INC) 9 1989 Andhra Pradesh Anantapur Anantha Venkata Reddy Indian National Congress (INC) 59482 1989 Andhra Pradesh Bapatla Salagala Benjamin Indian National Congress (INC) 43620 1989 Andhra Pradesh Bhadrachalam (ST) Kariyeddula Kamala Kumari Indian National Congress (INC) 23986 1989 Andhra Pradesh Bobbili Komburi Ram Mohan Rao Telugu Desam (TDP) 39944 1989 Andhra Pradesh Chittoor Gnanendra Reddy Indian National Congress (INC) 82508 1989 Andhra Pradesh Cuddapah Y.S.Rajasekhar Reddy Indian National Congress (INC) 166752 1989 Andhra Pradesh Eluru Krishana Indian National Congress (INC) 71407 1989 Andhra Pradesh Guntur N.G.Ranga Indian National Congress (INC) 65013 1989 Andhra Pradesh Hanamkonda Kamaluddin Ahmed Indian National Congress (INC) 63343 1989 Andhra Pradesh Hindupur S.Gangadhara Indian National Congress (INC) 2168 1989 Andhra Pradesh Hyderabad Sultan Salahuddin Owaisi ALLINDIA MAJLIS-E ITHEHAD-UL-MULIMEEN (MIM) 133078 1989 Andhra Pradesh Kakinada Mallipudi Mangapathi Pallamraju Indian National Congress (INC) 82983 1989 Andhra Pradesh Karimnagar Chokka Rao Juvvadi Indian National Congress (INC) 35192 1989 Andhra Pradesh Khammam Jalagam Vengal Rao Indian National Congress (INC) 59252 1989 Andhra Pradesh Kurnool Kotla Vijay Bhaskara Reddy Indian National Congress (INC) 110418 1989 Andhra Pradesh Machilipatnam Sambasivarao Kavuri Indian National Congress (INC) 43489 1989 Andhra Pradesh Mahabubnagar Mallikarjun Indian National Congress (INC) 69778 1989 Andhra Pradesh Medak Bagareddy M. Indian National Congress (INC) 96096 1989 Andhra Pradesh Miryalguda B.N.Reddy Indian National Congress (INC) 34995 1989 Andhra Pradesh Nagarkurnool (SC) Anatha Ramulu Mullu Indian National Congress (INC) 71174 1989 Andhra Pradesh Nalgonda Chalilam Srinivasa Rao Indian National Congress (INC) 41850 1989 Andhra Pradesh Nandyal Bojja Venkata Reddy Indian National Congress (INC) 56262 1989 Andhra Pradesh Narasapur Bhupatiraju Vijaya Kumar Raju Telugu Desam (TDP) 13802 1989 Andhra Pradesh Narasaraopet Kasu Venkata Krishna Reddy Indian National Congress (INC) 65706 1989 Andhra Pradesh Nellore (SC) Putchalapalli Penchalaiah Indian National Congress (INC) 71839 1989 Andhra Pradesh Nizamabad Taduri Bala Goud Indian National Congress (INC) 24099 1989 Andhra Pradesh Ongole Rajamohana Reddy Mekapati Indian National Congress (INC) 97370 1989 Andhra Pradesh Parvathipuram (ST) Vijayaramaraju Satrucharla Indian National Congress (INC) 42641 1989 Andhra Pradesh Peddapalli (SC) G.Venkat Swamy Indian National Congress (INC) 30635 1989 Andhra Pradesh Rajahmundry Jamuna Indian National Congress (INC) 58322 1989 Andhra Pradesh Rajampet Annaiahgari Sai Prathap Indian National Congress (INC) 38423 1989 Andhra Pradesh Secunderabad T.Manemma Indian National Congress (INC) 147601 1989 Andhra Pradesh Siddipet (SC) Yellaiah Nandi Indian National Congress (INC) 86837 1989 Andhra Pradesh Srikakulam Viswanatham Kanithi Indian National Congress (INC) 50114 1989 Andhra Pradesh Tenali Basavapannayya Singam Indian National Congress (INC) 64188 1989 Andhra Pradesh Tirupathi (SC) Chinta Mohan Indian National Congress (INC) 72500 1989 Andhra Pradesh Vijayawada Chennupati Vidya Indian National Congress (INC) 58204 1989 Andhra Pradesh Visakhapatnam Uma Gajapathi Raju Poosapati Indian National Congress (INC) 25733 1989 Andhra Pradesh Warangal Surender Reddy Ramasahayam Indian National Congress (INC) 54121 1989 Arunachal Pradesh Arunachal East Laeta Umbrey Indian National Congress (INC) 32614 1989 Arunachal Pradesh Arunachal West Prem Khandu Thungon Indian National Congress (INC) 7746 1989 Bihar Araria (SC) Sukdeo Paswan JANATA DAL (JD) 72655 1989 Bihar Arrah Rameshwar Prasad INDIAN PEOPLES FRONT (IPF) 16440 1989 Bihar Aurangabad Ram Naresh Singh JANATA DAL (JD) 57082 1989 Bihar Bagaha (SC) Mahendra Baitha JANATA DAL (JD) 88032 1989 Bihar Balia Suryanarayan Singh Communist Party Of India (CPI) 161449 1989 Bihar Banka Pratap Singh JANATA DAL (JD) 216615 1989 Bihar Barh Nitish Kumar JANATA DAL (JD) 78347 1989 Bihar Begusarai Lalit Vijay Singh JANATA DAL (JD) 74721 1989 Bihar Bettiah Dharmesh Prassad Verma JANATA DAL (JD) 48348 1989 Bihar Bhagalpur Chun Chun Prasad Yadav JANATA DAL (JD) 435398 1989 Bihar Bikramganj Ram Parsad Singh JANATA DAL (JD) 125993 1989 Bihar Buxar Tej Narain Singh Communist Party Of India (CPI) 37322 1989 Bihar Chapra Laloo Prassad JANATA DAL (JD) 141882 1989 Bihar Chatra Upender Nath Verma JANATA DAL (JD) 77371 1989 Bihar Darbhanga Shakeeul Rahman JANATA DAL (JD) 78457 1989 Bihar Dhanbad A.K.Roy MARXIST (CO-ORDINATION) (M-COR) 13571 1989 Bihar Dumka (ST) Shibu Sohan JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 109601 1989 Bihar Gaya (SC) Inswar Chaudhary JANATA DAL (JD) 252923 1989 Bihar Giridih Ram Das Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 8182 1989 Bihar Godda Janardhan Yadav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 181433 1989 Bihar Gopalganj Rajmangal Mishra JANATA DAL (JD) 193921 1989 Bihar Hajipur (SC) Ram Vilas Paswan JANATA DAL (JD) 504448 1989 Bihar Hazaribagh Yadunath Pandey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 43419 1989 Bihar Jahanabad Ramashray Prasad Singh Communist Party Of India (CPI) 72901 1989 Bihar Jamshedpur Shailendra Mahto JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 8884 1989 Bihar Jhanjharpur Devandra Prassad Yadav JANATA DAL (JD) 159336 1989 Bihar Katihar Yuvarj JANATA DAL (JD) 103178 1989 Bihar Khagaria Ram Sharan Yadav JANATA DAL (JD) 136522 1989 Bihar Khunti (ST) Karia Munda BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 3785 1989 Bihar Kishanganj M.J.Akbar Indian National Congress (INC) 25991 1989 Bihar Kodarma Ritlal Prasad Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 102294 1989 Bihar Lohardaga (ST) Sumati Oraon Indian National Congress (INC) 39072 1989 Bihar Madhepura Ramesh Kumar Yadav Ravi JANATA DAL (JD) 292948 1989 Bihar Madhubani Bhogendra Jha Communist Party Of India (CPI) 141366 1989 Bihar Maharajganj Chanrasbekhar JANATA DAL (JD) 217318 1989 Bihar Monghyr Dhanraj Singh JANATA DAL (JD) 55186 1989 Bihar Motihari Radha Mohan Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 78111 1989 Bihar Muzaffarpur George Farnandes JANATA DAL (JD) 285010 1989 Bihar Nalanda Ram Saroop Prasad Indian National Congress (INC) 11212 1989 Bihar Nawada (SC) Prem Pardeep Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 149602 1989 Bihar Palamau (SC) Jaorwar Ram JANATA DAL (JD) 33396 1989 Bihar Patna Shailendra Nath Srivastava BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 21593 1989 Bihar Purnea Taslimudin JANATA DAL (JD) 54557 1989 Bihar Rajmahal (ST) Simon Marandi JHARKHAND MUKTI MORCHA (JMM) 166415 1989 Bihar Ranchi Subodh Kant Sahay JANATA DAL (JD) 14986 1989 Bihar Rosera (SC) Dashai Chaudhary JANATA DAL (JD) 204487 1989 Bihar Saharsa Surya Nr. Yadav JANATA DAL (JD) 277081 1989 Bihar Samastipur Manjai Lal JANATA DAL (JD) 237681 1989 Bihar Sasaram (SC) Chhedi Paswan JANATA DAL (JD) 113656 1989 Bihar Sheohar Hari Kishor Singh JANATA DAL (JD) 314475 1989 Bihar Singhbhum (ST) Bagua Samburi Indian National Congress (INC) 19979 1989 Bihar Sitamarhi Hukumdeo Narayan Yadav JANATA DAL (JD) 170861 1989 Bihar Siwan Janardan Tiwari BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 158951 1989 Bihar Vaishali Usha Singh JANATA DAL (JD) 213217 1989 Chandigarh Chandigarh Harmohan Dhawan JANATA DAL (JD) 3974 1989 Dadra & Nagar Haveli Dadra & Nagar Haveli (ST) Delkar Mohanbhai Sanjibhai Independent (IND) 7309 1989 Daman & Diu Daman And Diu Tandel Devji Jogibhai Independent (IND) 1840 1989 Goa Mormugao Faleiro Edurado Marthinho Indian National Congress (INC) 22066 1989 Goa Panaji Gopal Mayokar MAHARASHTRAWADI GOMANTAK (MAG) 15837 1989 Gujarat Ahmedabad Harin Pathak BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 147357 1989 Gujarat Amreli Manubhai Kotadiya JANATA DAL (JD) 119892 1989 Gujarat Anand Patel Nathubhai Manibhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 70299 1989 Gujarat Banaskantha Shah Jayantilal Virchandbhai JANATA DAL (JD) 250251 1989 Gujarat Baroda Koko Alias Prakash Kanubhai Brahmbhatt JANATA DAL (JD) 52898 1989 Gujarat Bhavnagar Jamod Shashikant Mavjibhai Indian National Congress (INC) 552 1989 Gujarat Broach Deshmukh Chandubhai Shambhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 115335 1989 Gujarat Bulsar (ST) Ajunbhai Lallubhai Patel JANATA DAL (JD) 22085 1989 Gujarat Chhota Udaipur (ST) Rahawa Naranbhai Jamalbhai JANATA DAL (JD) 21301 1989 Gujarat Dhandhuka (SC) Ratilal Kalidas Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 141618 1989 Gujarat Dohad (ST) Somaibahi Damor Indian National Congress (INC) 27759 1989 Gujarat Gandhinagar Veghela Shankarji Laxmanji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 268492 1989 Gujarat Godhra Patel Shantila Purushottamdas JANATA DAL (JD) 60373 1989 Gujarat Jamnagar Koradiya Chandresh Kumar Valjibhai (Chandresh Patel) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 45574 1989 Gujarat Junagadh Shekhada Govindhhal Kanjibhai JANATA DAL (JD) 108027 1989 Gujarat Kaira Chauhan Prabhatsinh Hathisinh JANATA DAL (JD) 109203 1989 Gujarat Kapadvanj Gabhaji Mangaji Thakor BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 156841 1989 Gujarat Kutch Babu Bhai Meghji Shah BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 81564 1989 Gujarat Mandvi (ST) Ghamit Chhitubhai Devibhai Indian National Congress (INC) 46139 1989 Gujarat Mehsana A.K.Patel BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 135330 1989 Gujarat Patan (SC) Chawada Khem Chandbhai Somabhai JANATA DAL (JD) 213054 1989 Gujarat Porbandar Manvar Balvantbhai Bachubhai JANATA DAL (JD) 67369 1989 Gujarat Rajkot Vekaria Shivlal Nagibhai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 194426 1989 Gujarat Sabarkantha Maganbhai Manibhai Patel JANATA DAL (JD) 103456 1989 Gujarat Surat Kashiram Rana BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 194041 1989 Gujarat Surendranagar Koli Patel Somabhai Gandabhi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 127673 1989 Haryana Ambala (SC) Ram Parkash Indian National Congress (INC) 22649 1989 Haryana Bhiwani Bansi Lal Indian National Congress (INC) 157330 1989 Haryana Faridabad Bhajan Lal Indian National Congress (INC) 131227 1989 Haryana Hissar Jai Parkash JANATA DAL (JD) 44679 1989 Haryana Karnal Chiranjit Lal Indian National Congress (INC) 8673 1989 Haryana Kurukshetra Gurdial Singh Saini JANATA DAL (JD) 38188 1989 Haryana Mahendragarh Birender Singh JANATA DAL (JD) 3510 1989 Haryana Rohtak Devi Lal JANATA DAL (JD) 189005 1989 Haryana Sirsa (SC) Het Ram JANATA DAL (JD) 38413 1989 Haryana Sonepat Kapil Dev JANATA DAL (JD) 71004 1989 Himachal Pradesh Hamirpur Thakur Prem Kumar Dhumal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 31575 1989 Himachal Pradesh Kangra Shanta Kumar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 59204 1989 Himachal Pradesh Mandi Maheshwar Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 28069 1989 Himachal Pradesh Simla (SC) Krishan Dutt Sultan Puri Indian National Congress (INC) 56990 1989 Jammu & Kashmir Anantnag P.L.Handoo JAMMU & KASHMIT NATIONAL CONFERENCE (JKN) 35869 1989 Jammu & Kashmir Baramulla Saif Ud Din Soze JAMMU & KASHMIT NATIONAL CONFERENCE (JKN) 34420 1989 Jammu & Kashmir Jammu Janak Rai Gupta Indian National Congress (INC) 21695 1989 Jammu & Kashmir Ladakh Mohd. Hassan Independent (IND) 4539 1989 Jammu & Kashmir Udhampur Dharam Paul Indian National Congress (INC) 30810 1989 Karnataka Bagalkot Patil Subhash Tammannappa Indian National Congress (INC) 32238 1989 Karnataka Bangalore North C.K.Jaffer Sharieff Indian National Congress (INC) 107124 1989 Karnataka Bangalore South R.Gundu Rao Indian National Congress (INC) 239854 1989 Karnataka Belgaum Sidnal Shanmukappa Bassappa Indian National Congress (INC) 23048 1989 Karnataka Bellary Basavarajesweri Indian National Congress (INC) 76085 1989 Karnataka Bidar (SC) Narsingrao Surya Vanshi Indian National Congress (INC) 38947 1989 Karnataka Bijapur Gudadinni Basagondappa Kadappa Indian National Congress (INC) 123333 1989 Karnataka Chamarajanagar (SC) V.Srinivasa Prasad Indian National Congress (INC) 153645 1989 Karnataka Chikballapur V.Krishna Rao Indian National Congress (INC) 136888 1989 Karnataka Chikkodi (SC) B.Shankaranand Indian National Congress (INC) 61264 1989 Karnataka Chikmagalur D.M.Putte Gowda Indian National Congress (INC) 161357 1989 Karnataka Chitradurga C.P.Mudalagiriyappa Indian National Congress (INC) 142193 1989 Karnataka Davangere Channaiah Odeyar Indian National Congress (INC) 76120 1989 Karnataka Dharwad North D.K.Naikar Indian National Congress (INC) 55548 1989 Karnataka Dharwad South Mujahid B.M. Indian National Congress (INC) 28648 1989 Karnataka Gulbarga B.G.Jawali Indian National Congress (INC) 108838 1989 Karnataka Hassan H.C.Srikantaiah Indian National Congress (INC) 189155 1989 Karnataka Kanakapura M.V.Chandrashekhara Murthy Indian National Congress (INC) 255221 1989 Karnataka Kanara Devaray Naik G Indian National Congress (INC) 31568 1989 Karnataka Kolar (SC) Y.Ramakrishna Indian National Congress (INC) 132602 1989 Karnataka Koppal Basavaraj Patil JANATA DAL (JD) 23088 1989 Karnataka Mandya G.Made Gowda Indian National Congress (INC) 74889 1989 Karnataka Mangalore Janardhana Poojary Indian National Congress (INC) 91097 1989 Karnataka Mysore Srikantadatta Narasimbharaj Wadeyar Indian National Congress (INC) 249364 1989 Karnataka Raichur R.Ambanna Naik Dore Indian National Congress (INC) 88922 1989 Karnataka Shimoga T.V.Chandrashekarappa Indian National Congress (INC) 140370 1989 Karnataka Tumkur G.S.Basavaraj Indian National Congress (INC) 199138 1989 Karnataka Udupi Oscar Pernandes Indian National Congress (INC) 152193 1989 Kerala Adoor (SC) Kodikunnil Suresh Indian National Congress (INC) 21542 1989 Kerala Alleppey Vakkom Purushotham Indian National Congress (INC) 25123 1989 Kerala Bandagara K. P. Unnikrishnan INDIAN CONGRESS (SOCIALIST- SARAT CHANDRA SINHA) (ICS(SCS)) 8209 1989 Kerala Calicut K. Muraleedharan Indian National Congress (INC) 28957 1989 Kerala Cannanore Mullappally Ramachandran Indian National Congress (INC) 42404 1989 Kerala Chirayinkil Thalekunnil Basheer Indian National Congress (INC) 5130 1989 Kerala Ernakulam K. V. Thomas Indian National Congress (INC) 36465 1989 Kerala Iduki Palai K. M. Mathew Indian National Congress (INC) 91479 1989 Kerala Kasaragod M. Rammana Rai Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 1546 1989 Kerala Kottayam Ramesh Chennithala Indian National Congress (INC) 53533 1989 Kerala Manjeri Ebrahim Sulaiman Sait Muslim League (MUL) 70282 1989 Kerala Mavelikara P. J. Kurien Indian National Congress (INC) 57182 1989 Kerala Mukundapuram Savithri Lakshmanan Indian National Congress (INC) 18754 1989 Kerala Muvattupuzha P. C. Thomas KERALA CONGRESS(M) (KCM) 68811 1989 Kerala Ottapalam (SC) K. R. Narayanan Indian National Congress (INC) 26187 1989 Kerala Palghat A. Vijayaraghavan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 1286 1989 Kerala Ponnani G. M. Banat Walia Muslim League (MUL) 107519 1989 Kerala Quilon S. Krishnakumar Indian National Congress (INC) 27462 1989 Kerala Trichur P. A. Antony Indian National Congress (INC) 6235 1989 Kerala Trivandrum A. Charles Indian National Congress (INC) 50913 1989 Lakshadweep Lakshadweep (ST) P. M. Sayeed Indian National Congress (INC) 1156 1989 Madhya Pradesh Balaghat Kankar Munjare Independent (IND) 10466 1989 Madhya Pradesh Bastar (ST) Mankuram Sodi Indian National Congress (INC) 36226 1989 Madhya Pradesh Betul Arif Beg BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 40772 1989 Madhya Pradesh Bhind Narsingh Rao Dixit BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 21924 1989 Madhya Pradesh Bhopal Sushil Chandra Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 103654 1989 Madhya Pradesh Bilaspur (SC) Resham Lal Jangade BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 5171 1989 Madhya Pradesh Chhindwara Kamal Nath Indian National Congress (INC) 40104 1989 Madhya Pradesh Damoh Lokendra Sngh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 119201 1989 Madhya Pradesh Dhar (ST) Suraj Bhanu Shiv Bhanu Solanki Indian National Congress (INC) 11771 1989 Madhya Pradesh Durg Purushottam Kaushik JANATA DAL (JD) 110033 1989 Madhya Pradesh Guna Vijaya Raje Scindia BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 146290 1989 Madhya Pradesh Gwalior Madhava Rao Scindiya Jeewaji Rao Indian National Congress (INC) 149425 1989 Madhya Pradesh Hoshangabad Sartaj Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 68229 1989 Madhya Pradesh Indore Sumitra Mahajan BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 111614 1989 Madhya Pradesh Jabalpur Baburao Pranjpe BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 101772 1989 Madhya Pradesh Janjgir Dalip Singh Judeo BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 98893 1989 Madhya Pradesh Jhabua (ST) Dileepsingh Bhuria Indian National Congress (INC) 116957 1989 Madhya Pradesh Kanker Arvind Netam Indian National Congress (INC) 45816 1989 Madhya Pradesh Khajuraho Umabharti BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 193345 1989 Madhya Pradesh Khandwa Amritlal (Mannibhai) BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 89197 1989 Madhya Pradesh Khargone Rameshwar Pathidar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 40898 1989 Madhya Pradesh Mahasamund Vidyacharan Shukla JANATA DAL (JD) 12894 1989 Madhya Pradesh Mandal (ST) Mohan Lal Indian National Congress (INC) 45235 1989 Madhya Pradesh Mandsaur Laxminarayan Pandey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 102325 1989 Madhya Pradesh Morena (SC) Chhaviram BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 87861 1989 Madhya Pradesh Raigarh (ST) Nand Kumar Sai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 21010 1989 Madhya Pradesh Raipur Ramesh Bais BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 84479 1989 Madhya Pradesh Rajgarh Pyarela Khandelwar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 67424 1989 Madhya Pradesh Rajnandgaon Dharam Pal Gupta BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 70194 1989 Madhya Pradesh Rewa Yamuna Prasad Shastri JANATA DAL (JD) 74756 1989 Madhya Pradesh Sagar (SC) Shankar Lal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 75887 1989 Madhya Pradesh Sahajapur Phool Chand Verma BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 72381 1989 Madhya Pradesh Sarangarh (SC) Parasram Bhardwaj Indian National Congress (INC) 71215 1989 Madhya Pradesh Sarguja (ST) Larangsai BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 74197 1989 Madhya Pradesh Satna Sikhendra Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 53606 1989 Madhya Pradesh Seoni Prahlad Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 26525 1989 Madhya Pradesh Shahdol (ST) Danpat Singh Paraste JANATA DAL (JD) 101882 1989 Madhya Pradesh Sidhi (ST) Jagannath Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 49867 1989 Madhya Pradesh Ujjain (SC) Satyanarayan Jatiya BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 102194 1989 Madhya Pradesh Vidisha Raghav Ji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 136132 1989 Maharashtra Ahmednagar Gadakh .Y.K. Indian National Congress (INC) 153745 1989 Maharashtra Akola Phundkar Pandurang Pundlik BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 151369 1989 Maharashtra Amravati Sudam Deshmukh Communist Party Of India (CPI) 140239 1989 Maharashtra Aurangabad Moroshwar Save Independent (IND) 17824 1989 Maharashtra Baramati Patil Shankarrao Bajirao Indian National Congress (INC) 171092 1989 Maharashtra Beed Dhakno Babanrao Dadaba JANATA DAL (JD) 1985 1989 Maharashtra Bhandara Khushal Parasram Sopche BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 40094 1989 Maharashtra Bombay North Ram Naik BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 100205 1989 Maharashtra Bombay North Central Vidyadhar Sambhaji Gokhale SHIV SENA (SHS) 8185 1989 Maharashtra Bombay North East Mehta Jayawanti Navinchandra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 71555 1989 Maharashtra Bombay North West Sunil Dutt Indian National Congress (INC) 72574 1989 Maharashtra Bombay South Deora Murli Indian National Congress (INC) 17739 1989 Maharashtra Bombay South Central Vamanrao Mahadik Independent (IND) 10466 1989 Maharashtra Buldhana (SC) Kale Sukhdeo Nandaji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 65994 1989 Maharashtra Chandrapur Potdukhe Shantaram Rajeshwar Indian National Congress (INC) 50457 1989 Maharashtra Chimur Shiwnkar Manoharrao Sukaji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 33604 1989 Maharashtra Dhanu (ST) Damodar Baraku Shingada Indian National Congress (INC) 24780 1989 Maharashtra Dhule (ST) Bhoy Reshma Motiram Indian National Congress (INC) 22567 1989 Maharashtra Erandol Patil Uttamrao Laxmanrao BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 4557 1989 Maharashtra Hingoli Uttam Rathod Indian National Congress (INC) 71170 1989 Maharashtra Ichalkaranji Mane Balasaheb Alais Rajaram Shankarrao Indian National Congress (INC) 73090 1989 Maharashtra Jalgaon Mahajan Yadav Shivram Indian National Congress (INC) 5436 1989 Maharashtra Jalna Pundlik Hari Danwe BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 61965 1989 Maharashtra Karad Chavan Premalabai Dajisaheb Indian National Congress (INC) 193165 1989 Maharashtra Khed Bankhele Kisanrao Baburao JANATA DAL (JD) 15796 1989 Maharashtra Kolaba Antulay A. R. Indian National Congress (INC) 115434 1989 Maharashtra Kolhapur Gaikwad Udaysingrao Nanasaheb Indian National Congress (INC) 41128 1989 Maharashtra Kopargaon Vikhe E.V. Indian National Congress (INC) 121058 1989 Maharashtra Latur Patil Shivraj Vishwanath Indian National Congress (INC) 43855 1989 Maharashtra Maleaon (ST) Mahale Haribhau JANATA DAL (JD) 14054 1989 Maharashtra Nagpur Purhit Banwarilal Bhagwandas Indian National Congress (INC) 90000 1989 Maharashtra Nanded Kabde Venkatesh Rukhmaji JANATA DAL (JD) 24113 1989 Maharashtra Nandurbar (ST) Gavit Mankrao Hodlya Indian National Congress (INC) 106466 1989 Maharashtra Nashik Aher Daula Sonuji BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 30653 1989 Maharashtra Osanabad (SC) Kamble Arvind Tulshiram Indian National Congress (INC) 150092 1989 Maharashtra Pandharpur (SC) Thorat Sandipan Bhagwan Indian National Congress (INC) 218144 1989 Maharashtra Parbhani Deshmukh Ashok Anandrao Independent (IND) 66384 1989 Maharashtra Pune Gadgil Vitthalaro Narhar Indian National Congress (INC) 8181 1989 Maharashtra Rajapur Madhu Dandavate JANATA DAL (JD) 42370 1989 Maharashtra Ramtek P.V. Narsimharao Indian National Congress (INC) 34470 1989 Maharashtra Ratanagiri Nikam Govind Sawaji Indian National Congress (INC) 18488 1989 Maharashtra Sangli Patil Prakashbapu Vasantrao Indian National Congress (INC) 208276 1989 Maharashtra Satara Bhosale Prataprao Baburao Indian National Congress (INC) 316991 1989 Maharashtra Sholapur Sadul Dharmanna Mondayya Indian National Congress (INC) 135078 1989 Maharashtra Thane Kapse Ramchandra Ganesh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 88264 1989 Maharashtra Wardha Sathe Vasant Purushottam Indian National Congress (INC) 25830 1989 Maharashtra Washim Deshmukh Anantrao Vitthalrao Indian National Congress (INC) 135854 1989 Maharashtra Yavatmal Uttamrao Deorao Patil Indian National Congress (INC) 26739 1989 Manipur Inner Manipur N.Tombi Singh Indian National Congress (INC) 7551 1989 Manipur Outer Manipur (ST) Meijinlung Kamson Indian National Congress (INC) 125065 1989 Meghalaya Shillong Peter G.Marbaning Indian National Congress (INC) 13285 1989 Mizoram Mizoram (ST) C.Silvera Indian National Congress (INC) 38822 1989 Nagaland Nagaland Shikino Sam Indian National Congress (INC) 123947 1989 National Capital Territory Of Delhi Chandni Chowk Jai Prakash Aggarwal Indian National Congress (INC) 9431 1989 National Capital Territory Of Delhi Delhi Sadar Vijay Kumar Malhotra BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 32099 1989 National Capital Territory Of Delhi East Delhi H. K. L. Bhagat Indian National Congress (INC) 175999 1989 National Capital Territory Of Delhi Karol Bagh (SC) Kalka Dass BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 6969 1989 National Capital Territory Of Delhi New Delhi Lal Krishna Advani BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 31841 1989 National Capital Territory Of Delhi Outer Delhi Tarif Singh JANATA DAL (JD) 52333 1989 National Capital Territory Of Delhi South Delhi Madan Lal Khurana BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 104994 1989 Orissa Keonjhar (ST) Govind Chandra Munda JANATA DAL (JD) 126532 1989 Orissa Sundargarh (ST) Dabananda Amat JANATA DAL (JD) 91752 1989 Orissa Aska Ananta Narayan Singh Deo JANATA DAL (JD) 130295 1989 Orissa Balasore Samarendra Kundu JANATA DAL (JD) 117804 1989 Orissa Berhampur Gopinath Gajpathi Narayan Deo Indian National Congress (INC) 14746 1989 Orissa Bhadrak (SC) Mangaraj Malik JANATA DAL (JD) 106527 1989 Orissa Bhubaneswar Sivaji Patnaik Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 145346 1989 Orissa Bolangir Balgopal Mishra JANATA DAL (JD) 168870 1989 Orissa Cuttack Srikanta Jena JANATA DAL (JD) 204685 1989 Orissa Deogarh Ravi Narayan Pani JANATA DAL (JD) 121417 1989 Orissa Dhenkanal Bhajaman Behra JANATA DAL (JD) 123005 1989 Orissa Jagatsinghpur Lokanath Choudhary Communist Party Of India (CPI) 148136 1989 Orissa Jajpur (SC) Anadi Charan Das JANATA DAL (JD) 79332 1989 Orissa Kalahandi Bahkta Charan Das JANATA DAL (JD) 51952 1989 Orissa Kendrapara Rabi Ray JANATA DAL (JD) 96791 1989 Orissa Koraput (ST) Gridhar Gamango Indian National Congress (INC) 45453 1989 Orissa Nowrangpur (ST) Khagapati Pradhani Indian National Congress (INC) 3452 1989 Orissa Phulbani (SC) Nakul Nayak JANATA DAL (JD) 64541 1989 Orissa Puri Nilamani Routray JANATA DAL (JD) 139572 1989 Orissa Sambalpur Bhabani Shankar Hota JANATA DAL (JD) 101583 1989 Pondicherry Pondicherry P. Shanmugam Indian National Congress (INC) 33312 1989 Punjab Amritsar Kirpal Singh Independent (IND) 123213 1989 Punjab Bhatinda (SC) Sucha Singh SHIROMANI AKALI DAL (SIMRANJIT SINGH MANN) (SAD(M)) 207380 1989 Punjab Faridkot Jagdev Singh SHIROMANI AKALI DAL (SIMRANJIT SINGH MANN) (SAD(M)) 157383 1989 Punjab Ferozepur Dhian Singh Independent (IND) 32850 1989 Punjab Gurdaspur Sukhbans Kaur Indian National Congress (INC) 77215 1989 Punjab Hoshiarpur Kamal Chaudhary Indian National Congress (INC) 68109 1989 Punjab Jullundur I.K.Gujral JANATA DAL (JD) 80358 1989 Punjab Ludhiana Rajinder Kaur Bulara SHIROMANI AKALI DAL (SIMRANJIT SINGH MANN) (SAD(M)) 133729 1989 Punjab Patiala Atinderpal Singh Independent (IND) 81260 1989 Punjab Phillaur (SC) Harbhajan Lakha BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 8124 1989 Punjab Ropar (SC) Bimal Kaur SHIROMANI AKALI DAL (SIMRANJIT SINGH MANN) (SAD(M)) 230576 1989 Punjab Sangrur Rajdev Singh SHIROMANI AKALI DAL (SIMRANJIT SINGH MANN) (SAD(M)) 104543 1989 Punjab Tarn Taran Simaranjit Singh Mann SHIROMANI AKALI DAL (SIMRANJIT SINGH MANN) (SAD(M)) 480417 1989 Rajasthan Tonk (SC) Gopal Pacherwal JANATA DAL (JD) 107929 1989 Rajasthan Ajmer Rasa Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 108039 1989 Rajasthan Alwar Ramji Lal Yadav JANATA DAL (JD) 88515 1989 Rajasthan Balmar Kalyan Singh Kalvi JANATA DAL (JD) 157455 1989 Rajasthan Banswara (ST) Heera Bhai JANATA DAL (JD) 109325 1989 Rajasthan Bayana (SC) Than Singh Jatav BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 63128 1989 Rajasthan Bharatpur Vishwendra Singh JANATA DAL (JD) 70452 1989 Rajasthan Bhilwara Hamendra Singh JANATA DAL (JD) 132097 1989 Rajasthan Bikaner Shopat Singh Makkassar Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 67771 1989 Rajasthan Chittorgarh Mahendra Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 191738 1989 Rajasthan Churu Daulat Ram Saran JANATA DAL (JD) 124670 1989 Rajasthan Dausa Nathu Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 116850 1989 Rajasthan Ganganagar (SC) Bega Ram JANATA DAL (JD) 63533 1989 Rajasthan Jaipur Girdhari Lal Bhargava BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 84487 1989 Rajasthan Jalore (SC) Kailash Meghwal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 53405 1989 Rajasthan Jhalwar Vasundhara Rajey BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 146541 1989 Rajasthan Jhunjhunu Jagdeep Jhankar JANATA DAL (JD) 161981 1989 Rajasthan Jodhpur Jaswant Singh S/O Sardar Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 66246 1989 Rajasthan Kota Dau Dayal Joshi BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 128640 1989 Rajasthan Nagaur Nathu Ram Mirdha JANATA DAL (JD) 190270 1989 Rajasthan Pali Gumanmall Lodha BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 167328 1989 Rajasthan Salumber (ST) Nand Lal Meena BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 878 1989 Rajasthan Sawai Madhopur (ST) Kirori Lal BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 198133 1989 Rajasthan Sikar Devi Lal JANATA DAL (JD) 46756 1989 Rajasthan Udaipur Gulab Chan Kataria BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 130502 1989 Sikkim Sikkim Nandu Thapa SIKKIMSAGRAM PARISHAD (SSP) 62786 1989 Tamil Nadu Arakkonam Jeevarathinam, R. Indian National Congress (INC) 62393 1989 Tamil Nadu Chengalpattu Kanchee Paneer All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 122867 1989 Tamil Nadu Chidambaram (SC) Elumalai, R PATTALI MAKKAL KATCHI (PMK) 10 1989 Tamil Nadu Vallalperuman, P. Indian National Congress (INC) 28283 1989 Tamil Nadu Coimbatore Kuppusamy, C.K. Indian National Congress (INC) 140068 1989 Tamil Nadu Cuddalore P. R. S. Venkatesan Indian National Congress (INC) 116835 1989 Tamil Nadu Dharmapuri Sekhar, M. G. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 113020 1989 Tamil Nadu Dindigul Srinivasan, C. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 235368 1989 Tamil Nadu Gobichettipalayam Narayanan, P.G. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 225957 1989 Tamil Nadu Karur Thambithurai, M. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 238751 1989 Tamil Nadu Krishnagiri Ramamoorthy, K. Indian National Congress (INC) 201494 1989 Tamil Nadu Madras Central Anbarasu Era Indian National Congress (INC) 66406 1989 Tamil Nadu Madras North D. Pandian Indian National Congress (INC) 113771 1989 Tamil Nadu Madras South Vyjayantimala Bali Indian National Congress (INC) 125844 1989 Tamil Nadu Madurai A.G.S. Ram Babu Indian National Congress (INC) 213778 1989 Tamil Nadu Mayiladuturai Pakeer Mohamed Hajee E.S.M Indian National Congress (INC) 101945 1989 Tamil Nadu Nagapattinam (SC) Selvarasu, M Communist Party Of India (CPI) 21523 1989 Tamil Nadu Nagercoil N.Dennis Indian National Congress (INC) 78797 1989 Tamil Nadu Nilgiris Prabhu, R. Indian National Congress (INC) 173771 1989 Tamil Nadu Palani Senapathi Gounder, A Indian National Congress (INC) 80913 1989 Tamil Nadu Perambalur (SC) Asokaraj, A. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 136176 1989 Tamil Nadu Periyakulam Mothiah, R. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 221404 1989 Tamil Nadu Pollachi (SC) Raja Ravi Varma, B. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 231309 1989 Tamil Nadu Pudukkottai Sundaraja, N. Indian National Congress (INC) 271136 1989 Tamil Nadu Ramanathapuram Rajeshwaran, V. Indian National Congress (INC) 179544 1989 Tamil Nadu Rasipuram (SC) Devarajan, B. Indian National Congress (INC) 251975 1989 Tamil Nadu Salem Rangarajan Kumarmangalam Indian National Congress (INC) 241770 1989 Tamil Nadu Sivaganga Chidambaram, P. Indian National Congress (INC) 219552 1989 Tamil Nadu Sivakasi K.Kalimuthu All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 137068 1989 Tamil Nadu Sriperumbudur (SC) Maragatham Chandrasekhar Indian National Congress (INC) 154551 1989 Tamil Nadu Tenkasi (SC) M.Arunachalam Indian National Congress (INC) 172707 1989 Tamil Nadu Thanjavur Singravadivel, S Indian National Congress (INC) 97147 1989 Tamil Nadu Tindivanam Eramadass, R. Indian National Congress (INC) 100715 1989 Tamil Nadu Tiruchendur Dhanuskodi Athithan R. Indian National Congress (INC) 212071 1989 Tamil Nadu Tiruchengode Palanisamy, K.C. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 272271 1989 Tamil Nadu Tiruchirappalli L.Adaikalaraj Indian National Congress (INC) 169966 1989 Tamil Nadu Tirunelveli Janartanan All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADK) 191135 1989 Tamil Nadu Tiruppattur Jayamohan, A. Indian National Congress (INC) 134833 1989 Tamil Nadu Vandavasi Balaraman, L. Indian National Congress (INC) 100172 1989 Tamil Nadu Vellore Abdul Samad, A. K. A. Indian National Congress (INC) 160850 1989 Tripura Tripura East (ST) Manikya Bikram Kishore Debbarma Bahadur Indian National Congress (INC) 8401 1989 Tripura Tripura West Santosh Mohan Dev Indian National Congress (INC) 166155 1989 Uttar Pradesh Agra Ajay Singh JANATA DAL (JD) 76469 1989 Uttar Pradesh Akbarpur (SC) Ram Awadh JANATA DAL (JD) 85834 1989 Uttar Pradesh Aligarh Satya Pal Malik JANATA DAL (JD) 78408 1989 Uttar Pradesh Allahabad Janeshwar Mishra JANATA DAL (JD) 38940 1989 Uttar Pradesh Ram Nihor Rakesh Indian National Congress (INC) 12053 1989 Uttar Pradesh Almora Harish Chandra Singh Rawat Indian National Congress (INC) 10801 1989 Uttar Pradesh Amethi Rajiv Gandhi Indian National Congress (INC) 202138 1989 Uttar Pradesh Amroha Har Govind JANATA DAL (JD) 148082 1989 Uttar Pradesh Aonla Raj Veer Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 78489 1989 Uttar Pradesh Azamgarh Ram Kishana BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 9081 1989 Uttar Pradesh Baghpat Ajeet Singh JANATA DAL (JD) 244647 1989 Uttar Pradesh Bahraich Arif Mohd. Khan JANATA DAL (JD) 21639 1989 Uttar Pradesh Ballia Chandra Shekhar JANATA DAL (JD) 90981 1989 Uttar Pradesh Balrampur Fasiuraahmanaliyas Munnan Khan Independent (IND) 29306 1989 Uttar Pradesh Banda Ram Sajiwan Communist Party Of India (CPI) 27247 1989 Uttar Pradesh Bansgaon (SC) Mahabir Prasad Indian National Congress (INC) 10329 1989 Uttar Pradesh Bara Banki (SC) Ram Sagar JANATA DAL (JD) 64117 1989 Uttar Pradesh Bareilly Santosh Kumar Gangwar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 43165 1989 Uttar Pradesh Basti (SC) Kalpa Nath Sonakar JANATA DAL (JD) 33219 1989 Uttar Pradesh Bijnor (SC) Mayawati BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) 8879 1989 Uttar Pradesh Bilhaur Arun Kumar Nehru JANATA DAL (JD) 146232 1989 Uttar Pradesh Budaun Sharad Yadav JANATA DAL (JD) 92086 1989 Uttar Pradesh Bulandshahr Sarvar Husain JANATA DAL (JD) 76579 1989 Uttar Pradesh Chandauli Kailash Nath Singh Yadav JANATA DAL (JD) 144400 1989 Uttar Pradesh Deoria Rajmangal JANATA DAL (JD) 94583 1989 Uttar Pradesh Domariaganj Brij Bhushan Tiwari JANATA DAL (JD) 65140 1989 Uttar Pradesh Etah Mahadeepk Singh BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 7473 1989 Uttar Pradesh Etawah Ram Singh Shakya JANATA DAL (JD) 43015 1989 Uttar Pradesh Faizabad Mitra Sen Communist Party Of India (CPI) 5855 1989 Uttar Pradesh Farrukhabad Santosh Bhartiya JANATA DAL (JD) 7484 1989 Uttar Pradesh Fatehpur Vishwanath Pratap JANATA DAL (JD) 121556 1989 Uttar Pradesh Firozabad (SC) Ramji Lal Suman JANATA DAL (JD) 172826 1989 Uttar Pradesh Garhwal Chandra Mohan JANATA DAL (JD) 1007 1989 Uttar Pradesh Ghatampur (SC) Keshari Lal JANATA DAL (JD) 155982 1989 Uttar Pradesh Ghazipur Jagdish Independent (IND) 108142 1989 Uttar Pradesh Ghosi Kalp Nath Indian National Congress (INC) 67290 1989 Uttar Pradesh Gonda Anand Singh Alias Annu Bhaiya Indian National Congress (INC) 164150 1989 Uttar Pradesh Gorakhpur Avedya Nath AKHIL BHARTIYA HINDU MAHASABHA (HMS) 45837 1989 Uttar Pradesh Hamirpur Ganga Charan JANATA DAL (JD) 68600 1989 Uttar Pradesh Hapur K.C.Tyagi (Kishan Chand) JANATA DAL (JD) 33254 1989 Uttar Pradesh Hardoi (SC) Parmai Lal JANATA DAL (JD) 24465 1989 Uttar Pradesh Hardwar (SC) Jagpal Singh Indian National Congress (INC) 2463 1989 Uttar Pradesh Hathras (SC) Bangali Singh JANATA DAL (JD) 95852 1989 Uttar Pradesh Jalaun (SC) Ram Sewak Bhatiya JANATA DAL (JD) 24516 1989 Uttar Pradesh Jalesar Ch. Multan Signh JANATA DAL (JD) 97896 1989 Uttar Pradesh Jaunpur Raja Yadvendra Dutta BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 19290 1989 Uttar Pradesh Jhansi Rajendra Agnihotri BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 103198 1989 Uttar Pradesh Kairana Har Pal JANATA DAL (JD) 121829 1989 Uttar Pradesh Kaiserganj Rudra Sen Chaudhary BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 3827 1989 Uttar Pradesh Kannauj Chhotey Singh Yadav JANATA DAL (JD) 53833 1989 Uttar Pradesh Kanpur Subhashini Ali Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 56587 1989 Uttar Pradesh Khalilabad Ram Prasad Chaudhary JANATA DAL (JD) 60299 1989 Uttar Pradesh Kheri Usha Verma Indian National Congress (INC) 54386 1989 Uttar Pradesh Khurja (SC) Bhagwan Dass JANATA DAL (JD) 47543 1989 Uttar Pradesh Lalganj (SC) Ram Dhan JANATA DAL (JD) 4082 1989 Uttar Pradesh Lucknow Mandhata Singh JANATA DAL (JD) 15296 1989 Uttar Pradesh Machhlishahr Shiv Sharan Verma JANATA DAL (JD) 67184 1989 Uttar Pradesh Maharajganj Harsh Vardhan JANATA DAL (JD) 14990 1989 Uttar Pradesh Mainpuri Udai Pratap Singh JANATA DAL (JD) 84291 1989 Uttar Pradesh Mathura Manvendra Singh JANATA DAL (JD) 37713 1989 Uttar Pradesh Meerut Harish Pal JANATA DAL (JD) 122041 1989 Uttar Pradesh Mirzapur Yusa Beg JANATA DAL (JD) 82893 1989 Uttar Pradesh Misrikh (SC) Ram Lal Rahi Indian National Congress (INC) 86391 1989 Uttar Pradesh Mohanlalganj (SC) Sarju Prasad Saroj JANATA DAL (JD) 18176 1989 Uttar Pradesh Moradabad Ghulam Mohd. Khan Haji JANATA DAL (JD) 81917 1989 Uttar Pradesh Muzaffarnagar Mufti Mohammad Sayeed JANATA DAL (JD) 158987 1989 Uttar Pradesh Nainital Mahendra Singh Pal JANATA DAL (JD) 20448 1989 Uttar Pradesh Padrauna Baleshar JANATA DAL (JD) 48281 1989 Uttar Pradesh Phulpur Ram Pujan Patel JANATA DAL (JD) 32501 1989 Uttar Pradesh Pilbhit Maneka Gandhi JANATA DAL (JD) 131220 1989 Uttar Pradesh Pratapgarh Raja Dinesh Singh Indian National Congress (INC) 4206 1989 Uttar Pradesh Rae Bareli Sheila Kaul Indian National Congress (INC) 83779 1989 Uttar Pradesh Rampur Zulfiqar Ali Khan Indian National Congress (INC) 10792 1989 Uttar Pradesh Robertsganj (SC) Subedar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 84987 1989 Uttar Pradesh Saharanpur Rashid Masood JANATA DAL (JD) 119768 1989 Uttar Pradesh Saidpur (SC) Ram Ragar BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 101749 1989 Uttar Pradesh Salempur Hari Kewal JANATA DAL (JD) 135026 1989 Uttar Pradesh Sambhal S.P.Yadava JANATA DAL (JD) 42497 1989 Uttar Pradesh Shahabad Dharamgaj Singh Indian National Congress (INC) 7275 1989 Uttar Pradesh Shahjahanpur Satay Pal Singh JANATA DAL (JD) 9438 1989 Uttar Pradesh Sitapur Rajendra Kumari Bajpai Indian National Congress (INC) 9158 1989 Uttar Pradesh Sultanpur Ram Singh JANATA DAL (JD) 38596 1989 Uttar Pradesh Tehri Garhwal Brahm Dutt Indian National Congress (INC) 12384 1989 Uttar Pradesh Unnao Anwar Ahmad JANATA DAL (JD) 29365 1989 Uttar Pradesh Varanasi Anil Shastri JANATA DAL (JD) 171603 1989 West Bengal Alipurduars (ST) Pius Tirkey Revolutionary Socialist Party (RSP) 85643 1989 West Bengal Arambagh Anil Basu Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 64498 1989 West Bengal Asansol Haradhan Roy Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 42237 1989 West Bengal Balurghat (SC) Palas Barman Revolutionary Socialist Party (RSP) 33526 1989 West Bengal Bankura Basudeb Acharia Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 124398 1989 West Bengal Barasat Chitta Basu All India Forward Block (FBL) 55369 1989 West Bengal Barrackpore Tarit Baran Topder Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 37091 1989 West Bengal Basirhat Monoranjan Sur Communist Party Of India (CPI) 20343 1989 West Bengal Berhampore Mani Bhattacharya Revolutionary Socialist Party (RSP) 62796 1989 West Bengal Birbhum (SC) Dome Ramchandra Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 61949 1989 West Bengal Bolpur Chatterjee Somnath Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 163593 1989 West Bengal Burdwan Sudhir Ray Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 195530 1989 West Bengal Calcutta North East Ajit Kumar Panja Indian National Congress (INC) 27629 1989 West Bengal Calcutta North West Debi Prasad Pal Indian National Congress (INC) 54732 1989 West Bengal Calcutta South Biplab Dasgupta Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 25156 1989 West Bengal Contai Sudhir Giri Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 27080 1989 West Bengal Cooch Behar (SC) Amar Roy Pradhan All India Forward Block (FBL) 53470 1989 West Bengal Darjeeling Inderjeet GORKHA NATIONAL LIBERATION FRONT (GNLF) 145105 1989 West Bengal Diamond Harbour Amal Datta Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 43045 1989 West Bengal Dum Dum Nirmal Kanti Chatterjee Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 117004 1989 West Bengal Durgapur (SC) Purna Chandra Malik Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 262624 1989 West Bengal Hooghly Rupchand Pal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 69547 1989 West Bengal Howrah Sushanta Chakarborty Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 1432 1989 West Bengal Jadavpur Malini Bhattacharya Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 30900 1989 West Bengal Jalpaiguri Manik Sanyal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 112128 1989 West Bengal Jangipur Abedin Zainal Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 39181 1989 West Bengal Jhargram (ST) Matilal Hansda Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 230898 1989 West Bengal Joynagar (SC) Sanat Kumar Mandal Revolutionary Socialist Party (RSP) 63807 1989 West Bengal Katwa Saifuddin Chaudhury Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 109109 1989 West Bengal Krishnagar Ajoy Mukherjee Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 16153 1989 West Bengal Malda Abul Barkat Ataul Ghani Khan Choudhury Indian National Congress (INC) 29897 1989 West Bengal Mathurapur (SC) Radhikaranjan Pramanik Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 22632 1989 West Bengal Midnapore Indrajit Gupta Communist Party Of India (CPI) 132320 1989 West Bengal Murshidabad Masudal Hossain Syed Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 56544 1989 West Bengal Nabadwip (SC) Asim Bala Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 52663 1989 West Bengal Panskura Gita Mukherjee Communist Party Of India (CPI) 126302 1989 West Bengal Purulia Chitta Ranjan Mahata All India Forward Block (FBL) 138895 1989 West Bengal Raiganj Golam Yazdani Indian National Congress (INC) 2899 1989 West Bengal Serampore Sudarsan Ray Chowdhuri Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 66458 1989 West Bengal Tamluk Satyagopal Mistra Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 24656 1989 West Bengal Uluberia Hanan Mollah Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 52096 1989 West Bengal Vishnupur (SC) Sukhendu Khan Communist Party Of India (Marxist) (CPM) 187589 Grand Total

10th Lok Sabha Election 1991 Gujarat

Well, the number of voters increased from 2,43,34,172 to 2,48,82,508 lakh in the 10th Lok Sabha Election. Although, the voting percentage in 1991 in Gujarat Lok Sabha Election witnessed a downfall as only 44.01 per cent voting was conducted in the state. A total of 420 candidates participated from 26 Lok Sabha seats in Gujarat Lok Sabha Election 1991. In this election, BJP won by bagging 20 seats while the rest of the parties like Congress and Janata Dal Gujarat could only manage to win 5 and 1 Lok Sabha seats respectively.

The vote percentage in the 10th Lok Sabha Elections 1991 saw BJP receiving 50.37 per cent votes while Congress 28.99 per cent and Janata Dal 3.42 per cent. It was Congress which came into power from the Left and PV Narasimha Rao became the Prime Minister.

Once again, Harin Pathak from BJP came into power in the Lok Sabha Election 1991. Almost all the parliamentary constituencies in Gujarat were won by the members of Bhartiya Janta Party in the 10th Lok Sabha Election 1991.