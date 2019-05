Maharashtra 2nd Lok Sabha Elections 1957 Winners List: Earlier known as Bombay with few other cities, Maharashtra had massive importance in the second Lok Sabha elections. The 2nd Lok Sabha elections were held from February 24 and ended on June 9. After a successful 5 years of the very first Lok Sabha elections, the second general elections took place.

Winning the second term in power, Indian National Congress took 371 seats from a total of 494. In the year 1957, the second largest party was the Communist party which stood up as opposition for Congress.

Talking about Maharashtra, the state was much fuller and larger back then as it also comprised of Vidarbha, Marathwada, Gujarat and Saurashtra. Thus, Maharashtra had much more constituencies with a total of 66. The parties which went on the battlefield to fight for these 66 constituencies were Indian National Congress, BJS, CPI, PSP, PWP, SCF, Ind. Although Congress won the elections with full majority, there was a split of votes in these small built parties too.

Factually, Maharashtra was then known as Bombay State and included many cities which are now independent. This made the state look stronger and more important. The electorate size of Bombay city was 24458672 and the voter turnout improved from the very first Lok Sabha elections.

The state of Maharashtra was formed in the year 1960, in the month of May. After its formation, the new state experienced its first general elections in the year 1962. Before this, the Bombay state had people from different regions and languages. With two prominent languages being spoken and cultures being adapted, Marathi and Gujarati dominated in the year 1957

