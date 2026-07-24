Chennai Power Cut 24 July: Check Out Full List Of Affected Areas, Electricity Outage Timings and Restoration Schedule Inside

Chennai Power Cut: Residents in several parts of Chennai are set to go through a scheduled power outage on Tuesday, July 24 as electricity authorities carry out maintenance and infrastructure improvement works. This temporary shutdown is said to be a routine measure to keep the power supply steady and to fortify the city’s distribution network. As per the released timing, electricity service will stay suspended in the marked localities from 9:00 AM to 2:00 PM. However, officials have clarified that if the maintenance work is completed ahead of schedule, there may be no power cut on July 24 in some areas. Officials also urged residents, businesses, and commercial establishments to make arrangements in advance so the daily hassle gets reduced during the outage.

Why is Chennai Facing Massive Electricity Cut?

According to Electricity Board officials, the power cuts are mainly happening because of transformer failures and damaged power cables. On top of that the heavy use of air conditioners in this hot weather is also adding extra pressure to the power supply network.

To deal with Chennai’s power cut, the engineers and field staff have been deployed at substations from 6 pm to midnight so they can quickly respond to complaints and fix faults without delay.

What is Being Done For Chennai Power Cut?

Residents in Madipakkam, Pallikaranai and Perumbakkam faced power cuts due to transformer problems. A separate outage in Arumbakkam was caused by a damaged power cable and people in Pudupet also experienced disruptions because of a transformer fault.

After receiving complaints, Electricity Board teams were sent to the affected areas for repair work. Tangedco said it has deployed 95 staff members to handle public complaints and restore electricity.

Officials also said instructions have been given to replace damaged transformers and install new ones wherever needed in order to avoid similar problems in the future.

What Areas Are Affected Due to Chennai Power Cut on July 24?

There is no city wide scheduled power shutdown announced for Chennai on July 22, 2026 but planned maintenance outages are expected to start in a few select localities from July 22 which will depend on the local distribution section.

Areas affected by the Chennai Power Shutdown

Velachery

100 Feet Bypass Road

Velachery Main Road

Devi Karumariamman Nagar

Venkateswara Nagar (1st to 4th Streets)

Dev Plat

Balakrishna Street

Thiruvallur Street

Kambar Street

Baba Garden

Venus Colony

Kamarajar Street

TANSI Nagar

VGP Selva Nagar

Poonamallee

JJ Nagar

Kumaran Nagar

Leelavathy Nagar

Earikari Road

Avadi Main Road

Mangadu

Pari Garden

Royal City

Malayambakkam

Sakthi Nagar

Rahamath Nagar

LKB Nagar

Pilliyarkoil Street

Abi Estate

Srinivasa Nagar

Janani Nagar

Nehru Street

Kamarajar Street

Vasanthapuri Phase I & II

Ram Nagar

Tambaram

Madambakkam Noothenchery Main Road

Noothenchery Link Road

Sabapathy Nagar

Jothi Nagar

Manickam Nagar

Vengaivasal

Noothenchery

Bala Garden & Extension

Puzhal

Madhanakuppam

Puthagaram

Perumal Nagar

Andal Koil Street

Shanmugapuram

Sivaprakasam Nagar

Nethaji Nagar

Lakshmi Amman Nagar

Porur

Chikkarayapuram Ganapathy Nagar

Astalakshmi Nagar

Hari Avenue

Masilamani Nagar

Lakshmi Avenue

Manthiamman Koil Street

Mangalapuram

K.K. Nagar

Then Colony

Sabari Nagar

Balaji Nagar

Karthick Palace

R.C. Palace

Thirumuruga Mandapam

Kundrathur Main Road

MGR Silai Bus Stop

Mettu Street

Bajanai Koil Street

Gandhi Street

Sivanthangal

Anjaneyar Koil Street

Ambal Nagar

Leelavathy Nagar & Extension

Kumarasamy Nagar

Idea Company

IT Corridor

Ezhil Nagar

Kannagi Nagar

VPG Avenue

Royal Avenue

Kumaran Kudil

Devaraj Avenue

Mountbatten Street

Pillayar Kovil Street

NGK Avenue

Secretariat Colony

Parthasarathy Nagar

Annai Parvathy Nagar

Devaraj Nagar

Sri Nagar

Mahatma Gandhi Nagar

Karpaga Vinayagar Nagar

Ganesh Nagar

Thiruvalluvar Nagar

Ramalinga Nagar

Bharathi Street

Anna Street

Narayana Nagar

Gopinath Avenue

Injambakkam

Kasthuribai Nagar

Adyar

L.B. Road

Paramashwaran Nagar (1st to 4th Streets)

1st Avenue, Sasthri Nagar

Padmanabhan Nagar (1st to 3rd Streets)

Indira Nagar Srinivasamoorthy Avenue

Thiruvenkadam Street

1st Cross Street

K.B. Nagar

Anna Avenue

Ambattur

NRS Road

Palla Street

TVS Nagar

Kandigai Street

Agraharam

Srinivasapuram

Senthil Nagar

Ayyappan Nagar

Srinivasa Nagar

Dayalan Nagar

Ganesh Nagar

Baba Nagar

Kadappa Road

Vanasakthi Nagar

Moogambigai Nagar

Mathana Kuppam

Perumal Koil Street

R.K. Syndicate

Avadi

CTH Road

Kavarapalayam

Sindhu Nagar

Gandhi Nagar

DRR Nagar

Dhanalakshmi Nagar

MRF Nagar

Moses Street

Nazar Main Road

Besant Nagar

Gangai Street

Apper Street

Tiger Varathachariyar Street

Arundel Beach Road

Beach Road

Rukkumani Road Extension

Astalakshmi Garden

Odai Kuppam

Theeder Nagar

Coastal Road

Thirumurugan Street

Vaigai Street

Pari Street

Kaveri Street

Kottivakkam

New Beach Road & Extension

Citrus Hotel

Thiruvalluvar Nagar 2nd Main Road

7th Main Road

36th Cross Street

58th & 59th Cross Streets

Kurinji

Mullai

Marutham

Neithal

Thamarai Housing Board Apartments

Baywatch Boulevard

Waterland Drive

Kovilambakkam

Elumalai Salai

Vadivel Nagar

Gopal Nagar

Sri Perumal Nagar

Parthasarathy Salai

Jai Ganesh Nagar

Ponniamman Koil Street

Abinaadhan Nagar

Vijayalakshmi Nagar

Tamilan Street

Power Cut Timings

The scheduled outage will follow the timetable below:

Date: July 24, 2026

Time: 9:00 AM to 2:00 PM

Reason: Routine maintenance and infrastructure upgrades

Residents are encouraged to charge electronic devices, arrange backup power solutions if required and plan essential work around the shutdown schedule.

When Will Power Supply Be Restored?

Electricity officials have stated that power supply is expected to be restored by 2:00 PM once maintenance activities are completed. In some areas, electricity may return earlier if the work is finished ahead of schedule. However, restoration timing could vary depending on the complexity of technical operations being carried out.

Also Read: After Sonam Wangchuk Breakthrough, Govt Delegation to Meet Protesting Leaders Today: What to Expect