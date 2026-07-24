Chennai Power Cut 24 July: Check Out Full List Of Affected Areas, Electricity Outage Timings and Restoration Schedule Inside

Chennai Power Cut: Residents in several parts of Chennai are set to go through a scheduled power outage on Tuesday, July 24 as electricity authorities carry out maintenance and infrastructure improvement works. This temporary shutdown is said to be a routine measure to keep the power supply steady and to fortify the city’s distribution network. As per the released timing, electricity service will stay suspended in the marked localities from 9:00 AM to 2:00 PM. However, officials have clarified that if the maintenance work is completed ahead of schedule, there may be no power cut on July 24 in some areas. Officials also urged residents, businesses, and commercial establishments to make arrangements in advance so the daily hassle gets reduced during the outage.
Why is Chennai Facing Massive Electricity Cut?
According to Electricity Board officials, the power cuts are mainly happening because of transformer failures and damaged power cables. On top of that the heavy use of air conditioners in this hot weather is also adding extra pressure to the power supply network.
To deal with Chennai’s power cut, the engineers and field staff have been deployed at substations from 6 pm to midnight so they can quickly respond to complaints and fix faults without delay.
What is Being Done For Chennai Power Cut?
Residents in Madipakkam, Pallikaranai and Perumbakkam faced power cuts due to transformer problems. A separate outage in Arumbakkam was caused by a damaged power cable and people in Pudupet also experienced disruptions because of a transformer fault.
After receiving complaints, Electricity Board teams were sent to the affected areas for repair work. Tangedco said it has deployed 95 staff members to handle public complaints and restore electricity.
Officials also said instructions have been given to replace damaged transformers and install new ones wherever needed in order to avoid similar problems in the future.
What Areas Are Affected Due to Chennai Power Cut on July 24?
There is no city wide scheduled power shutdown announced for Chennai on July 22, 2026 but planned maintenance outages are expected to start in a few select localities from July 22 which will depend on the local distribution section.
Areas affected by the Chennai Power Shutdown
Velachery
-
100 Feet Bypass Road
-
Velachery Main Road
-
Devi Karumariamman Nagar
-
Venkateswara Nagar (1st to 4th Streets)
-
Dev Plat
-
Balakrishna Street
-
Thiruvallur Street
-
Kambar Street
-
Baba Garden
-
Venus Colony
-
Kamarajar Street
-
TANSI Nagar
-
VGP Selva Nagar
Poonamallee
-
JJ Nagar
-
Kumaran Nagar
-
Leelavathy Nagar
-
Earikari Road
-
Avadi Main Road
Mangadu
-
Pari Garden
-
Royal City
-
Malayambakkam
-
Sakthi Nagar
-
Rahamath Nagar
-
LKB Nagar
-
Pilliyarkoil Street
-
Abi Estate
-
Srinivasa Nagar
-
Janani Nagar
-
Nehru Street
-
Kamarajar Street
-
Vasanthapuri Phase I & II
-
Ram Nagar
Tambaram
-
Madambakkam Noothenchery Main Road
-
Noothenchery Link Road
-
Sabapathy Nagar
-
Jothi Nagar
-
Manickam Nagar
-
Vengaivasal
-
Noothenchery
-
Bala Garden & Extension
Puzhal
-
Madhanakuppam
-
Puthagaram
-
Perumal Nagar
-
Andal Koil Street
-
Shanmugapuram
-
Sivaprakasam Nagar
-
Nethaji Nagar
-
Lakshmi Amman Nagar
Porur
-
Chikkarayapuram Ganapathy Nagar
-
Astalakshmi Nagar
-
Hari Avenue
-
Masilamani Nagar
-
Lakshmi Avenue
-
Manthiamman Koil Street
-
Mangalapuram
-
K.K. Nagar
-
Then Colony
-
Sabari Nagar
-
Balaji Nagar
-
Karthick Palace
-
R.C. Palace
-
Thirumuruga Mandapam
-
Kundrathur Main Road
-
MGR Silai Bus Stop
-
Mettu Street
-
Bajanai Koil Street
-
Gandhi Street
-
Sivanthangal
-
Anjaneyar Koil Street
-
Ambal Nagar
-
Leelavathy Nagar & Extension
-
Kumarasamy Nagar
-
Idea Company
IT Corridor
-
Ezhil Nagar
-
Kannagi Nagar
-
VPG Avenue
-
Royal Avenue
-
Kumaran Kudil
-
Devaraj Avenue
-
Mountbatten Street
-
Pillayar Kovil Street
-
NGK Avenue
-
Secretariat Colony
-
Parthasarathy Nagar
-
Annai Parvathy Nagar
-
Devaraj Nagar
-
Sri Nagar
-
Mahatma Gandhi Nagar
-
Karpaga Vinayagar Nagar
-
Ganesh Nagar
-
Thiruvalluvar Nagar
-
Ramalinga Nagar
-
Bharathi Street
-
Anna Street
-
Narayana Nagar
-
Gopinath Avenue
-
Injambakkam
-
Kasthuribai Nagar
Adyar
-
L.B. Road
-
Paramashwaran Nagar (1st to 4th Streets)
-
1st Avenue, Sasthri Nagar
-
Padmanabhan Nagar (1st to 3rd Streets)
-
Indira Nagar Srinivasamoorthy Avenue
-
Thiruvenkadam Street
-
1st Cross Street
-
K.B. Nagar
-
Anna Avenue
Ambattur
-
NRS Road
-
Palla Street
-
TVS Nagar
-
Kandigai Street
-
Agraharam
-
Srinivasapuram
-
Senthil Nagar
-
Ayyappan Nagar
-
Srinivasa Nagar
-
Dayalan Nagar
-
Ganesh Nagar
-
Baba Nagar
-
Kadappa Road
-
Vanasakthi Nagar
-
Moogambigai Nagar
-
Mathana Kuppam
-
Perumal Koil Street
-
R.K. Syndicate
Avadi
-
CTH Road
-
Kavarapalayam
-
Sindhu Nagar
-
Gandhi Nagar
-
DRR Nagar
-
Dhanalakshmi Nagar
-
MRF Nagar
-
Moses Street
-
Nazar Main Road
Besant Nagar
-
Gangai Street
-
Apper Street
-
Tiger Varathachariyar Street
-
Arundel Beach Road
-
Beach Road
-
Rukkumani Road Extension
-
Astalakshmi Garden
-
Odai Kuppam
-
Theeder Nagar
-
Coastal Road
-
Thirumurugan Street
-
Vaigai Street
-
Pari Street
-
Kaveri Street
Kottivakkam
-
New Beach Road & Extension
-
Citrus Hotel
-
Thiruvalluvar Nagar 2nd Main Road
-
7th Main Road
-
36th Cross Street
-
58th & 59th Cross Streets
-
Kurinji
-
Mullai
-
Marutham
-
Neithal
-
Thamarai Housing Board Apartments
-
Baywatch Boulevard
-
Waterland Drive
Kovilambakkam
-
Elumalai Salai
-
Vadivel Nagar
-
Gopal Nagar
-
Sri Perumal Nagar
-
Parthasarathy Salai
-
Jai Ganesh Nagar
-
Ponniamman Koil Street
-
Abinaadhan Nagar
-
Vijayalakshmi Nagar
-
Tamilan Street
Power Cut Timings
The scheduled outage will follow the timetable below:
Date: July 24, 2026
Time: 9:00 AM to 2:00 PM
Reason: Routine maintenance and infrastructure upgrades
Residents are encouraged to charge electronic devices, arrange backup power solutions if required and plan essential work around the shutdown schedule.
When Will Power Supply Be Restored?
Electricity officials have stated that power supply is expected to be restored by 2:00 PM once maintenance activities are completed. In some areas, electricity may return earlier if the work is finished ahead of schedule. However, restoration timing could vary depending on the complexity of technical operations being carried out.
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Manisha Chauhan is a Senior Sub Editor with over three years of experience in digital journalism. She covers breaking news, national, international, and trending topics. With expertise in news writing, editing and SEO, she is committed to delivering accurate, engaging and reader-friendly content that keeps audiences informed.