India Launches First Private Gold Mine In Jonnagiri: Check Its Hidden Reserves, How Much Gold It Can Produce

India is taking a major step in its mining sector with the launch of the country’s first private gold mining project at Swarnagiri in Andhra Pradesh’s Kurnool district. Chief Minister N. Chandrababu Naidu is set to inaugurate commercial operations at the mine, making it the only operational private primary gold mine in India since Independence. It is expected that the project will give a major boost to local employment, attract investment, and potentially strengthen domestic gold production at a time when India majorly depends on imports.

India’s First Private Gold Mine: A Historic Milestone

The project is located in Swarnagiri, which was earlier known as Jonnagiri, in Kurnool district’s Tuggali mandal. Ahead of the launch, the Andhra Pradesh Cabinet approved the renaming of Jonnagiri to Swarnagiri. This move shows the area’s growing importance as a gold mining centre.

The mine was operated by Geomysore Services India Pvt Ltd (GMSI), and it was developed with an investment of around Rs 405 crore. The gold is spread across nearly 598 hectares, representing a significant milestone for India’s mining industry, where private participation in primary gold mining has long remained limited.

Where Is Swarnagiri and What Gold Reserves Does It Hold?

Swarnagiri is situated in the mineral-rich region of Kurnool district in Andhra Pradesh. While detailed estimates of total recoverable reserves have not been publicly disclosed in the latest project update, the region is considered highly prospective for gold exploration.

According to mining experts, Andhra Pradesh holds substantial untapped gold resources. Swarnagiri is not the only state, but there are several other gold mining stores across the state which continue to attract attention from explorers and investors.

The Chigurgunta-Bisanatham block, currently being auctioned, is estimated to contain more than 2.2 million tonnes of ore with an average gold grade of 5.64 grams per tonne. Other promising areas under exploration include Boksampalli, Ramagiri, and Javakula in Anantapur district.

How Much Gold Could the Mine Produce Each Year?

The company started trial production at the gold mine in May, and the commercial production will officially begin after the inauguration. The project is expected to produce over 400 kilograms of gold during 2026-27. Production is projected to rise steadily and could approach one tonne annually in the coming years.

Expansion plans are already underway. Alongside the launch of the first processing unit, the foundation stone for a second unit will also be laid. Once fully expanded, annual production could reach nearly two tonnes of gold.

The project’s infrastructure includes an 18-kilometre pipeline that will source water from the Handri Neeva Sujala Sravanthi scheme. Required testing and trial runs have already been completed.

Why Was Private Gold Mining Absent in India for So Long?

India’s primary gold mining sector saw limited private-sector involvement due to regulatory restrictions, licensing complexities, and the dominance of government-controlled mining activities.

Resultantly, the exploration and development of domestic gold resources progressed slowly compared to several other mining nations. Experts believe that the Swarnagiri project demonstrates how private investment, modern technology, and scientific mining methods can help unlock previously underdeveloped mineral resources.

If the project turns out into sucess, it will encourage further exploration and will significantly attract additional investments into India’s mining sector, particularly regions with known gold-bearing geological formations.

Can Swarnagiri Gold Mining Project Help Cut India’s Reliance on Gold Imports?

India is one of the world’s largest consumers of gold, relying heavily on imports to meet domestic demand. While Swarnagiri alone will not dramatically reduce imports, it represents an important step toward increasing domestic production.

The economic impact could also be significant at the local level. The project is expected to generate employment for around 700 people, with nearly 80% of jobs likely to go to local residents.

The Andhra Pradesh government is also expected to benefit through royalties and statutory payments linked to production. Officials estimate annual revenue of around Rs 57 crore when production reaches 400 kilograms and up to Rs 144 crore if output increases to 900 kilograms.

The timing is notable as investor interest in gold remains strong despite periods of price volatility. Rising investment through gold exchange-traded funds and continued demand for the precious metal highlight the importance of strengthening domestic supply sources.

Although the mine will meet only a fraction of India’s overall gold requirements, Swarnagiri could become a model for future private mining projects and help unlock the country’s wider gold potential. Its success may ultimately pave the way for a more self-reliant and scientifically driven gold mining industry in India.



Swarnagiri Gold Mining Project: How will it Impact Gold Prices in India?

The Swarnagiri (formerly Jonnagiri) Gold Mining Project will have a negligible impact on retail gold prices in India. The reason is that India consumes 700-800 tonnes of gold annually, Swarnagiri’s peak yield is expected to be around 2,000 kg (2 tonnes) per year, which is too small to influence global or domestic market dynamics.

How Many Gold Mines in India?