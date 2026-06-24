India Launches First Private Gold Mine In Jonnagiri: Check Its Hidden Reserves, How Much Gold It Can Produce

India’s First Private Gold Mine: A Historic Milestone
Where Is Swarnagiri and What Gold Reserves Does It Hold?
How Much Gold Could the Mine Produce Each Year?
Why Was Private Gold Mining Absent in India for So Long?
Can Swarnagiri Gold Mining Project Help Cut India’s Reliance on Gold Imports?
Swarnagiri Gold Mining Project: How will it Impact Gold Prices in India?
How Many Gold Mines in India?
|Gold Mine
|State
|Hatti Gold Mines
|Karnataka
|Jonnagiri Gold Mines
|Andhra Pradesh
|Kolar Gold Fields (KGF)
|Karnataka
|Lava Gold Mines
|Jharkhand
|Sonbhadra Mine
|Uttar Pradesh
|Parasi
|Jharkhand
|Pahadia
|Jharkhand
|Kunderkocha
|Jharkhand
|Bhitar Dari
|Jharkhand
|Dadam
|Haryana