Il CEO di Starbucks di origine indiana, Laxman Narasimhan, sostituito da Brian Niccol

In una mossa sorprendente, Starbucks ha annunciato la sostituzione immediata del suo CEO di origine indiana, Laxman Narasimhan, con Brian Niccol, l’attuale CEO di Chipotle. Narasimhan, che ha assunto l’incarico lo scorso anno, si dimette dalla sua posizione di CEO e dal suo posto nel consiglio di amministrazione di Starbucks.

Il cambiamento repentino nella leadership avviene mentre Starbucks affronta sfide significative, tra cui un calo generalizzato delle vendite e un rapporto sui guadagni deludente per aprile. L’azienda ha attribuito le sue difficoltà al calo del sentimento dei consumatori e alle difficili condizioni di mercato in Cina.

Background su Laxman Narasimhan

Laxman Narasimhan, nato il 15 maggio 1967 a Pune, in India, ha avuto una carriera distinta caratterizzata da una serie di ruoli di alto profilo. Ha completato la sua istruzione iniziale a Pune e ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Pune. Proseguendo i suoi studi, Narasimhan ha conseguito un Master of Arts in Studi Germanici e Internazionali presso il Lauder Institute dell’Università della Pennsylvania e un MBA in Finanza presso la Wharton School della stessa università.

La carriera di Narasimhan è iniziata presso McKinsey & Company, dove ha trascorso 19 anni consigliando aziende in vari settori, tra cui beni di consumo, vendita al dettaglio e sanità, con un focus sugli Stati Uniti, l’India e l’Asia.

Dopo la sua esperienza in McKinsey, Narasimhan è entrato a far parte di PepsiCo, ricoprendo diverse posizioni di rilievo. Come Global Chief Commercial Officer, ha supervisionato le strategie commerciali globali e ha guidato le operazioni in America Latina, Europa e Africa subsahariana. Ha inoltre ricoperto il ruolo di CEO di PepsiCo America Latina e CFO di PepsiCo Americas Foods.

Nel 2019, Narasimhan è diventato CEO di Reckitt, leader globale nella salute, igiene e nutrizione dei consumatori. La sua leadership è stata notata per l’avanzamento delle iniziative di e-commerce dell’azienda e per il sostegno alla forza lavoro durante la pandemia di COVID-19.

Narasimhan è entrato in Starbucks nell’ottobre 2022 e ha assunto ufficialmente il ruolo di CEO a marzo 2023. Conosciuto per il suo impegno per l’equilibrio tra vita professionale e personale, è stato riconosciuto per mantenere un programma di lavoro che terminava alle 18:00.

Mentre Starbucks passa a una nuova leadership, l’azienda continua a navigare attraverso condizioni di mercato difficili e si propone di affrontare le problematiche che influenzano il suo business.