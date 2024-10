L’attività sismica del Monte Adams aumenta dopo migliaia di anni di riposo: Erutterà?

Il Monte Adams, il più grande vulcano dello stato di Washington e parte della Catena delle Cascate, ha recentemente registrato un aumento dell’attività sismica dopo migliaia di anni di inattività. Sia i residenti che gli scienziati hanno notato questa tendenza, sollevando domande sulle sue potenziali implicazioni e adottando un approccio di cautela.

In risposta a questa attività, l’U.S. Geological Survey (USGS) è intervenuto installando stazioni sismiche temporanee intorno al vulcano per monitorare da vicino cosa potrebbe accadere sotto la superficie. Anche se il livello di allerta del Monte Adams rimane VERDE/NORMALE, il che significa che non c’è una minaccia immediata, gli scienziati stanno prendendo seriamente questi segnali, poiché anche un piccolo cambiamento nell’attività sismica potrebbe rivelare di più sul comportamento del vulcano.

Cosa sta causando questi movimenti sismici?

Secondo rapporti recenti, il Monte Adams ha mostrato un aumento di piccoli terremoti, sufficienti a spingere l’USGS a installare nuovi strumenti di monitoraggio. Queste stazioni sismiche consentiranno agli esperti di rilevare anche i terremoti più piccoli e li aiuteranno a determinare se il vulcano si stia preparando per una rara eruzione o se stia semplicemente vivendo una fluttuazione temporanea e casuale. Sebbene queste scosse siano notevoli, l’USGS afferma che al momento non c’è motivo di allarmarsi.

Storia di eruzioni tranquille e minacce di lahar

Storicamente, il Monte Adams non è noto per le sue eruzioni esplosive. Negli ultimi 12.000 anni ha prodotto quattro colate laviche, tutte rimaste vicino alla base del vulcano. Anche se il Monte Adams dovesse eruttare, gli scienziati prevedono che sarebbe più simile a un lieve trabocco di lava piuttosto che a un grande evento esplosivo.

Tuttavia, la principale preoccupazione non è necessariamente un’eruzione, ma piuttosto la possibilità di lahar, colate di fango composte da rocce, cenere e ghiaccio. Questi lahar, in passato, hanno percorso lunghe distanze, raggiungendo aree a chilometri dal vulcano. In particolare, lahar provenienti dal Monte Adams hanno raggiunto distanze considerevoli circa 6.000 e 300 anni fa. A causa dei potenziali rischi di queste colate di fango, il Monte Adams è classificato come vulcano a “minaccia elevata”, anche se questa classificazione riguarda più i pericoli potenziali che un pericolo attuale e attivo.

Rischi nascosti: rocce deboli e cime ricoperte di ghiaccio

Una preoccupazione aggiuntiva riguarda la quantità significativa di rocce indebolite idrotermicamente sotto la cima ricoperta di ghiaccio del vulcano. Queste rocce indebolite potrebbero potenzialmente innescare frane che, combinate con i lahar, rappresenterebbero una minaccia significativa per le aree circostanti. Tuttavia, questo scenario è più una possibilità futura che un rischio immediato.

Cosa aspettarsi? Monitoraggio continuo da parte degli esperti

Per rimanere aggiornati su eventuali sviluppi, l’Osservatorio Vulcanico delle Cascate (CVO) e il Pacific Northwest Seismic Network (PNSN) stanno monitorando attentamente il Monte Adams. Con queste organizzazioni in allerta, le comunità vicine e il pubblico riceveranno regolarmente aggiornamenti su eventuali cambiamenti o azioni potenziali da intraprendere.

Per ora, il Monte Adams rimane un gigante silenzioso, che incuriosisce gli scienziati e ricorda agli abitanti locali la potenza nascosta della Catena delle Cascate. Sebbene le recenti scosse non indichino ancora un’eruzione imminente, questo monitoraggio ravvicinato è un promemoria dell’imprevedibilità della natura e del valore della preparazione.