Il peggioramento della salute di Papa Francesco ha suscitato crescenti preoccupazioni per il futuro della Chiesa cattolica, mentre il pontefice 88enne combatte contro una grave bronchite e una polmonite. Dopo il suo recente ricovero in ospedale, si dice che il Papa stia cercando di prendere decisioni importanti con urgenza, spinto dalla paura che la sua salute non migliori.

La crisi di salute di Papa Francesco

La salute di Papa Francesco è una preoccupazione crescente negli ultimi anni, con l’età del pontefice e la sua storia medica che pesano sulla sua capacità di continuare a guidare la Chiesa. È stato recentemente ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma con grave bronchite e polmonite, costringendolo a cancellare più impegni pubblici. Nonostante i suoi sforzi per adempiere ai suoi doveri, una recente tac ha rivelato una polmonite bilaterale, intensificando le preoccupazioni sulla sua prognosi.

I rapporti indicano che Papa Francesco sta soffrendo intensamente e ha espresso privatamente preoccupazione di non sopravvivere a questo ricovero. I suoi medici gli hanno imposto ordini severi, tra cui il divieto di tenere il suo consueto sermone dell’Angelus, una mossa rara e inquietante per il pontefice.

Azioni rapide per proteggere il suo lascito

Con il peggioramento della sua salute, Papa Francesco si sta concentrando sul finalizzare iniziative chiave per garantire che il suo lascito perduri. Una di queste iniziative include la nomina di alleati stretti a posizioni di potere all’interno della Chiesa. Il suo pontificato progressista, noto per le riforme inclusive e l’affrontare gli abusi da parte del clero, continua a ricevere sia supporto che opposizione.

Per influenzare il futuro della Chiesa, Francesco ha fatto nomine strategiche, come la proroga del mandato del Cardinale Giovanni Battista Re come decano del Collegio dei Cardinali. Questa posizione gioca un ruolo fondamentale nel processo del conclave, che alla fine sceglierà il suo successore. La decisione di estendere il mandato di Re, eludendo una votazione prevista, è vista come un tentativo diretto da parte del Papa di influenzare l’esito del conclave.

Influenza politica nel conclave

Il conclave, un incontro segreto dei cardinali che elegge il nuovo Papa, sarà probabilmente influenzato da diverse fazioni, inclusi attori politici. Alcuni osservatori notano che l’influenza politica, in particolare dalle potenze europee, potrebbe influenzare la selezione del successore di Francesco, con sempre più richieste di un Papa meno conflittuale.

Una nomina storica: Suor Raffaella Petrini

In un passo rivoluzionario, Papa Francesco ha nominato Suor Raffaella Petrini come la prima governatrice donna della Città del Vaticano. La sua nomina, che entrerà in vigore il 1° marzo, segna un importante traguardo negli sforzi di riforma del Papa. Sebbene alcuni mettano in dubbio il tempismo dell’annuncio, in quanto segue le preoccupazioni sulla sua salute, potrebbe essere anche legata al 80° compleanno del Cardinale Fernando Vérgez Alzaga, che lo rende non idoneo per il ruolo.

Prepararsi per il futuro della Chiesa

Mentre Papa Francesco affronta un futuro incerto, la sua attenzione si è spostata dal promuovere le riforme alla garanzia della permanenza delle sue iniziative. Che si riprenda o meno dalla sua malattia, i prossimi mesi probabilmente definiranno il futuro del papato e la direzione che la Chiesa prenderà negli anni a venire.