Sei condannati per stupro di Gisele Pelicot rilasciati meno di due mesi dopo il verdetto

Meno di due mesi dopo essere stati dichiarati colpevoli di stupro e abusi su Gisele Pelicot, almeno sei degli oltre 50 uomini condannati sono già stati rilasciati.

Un caso scioccante di abusi e tradimenti

Gisele Pelicot, ora simbolo della lotta contro la violenza sessuale in Francia, è comparsa in tribunale mentre suo marito da 38 anni e decine di altri uomini venivano processati per averla drogata e violentata per un periodo di dieci anni.

A dicembre, il tribunale ha condannato 51 uomini per stupro, due per tentato stupro e due per violenza sessuale. Tuttavia, sei di quelli dichiarati colpevoli sono stati immediatamente liberati per motivi quali “cattiva salute” o tempo già scontato in custodia cautelare.

Secondo il Sunday Times, alcuni di questi uomini sono ora tornati a casa e in famiglia nelle pittoresche città francesi.

Le scappatoie legali consentono il rilascio anticipato degli abusatori di Gisele Pelicot

Secondo la legge francese, ai prigionieri può essere concesso il rilascio anticipato se hanno scontato almeno metà della pena. Per coloro che hanno più di 70 anni, coloro che hanno una casa stabile o coloro che mostrano una buona condotta, il rilascio può essere ancora più facile.

Un uomo, condannato a cinque anni, avrebbe scontato solo 11 mesi prima di essere liberato, secondo quanto riportato dal Sunday Times.

Il caso non è ancora giunto alla conclusione, poiché quasi la metà dei 51 uomini condannati ha presentato ricorso. Tra loro c’è Charly Abo, condannato a 13 anni per aver violentato Gisele Pelicot in sei diverse occasioni. Il suo avvocato, Yannick Prat, ha descritto la sentenza come “sproporzionata” e ha sostenuto che il suo cliente “non ha mai avuto intenzione di violentare Gisele Pelicot”.

Alcuni degli uomini condannati affermano di essere stati “manipolati” dall’ex marito di Pelicot per violentarla e di non essere a conoscenza del fatto che lei non avesse acconsentito.

Una lunga lotta per la giustizia di Gisele Pelicot

Nonostante il trauma e l’attenzione pubblica, Gisele Pelicot ha insistito per un processo pubblico per garantire che il suo ex marito e gli altri uomini affrontassero la giustizia. Mentre la legge francese in genere protegge l’identità delle vittime di aggressioni sessuali, ha scelto di rinunciare all’anonimato, consentendo che il suo nome completo venisse pubblicato e che video espliciti dei suoi abusi, filmati dal marito, venissero mostrati in tribunale.

“Ho deciso di non vergognarmi. Non ho fatto nulla di sbagliato”, ha dichiarato Pelicot in tribunale. “Sono loro che devono vergognarsi. Non sto esprimendo odio, ma sono determinata a far cambiare le cose in questa società”.

Il caso di Pelicot ha alimentato le discussioni sulla violenza sessuale e sulle carenze giudiziarie in Francia. Come parte della sua campagna annuale This Is Not Right, Metro ha evidenziato l’attuale epidemia di violenza contro le donne, con il supporto di Women’s Aid.

La campagna cerca di far luce sulla portata della crisi e di incoraggiare i lettori ad agire contro la violenza di genere.

Supporto per i sopravvissuti alle violenze sessuali

Per coloro che hanno subito stupro o violenze sessuali, è disponibile un aiuto. Le vittime in pericolo immediato devono chiamare il 999. Chi cerca supporto può contattare la linea di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di Rape Crisis UK allo 0808 500 2222 o visitare un Sexual Assault Referral Centre (SARC) per assistenza medica e legale.

I sopravvissuti alle violenze sessuali storiche possono ancora denunciare i loro casi alla polizia, poiché non esiste un limite di tempo per cercare giustizia.

Mentre i condannati per il caso Pelicot sono liberi, sostenitori e sopravvissuti continuano a spingere per riforme legali che garantiscano pene più severe e impediscano rilasci anticipati.