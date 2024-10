Mit dem nCm Jahr 2024 sind die etwa 2,5 Millionen muslimischen Wähler in den USA bereit, einen erheblichen Einfluss auf die politische Landschaft auszuüben. Ihre starke Präsenz in entscheidenden Swing-Staaten positioniert sie als wichtige Akteure bei der Bestimmung der Ergebnisse des Präsidentschaftswahlkampfs sowie der Kongress- und Kommunalwahlen. Dieser Bericht untersucht die politischen Neigungen und Wahlabsichten der muslimischen Wähler in diesem entscheidenden Wahljahr.

Mit nur zwei Wochen bis zum Wahltag arbeitet die Kampagne von Vizepräsidentin Kamala Harris dringend daran, die Unterstützung arabischer und muslimischer Wähler zurückzugewinnen. Sie haben gezielte Facebook-Anzeigen gestartet, WhatsApp-Kanäle eingerichtet und Informationsblätter verteilt, die Harris’ stärkste Aussagen zum Konflikt in Gaza umreißen. In privaten Treffen im ganzen Land—insbesondere in wichtigen Bundesstaaten wie Michigan, Georgia und Pennsylvania—kontaktiert das Kampagnenteam Wähler, die zögern, an der Wahl teilzunehmen, Alternativen von Drittanbietern in Betracht ziehen oder sogar einen Stimmen für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Erwägung ziehen, aufgrund der Nahost-Politik der Biden-Administration.

Die Kernbotschaft der Kampagne ist klar: Harris hat Empathie für die Palästinenser gezeigt und Israel aufgefordert, sich an das internationale Recht zu halten, während Trump versucht, ein Einreiseverbot für Personen aus muslimischen Ländern wieder einzuführen und abfällige Äußerungen über Palästinenser verwendet hat.

Trotz der Schwierigkeiten, zuverlässige Umfragedaten zu dieser Demografie zu erhalten, deuten Interviews darauf hin, dass Harris Schwierigkeiten hat, eine Verbindung zu arabischen und muslimischen Wählern herzustellen, was für ihre Kampagne Alarmzeichen gibt, je näher der Wahltag rückt.

Michigan ist besonders entscheidend, da dort über 300.000 Einwohner mit mittlerer oder nordafrikanischer Abstammung leben. Bei der Wahl 2020 gewann Biden den Staat mit einem Vorsprung von fast 155.000 Stimmen. Wähler wie Hussein Dabajeh, ein libanesisch-amerikanischer Bürger aus Dearborn, überdenken jedoch ihre Unterstützung. Dabajeh, der normalerweise demokratisch wählt, fühlt sich in diesem Jahr nicht in der Lage, für das Ticket zu stimmen, und sagt: „Würdest du lieber wollen, dass deine Familie in dieses Land nicht einreisen darf, oder dass deine Familie von einem israelischen Luftangriff getötet wird?“ Er plant, an die Urne zu gehen und gegen Harris zu stimmen, indem er „Kein Völkermord“ anstelle eines der großen Kandidaten aufschreibt.

Seit ihrer Nominierung hat Harris sich darauf konzentriert, die Koalition wieder aufzubauen, die Biden 2020 zum Sieg verholfen hat. Doch die Unterstützung der Biden-Administration für Israel angesichts der eskalierenden Gewalt in Gaza und Libanon hat die traditionelle Unterstützung der Demokraten unter den arabischen Amerikanern gespalten.

Wachsende Unzufriedenheit mit der Biden-Harris-Administration Die Unzufriedenheit unter muslimischen Amerikanern wächst in Bezug auf die Außenpolitik der Biden-Harris-Administration, insbesondere im Kontext des laufenden Konflikts zwischen Israel und Gaza. Interessenvertretende Gruppen, einschließlich der aufkommenden „Abandon Harris“-Bewegung, drängen Wähler, sie abzulehnen, da sie glauben, dass die humanitäre Krise in Gaza nicht ausreichend behandelt wird. Diese Bewegung, die in Swing-Staaten wie Michigan und Minnesota begann, breitet sich nun in Staaten wie Georgia aus und unterstreicht die wachsende Bedeutung des muslimischen Wähleranteils.

Einige Organisationen, wie das Pakistani American Public Affairs Committee (PAKPAC), haben sogar Trump für die Wahl 2024 unterstützt und dabei seine Bereitschaft betont, während seiner ersten Amtszeit den Dialog mit Pakistan zu suchen, während die Biden-Administration als nachlässig gegenüber den US-Pakistan-Beziehungen angesehen wird.

Die Macht der Swing-Staaten Die Zahlen sprechen für sich. Staaten wie Michigan, Pennsylvania, Wisconsin und Minnesota waren entscheidend bei der Wahl 2016, in der Trump mit hauchdünnen Mehrheiten gewann. 2020 schwenkten diese Staaten zurück zu Biden, aber die sich wandelnden Wählergefühle, insbesondere in Bezug auf internationale Angelegenheiten, lassen viele muslimische Wähler sich übersehen fühlen. Diese Unzufriedenheit könnte muslimische Amerikaner dazu bringen, Drittparteikandidaten oder sogar Trump zu unterstützen.

Die Konzentration muslimischer Bevölkerungen in städtischen Gebieten dieser entscheidenden Bundesstaaten verstärkt ihren Einfluss. Städte wie Detroit, Milwaukee und Philadelphia beherbergen große muslimische Gemeinschaften, was bedeutet, dass selbst kleine Veränderungen in den Wählerpräferenzen die Wahlergebnisse beeinflussen könnten und erhebliche Herausforderungen für die Demokratische Partei schaffen.

Die Unerwartete Anziehungskraft von Trump Trotz Trumps umstrittenem „Muslimverbot“ während seiner Präsidentschaft wächst seine Anziehungskraft auf bestimmte Segmente der muslimischen Gemeinschaft. Viele muslimische Wähler konzentrieren sich zunehmend auf die Außenpolitik der USA, insbesondere in Bezug auf ihre Herkunftsländer. Trumps Bereitschaft, sich mit Führungspersönlichkeiten aus Pakistan zu engagieren, sowie seine Rhetorik über Friedensverträge im Nahen Osten, finden bei einigen Wählern Resonanz.

Darüber hinaus hat Trumps harte Haltung gegenüber China und seine Bemühungen, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Ländern wie Pakistan zu stärken, die Aufmerksamkeit derjenigen auf sich gezogen, die internationale Beziehungen priorisieren. Im Gegensatz dazu hat das Versäumnis der Biden-Administration, sich für die Freilassung politischer Gefangener in Pakistan einzusetzen, Zweifel an ihrem Engagement für Demokratie und Menschenrechte aufgeworfen.

Ein Wandel im Politischen Engagement Politische Kommentatoren heben hervor, dass der wachsende Einfluss des muslimischen Wählerblocks in den Swing-Staaten die amerikanische Wahlpolitik umgestaltet. Wie Ryan Girdusky feststellt, hat die US-Einwanderungspolitik eine mächtige Wählerbasis „importiert“, die in der Lage ist, Wahlen zu beeinflussen. Muslimische Amerikaner sind keine passiven Teilnehmer mehr; sie sind organisiert, lautstark und einflussreich—ein Spiegelbild der Rolle, die ethnische und religiöse Wählergruppen in Ländern wie Indien spielen.

Mit nur 15 Tagen bis zu den Wahlen müssen beide Parteien die entscheidende Rolle anerkennen, die muslimische Amerikaner spielen könnten. In eng umkämpften Staaten könnte eine Veränderung in den Wählerstimmungen unter den Muslimen den Ausgang der Wahl bestimmen. Die Biden-Harris-Kampagne muss sich diesen Themen direkt stellen, um Siege in wichtigen Swing-Staaten zu sichern, während Trumps Bemühungen und sein Fokus auf die US-Pakistan-Beziehungen ihm einen unerwarteten Vorteil bei diesem wichtigen Wählerblock verschaffen könnten.