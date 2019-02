This year Basant Panchami will be celebrated on February 10, 2019. The day is celebrated in Bengal, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Madhya Pradesh, Rajasthan, and many more states. The day is celebrated by praying to goddess Saraswati, the goddess of knowledge and wisdom. So to wish your loved ones on this auspicious occasion here are Hindi Shayaris, messages, quotes, wallpapers, photos.

Basant Panchami also spelt as Vasant Panchami is celebrated every year in the months of January and February and marks the beginning of the preparation of Holi or Holika which is celebrated forty days after Vasant Panchami. The word Vasant means spring and Panchami means the fifth day. The festival is particularly celebrated with great zeal and enthusiasm in North India mostly by Hindus.

This year Basant Panchami will be celebrated on February 10, 2019. The day is celebrated in Bengal, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Madhya Pradesh, Rajasthan, and many more states. The day is celebrated by praying to goddess Saraswati, the goddess of knowledge and wisdom. To wish your loved ones a happy Basant Panchami here are some wishes in Hindi:

1. सरस्वती पूजा का यह प्यारा त्यौहार, जीवन में खुशी लाएगा अपार, सरस्वती विराजे आपके द्वार, शुभकामनाएं हमारी करें स्वीकार। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी। 2.किताबों का साथ हो, पेन पर हाथ हो, कोपिया आपके पास हो, पढाई दिन रात हो, जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी।

3.पीले पीले सरसों के फूल, पीली उड़े पतंग, रंग बरसे पीला और छाये सरसों सी उमंग। आपके जीवन में रहे सदा बसंत के रंग। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी।

4.ज़माने भर की याद में मुझे ना भुला देना, जब कभी याद आये तो ज़रा मुस्कुरा लेना, ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे, वर्ना बसंत पंचमी में एक पतंग मेरे नाम का भी उड़ा लेना। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी।

5.फूलों की वर्षा, शरद की फुहार सूरज की किरणे, खुशियों की बहार, चन्दन की खुशबु, अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सबको, बसंत पंचमी का त्योहार। हैप्पी बसंत पंचमी।

6.सहस शील हृदय में भर दे, जीवन त्याग से भर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे, माँ सरस्वती आपके जीवन में उल्लास भर दे। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी। 7.सरस्वती पूजा का ये प्यारा त्यौहार, जीवन में लायेगा ख़ुशी अपार, सरस्वती विराजे आपके दवार, शुभ कामना हमारी करे स्वीकार 8.वीणा लेकर हाथ में, सरस्वती हो आपके साथ में, मिले मां आर्शीवाद आपको हर दिन, हर वार हो मुबारक बसंत पंचमी का त्यौहार, बंसत पंचमी की शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी। 9.सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है, मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुज़र ही जाता है!

10.जीवन का यह बसंत खुशियाँ दे अनंत प्रेम और उत्साह का भर दे जीवन में रंग !

