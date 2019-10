Durga Puja 2019: Wishes, Quotes, SMS, Messages, Wallpapers, GIFs, WhatsApp status in Bengali: Shubho Ashtami! This year Ashtami is falling on October 06 that is today. Ashtami is the most important day of Durga Puja and it is primarily important for Bengalis and they perform lots of rituals on this day such as kanya puja, pushpanjali, balidan, and many more rituals. Zest of Durga puja remains at a next level height on the day of Ashtami as every perosn enjoys this day by celebrating and gathering together. Havan and pooja is the most important part of the day.

After performing all the rituals and pooja, people celebrate this day through pandal hopping which means to visit every pandal around the corner and eating food and clicking pictures over there. Pandal hopping is a very amazing and entertaining part of the day as all the youngsters enjoy like this as they visit the pandals of Durga puja with their friends and family and spend some quality time together by enjoying and chilling together.

Durga Puja 2019: SMS Wishes in Bengali language

পুজো মানে আনন্দ পুজো মানে ঢাকের ছন্দ

পুজো মনে আলোর খেলা আর খুশির মেলা

পুজো মানেই ঘোরাঘুরি নানা রকম খাওয়া দাওয়া

পুজো মানেই হই হুল্লোড় নতুন নতুন চাওয়া পাওয়া

প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে বিচিত্র আলোর খেলা

চারিদিকে জম জমাট রঙিন খুশির মেলা

ষষ্ঠীতে হয় উদ্বোধন খোলে ফুর্তির দুয়ার

আনন্দের বান ডাকে আর আসে খুশির জোয়ার

সপ্তমী অষ্টমী আর মহা নবমীতে

ভক্তি ভরে অঞ্জলী দিও মা জননীকে

ঢাক ঢোল আর শঙ্খ বাজবে পূজার আরাধনায়

পূজা মন্ডপ গন্ধে আকুল ফুল মালা ধুপ ধুনায়

সন্ধ্যা আরতি কালে জমে ধনুচির নৃত্য

মহা আনন্দে কাটবে দিন বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ

মা আসছেন আমাদের কাছে একটি বছর পরে

তাই কতো রকম প্রস্তুতি চলছে প্রতি ঘরে ঘরে

মোড়ে মোড়ে বসবে মেলা জ্বলা নেভা আলোর খেলা

সন্ধ্যায় আরতি হবে বাজবে ঢাক আর ঢোল

পুজোর কটা দিন সকলের ভালো যাক

সবাইকে জানাই গুড উইশ গুড লাক

আনন্দ হাসি গান উইথ লাভ অ্যান্ড মোর ফান

বন্ধুত্ব প্রীতি ভালোবাসায় ভরে উঠুক মন প্রাণ

Durga Puja 2019: WhatsApp status in Bengali language

পুজো পুজো গন্ধ ভেসেছে আজ আকাশে, সাদা কাশ ফুল উরে যায় শরতের বাতাসে, মহালয় দিয়ে দূর্গা পূজার আগমন, এক সপ্তাহ পরে ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন

আজ বাজে মনের মাঝে আগমনের গান

জগৎ জননী মাকে করি আহ্বান

আসছে বছর আবার হবে

গতবছর বলেছিলে

তাইতো আবার মা দিয়েছে সারা

খুশিতে হয়েছে ভুবন মাতোয়ারা

পঞ্চমীতে মা দুর্গা এলো দশ হতে তার অস্ত্র

মাকে নিয়ে উঠলো মেতে আনন্দে সব ব্যাস্ত

সঙ্গে এলো চার সন্তান কিন্তুু ভোলা নাই

অভিমানে ভোলা বাবা গায়ে মেখেছেন ছাই

ষষ্ঠীতে বোধন পূজা হবে বেল তলায়

সপ্তমীতে দেবীর পূজা বাড়ির আঙ্গিনায়

মহাঅষ্টমীর শুভ লগ্নে হবে নাচ গান

আনন্দ করো সব খুলে মন প্রাণ

Durga Puja 2019: Quotes in Bengali language

পথে পথে ছড়িয়ে আছে শিউলি ফুলের আল্পনা

মেঘ বলাকার পাখায় পাখায় হাজার কবির কল্পনা

মেঘে মেঘে রোদের আলোয় খেলে সোনা রঙগুলি

আঁধার গেছে টুটে এসেছে দূর্গা পূজার দিনগুলি

বছর ঘুরে এলো এবার আশ্বিনেরি বেলা

আকাশ ঘিরে সাদা মেঘের লুকোচুরি খেলা

কেউ পরবে নতুন জামা মাথায় লাল ফিতে

আনন্দেরই জোয়ার বইছে মাটির পৃথিবীতে

বছর ঘুরে এলো দূর্গা পূজা

এসো সবাই মিলে করি মজা

অঞ্জলী শেষে ঘুরবো সবাই

পড়বো পাঞ্জাবী শাড়ি

পিঠা পায়েস মিষ্টি সন্দেশ

খাবো সবার বাড়ি

কলা বউ স্নান দিয়ে হলো সপ্তমী শুরু

সকালের প্রথম দেখায় মজেছে মনটা গুরু

অষ্টমীর অঞ্জলী দিয়েছি সবাই মিলে

নবমীর দিনটা কাটে গান আর কুইজ খেলে

আশ্বিন মাসের দূর্গা পূজার ঢাকে পরলো কাঠি

শরৎ আকাশের আলো লেগে সোনা হলো মাটি

সবার মনোবাসনা পূর্ণ করুন মা অন্তর্যামী

শুভেচ্ছা জানাই তোমায় আজ মহা অষ্টমী