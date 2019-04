Happy Chaitra Navratri 2019 Quotes, Wishes, Messages in Hindi: Chaitra Navratri are the first Navratri of the year. The beginning of Chaitra Navratri has considered the starting of Hindi New Year and this year Chaitra Navratri dates are April 6 to April 14, 2019. The ninth day is celebrated as the birthday of lord ram so Chaitra Navratri is also called as Rama Navratri.

Happy Chaitra Navratri 2019 Quotes, Wishes, Messages in Hindi: The 9-day auspicious festival of Chaitra Navratri starts on the first day of Hindu Lui Solar calendar and falls in the month of March and April. This year Chaitra Navratri will begin from tomorrow April 6, 2019, and will end on April 14, 2019. Chaitra Navratri is also known as Vasanta Navratri and Rama Navratri as the birthday of Lord Rama is celebrated on the ninth day that is April 14, 2019.

All nine days during Navratri are dedicated to nine forms of goddess Shakti. Here are some videos and wishes to wish your loved ones happy Navratri this year. Take a look at the wishes, messages, quotes, gifs here:

मां का पर्व आता है;

हज़ारों खुशियां लाता है;

इस बार मां आपको वो सब दे;

जो आपका दिल चाहता है। Navratri 2019

नवरात्रों के आगमन की तैयारी;

राम-सीता के मिलन की तैयारी;

असत्य पर सत्य की जीत की तैयारी;

हो सबको आज इन पवित्र त्यौहारों की बधाई। Navratri 2019

हिन्दू नव वर्ष की है शुरुवात

कोयल गाये हर डाल-डाल, पात-पात

चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा का हैं अवसर

खुशियों से बीते नव वर्ष का हर एक पल

हिन्दू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनायें। Navratri 2019

नए पत्ते आते है वृक्ष खुशी से झूम जाते हैं

ऐसे मौसम में ही तो नया आगाज़ होता हैं

हम यूँही हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाते हैं

हिन्दू धर्म में यह त्यौहार प्राकृतिक बदलाव से आते हैं

हिन्दू नव वर्ष की शुभकामनायें। Navratri 2019

शाखों पर सजता नये पत्तों का श्रृंगार

मीठे पकवानों की होती चारो तरफ बहार

मीठी बोली से करते, सब एक दूजे का दीदार

चलो मनाये हिन्दू नव वर्ष इस बार

हिन्दू नव वर्ष की शुभकामनायें। Navratri 2019

घर में आये शुभ संदेश

धरकर खुशियों का वेश

पुराने साल को अलविदा हैं भाई

हैं सबको नवीन वर्ष की बधाई

हिन्दू नव वर्ष की शुभकामनायें। Navratri 2019

चुलबुला सा प्यार सा बीते यह साल

नव वर्ष में हो खुशियों का धमाल

गणगौर माता का मिले आशीष

इसी दुआ में झुकाते हैं शीष

हर एक दिन हो खिला

छाई रहे खुशियों की मधुर बेला

हिन्दू नव वर्ष की शुभकामनायें। Navratri 2019

हम आपके दिल में रहते हैं,

सारे दर्द आपके सहते हैं,

कोई हम से पहले विश न कर दे आपको,

इसलिए सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। Navratri 2019

लक्ष्मी का हाथ हो,

सरस्वती का साथ हो.

गणेश का निवास हो,

और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो….

!! हैप्पी नवरात्री !!

हे माँ तुमसे विश्वास ना उठने देना,

तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊं,

चारो ओर अँधेरा ही अँधेरा घना पाऊं,

बन के रोशनी तुम राह दिखा देना..!

