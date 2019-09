Happy Daughter’s Day 2019 Wishes, Quotes, Messages in Marathi: Daughters Day photos, HD wallpapers, Gif Images for Facebook, WhatsApp status

Happy Daughter's Day 2019 Wishes, Quotes, Messages in Marathi: Daughter's day is falling on September 22, 2019, in India. Here are some wishes that mother and father can convey to their daughters and make them feel special.

Happy Daughter’s Day 2019: Daughter’s day is celebrated on the fourth Sunday of September in India and as this year fourth Sunday falls on 22 September daughter’s day is celebrated on this date. Daughter’s day is considered as the celebration of having a girl child.

This day is really significant and must be celebrated in India as today also in many parts of India daughters are considered as a burden and many families don’t want a girl child in their house. But girls of India have always proved that such orthodox thinking is wrong. Today India is represented by the magnificent work of daughter’s of India. PV Sindhu, Mary Com, Geeta Phogat, Saina Nehwal, Priyanka Chopra, and there are so many examples that prove DAUGHTERS ARE NO MORE A LIABILITY!



Happy Daughter’s Day 2019: Marathi wishes for mother and daughter

माझा श्वास तू, माझा जीव तू, माझ्या जगण्यासाचा अर्थ तू माझी लाडकी छकुली. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

तुझ्यामुळे मज आईपण मिळालं कसं सांगू तुला, माझ्या बकुळीच्या फुला. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

माझी लेक म्हणजे आनंदाचा झरा, माझी लेक म्हणजे वात्सल्याचा दुवा कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

इवले इवले हात हलवत मिचकावत होतीस डोळे, तुला कुशीत घेताच स्वर्गसुख मज झाले. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

तू फक्त नाहीस मुलगी तू आहेस श्वास माझा, उद्या जगावर राज्य करशील स्वप्न नाही आहे विश्वास माझा. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

तुझ्या केवळ अस्तित्वाने रोम रोम माझे झंकारले, तूझ्या येण्याने जीवन माझे सार्थक झाले. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

लेक लाडकी या घरची होणार राणी सासरची. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा बेटा.

Happy Daughter’s Day 2019: Marathi wishes for father and daughter

मुलगा जर माझ्या वंशाचा दिवा आहे तर तु माझ्या दिव्याची वात आहेस. कन्या दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, तुझा बाबा

छोटी छकुली अशी असावी प्रत्येकाच्या घरी एक तरी लेक असावी. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा बेटा

नशिबवान असतात जे लोक ज्यांच्या घरी मुलगी जन्माला येते. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

काही झालं तरी मुलीचं पहिलं प्रेम तिचा बाबाच असतो. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा बेटा

मुलगी जेव्हा घरी जन्माला येते साऱ्या घरात आनंद आणते. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

सोड सारी चिंता आनंदात रहा बाळा, तुला रडताना पाहून तुझ्या बाबाचा लागत नाही डोळा. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

एक तरी मुलगी असावी, छोटूशी पण नखरेल भारी, नाना मागण्या पूरवताना तिच्या बाबाची अशी तारांबळ उडावी. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

Happy Daughter’s Day 2019: WhatsApp wishes in marathi

एक तरी मुलगी असावी, कळी उमलताना पाहता यावी, मनातील गुपितं तिने हळुच माझ्या कानी सांगावी. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

पाहुनी रूप गोंडस मनी माया दाटते, अशी कळी मग गर्भातच का नकोशी वाटते. मुलींना जगवा, मुलींना वाचवा. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

वंशाचा दिवा मुलगा असेल…पण’ती’च नसेल तर दिवा कसा लागेल. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

मुली नेहमीच स्पेशल असतात, कारण त्यांच्याशिवाय घराला शोभा नाही. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

लेक हे असं खास फुल आहे जे प्रत्येक बागेत फुलत नाही. माझ्या बागेत फुललं यासाठी देवा मी तुझा आभारी आहे. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

लेक वाचवा, देश घडवा. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा

लेक असते ईश्वराचं देणं, तिच्या पाऊलखुणांनी सुखी होईल आमचं जिणं. कन्या दिनाच्या शुभेच्छा