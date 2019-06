Like every year, the World will once again unite and celebrate father's day. The sacrifices of father can't be reciprocated but we can all show our love and respect for him.

The most awaited day of the year is here. Yes, you guessed it right, Father’s day. It is celebrated with full enthusiasm and vigour all over the world. We all love our fathers but rarely display our affection towards them. On the occasion of father’s day let us all surprise them with small tokens of love. Surprises need not be material or anything big. The grown-ups can surprise their fathers by shouldering their responsibilities. What could be a better gift for your father than to know his child has grown up.

Here is a collection of beautiful quotes, videos and stories for you to choose from. Take a look and spread smiles.

1.अज़ीज़ भी वो है ,नसीब भी वो है ,

दुनिया की भीड़ में करीब भी वो है

उनकी दुआ से चलती है ज़िन्दगी

क्यों की खुदा भी वो है ,

और तक़दीर भी वो है ..!!

2.मंजिल दूर और सफ़र बहुत है .

छोटी सी जिन्दगी की फिकर बहुत है .

मार डालती ये दुनिया कब की हमे .

लेकिन “पापा ” के प्यार में असर बहुत है .

3.हँसते हैं हंसाते हैं मेरे पापा,

मेरे लिये खुशिया लाते हॆ मेरे पापा.

जब मे रुठ जाती हूँ,

तो मनाते हे मेरे प्यारे पापा.

गुडिया हु मे पापा की,

ओर मेरे सब से प्यारे दोस्त हॆ पापा,

4.एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,

जीवन में पिता का स्थान प्रभु से कम नहीं है।

पिता सदा हमारा ध्यान रखते है,

और निस्वार्थ प्यार करते हैं।

5.धरती सा धीरज दिया और आसमान सी उंचाई है

जिन्दगी को तरस के खुदा ने ये तस्वीर बनाई है

हर दुख वो बच्चों का खुद पे वो सह लेतें है

उस खुदा की जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते है

6.आज भी मेरी फरमाइशें कम नही होती,

तंगी के आलम में भी, पापा की आँखें कभी नम नहीं होती.

7.पिता हारकर बाज़ी हमेशा मुस्कुराया,

शतरंज की उस जीत को मैं अब समझ पाया.

8.पापा का प्यार निराला है,

पापा के साथ रिश्ता न्यारा है,

इस रिश्ते जैसा कोई और नही

यही रिशता दुनिया में सब से प्यारा है.

9.मेरे होठों की हँसी मेरे पापा की बदोलत है,

मेरी आँखों में खुशी मेरे पापा की बदोलत है ,

पापा किसी खुदा से कम नही क्योकि मेरी ज़िन्दगी की सारी खुशी पापा की बदोलत है.

10.मेरी रब से एक गुज़ारिश है,

छोटी सी लगानी एक सिफारिश है,

रहे जीवन भर खुश मेरे पापा

बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है.